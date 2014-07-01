Путін заговорив про зону вільної торгівлі між ЄС і майбутнім Євразійським союзом

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Росії Володимир Путін сказав на нараді послів і постійних представників Російської Федерації.

«Просуваючи євразійський інтеграційний проект, ми в жодному випадку не відгороджуємося від решти світу, готові до обговорення перспектив створення зони вільної торгівлі як з окремими державами, так і з регіональними об'єднаннями, в першу чергу, звичайно, з Євросоюзом», - сказав Путін.

За його словами, Європа – природний і найважливіший торговельно-економічний партнер Росії.

Президент РФ зазначив, що Росія прагне до того, щоб з'явилися нові можливості для розширення ділового співробітництва, щоб відкривалися перспективи для взаємних інвестицій, знімалися бар'єри в торгівлі. «Для цього необхідно модернізувати договірно-правову базу нашого співробітництва, забезпечити стабільність і передбачуваність зв'язків, перш за все в такій стратегічно важливій сфері, як енергетика», - зазначив він.

За словами Путіна, від злагодженого, заснованого на взаємному врахуванні інтересів співробітництва залежатиме стабільність на всьому євразійському просторі, і, «зрештою, сталий розвиток економік країн ЄС і Росії».

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Як повідомляв УНІАН, 29 травня 2014 р. в Астані президенти Росії Володимир Путін, Білорусі Олександр Лукашенко і Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписали договір про Євразійський економічний союз.

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Передбачається, що Євразійський економічний союз почне роботу з 1 січня 2015 року. До цього моменту повинна пройти ратифікація документа в національних парламентах.