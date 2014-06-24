Анонси на 25 червня

* Відбудеться конференція «Інвестиції фондів прямих інвестицій в Україні як фактор відновлення економіки. Роль банків у цьому процесі». Організатори: Американська торгівельна палата в Україні та компанія «Делойт». Своїм досвідом поділяться представники Світового банку, МФК, UniCredit, ING, ПУМБ, Horizon Capital, Abris, NCH Advisors, BNP Paribas Україна, Dragon Capital, Clever Management, а також фахівці компанії «Делойт». Модератори: Бернард Кейсі, президент Американської торговельної палати в Україні; Стівен Фішер, керуючий директор «Сітібанк»; Дмитро Ануфрієв, партнер департаменту корпоративних фінансів «Делойт»; Василь Мірошниченко, парнери CFC Consulting. Спікери: Коллін Масеник, Світовий Банк, фінансовий економіст; Ерік Версавель, ING банк Україна", голова правління; Олена Волошина, голова представництва Міжнародної фінансової корпорації (IFC); Валентин Посуха, Clever Management, ген.директор; Сергій Черненко, ПУМБ, голова правління та ін.

* У рамках Проекту технічної допомоги ЄС «Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС» відбудеться семінар з питань створення системи регулювання державної допомоги в Україні. Модератор - заст.керівника Проекту Валентин Деревянкін. Учасники: в.о.голови Антимонопольного комітету України Микола Бараш, керівник Проекту ЄС Юджин Стюарт, представники центральних органів виконавчої влади та експерти. Питання: Регулювання державної допомоги в ЄС (концепція, мета і наслідки); створення національних систем державної допомоги згідно з правилами ЄС (основні проблеми застосування і приклади); Сучасна ситуація в Україні у сфері державної допомоги; Проект Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» - огляд і коментарі.

* Прес-конференція на тему "Офіційна презентація дослідження ринку прав інтелектуальної власності в Україні "Розвиток і захист ІВ в Україні". Організатори - Державна служба інтелектуальної власності спільно з Міжнародною торговельною палатою (ICC). Учасники: директор BASCAP ICC Джеффрі П.Харди, президент ICC Ukraine В.Щелкунов, також до участі запрошені представник генерального секретаріату Бюро Інтерпол Розела Манжон і представники уряду України, задіяні в системі охорони прав інтелектуальної власності.

* Засідання уряду.

* Прес-конференція на тему: «Чи готова Україна до економічної асоціації з ЄС?». Учасники: Андрій Новак, голова Комітету економістів України, Всеволод Степанюк, економічний і політичний експерт.

*Поїздка на Рівненську АЕС. Участь з особистою доповіддю у науковій конференції: «Ядерна енергетика та її внесок у пом'якшення наслідків зміни клімату».

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