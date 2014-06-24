ТОП-10 (24 червня)

До України прибула місія МВФ

"Газпром" збільшив транзит газу через Україну через призупинення "Північного потоку"

Рада повинна ратифікувати Угоду про асоціацію до кінця серпня - представник ЄС

Експерти проаналізували економічну частину угоди про асоціацію

Долар на міжбанку зупинився на 11,95 грн

В Україні можуть скасувати ПДВ на товари для немовлят

Мінфін сьогодні залучив до держбюджету 55 млн гривень

У Росії вирішили заборонити українську продукцію за допомогою брехні

Українські виробники вже отримали 4 тис. сертифікатів для безмитного експорту до ЄС

Росія і Австрія підписали угоду про будівництво ділянки "Південного потоку"

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До України прибула місія МВФ

У вівторок, 24 червня, до України прибула місія ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду під керівництвом Ніколая Георгієва для зустрічей з владою та оцінки виконання дворічної програми кредитування української економіки обсягом 17 млрд дол., говориться у заяві постійного представника МВФ в Україні Жерома Ваше, текст якої має УНІАН.

«Місія МВФ під керівництвом Ніколая Георгієва прибуде до України 24 червня, щоб провести низку дискусій у рамках першого перегляду економічної програми влади, підтриманої коштами МВФ», - йдеться в заяві.

Як наголошується, місія оцінить прогрес у виконанні програми реформ і обговорить з представниками влади цілі і завдання на подальшу перспективу.

«На кілька днів до місії приєднається заступник директора Європейського департаменту МВФ Поул Томпсен. Місія завершить свою роботу 3 липня», - зазначається у заяві.

Як повідомляв УНІАН, раніше директор департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс анонсував приїзд оціночної місії Фонду, метою якої стане оцінка роботи влади на шляху реформ і виконання ключових орієнтирів програми співпраці між Україною і МВФ.

Наприкінці квітня Рада директорів МВФ схвалила дворічну програму кредитування економіки України обсягом 17 млрд дол., яка передбачає проведення в обмін на кредити широкого спектру реформ, включаючи реформи в банківському секторі, енергетиці та системі державних фінансів. Україна отримала перший транш коштів обсягом понад 3 млрд дол. на початку травня.

На початку червня до України прибула консультаційна місія МВФ, учасники якої вже провели низку зустрічей в уряді та ряді відомств, включаючи Державну фіскальну службу, яка об'єднує податкову і митну служби. Як очікується, такі місії працюватимуть у нашій країні кожні два місяці. Їх завданням стане оцінка прогресу роботи уряду на шляху реформ, а також надання консультаційної допомоги.

Нинішня - оціночна місія - до кінця липня представить оцінну доповідь на засіданні Ради директорів МВФ, і вже за результатами засідання Україна отримає або не отримає другий кредитний транш. Йдеться про близько 1,4 млрд дол. Час можливого надання грошей - кінець липня - початок серпня.

МВФ вже заявив, що має намір продовжувати співпрацю з Україною в рамках дворічної програми стенд-бай і розраховує на широкий діалог з новообраним президентом України Петром Порошенком, а також на плідну співпрацю з новим очільником Національного банку - Валерією Гонтаревою, призначеною на цю посаду рішенням Верховної Ради 19 червня.

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"Газпром" збільшив транзит газу через Україну через призупинення "Північного потоку"

Газопровід «Північний потік», який прокладено в обхід України по дну Балтійського моря, зупинено на планове технічне обслуговування.

Як повідомили УНІАН у компанії Nord Stream AG, яка є оператором газопроводу, з сьогоднішнього дня і до 28 червня не працюватимуть дві нитки магістралі, а з 28 червня по 4 липня працюватимуть по одній нитці.

За інформацією «Газпрому», транзит російського газу через Україну йде в контрактних параметрах, обсяг середньодобової прокачування збільшено з 180 до 214 млн. куб. м у зв'язку з ремонтом «Північного потоку».

