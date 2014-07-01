ТОП-10 (1 липня)

В Україні скоротили допомогу при народженні другої і третьої дитини

Відсьогодні в Україні зросли тарифи на воду

Із 1 липня доходи за депозитами оподатковуються

«Нафтогаз»: для опалювального сезону достатньо 10 млрд кубів газу у сховищах

Долар на міжбанку різко зріс до 11,91 грн

В Україні зросли акцизи на алкоголь і сигарети

Україна обговорить з ЄС і Росією економічні аспекти Угоди про асоціацію 11 липня

Путін заговорив про зону вільної торгівлі між ЄС і майбутнім Євразійським союзом

Мінімальні ціни на молоко пропонують встановлювати державі

Кабмін хоче зробити країну світовим постачальником продовольства

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В Україні скоротили допомогу при народженні другої і третьої дитини

В Україні з 1 липня розмір допомоги при народженні дитини не буде залежати від того, якою ця дитина народилася - першою, другою, третьою і т.д., державою встановлено фіксований розмір допомоги - 41 тис. 280 грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики, це передбачено Законом України "Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні", прийнятим парламентом 27 березня 2014 року.

Таким чином, розмір допомоги при народженні першої дитини буде збільшено більш ніж на 10 тис. грн.

Також, допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною після досягнення нею трирічного віку об'єднані в один вид - допомога при народженні дитини.

Відразу після народження дитини сім'ї буде виплачуватися 10 тис. 320 грн. Решту суми допомоги (30 тис. 960 грн) сім'я отримуватиме протягом 36 місяців по 860 грн щомісяця. Якщо член сім'ї, який отримує допомогу, вирішить вийти на роботу, виплати все одно будуть тривати до досягнення дитиною трьох років.

Час перебування члена сім'ї у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується в трудовий стаж.

У повідомленні звертають увагу на те, що допомога, яка була призначена до 1 липня 2014 року, не буде переглядатися, а виплачуватимуться у тих же розмірах і термінах, оскільки відповідно до закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" допомога при народженні дитини надається у розмірі, встановленому на дату народження дитини.

Нагадаємо, раніше на первістка давали 31 тис. грн, на другу дитину в сім'ї – 63 тис. грн, а на третю і наступні – 127 тис. грн.

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Відсьогодні в Україні зросли тарифи на воду

З 1 липня в Україні підвищуються тарифи на воду для 26 із 150 підприємств, що забезпечують 87% ринку водопостачання країни. Інші водоканали, швидше за все, підвищать тарифи з 1 серпня або восени.

У Нацкомісії держрегулювання у сфері компослуг, яка їх встановлює, пояснили, що тепер українці будуть платити за воду відповідно до економічно обґрунтованого рівня, - тобто із закладеною рентабельністю до 5%.

Тарифи на воду зростуть нерівномірно: до прикладу, в Івано-Франківську водопостачання подорожчає на 41,7%, у Чернівцях - на 14,6%. Як зазначають у Нацкомісії, «причесати під гребінку» всі «водні» тарифи неправильно, оскільки у водоканалів різні проблеми, які потребують індивідуальних рішень, різна відстань до водних джерел.

У Києві тариф на централізоване водопостачання та водовідведення зріс більше ніж в 2,3 разу - до 7,46 грн/куб. м, а на гаряче водопостачання - на 58-69%, до 23,5-25,1 грн/куб. м.

У Чернігові вартість послуг з водопостачання та водовідведення зросла на 74,4%. На сьогоднішній день у Чернігові вартість послуг з водопостачання та водовідведення становить 5,11 грн.

У Львові тариф на гарячу воду для населення зріс на 45,2-55,9% до 25,04-26,88 гривні / куб. м і на холодну - на 38,61%, або 2,22 грн до 7,98 грн / куб. м.

У Дніпропетровську тариф на водопостачання для населення зріс на 55% - до 8,36 грн. Згідно з розрахунками комісії, за 1 куб. м води без обліку послуг водовідведення жителі Дніпропетровська сплачуватимуть 4,68 грн, з урахуванням водовідведення - 8,36 грн.

В Одесі тарифи на водопостачання і водовідведення для населення збільшаться більш ніж у два рази: на централізоване водопостачання - 4,06 грн за 1 куб. м (без ПДВ); на централізоване водовідведення - 3,53 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

Таким чином, з урахуванням ПДВ вартість 1 куб. м водовідведення підвищиться з 1,73 грн до 4,24 грн, водопостачання подорожчає з 2,73 грн до 4,87 грн.

