Анонс на 26 червня

* П'ятий щорічний енергетичний форум. Організатор - Інститут Адама Сміта.

* Біля НБУ відбудеться мітинг, організований ГО «Асоціація захисту прав вкладників» з вимогою до нового глави Нацбанку очистити НБУ від корупціонерів.

* Економічна конференція на тему: "Чого очікувати у найближчі два роки. Основні ризики та можливості для зростання". Доповідачі: Павло Шеремета, Міністр економічного розвитку і торгівлі України Томаш Фіала, Генеральний директор Dragon Capital.

Реформування податкового сектору: який план гри? Доповідачі: Ігор Білоус, Голова Державної фіскальної служби Максим Лавринович, Керуючий Партнер юридичної фірми «Лавринович і Партнери» Рон Барден, Керівник податково-юридичної практики PricewaterhouseCoopers в Україні.

Український фактор у бізнес-середовищі. Доповідачі: Сергій Євтушенко, Голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Тарас Лукачук, Віце-президент Mondelez International, генеральний директор в Україні і на нових ринках Східної Європи та Центральної Азії Гжегож Хмелярський, Генеральний директор Mcdonald's Ukraine.

* Відбудеться інтерактивне тестування Системи електронних торгів арештованим майном https://torgi.minjust.gov.ua/. Журналісти зможуть приміряти на себе роль покупців, і пройти всі етапи процесу придбання бажаного лота від реєстрації і внесення ставок до підписання акта про перемогу в торгах. По завершенні тестування відбудеться брифінг голови Державної виконавчої служби України Дмитра Сторожука та директора ДП «Інформаційний центр» Леоніда Богданова.

* Прес-конференція на тему: «Стан якості та безпеки харчової продукції в Україні». Ініціатор: ДП «Укрметртестстандарт». Учасники: Володимир Семенович, начальник Українського науково-методичного центру оцінки відповідності та випробувань харчових продуктів, виробів, що контактують з харчовими продуктами, іграшок, парфумерно-косметичної продукції та продукції побутової хімії (УкрПРОДТЕСТ) ДП «Укрметртестстандарт»; Лідія Карпенко, президент об'єднання «Спілка молочних підприємств України»; Вадим Чагаровський, голова Ради директорів об'єднання «Спілка молочних підприємств України»; Тетяна Зміївська, провідний спеціаліст Національної Асоціації виробників м'яса та м'ясопродуктів України «Укрм'ясо»; Ярослав Кістяний, радник Голови Комітету захисту прав споживачів ВГО СООУ «Народна Рада».

* 11-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Координаційна Рада трудового колективу Концерну РРТ заявляє про державний злочин. Кому вигідно фінансувати терористів і блокувати показ новин українських телеканалів у Луганській і Донецькій областях?». Координаційна Рада трудового колективу Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (Концерн РРТ) заявляє про державний злочин: за даними моніторингу трансляції телеканалів у Луганській і Донецькій областях, отримана наступна інформація: державне мовлення відсутнє. Частково відбуваються трансляції розважального та рекламного блоків, але під час трансляції блоку новин - на екрані з'являється «чорний квадрат» і вимикається звук. Координаційна Рада трудового колективу Концерну РРТ впевнений, що наявність такого ефекту (картинки) на екрані сформовано оператором на тілі-радиопередающем центрі. Кому вигідно відсутність новин українських телеканалів у Луганській і Донецькій областях? Хто і навіщо здійснює тиск на Раду Директорів Концерну РРТ, щоб виключити забезпечення захисту каналів спеціального зв'язку? За чиїм наказом не були знищені при штурмі УСБУ в Луганській області апаратура спеціального зв'язку та ключові документи (коди) поки існувала така можливість? За чиїм наказом оплачувалися з 24.05.2014 за 06.06.2014 рахунку на постачання електроенергії в Донецькій і Луганській області тоді, як Концерн РРТ втратив контроль над об'єктами, на яких терористи здійснюють трансляцію російських каналів, використовуючи передавачі українських телеканалів? На ці та інші питання відповідатимуть представники координаційної ради трудового колективу Концерну РРТ. Буде оприлюднено звернення до президента України Петра Порошенка (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться брифінг заступника міністра доходів і зборів України Володимира Хоменка.

* Брифінг міністра інфраструктури Максима Бурбака та першого заступника гендиректора Укрзалізниці Максима Бланка про реформування залізничного транспорту.

* Круглий стіл у Нацкомісії регулювання зв'язку.

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