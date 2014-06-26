ТОП-10 (26 червня)

В Україну можуть транспортувати азербайджанський газ

Середня зарплата в Україні становила 3328 гривень

У Брюсселі відкривається вирішальний для України саміт Євросоюзу

"Газпром" втрачатиме $3 млрд на рік, якщо Україна почне "великий реверс"

Аграрії окупованого Криму в паніці - нікуди продавати зерно

Падіння української економіки триває - Шеремета

Україна може подати на Росію позов до СОТ через анексію Криму

Голова українського МЗС сумнівається, що «Південний потік» буде побудований

Україна зможе обійтися без російського газу до грудня - польські аналітики

В Україні можуть збільшити кількість пріоритетних для інвестування галузей

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В Україну можуть транспортувати азербайджанський газ

Заступник головного інженера ПАТ "Укртрансгаз" Олег Михалевич повідомив, що Україна дуже уважно вивчає питання про можливу участь у реалізації проекту будівництва газопроводу TANAP.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

"З урахуванням того, що потужність газопроводу TANAP може бути збільшена вдвічі, Україна зацікавлена у використанні можливостей цього газопроводу для транспортування газу на свою територію", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Україна бере участь в опрацюванні питання реалізації проекту Адріатичного газового коридору, який ініціюється Хорватією та підтримується Угорщиною і Європейською Комісією.

За словами Михалевича, об’єктом газопостачання має стати LNG-термінал, який Хорватія планує побудувати на о. Крк в Адріатичному морі.

Як зазначається, створення газового коридору дозволить з’єднати газотранспортні системи Хорватії, Угорщини та України і збільшити частку природного газу, що надходить в Україну з інших джерел.

"При цьому комплекс українських підземних сховищ газу, розташованих біля західних кордонів України, дозволить створити резерви природного газу як для учасників майбутнього коридору, так і для інших країн Західної та Центральної Європи", - повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

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Середня зарплата в Україні становила 3328 гривень

Середня зарплата, нарахована штатному працівникові в Україні, в січні-травні цього року становила 3328 грн, що на 5,3% більше від аналогічного показника 2013 року, повідомила Державна служба статистики.

Показник середньої зарплати в травні становив 3430 грн, що на 2 грн менше від показника квітня поточного року.

Середня зарплата в промисловості в січні-травні становила 3855 грн. Найвищий показник середньої зарплати традиційно зафіксований у сфері повітряного транспорту – 10 794 грн, найменший – в сільському господарстві – 2268 грн.

У галузевому розрізі зарплати вищі за середню за 5 місяців року зафіксовані у сфері транспорту (3628 грн), інформаційних технологій і телекомунікацій (4825 грн), науково-технічної діяльності (5020 грн), держуправлінні й оборони (3516 грн). Середній показник зарплати лікарів і вчителів за 5 місяців традиційно виявився нижчим від середньої в економіці – 2323 грн і 2580 грн відповідно.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі 2014 року середня заробітна плата одного штатного працівника збільшилася порівняно з першим кварталом минулого року на 5,3% - до 3244 грн.

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У Брюсселі відкривається вирішальний для України саміт Євросоюзу

Робочу повістку дня глави держав і урядів країн Євросоюзу почнуть відпрацьовувати тільки наступного дня і вже у Брюсселі, повідомляє Deutsche Welle.

Крім підписання економічної частини УА з Україною, до першого пункту програми також увійшло підписання УА з Молдовою і Грузією.

Перед обідом учасники саміту заслухають запрошеного на зустріч президента України Петра Порошенка. Від нього очікують докладної розповіді про ситуацію в країні і оцінку положення на сході України. Це необхідно, оскільки від розвитку подій в Україні найближчими днями і години залежить, чи буде в Брюсселі ухвалено рішення про перехід до третьої стадії санкцій проти Росії. Мова при цьому йде про фактичне економічне або фінансове ембарго.

Всупереч твердженням деяких німецьких ЗМІ про те, ніби лідери ЄС за лаштунками на цей рахунок вже домовилися, і санкції - справа вирішена, у відомстві німецького канцлера Ангели Меркель кажуть, що Німеччина, як і раніше робить ставку на дипломатичні зусилля в пошуку мирного врегулювання конфлікту. Але останнє, колективне слово, відзначають радники Ангели Меркель - за главами держав і урядів ЄС, які, за їх словами, завжди виявляли одностайність у цьому питанні.

Ще одна інтрига майбутнього саміту ЄС - слабо передбачувана реакція Росії на асоціацію трьох колишніх країн СРСР з Європейським союзом і загроза Москви запровадити торговельні санкції проти України.