У Кременчуці тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення для населення повисят на 64% - з 4.80 грн/куб. м до 7,88 грн/куб. м.

Також з сьогоднішнього дняукраїнці зможуть отримати компенсацію додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води у зв'язку з підвищенням цін і тарифів на послуги.

Зокрема, надання компенсації залежить від доходу кожної окремої сім'ї. Якщо такий дохід нижче прожиткового мінімуму для сім'ї, її члени мають право на компенсацію. Розмір прожиткового мінімуму для сім'ї визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім'ї у відповідності з її належністю до основних соціальних і демографічних груп населення (до складу сім'ї включаються особи, зареєстровані у житловому приміщенні).

Як повідомляв УНІАН, після зміни влади в Україні новий уряд на чолі з Арсенієм Яценюком оголосив курс на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, зокрема на газ, електроенергію та централізоване теплопостачання. Зокрема, вартість газу для населення з 1 травня зросла в 1,5 разу, до 1089 грн за тис. кубометрів з 720,54 грн за тис. кубометрів.

З 1 червня Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), підвищила тарифи на електроенергію для населення на 10-40% залежно від обсягів її споживання.

Крім того, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг)прийняла рішення про підвищення тарифів на послуги з централізованого теплопостачання в середньому на 40% з 1 липня поточного року.

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Із 1 липня доходи за депозитами оподатковуються

З сьогоднішнього дня, 1 липня, набув чинності Закон України про запобігання фінансовій катастрофі та створення умов для економічного зростання в Україні, яким, зокрема, запроваджується прогресивна шкала оподаткування пасивних доходів громадян з базовою ставкою 15%.

Згідно із законом, до пасивних доходів відносяться доходи у вигляді процентних платежів за банківськими вкладами та облігаціями, роялті та доходи від оренди майна.

Оподатковуються доходи, які сумарно перевищують 20 тис. грн. Ставка 15% застосовується до доходів від 20 тис. грн до 236 тис. грн (204 прожиткових мінімуми), ставка 20% - до доходів до 1 млн грн (396 прожиткових мінімумів), 25% - до загальних пасивних доходів понад 1 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, представники банків, Міністерства фінансів та Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики досягли консолідованої позиції щодо скасування оподаткування доходів за депозитами громадян з прогресивною шкалою, введення якого передбачено з 1 липня 2014, про що повідомила Незалежна асоціація банків України 26 червня.

За інформацією асоціації, замість податку за прогресивною шкалою очікується введення податку за фіксованою ставкою 15%, при цьому банки будуть виконувати функцію податкового агента та утримувати податок під час нарахування відсотків, а вкладники звільняються від обов'язку декларувати доходи у вигляді процентів за депозитами.

За інформацією асоціації, це передбачено в узгодженому варіанті законопроекту, внесення якого на розгляд Верховної Ради заплановано на 1 липня. В даний час проект на парламентському сайті не зареєстрований.

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«Нафтогаз»: для опалювального сезону достатньо 10 млрд кубів газу у сховищах

Україні для нормального проходження опалювального сезону 2014-2015 рр. необхідно мати близько 10 млрд кубометрів природного газу у своїх підземних сховищах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції в Києві заявив начальник управління контролю за розрахунками за реалізований природний газ НАК «Нафтогаз України» Владислав Яковлєв.

«Для того, щоб нормально пройти опалювальний сезон, нам необхідно 10 – 10,2 млрд кубів газу, для того, щоб Україна була в теплі», - сказав Яковлєв.

За даними системи відображення інформації асоціації Європейських операторів підземних газових сховищ (GSE), запаси газу в українських підземних сховищах станом на 1 липня 2014 року становлять 14,2 млрд куб. м.

Як раніше повідомляв УНІАН, переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривали з початку червня, останній їх раунд відбувся в Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим, і, як підкреслив глава уряду України Арсеній Яценюк, усі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися з жодною з пропозицій, тоді як Україна та ЄС мали чітко побудовану єдину позицію.

16 червня о 10 годині ранку «Газпром», як і обіцяв, скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши лише обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні діючого контракту й про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо в розмірі 4,5 млрд дол.