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва, газопровід «Північний потік» (Nord Stream) почав поставки газу по двох нитках.

«Північний потік» - новий маршрут експорту російського газу до Європи. Він проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборгу) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Газопровід складається з двох ниток довжиною 1224 км і загальною проектною продуктивністю 55 млрд куб. м газу на рік.

Проект «Північний потік» реалізує спільне підприємство Nord Stream AG. Частки в компанії розподілені таким чином: ВАТ «Газпром» - 51%, Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas - по 15,5%, Gasunie і GDF Suez - по 9%.

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Рада повинна ратифікувати Угоду про асоціацію до кінця серпня - представник ЄС

Український парламент має ратифікувати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом до кінця серпня, щоб продовжити ліберальний режим торгівлі після припинення дії режиму автономних торгових преференцій (АТП).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив керівник програми співпраці Представництва ЄС Ендрю Расбаш.

«Це має бути зроблено за два місяці до кінця терміну дії АТП, тобто до кінця серпня», - сказав він.

За його словами, це автоматично дозволить продовжити вигоди, які Україна вже одержує від АТП.

Він також повідомив, що ратифікація документа з боку ЄС може бути досить тривалою процедурою, оскільки в цьому беруть участь всі країни-члени. Особливо складна процедура у федеративних країнах, таких як Німеччина.

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Експерти проаналізували економічну частину угоди про асоціацію

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) оприлюднив аналіз економічної частини Угоди про асоціацію, а також наслідків її імплементації для держави, підприємств та населення.Ця аналітична робота ґрунтувалася на парафованому тексті угоди (перед підписанням він зазнав незначних змін).

Експертне дослідження підготовлене в рамках проекту «Економічний компонент Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС: професійний аналіз та публічна дискусія», що був реалізований ІЕД за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження»

Автори дослідження наголошують, що підписання та ратифікація Угоди – це лише початок нового етапу співпраці її сторін, тоді як про реальний вплив угоди на Україну в різних вимірах можна буде конкретно говорити, коли відповідні домовленості будуть впроваджені на практиці.

«Але вже зараз можна й треба детально аналізувати парафований Україною та ЄС текст Угоди, щоб у майбутньому реалізувати зобов’язання в найбільш ефективний спосіб», - зазначають експерти.

На думку авторів, українське суспільство сьогодні конче потребує інформації про основні економічні, інституційні та соціальні ефекти Угоди про асоціацію. «Така потреба зумовлюється тією обставиною, що переважна частина економічних положень Угоди фактично визначає зміст реформ, які має реалізувати Україна, щоб реально модернізуватись та стати успішною країною в широкому розумінні цього слова», - додають автори дослідження.

Ця робота є аналізом кожної глави тексту Угоди.

Спершу автори викладають зміст домовленостей сторін. Далі наводяться оцінки (і там, де це можливо, кількісні оцінки) впливу реалізації відповідних домовленостей на домогосподарства (населення), бізнес та уряд.

"У процесі обговорення різних аспектів європейської інтеграції в цілому та особливостей співпраці України з ЄС в інформаційному просторі з’явилась велика кількість відверто помилкових міркувань, висновків та міфів... А тому важливість неупередженого аналізу складних проблем сучасності та інформування суспільства про виклики, які породжуються ними, важко переоцінити", — наголошують автори.

Як повідомляв УНІАН, Україна підпише економічну частину Угоди про асоціацію 27 червня 2014 року. Документ може бути підписаний разом з угодами про асоціацію з Грузією та Молдовою.

Політичну частину Угоди про асоціацію з Євросоюзом Україна підписала 21 березня в Брюсселі.

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Долар на міжбанку зупинився на 11,95 грн

У вівторок, 24 червня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8800/12,0000, на 12:00 звузився спред до 11,9000/11,9400. На закриття торгів цінові рівні піднялися до 11,9000/11,9500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,1685/16,3345, на 12:00 ціни становили 16,2070/16,2655. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору до 16,2080/16,2805.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3595/1,3625.

