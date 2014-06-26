Анонс на 27 червня

* У Брюсселі Україна і Європейський Союз підпишуть економічну частину Угоди про асоціацію, яка передбачає створення зони вільної торгівлі. Документ підпишуть від європейської сторони - президент Європейської Ради Херман ван Ромпей, президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу, а також глави держав і урядів країн-членів ЄС. З українського боку підпис поставить президент Петро Порошенко.

* Зустріч з головою Державної служби геології та надр України Д.Кащуком, який розповість про прогрес, досягнутий в рамках лібералізації ринку надрокористування, а також поділиться подальшими планами роботи Державної служби геології і мінеральних ресурсів України.

* Відбудеться прес-сніданок на тему: «Підписання економічної частини Угоди про асоціацію. Що далі?». Організатор - Програма громадської організації Центр UA. Учасники: Юрій Єхануров, прем'єр-міністр України 2005-2006рр; Тарас Качка, фахівець з міжнародного права, член делегації України у переговорах з ЄС щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, один з авторів Угоди про асоціацію з ЄС; Анатолій Кінах, прем'єр-міністр України 2001-2002; Володимир Огризко, міністр закордонних справ 2007, 2007-2009 рр.; Віктор Пинзеник, міністр економіки України, віце-прем'єр-міністр України з економіки 1992-1993рр.; Валерій П'ятницький, державний секретар з питань європейської інтеграції Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 2003, Борис Тарасюк, міністр закордонних справ 1998-2000, 2005-2006, 2006-2007 рр.

* Прес-конференція, присвячену відкриттю ЄБРР 2-ї фази програми фінансування альтернативної енергетики в Україні (USELF), призначеної для сприяння розвитку всіх форм генерування електроенергії в Україні.

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