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Долар на міжбанку різко зріс до 11,91 грн

У вівторок, 1 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7000/11,8500, на 12:00 звузився спред до 11,7800/11,8000. На закриття торгів цінові рівні піднялися до 11,8500/11,9100, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,0090/16,2170, на 12:00 ціни становили 16,1215/16,1525. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору до 16,2185/16,3045.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3417/0,3460, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3434/0,3444. На закриття торгів ціни підвищилися до 0,3459/0,3478.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 27 червня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара зросли до 11,7500/11,8300. Таким чином, після двотижневого падіння курс гривні повернувся до рівня від 12 червня.

Котирування гривні щодо євро піднялися до 15,9990/16,1120.

Щодо російського рубля котирування гривні підвищилися до 0,3488/0,3501.

Нацбанк у п'ятницю на ринок не виходив.

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В Україні зросли акцизи на алкоголь і сигарети

В Україні з 1 липня зросли акцизи на алкоголь і тютюнові вироби.

Про це йдеться в законі No 1166-VII "Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні".

Зокрема, акциз на тютюнові вироби збільшується на 25%. Специфічні ставки акцизу на сигарети без фільтра складають тепер 96,88 грн/тис. шт, з фільтром - 216,5 грн/тис. шт, на тютюнову сировину, тютюн, його замінники, тютюнові екстракти і есенції, сигари і сигарили - 272 грн/кг.

Мінімальне акцизне зобов'язання зі сплати акцизу на сигарети без фільтра зростає зі 101,6 грн/тис. шт. до 127 грн/тис. шт, з фільтром - з 231,7 грн/тис. шт. до 289,63 грн/тис. шт.

Адвалорна ставка на тютюнові вироби зберігається на рівні 12%.

Ставка акцизного податку на спирт, спиртові дистиляти, алкогольні напої також підвищилася на 25% - з 56,42 до 70,53 грн за літр 100% спирту.

Верховна Рада 10 квітня проголосувала за підвищення ставок акцизу на міцні алкогольні напої з 1 липня замість очікуваного раніше 1 вересня 2014 року, як це було передбачено законом.

Ставка акцизу на кріплені вина і вермути збільшилася до 3,58 грн/л з 2,86 грн/л, а на ігристі вина - до 5,2 грн/л з 4,16 грн/л.

Нагадаємо, акциз на пиво в країні з 1 травня 2014 року зріс на 42,5% - до 1,24 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня Верховна Рада з другого разу прийняла закон "Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні", запропонований Кабміном Арсенія Яценюка.

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Україна обговорить з ЄС і Росією економічні аспекти Угоди про асоціацію 11 липня

Президент України Петро Порошенко підтвердив намір України, відповідно до домовленостей, провести 11 липня консультації за участі представників Євросоюзу, України та Росії щодо економічних аспектів реалізації Угоди про асоціацію.

Як повідомляє прес-служба президента, про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Швеції Карлом Більдтом.

Сторони обговорили подальші кроки з реалізації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Президент подякував Більдту за його зусилля щодо міжнародної підтримки України, зокрема в процесі підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. «Ви доклали значних зусиль до нашого європейського прогресу, нашої безпеки», - наголосив глава держави.

«Ми маємо абсолютно чітку позицію щодо неможливості жодного обговорення суті угоди. Але ми можемо обговорювати етапи, перш за все, того, що стосується стандартизації», - сказав Порошенко.

Співрозмовники домовилися про подальшу тісну координацію дій щодо європейської інтеграції України та стабілізації ситуації на Донбасі.

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Путін заговорив про зону вільної торгівлі між ЄС і майбутнім Євразійським союзом

Росія готова обговорювати створення зони вільної торгівлі між Європейським Союзом і майбутнім Євразійським економічним союзом, який має бути створений 1 січня 2015 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Росії Володимир Путін сказав на нараді послів і постійних представників Російської Федерації.

«Просуваючи євразійський інтеграційний проект, ми в жодному випадку не відгороджуємося від решти світу, готові до обговорення перспектив створення зони вільної торгівлі як з окремими державами, так і з регіональними об'єднаннями, в першу чергу, звичайно, з Євросоюзом», - сказав Путін.

За його словами, Європа – природний і найважливіший торговельно-економічний партнер Росії.

