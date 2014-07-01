Учасники перших електронних торгів конфіскатом можуть купити трактор, дім або телефон

Державна виконавча служба сьогодні, 1 липня, запустила перші електронні торги арештованим майном, під час яких зареєстровані учасники можуть купити житловий будинок, квартиру, машину, трактор або телефон.

Як зазначено на сайті системи, сьогодні проходять торги по 59 лотах з чотирьох регіонів - Вінницька, Дніпропетровська, Львівська області та місто Київ, які були зареєстровані два місяці тому, 1 травня. Зокрема, в систему внесено 9 лотів з Вінницької області, 17 - з Дніпропетровської, 29 - з Львівської області і 4 - з Києва. Серед них 21 транспортний засіб, у тому числі трактор за 7,4 тис. грн, зернозбиральний комбайн за 305,9 тис. грн. Також в системі зареєстровано 9 квартир і житлових будинків, наприклад трикімнатна квартира у Львівській області за 227 тис. грн або будинок у Вінницькій області за 295,4 тис. грн. Крім того, можна купити приміщення громадського туалету за 82 тис. грн, телевізор за 6 тис. грн, гумовий човен - за 655 грн, телефон - за 100, 200 або 300 грн, жіночий одяг та меблі.

Водночас, в системі зазначено, що торги більш ніж за 10 лотами не проходять, призупинені або припинені, в тому числі через помилку в описі лотів або постанову про закінчення виконавчого провадження.

На сьогоднішній день будь-який бажаючий може зареєструватися в системі електронних торгів та взяти участь у купівлі 664 лотів, які вже внесені в систему та торги за яким відбудуться рівно через 2 місяці, після їх реєстрації на сайті.

У прес-службі Державної виконавчої служби УНІАН повідомили, що станом на 30 червня в системі зареєструвалися 1200 осіб і більше 600 осіб подали заявки на участь у торгах.

Як повідомляв УНІАН, з 1 травня 2014 року Державна виконавча служба запустила систему електронних торгів арештованим майном в чотирьох регіонах. Робота пілотного проекту розрахована до 1 жовтня, проте голова служби не виключає, що проект може бути затверджений вже у вересні. Повноцінний запуск системи по всій Україні заплановано на 2015 рік.

Менше місяця тому виконавча служба запропонувала розширити перелік регіонів, що беруть участь у пілотному проекті, з 4 до 10. Уряд підтримав дану ініціативу.