У Берліні вважають, що торговельно-економічна угода з Україною, яка буде підписана у п'ятницю, не суперечить діючим у відносинах між нею і Росією торговим правилами. Водночас тут визнають, що в рамках СОТ, членами якої є обидві країни, у Росії є певне поле для маневру, і вона має можливість, не порушуючи міжнародних правил, підвищити мита на імпортовані з України товари.

Останні заяви Москви на цей рахунок в уряді Німеччини розуміють, однак, так, що вона не буде поспішати з односторонніми заходами і постарається в діалозі з Києвом і Брюсселем знайти розумне розв'язання проблем, які можуть виникнути в торговельно-економічній сфері після набуття чинності УА.

До того ж, пояснюють радники канцлера, якщо проаналізувати торговельні потоки між Україною та ЄС з одного боку, та Україною і Росією - з іншого, то виходить, що вони сильно розрізняються за номенклатурою товарів, які не конкурують, а доповнюють один одного.

Односторонні торгові пільги для України ЄС ввів ще в березні, тобто авансом, ще до підписання економічного розділу УА. Ці пільги будуть діяти до 30 жовтня, коли повинні вступити в силу остаточні правила. Значить, є ще запас в 4 місяці, щоб на переговорах з Росією врегулювати всі деталі.

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"Газпром" втрачатиме $3 млрд на рік, якщо Україна почне "великий реверс"

Втрати "Газпрому" можуть досягти трьох мільярдів доларів в 2016 році, якщо Україна запустить так званий великий реверс газу через Словаччину обсягом 30 мільярдів кубометрів на рік.

Як повідомляє Прайм, до такого висновку дійшли аналітики компанії "Уралсиб Кепітал".

Якщо Україна буде купувати російський газ по реверсу в європейських країнах, для "Газпрому" на ділі це буде означати збільшення поставок в ЄС і зменшення постачань до України.

В Європу газ поставляється за середньою ціною 360-380 доларів за тисячу кубометрів, при цьому російський холдинг повинен сплачувати 30-відсоткове транспортну мито, тоді як постачання до України передбачається здійснювати за ціною 385 доларів за тисячу кубів з нульовим митом і нижчими транспортними витратами, йдеться в огляді "Уралсиб Кепітал".

"За нашими оцінками, потенційний негативний ефект для EBITDA (прибуток за вирахуванням витрат на податки, знецінення, амортизацію і відсотки - ред.) холдингу в 2016 р. складе 3 млрд дол., або 6%", - підсумовують аналітики.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан у середу в Брюсселі заявив, що Київ пропонує запустити "великий реверс" газу через Словаччину, "обсягом до 30 млрд кубометрів на рік.

Зараз Україна качає зі Словаччини по 22 млн кубометрів на добу, або по 8 мільярдів кубометрів на рік. Згідно з меморандумом, укладеним в квітні, в 2015 році обсяг реверсу може зрости до 10 млрд кубометрів щорічно.

Споживання газу Україною складає більше 50 млрд кубометрів на рік.

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Аграрії окупованого Криму в паніці - нікуди продавати зерно

В цьому році урожай ранніх зернових культур в окупованому Криму майже в 2,5 рази перевищує показники двох попередніх років, але не вирішено питання, куди продавати надлишки.

Про це на прес-конференції заявив нелегітимний міністр аграрної політики і продовольства Криму Микола Полюшкін, передають "Новини Криму".

«Врожай у цьому році майже в 2,5 рази краще, ніж був у попередні 2 роки, але тоді у нас були аномальні погодні умови», - сказав Полюшкін, додавши, що ситуацію в цьому році «врятували дощі, які йшли з кінця травня».

Варто нагадати, агропромисловим підприємствам півострова рекомендують не реалізовувати весь урожай зерна через низькі закупівельні ціни у місцевих зернотрейдерів.

За даними міністра, в цьому році врожайність ранніх зернових склала 24 центнери з гектара, а очікуваний валовий збір може скласти близько 1,1 млн т.

Полюшкін додав, що вже зараз виробники готові продавати ячмінь, однак поки що це залишається проблемою.

«Вже зараз сільгоспвиробники готові продавати ячмінь, але з цим у нас проблема, - сказав нелегітимний міністр. - Ми будемо вирішувати її на робочому зерновому форумі. Швидше за все, продавати зерно ми будемо всередині Криму. Такі культури як фуражний ячмінь можуть бути затребувані в країнах Південно-Східної Азії, країнах Близького Сходу та Північної Африки».

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Падіння української економіки триває - Шеремета

Міністерство економічного розвитку і торгівлі не очікує уповільнення падіння національної економіки за підсумками другого кварталу.

