ТОП-10 (2 липня)

Платіжний баланс України в січні-травні зведений з дефіцитом в $3,5 млрд

Доходи держбюджету зросли на 13 млрд гривень

Україна вважає неприйнятними цінові пропозиції «Газпрому»

Україна в червні збільшила імпорт газу з Угорщини в 5 разів

ЄС виділить Україні 3,8 млн євро на підвищення безпеки продуктів харчування

Шеремета особисто спростував чутки про свою відставку

Уряд перевірить, на що витрачають гроші для армії

Захід виділить 1,5 млрд євро на відновлення Донбасу - Геращенко

Українські аграрії не будуть відвантажувати зерно через порти Криму

У Раді наполягають на спрощенні держзакупівель для армії

***

Платіжний баланс України в січні-травні зведений з дефіцитом в $3,5 млрд

Зведений платіжний баланс України у січні-травні 2014 року зведено з дефіцитом у 3,496 млрд дол. США проти профіциту у 3,262 млрд дол. США роком раніше, повідомляється на сайті Національного банку України.

За оперативними даними НБУ, у травні 2014 року сальдо зведеного платіжного балансу, без урахування показників тимчасово окупованої території АР Крим і Севастополя, вперше з початку року стало позитивним і становило 1 млрд дол. завдяки зовнішньому фінансуванню уряду і низькому дефіциту поточного рахунку.

У травні дефіцит поточного рахунку скоротився до 207 млн дол. (з урахуванням ціни імпорту газу з Росії для «Нафтогазу» з квітня 2014 року на рівні фактичної ціни за I квартал у 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів) у результаті зниження неенергетичного імпорту товарів на 22,9% унаслідок девальвації нацвалюти і низької економічної активності.

Експорт товарів зріс на 1,7% у річному вимірюванні, до 5,2 млрд дол., у результаті поступового відновлення поставок металургійної продукції - на 8,3% через сезонне збільшення попиту на сталь у країнах Близького Сходу, продукції АПК - на 34,5% у результаті зростання поставок зернових. По інших товарних групах відбулося скорочення експорту, зокрема по хімічній продукції - на 26,4%, продукції машинобудування - на 14,6%.

Річні темпи падіння імпорту товарів у травні знизилися до 4,8% з 30% у квітні - до 5,4 млрд дол. через зростання фізичних об'ємів поставок природного газу у 2,9 разу порівняно з травнем 2013 року. Одночасно неенергетичний імпорт скоротився на 22,9% через зниження купівельної спроможності населення і низького внутрішнього попиту. Падіння імпорту відбулося по всіх основних групах, зокрема продукції машинобудування - на 31,8%, хімічній продукції - на 15%, продовольчих і промислових товарів - на 25,8% і 24,8% відповідно.

Профіцит фінансового рахунку в 1,2 млрд дол. у травні забезпечено переважно залученнями державного сектора по ОВДП і отриманням кредитів від Світового банку і ЄС.

У травні вперше з початку року чистий приплив прямих іноземних інвестицій до України був позитивним і становив 7 млн. дол. через скорочення обсягів відпливу акціонерного капіталу.

Приріст готівкової валюти поза банками знизився до 78 млн дол. через зниження девальваційних очікувань.

Отримання кредиту МВФ у 3,2 млрд дол. і формування профіциту зведеного балансу в 1,0 млрд дол. дозволили не тільки провести чергові планові погашення кредиту МВФ на 365 млн дол., а й наростити обсяг резервних активів. Станом на 1 червня обсяг міжнародних резервів зріс до 17,9 млрд дол., що забезпечує фінансування імпорту майбутніх періодів на 2,5 місяці.

Як повідомляв УНІАН, зведений платіжний баланс України у січні-квітні 2014 рокузведено з дефіцитом у 4,508 млрд дол. США проти профіциту у 2,748 млрд дол. США роком раніше, у квітні 2014 року дефіцит зведеного платіжного балансу становив 232 млн. дол.

Зведений платіжний баланс України у 2013 році зведено з профіцитом у 2,021 млрд дол., тоді як за 2012 рік платіжний баланс було зведено з дефіцитом у 4,175 млрд дол.

***

Доходи держбюджету зросли на 13 млрд гривень

До загального і спеціального фондів державного бюджету України за січень-червень 2014 року, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 175,8 млрд грн, що на 8,1%, або на 13,1 млрд грн, що більше показника за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Держказначейства.

За оперативними даними Держказначейства, у січні-червні 2014 року до загального фонду держбюджету надійшло 152,9 млрд грн (97,1% від суми, що передбачена бюджетним розписом на вказаний період), що на 7,4 млрд грн, або на 10,5% перевищує показник січня-червня 2013 року. До спеціального фонду держбюджету за звітний період надійшло 22,9 млрд грн, що вище за торішній показник на 2,6 млрд грн, або на 12,8%.