Читайте такожНБУ різко знизив щоденне рефінансування для боротьби з валютними спекулянтамиРублевий ринок відкрився котируваннями 0,3497/0,3529, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3497/0,3512. На закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,3494/0,3513.

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В Україні можуть скасувати ПДВ на товари для немовлят

Кабінет міністрів має намір скасувати податок на додану вартість на дитяче харчування, підгузники, одяг для немовлят.

Текст відповідного проекту постанови Кабміну «Деякі питання реалізації підпункту 197.1.1 пункту 197.1 статті 197 податкового кодексу України» опубліковано на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Метою прийняття постанови є зменшення цінового навантаження на споживачів під час придбання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят шляхом визначення переліку товарів, операції з поставки яких згідно з підпунктом 197.1.1 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України звільняються від обкладення податком на додану вартість», - йдеться в пояснювальній записці.

Проект постанови передбачає, зокрема, скасування ПДВ на дитяче харчування, дитячі пелюшки і підгузки, а також одяг для немовлят, виготовлений з натуральних волокон.

На думку авторів проекту, зменшення фіскального навантаження на виробництво продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят сприятиме поліпшенню демографічної ситуації в Україні в результаті здешевлення товарів для дітей.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозом ООН, за умов збереження динаміки скорочення населення до 2030 року населення України може зменшитися до 39 млн осіб.

За даними Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи, населення України за 20 років скоротилося на 6,5 млн осіб, однією з причин цього є складна економічна ситуація в країні та низький рівень життя населення.

Довідка УНІАН. Чисельність населення України станом на 1 січня 2013 року склала 45 млн 426 тис. осіб, що на 126,8 тис. осіб менше показника 2012 року, кількість народжених громадян України в січні-листопаді 2013 року склала 503 тис. 656 осіб, що на 17 тис. менше, ніж у 2012 році.

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Мінфін сьогодні залучив до держбюджету 55 млн гривень

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 24 червня, залучило до держбюджету 55,172 млн. грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив всі кошти в результаті розміщення 2-річних облігацій під 16,95% річних, задовольнивши всі три подані заявки інвесторів.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у ході ОВДП-аукціонів у червні залучив до держбюджету 4,6 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 23 червня, з початку року до держбюджету надійшло 104,325 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 47,261 млрд грн, на обслуговування держборгу – 20,208 млрд грн.

Станом на 23 червня обсяг ОВДП, які перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 299,175 млрд грн, при цьому у власності НБУ були держпапери на суму 185,666 млрд грн, у власності банків - 85,307 млрд грн, нерезидентів - 16,367 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

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У Росії вирішили заборонити українську продукцію за допомогою брехні

Управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) повідомило недостовірну інформацію про площу розповсюдження шкідника кукурудзи в Україні, більш ніж удвічі перебільшивши її, з метою знайти причину для заборони поставок українській продукції. Про це повідомила прес-служба Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

«На офіційному сайті Россільгоспнагляду нещодавно з'явилося повідомлення, в якому вказані свідомо недостовірні дані про площу розповсюдження західного кукурудзяного жука в Україні. А саме, вказана площа розповсюдження шкідника – більш як 72 тис. га, що не відповідає дійсності», - говориться в повідомленні.

За даними Держветфітослужби, які раніше були опубліковані у відкритому доступі на порталі відомства, площа розповсюдження шкідника кукурудзи становить 33 тис. га.

«Ці дані загальнодоступні, і тому залишається тільки здогадуватися, з якою метою російська сторона повідомила про завищену більш ніж удвічі площу розповсюдження західного кукурудзяного жука в Україні», - відзначає служба.

При цьому наголошується, що щорічно фахівці Держветфітослужби проводять обстеження з метою виявлення карантинних організмів, зокрема західного кукурудзяного жука.