Про це на прес-брифінгу повідомив міністр економрозвитку Павло Шеремета.

«Судячи з тієї інформації, яку ми бачимо статистично, другий квартал не буде кращим за перший», - заявив Шеремета.

За його словами, продовження падіння економіки викликано погіршенням ситуації в країні та загостренням військового конфлікту на Донбасі.

Водночас, міністр очікує зростання ВВП у 2015 році.

«Ми працюємо над тим, щоб 2-й квартал 2015 був істотно кращим», - сказав Шеремета.

Крім того, він відзначив позитивні тенденції в торгівлі з Євросоюзом, частка якого в експорті українських товарів за 1-й квартал ц.р. зросла з 28 до 33%.

«І зросла не тільки тому, що впала інша частина, а у фізичних обсягах зросла. І це ще до набрання чинності автономних преференцій», - наголосив міністр.

При цьому він зазначив, що Кабмін опрацьовує різні сценарії розвитку ситуації із зовнішньою торгівлею, зокрема, з огляду на проблему в торгівлі з Росією.

Як повідомляв УНІАН, спад ВВП України в першому кварталі 2014 року порівняно з відповідним кварталом 2013 (у постійних цінах 2007 року) становив 1,1%.

За інформацією Держстату, порівняно з попереднім - IV кварталом 2013 року і з урахуванням сезонного фактора спад ВВП становив 2%.

Експерти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, науково-дослідних інститутів, а також провідних економічних інститутів Національної академії наук прогнозують падіння ВВП країни за підсумками 2014 на 4,6% і зростання економіки в 2015 році на 2,2%.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду, зростання реального ВВП відновиться на рівні до 2%. За прогнозами Світового банку, економіка України в 2015 році повернеться до зростання, це може бути зростання до 3%.

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Україна може подати на Росію позов до СОТ через анексію Криму

Україна, оскаржуючи анексію Криму Росією, може задіяти інструменти Світової організації торгівлі.

Про це в інтерв'ю ZN.UA розповів урядовий уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П'ятницький.

На питання ZN.UA, чи Україна може подати до СОТ через анексію Криму, П'ятницький відповів: "Нам не потрібен для цього диспут. У СОТ є норми, що дозволяють ефективно використовувати дану ситуацію з Кримом. Причому, з точки зору торгівлі, це досить жорсткий інструментарій".

"Ми над цим працюємо, але я поки не хочу вдаватися у подробиці", - додав він.

При цьому урядовий уповноважений скептично поставився до наміру російського уряду подавати до СОТ позов проти введених економічних санкцій.

"Шансів - нуль. Якщо їм хочеться просто попіаритися - будь ласка. Нехай подають. Ми навіть приєднаємося як третя сторона до цього кейсу і подивимося, на що вони будуть посилатися, на які норми СОТ, що порушено, не порушено. Тому що, коли санкції введено персональні, мені дуже цікаво буде поглянути на все це", - зазначив П'ятницький.

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Голова українського МЗС сумнівається, що «Південний потік» буде побудований

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сумнівається в тому, що проект будівництва газопроводу «Південний потік» буде реалізовано.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, про це Клімкін сказав в інтерв'ю австрійській газеті «Die Presse».

«Австрія підтримує цей проект. Але в мене є великий сумнів в тому, що він буде реалізований. Як член ЄС, Австрія має дотримуватись правил, другого та третього енергетичних пакетів. Не можна говорити про поступки щодо «Газпрому». А без поступок «Південний потік» є мертвим», - сказав Клімкін.

Він зазначив, що не вірить у перспективи цього проекту.

«Я не вірю в цей проект. Якщо Росія хоче обійти Україну та інші держави, то це мотивовано виключно політично. Вартість цього проекту становить майже 30 млрд. Навіщо витрачати так багато грошей на проект, який не забезпечить диверсифікації. Росія потрібна як постачальник енергоресурсів, але все повинно відбуватися відповідно до правил», - додав Клімкін.

Міністр зазначив, що ЄС має говорити одним голосом. «Якщо Австрія хоче виступити як посередник, слід обміркувати, як це буде відбуватися», - сказав він.

Як повідомлялося, 24 червня австрійська енергетична компанія OMV і російський «Газпром» підписали у Відні угоду щодо будівництва газопроводу «Південний потік», який йде в обхід України.

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Україна зможе обійтися без російського газу до грудня - польські аналітики

Україна завдяки нагромадженим запасам газу зможе обійтися без поставок блакитного палива з Росії, які були припинені з минулого понеділка, аж до грудня поточного року.

Таку думку висловили експерти польського аналітичного Центру східних досліджень OSW в огляді, текст якого має УНІАН.

