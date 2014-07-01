Анонс на 2 липня

* Пленарне засідання Верховної Ради України.

* Засідання Кабінету міністрів України.

* Пікетування Конфедерацією будівельників офісу Міністерства доходів і зборів. Учасники: Толмачов Микола - віце-президент КБУ, Лариса Чивуріна - фінансовий директор компанії ТММ, Ісаєв Юрій - заступник директора з юридичних питань, Стокоз Ігор - помічник генерального директора, керівник проектного офісу.

* Відбудеться прес-зустріч, присвячена питанню створення Єдиного державного демографічного реєстру. Під час прес-зустрічі будуть обговорюватися проблемні питання, зокрема, на якому етапі знаходиться створення Єдиного державного демографічного реєстру; виклики, які можуть виникнути перед Україною у зв'язку з його створенням, і чи потрібен для біопаспортів такий потужний і цінний банк інформації і чи не створює ЄДДР більше загроз, ніж переваг та зручностей. Учасники: представник Уповноваженого з питань захисту персональних даних Маркіян Бем, голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, автор законопроекту 4751, який скасовує ЄДГДР, Валерій Пацкан, голова правління Центру Громадянських Свобод Олександра Матвійчук, заступник голови правління Центру політико-правових реформ Віктор Тимощук, а також представники Державної міграційної служби України.

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