«Найбільше уваги при обстеженнях приділяють територіям, прилеглим до міжнародних аеропортів, а також районів, що межують із зараженими регіонами. У зонах можливого занесення і появи цього шкідника на полях кукурудзи і прилеглих до них територіях державні фітосанітарні інспектори здійснюють постійний контроль шляхом візуального огляду кореневої системи і вегетуючих рослин, а також шляхом вилову жуків на феромонні пастки», - говориться в повідомленні.

За даними Держветфітослужби, станом на 1 січня 2014 року шкідника було виявлено у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій і Чернівецькій областях на загальній площі 33 тис. га. Разом з тим, Держветфітослужба не виключає можливого збільшення площі розповсюдження шкідника в 2014 році у разі недотримання суб'єктами господарської діяльності обмежень карантинних зон.

За даними служби, області України, що межують з Росією, мають найменший ризик зараження кукурудзяним шкідником, оскільки цей шкідник жодного разу не був виявлений за допомогою феромонних пасток або харчових приманок.

У разі виявлення шкідника на територію, де його було виявлено, Держветфітослужба накладає карантин. При цьому встановлюються межі і розмір виявленого вогнища, в якому спеціальним чином регламентується перевезення вантажів із карантинної зони. Всі вантажі з продукцією рослинного походження, які вивозяться з карантинних зон, супроводжуються карантинними сертифікатами, які видаються лише на підставі огляду і фітосанітарної експертизи. У випадках виявлення карантинних організмів, зокрема й кукурудзяного жука, вантаж підлягає знезараженню, переробці або знищенню.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Россільгоспнагляд заявив, що не виключає можливостівведення тимчасових обмежень на ввезення української продукції рослинництва через розповсюдження в Україні шкідника кукурудзи. За даними Россільгоспнагляду, в Україні шкідника виявлено на загальній площі більш як 72 тис. га.

Після анексії Криму і початку військового конфлікту між Україною і Росією Россільгоспнагляд увів безліч обмежень на постачання української продукції до Росії. Зокрема, Россільгоспнагляд з 16 червня ввів тимчасові обмеження на ввезення продовольчої картоплі з України до Російської Федерації у зв'язку з неодноразовими випадками виявлення карантинного для Російської Федерації об'єкту - золотистої картопляної нематоди.

Наприкінці березня Россільгоспнагляд заявив про стурбованість результатами лабораторних перевірок товарів ряду українських виробників молочної та м'ясної продукції і попередив про можливість введення обмежень на експорт їх продуктів до РФ.

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Українські виробники вже отримали 4 тис. сертифікатів для безмитного експорту до ЄС

Українські виробники з початку дії режиму автономних торгових преференцій (АТП) одержали більш як 4 тис. сертифікатів стандарту EUR-1, необхідних для безмитного експорту до ЄС.

Про це в ході прес-конференції заявив директор департаменту європейської інтеграції Міністерства економічного розвитку і торгівлі В’ячеслав Цимбал.

«Нині виробники вже одержали більш як 4 тис. сертифікатів походження форми EUR-1. Це сертифікати, які дають змогу користуватися автономними преференціями», - повідомив Цимбал.

За його словами, багато українських виробників цікавляться поставками на європейський ринок саме завдяки режиму вільної торгівлі.

Вже нині є приклади в деяких галузях, коли річна квота на безмитні поставки певного товару використана повністю одним виробником, причому іноді цей виробник до початку дії АТП навіть не був представлений на європейському ринку, зазначив Цимбал.

Водночас такі незначні квоти на безмитні поставки пояснюються дуже тривалою підготовкою до підписання Угоди про асоціацію, адже обсяг квот визначався виходячи з реальних виробничих потужностей вітчизняної промисловості і реальних можливостей поставляти ті чи інші товари.

«Переговорний процес почався у 2007 році. Виходячи з тодішньої структури нашої торгівлі і можливостей наших виробників, ми не мали відповідної бази для великих квот», - наголосив Цимбал.