Також повідомляється, що у січні-червні ц.р. відшкодовано 20,4 млрд грн ПДВ, що на 7,1 млрд грн, або на 25,8% менше від відповідного показника за січень-червень 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, за січень-травень 2014 року до загального і спеціального фондів державного бюджету України, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 150,5 млрд грн, що на 11,2%, або на 15,1 млрд грн більше від показника за аналогічний період минулого року.

Верховна Рада 27 березня ухвалила закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", що передбачає скорочення дохідної частини бюджету на 2014 рік на 24,7 млрд грн і скорочення видатків на 23,8 млрд грн при дефіциті бюджету в обсязі 68,5 млрд грн.

***

Україна вважає неприйнятними цінові пропозиції «Газпрому»

Україна продовжує вважати неприйнятними пропозиції «Газпрому» про надання 100 дол. знижки на газ, оскільки це дозволить Кремлю використовувати енергопостачання як постійно діючий політичний важіль.

Про це йдеться в офіційному коментарі міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Продана, розповсюдженому прес-службою відомства.

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан прокоментував слова міністра енергетики Російської Федерації Олександра Новака щодо відсутності намірів російської сторони змінювати свою пропозицію і умови, за яких поставки газу до України поновляться.

«Сам механізм, яким російська сторона пропонує встановити цю ціну, - в односторонньому порядку, шляхом ухвалення урядового рішення - також неприйнятний. Це спроба залишити питання поставок газу до України як постійно діючий політичний важіль», - цитує прес-служба слова Продана.

«Українська сторона також не може назвати цю пропозицію ані конструктивною, ані навіть добросовісною. Ця пропозиція містить ціну у 385 дол. США за 1000 куб. м газу, яку не лише українська сторона, а й представники Єврокомісії визнають неринковою і завищеною», - підкреслюється у повідомленні.

Також у повідомленні наголошується, що російська сторона не зробила у переговорах «жодного кроку назустріч», відійшовши на останніх раундах навіть від домовленостей, які були досягнуті на переговорах раніше.

У міністерстві нагадали, що «Нафтогаз України», здійснивши платіж у сумі 786,4 млн дол., повністю розрахувався за газ, поставлений у першому кварталі поточного року.

«Не словами, а діями підтвердив свій настрій на конструктивне вирішення проблеми», - наголошується в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, 1 липня 2014 року міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що Росія не збирається переглядати свої пропозиції Україні щодо газу, вони достатньо комфортні.

Переговори з врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривали з початку червня, останній їх раунд відбувся в Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим, і, як підкреслив очільник уряду України Арсеній Яценюк, усі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися з жодною пропозицією, тоді як Україна і ЄС мали чітко вибудувану єдину позицію.

16 червня о 10-й годині ранку «Газпром», як і обіцяв, скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки об'єми прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні чинного контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплату у попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.

***

Україна в червні збільшила імпорт газу з Угорщини в 5 разів

Україна в червні 2014 року збільшила імпорт природного газу з Угорщини в порівнянні з попереднім місяцем в 5 разів - до 210,7 млн куб. м з 43,4 млн куб. м.

Про це свідчать дані оператора угорської газотранспортної системи FGSZ Ltd.

Згідно з даними FGSZ Ltd, середньодобовий імпорт газу з Угорщини в червні склав близько 7 млн куб. метрів.

У той же час, даний обсяг вже протягом двох місяців не досягає максимальної технічної можливості в 16 млн кубометрів природного газу на добу.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна в червні поточного року імпортувала через Польщу за контрактом з німецькою компанією RWE Supply&Trading близько 104 млн кубометрів газу після 117 млн кубометрів місяцем раніше.

Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу в Україну є словацький.

***

ЄС виділить Україні 3,8 млн євро на підвищення безпеки продуктів харчування

Європейський Союз надасть Україні 3,8 млн євро для модернізації системи контролю безпеки продуктів харчування, повідомила прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

Згідно з повідомленням, реалізація цього проекту допоможе гармонізувати українське законодавство в цій сфері із законодавством ЄС, а також створити такий правовий клімат, який сприятиме виробництву безпечних продуктів харчування і кормів.