"Припинення Росією поставок газу і подача "Газпромом" арбітражного позову свідчить про серйозну ескалацію конфлікту, проте в перспективі найближчих тижнів вжиті заходи не принесуть негативних наслідків для жодної зі сторін. Запаси газу в Україні і низьке споживання влітку дадуть змогу відмовитися від імпорту російської сировини навіть до листопада-грудня 2014 року", - зазначили аналітики.

На їхню думку, споживачі російського газу в Євросоюзі також не відчують жодних проблем з поставками принаймні в найближчі 2-3 місяці.

Експерти не виключили можливості того, що Росія намагатиметься затягувати вирішення конфлікту, щоб звинуватити Україну в тому, що вона є ненадійною транзитною країною, і пролобіювати вигідні для себе рішення, пов'язані з будівництвом газопроводу "Південний потік" і наземною ділянкою "Північного потоку", - OPAL.

"С часом після зменшення запасів газу в сховищах і збільшення російського експорту до ЄС Київ потребуватиме дедалі більшої кількості так званого технічного газу для обслуговування транзиту, що може призвести до використання газу з транзитних газопроводів", - зазначили аналітики.

Вони також звернули увагу на різні цілі українців і росіян і високу ціну "газового питання", що ускладнить досягнення компромісного рішення.

"Криза, найімовірніше, буде довготривалою", - зазначили вони.

Як повідомляв УНІАН, з 16 червня Росія припинила газові поставки в Україну і вперше в сучасній історії перевела країну на систему передоплати, пояснивши своє рішення тим, що українська влада не погасили борг за раніше поставлене паливо на суму майже 4,5 млрд дол.

Україна оспорює встановлену для неї з другого кварталу поточного року ціну на російський газ на рівні 485 дол. за тисячу кубометрів, заявляючи, що вона невиправдано завищена і пов'язана з політичним рішенням покарати країну за зміну влади в лютому цього року, що в Росії вважають державним переворотом. Українська влада також вважає завищеним борг за поставлений газ, оскільки частина його також була розрахована за цією ціною.

Євросоюз одержує через Україну близько 15% необхідного йому газу. Росія в цілому покриває потреби 28 держав ЄС приблизно на 30%. Газ поставляється також через Білорусь і газопроводом "Північний потік".

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В Україні можуть збільшити кількість пріоритетних для інвестування галузей

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує збільшити кількість пріоритетних для інвестування галузей і внести до переліку пріоритетних разом з агросектором й інфраструктурою, сферу інформаційних технологій, освіти, машинобудування, енергетики й охорони здоров'я.

Про це повідомив журналістам міністр економрозвитку Павло Шеремета під час роботи міжнародного форуму в Києві.

«АПК, інфраструктура, транспорт – це пріоритети. Але ми додали туди енергетику, машинобудування, нові галузі - IТ, освіту й охорону здоров'я», - сказав міністр.

Він також зазначив, що головне, що потрібно сьогодні зрозуміти інвесторам й одержувачам інвестицій - немає ніяких «українських особливостей». За словами Шеремети, інвестиції будуть успішними тоді, коли в Україні буде реалізовано принцип об'єднання свободи ведення бізнесу й ефективної державної політики. «У нас є ряд пріоритетних секторів, які цікаві для інвестицій. Наразі ми працюємо над збільшенням цього переліку до 10-12 пунктів і в кожному із секторів хочемо напрацювати до 10-15 інвестпроектів», - сказав Шеремета.

Разом з тим міністр нагадав, що інвестори, як і раніше, обережні щодо України і назвав основні проблеми, які турбують інвесторів. «Перше питання, що його ставлять інвестори, – наскільки глибоко ми контролюємо свою країну і свою територію. Друге питання – наскільки ми серйозні щодо боротьби з корупцією. І третє питання – наскільки Україна стабільна у фінансовому сенсі, оскільки ризик державного дефолту зберігатиметься аж до кінця року», - сказав Шеремета.

Він наголосив, що відповіддю на ці питання і проблеми має стати комплекс заходів, який необхідно реалізувати як на законодавчому рівні, так і на рівні правоохоронних органів. «Закони – це не єдине, що потрібно, наприклад, для боротьби з корупцією. Необхідний цілий комплекс заходів, що їх мають курирувати, зокрема силові й правоохоронні відомства. Що нам потрібно? Хірургічне втручання. Потрібно змінити людей і змінити систему», - резюмував міністр.

Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що уряд повинен переходити до реабілітаційного пакета економічних і політичних заходів, базовими цілями яких у середньостроковій перспективі стануть агропромисловий сектор й енергетика. При цьому Яценюк наголосив, що це ті пріоритети, «які є реалістичними».

УНІАН