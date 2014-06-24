Експерти проаналізували економічну частину угоди про асоціацію

Ця аналітична робота ґрунтувалася на парафованому тексті угоди (перед підписанням він зазнав незначних змін).

Експертне дослідження підготовлене в рамках проекту «Економічний компонент Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС: професійний аналіз та публічна дискусія», що був реалізований ІЕД за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження»

Автори дослідження наголошують, що підписання та ратифікація Угоди – це лише початок нового етапу співпраці її сторін, тоді як про реальний вплив угоди на Україну в різних вимірах можна буде конкретно говорити, коли відповідні домовленості будуть впроваджені на практиці.

«Але вже зараз можна й треба детально аналізувати парафований Україною та ЄС текст Угоди, щоб у майбутньому реалізувати зобов’язання в найбільш ефективний спосіб», - зазначають експерти.

На думку авторів, українське суспільство сьогодні конче потребує інформації про основні економічні, інституційні та соціальні ефекти Угоди про асоціацію. «Така потреба зумовлюється тією обставиною, що переважна частина економічних положень Угоди фактично визначає зміст реформ, які має реалізувати Україна, щоб реально модернізуватись та стати успішною країною в широкому розумінні цього слова», - додають автори дослідження.

Ця робота є аналізом кожної глави тексту Угоди.

Спершу автори викладають зміст домовленостей сторін. Далі наводяться оцінки (і там, де це можливо, кількісні оцінки) впливу реалізації відповідних домовленостей на домогосподарства (населення), бізнес та уряд.

"У процесі обговорення різних аспектів європейської інтеграції в цілому та особливостей співпраці України з ЄС в інформаційному просторі з’явилась велика кількість відверто помилкових міркувань, висновків та міфів... А тому важливість неупередженого аналізу складних проблем сучасності та інформування суспільства про виклики, які породжуються ними, важко переоцінити", — наголошують автори.

Повний текст дослідження можна прочитати тут.

Як повідомляв УНІАН, Україна підпише економічну частину Угоди про асоціацію 27 червня 2014 року. Документ може бути підписаний разом з угодами про асоціацію з Грузією та Молдовою.

Політичну частину Угоди про асоціацію з Євросоюзом Україна підписала 21 березня в Брюсселі.