Президент РФ зазначив, що Росія прагне до того, щоб з'явилися нові можливості для розширення ділового співробітництва, щоб відкривалися перспективи для взаємних інвестицій, знімалися бар'єри в торгівлі. «Для цього необхідно модернізувати договірно-правову базу нашого співробітництва, забезпечити стабільність і передбачуваність зв'язків, перш за все в такій стратегічно важливій сфері, як енергетика», - зазначив він.

За словами Путіна, від злагодженого, заснованого на взаємному врахуванні інтересів співробітництва залежатиме стабільність на всьому євразійському просторі, і, «зрештою, сталий розвиток економік країн ЄС і Росії».

Як повідомляв УНІАН, 29 травня 2014 р. в Астані президенти Росії Володимир Путін, Білорусі Олександр Лукашенко і Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписали договір про Євразійський економічний союз.

Передбачається, що Євразійський економічний союз почне роботу з 1 січня 2015 року. До цього моменту повинна пройти ратифікація документа в національних парламентах.

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Мінімальні ціни на молоко пропонують встановлювати державі

Народні депутати Михайло Головко та Ігор Сабій (обидва – фракція ВО «Свобода») пропонують Верховній Раді внести молочну сировину до переліку об'єктів державного цінового регулювання, тим самим встановивши мінімальні закупівельні ціни на неї.

Відповідну пропозицію закріплено законопроектом №4194а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо державного регулювання закупівельної ціни на молоко)», зареєстрованим 27 червня.

Згідно із законопроектом, мінімальні закупівельні ціни на молоко сорту екстра пропонується встановити на рівні 5 грн/л, вищого сорту – 4,5 грн/л, першого сорту – 4,25 грн/л, другого сорту – 4 грн/л.

Законопроект також припускає, що діятиме мінімальна закупівельна ціна для всіх виробників молока і молочної сировини – юридичних осіб всіх форм власності, фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності, особистих селянських господарств.

Необхідність державного регулювання вартості молочної сировини депутати пояснюють вкрай низькими закупівельними цінами на молоко, особливо на те, яке вироблене в господарствах населення. За даними парламентаріїв, переробники скуповують молоко у селян за 1,5-4 грн/л.

«Зазначені факти є неприпустимими і свідчать про спробу деяких представників молокопереробної галузі збільшити свої прибутки за будь-яку ціну, навіть шляхом фактичного розорення і повної демотивації жителів села до діяльності, пов'язаної з виробництвом молока і молочної сировини», - зазначають депутати в пояснювальній записці до законопроекту.

Встановлення мінімальних закупівельних цін на молоко на запропонованому рівні, на думку нардепів, зробить виробництво молока цікавішим для селян і агрокомпаній.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році депутати також пропонували Верховній Раді надати право Кабінету міністрів встановлювати мінімальні закупівельні ціни на молочну сировину, проте тоді ця пропозиція була розкритикована в експертному середовищі.

За даними Держстату, виробництво молока в Україні в 2013 році зросло на 1,1% порівняно з 2012 роком - до 11,5 млн. тонн.

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Кабмін хоче зробити країну світовим постачальником продовольства

Кабінет міністрів має намір скоротити частку енергоємних галузей в економіці України й зробити країну світовим постачальником продовольства.

Про це заявив перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Анатолій Максюта, повідомила прес-служба міністерства.

«У довгостроковій перспективі уряд планує змінити структуру української економіки, зменшивши питому вагу енергоємних галузей», - цитує прес-служба Максюту.

За його словами, перспективними для України є сільське господарство, харчова промисловість, машинобудування, авіа- та суднобудування. Крім того, Україна має значний потенціал розвитку IT-технологій.

Заступник міністра назвав одним із пріоритетів уряду розвиток інфраструктури, в першу чергу це стосується агропромислового комплексу, зокрема логістики та експорту сільськогосподарської продукції, будівництва доріг і транспортних комунікацій, включаючи портове господарство.

Також Максюта нагадав, що уряд працює над скороченням споживання газу й пошуком альтернативних джерел його поставок в Україну, включаючи виробництво альтернативного палива, будівництво LNG-терміналу, заходи щодо енергоефективності, й створенням відповідних умов для залучення інвесторів у ці сфери.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром» із квітня скасував усі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ із квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів із 268,5 дол. у першому кварталі цього року.

Новий уряд на чолі з Арсенієм Яценюком оголосив курс на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, зокрема на газ, електрику та централізоване теплопостачання.