«Поступово з тим, що ми набираємо аргументи, що наша система виробництва того чи іншого товару відповідає стандартам ЄС, ми зможемо збільшувати ті чи інші обсяги», - додав він.

Також директор департаменту Мінекономрозвитку зазначив, що Україна на сьогодні не зможе використовувати частину існуючих квот через невідповідність вітчизняної продукції європейським стандартам.

«Наприклад, у нас є тарифна квота на молоко. Ми можемо її використовувати? Ні. Тому що є певні вимоги до безпеки продукції. Те саме стосується м'яса, іншої продукції, до якої є вимоги», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз планують 27 червня підписати економічну частину Угоди про асоціацію, включаючи договір про всеохопну зону вільної торгівлі.

Європейський Союз з 23 квітня в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торгового режиму між Україною і ЄС.

Починаючи з моменту запровадження автономного преференційного торгового режиму ставки ввізного мита ЄС встановлюються на рівні, який повинен діяти в перший рік після запровадження вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Цей режим діятиме до 1 листопада цього року або до підписання економічної частини Угоди про асоціацію України і ЄС.

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Росія і Австрія підписали угоду про будівництво ділянки "Південного потоку"

Ухвалено остаточне інвестиційне рішення щодо будівництва газопроводу «Південний потік» на території Австрії, який планується прокласти по дну Чорного моря в обхід України.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», сьогодні у Відні у рамках візиту президента РФ Володимира Путіна до Австрійської Республіки очільник російського газового гіганта Олексій Міллер і генеральний директор компанії OMV Герхард Ройсс підписали Угоду акціонерів спільної проектної компанії South Stream Austria GmbH.

«Угода передбачає взаємодію сторін щодо реалізації проекту будівництва австрійської ділянки газопроводу «Південний потік» з пропускною спроможністю 30-32 млрд куб. м на рік від кордону з Угорщиною до кінцевого пункту в Баумгартені. У рамках підписаної угоди також ухвалене остаточне інвестиційне рішення, засноване на узгоджених критеріях, з будівництва газопроводу на території Австрії», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що сторони планують отримати всі необхідні дозволи для будівництва «Південного потоку» до кінця 2015 року. Введення в експлуатацію австрійської ділянки газопроводу намічене на кінець 2016 року.

«Проект «Південний потік» підтримують найбільші енергетичні компанії Європи. Угода з OMV - важливий крок на шляху створення нового транс'європейського газотранспортного маршруту. Вже наступного року «Південний потік» стане додатковою гарантією надійності і гнучкості поставок російського газу на ринки Європи», - сказав Міллер.

У свою чергу Ройсс зазначив, що, реалізуючи проект «Південний потік», «Газпром» і OMV підвищують безпеку поставок для всієї Європи і, зокрема, для Австрії.

«Цей контракт також зміцнює роль Баумгартена як ключового європейського центру газопостачання», - сказав він.

Довідка УНІАН. «Південний потік» - інфраструктурний проект «Газпрому» з будівництва газопроводу потужністю 63 млрд куб. м через Чорне море в обхід України до країн Південної і Центральної Європи з метою диверсифікації маршрутів експорту природного газу.

Перший газ по «Південному потоку» планується поставити наприкінці 2015 року. На повну потужність газопровід вийде у 2018 році.

У 2010 році для реалізації проекту «Південний потік» в Австрії було підписано міжурядову угоду. Тоді ж для будівництва газопроводу на території республіки «Газпром» і OMV створили на паритетних засадах спільну проектну компанію South Stream Austria GmbH.

29 квітня 2014 року «Газпром» і OMV підписали Меморандум про наміри сторінпобудувати австрійську ділянку газопроводу «Південний потік» з пропускною спроможністю до 32 млрд куб. м на рік і кінцевим пунктом у Баумгартені.

Компанія OMV - головний партнер «Газпрому» в Австрії. Всього з 1968 року до Австрії було експортовано понад 187 млрд куб. м російського природного газу. У 2013 році обсяг поставок становив 5,2 млрд куб. м.

УНІАН