Анонс на 1 липня

* Пленарне засідання Верховної Ради.

* Круглий стіл на тему: «Європейська модель електронного управління для України» за участю віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимира Гройсмана, чиновників та експертів з Естонії, Польщі та Молдови. Круглий стіл має важливе значення для визначення шляху, який обере Україна в розробці політики е-управління. Брифінг віце-прем'єр-міністра В.Гройсмана і представників уряду Естонії, Молдови та Польщі.

* Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій". Учасники: Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру; Володимир Демчук, заступник начальника управління - начальник відділу Департаменту реагування на надзвичайні ситуації.

* У Київській Школі Економіки пройде панельна дискусія на тему: "Який наступний крок для реструктуризації «Укрзалізниці"? в рамках EERC Research Network. Панельна дискусія розпочнеться з презентації Расселла Піттмана, директора економічних досліджень Антимонопольного комітету Департаменту юстиції США. Учасники: Сергій Вовк, директор Центру транспортних стратегій, Богдан Ярмоленко, Ернст енд Янг. Модератор дискусії Олександр Кава.

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