Проект розрахований на 33 місяці. В Україні проект буде упроваджувати консорціум на чолі з данською компанією Grontmij A/S, а також Державна ветеринарна служба Литви. Від української сторони в програмі візьмуть участь низка державних органів, зокрема, Держветфітослужба, Міністерство аграрної політики і продовольства, Міністерство охорони здоров'я та інші.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня Україна підписала економічну частину Угоди про асоціацію з ЄС. Проте вже з 23 квітня Європейський Союз в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торгового режиму між Україною і ЄС. Преференційний режим торгівлі передбачає зниження ставок митних зборів для українських товарів, а також встановлення квот на такі поставки, що дозволить вітчизняним експортерам збільшити поставки на ринки ЄС.

Проте, на даний момент право експортувати свою продукцію до ЄС мають 4 українські птахофабрики, а також низка виробників казеїну, риби і меду, що обумовлене невідповідністю українського законодавства у сфері безпеки продуктів харчування європейському, а також відсутністю необхідної сертифікації в українських підприємств.

***

Шеремета особисто спростував чутки про свою відставку

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета спростував інформацію про свою відставку.

Про це він повідомив журналістам напередодні засідання уряду у середу.

Відповідаючи на запитання про те, чи подавав він прохання про звільнення, Шеремета відповів: «Ні».

Раніше прес-служба Мінекономрозвитку також спростувала інформацію про відставку Павла Шеремети з поста міністра.

Як повідомляв УНІАН, раніше від джерела в уряді стало відомо про можливу відставку Шеремети і призначення на цю посаду міністра економіки у 2007-2010 рр. Богдана Данилишина.

***

Уряд перевірить, на що витрачають гроші для армії

Кабінет міністрів України має намір найближчим часом направити в зону проведення антитерористичної операції спеціальну комісію у складі співробітників Міністерства оборони, Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я і Державної фінансової інспекції для того, щоб на місці оцінити ефективність використання багатомільярдних бюджетних асигнувань, виділених на фінансування армії.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Я ухвалив рішення відправити до зони антитерористичної операції спеціальну комісію у складі Міністерства оборони України, Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я і Державної фінансової інспекції з метою, щоб там безпосередньо на місці мені у телефонному режимі доповіли, як використовуються мільярдні кошти, які виділяє уряд України на національну безпеку і оборону», - сказав Яценюк.

Він підкреслив, що звіт про виконану роботу потрібно подати протягом трьох днів.

***

Захід виділить 1,5 млрд євро на відновлення Донбасу - Геращенко

Західні партнери виділять 1,5 млрд євро на відновлення інфраструктури на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганський областях, народний депутат Ірина Геращенко сказала на засіданні круглого столу у Києві.

"Вже є домовленість з нашими західними партнерами відносно того, що готують 1,5 млрд євро залучити на інфраструктурні проекти зі створення нових робочих місць, відбудову житла в цих регіонах - це величезна робота, в тому числі й дипломатична", - сказала Геращенко.

Вона висловила сподівання, що після цьогорічної планової ротації послів України українська зовнішня політика стане більш інформаційно зрозуміло.

***

Українські аграрії не будуть відвантажувати зерно через порти Криму

Українські аграрії не відвантажуватимуть зерно нового урожаю через порти анексованого Російською Федерацією Криму, а перенаправлять його до портів материкової України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Кабінеті міністрів повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка.

«Україна не відвантажуватиме зерно через порти на території Криму. Все українське зерно відвантажуватиметься через порти на материковій частині України», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня в АР Крим з масовими фальсифікаціями пройшов нелегітимний референдум про входження півострова до складу Російської Федерації, якому передувала майже тритижнева окупація Криму російськими військовими. 18 березня у Кремлі було підписано угоду про прийняття АР Крим і Севастополя до складу Росії.

Українські аграрії, за попередніми даними, у 2013/2014 маркетинговому році (МР, липень 2013 р. - червень 2014 р.) поставили на зовнішні ринки 32,4 млн тонн зернових, що на 42,1% більше, ніж у попередньому сезоні.

***

У Раді наполягають на спрощенні держзакупівель для армії

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань перевірки використання коштів на армію наполягатиме на розгляді і ухваленні цього тижня законопроекту щодо спрощення держзакупівель для оперативного забезпечення діяльності Збройних Сил України (ЗСУ).

Про це УНІАН повідомили у Секретаріаті ТСК із посиланням на слова голови комісії Ірини Геращенко.

"На ухваленні цього тижня законопроекту “Про внесення змін до статті 2 Закону України “Про здійснення державних закупівель”, який сприятиме оперативному забезпеченню Збройних сил необхідними продуктами харчування, лікарськими засобами та військовим оснащенням на період воєнних дій, антитерористичних операцій та надзвичайного стану наполягатиме Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань перевірки використання коштів, перерахованих громадянами України на підтримку Збройних Сил України та видатків Державного бюджету України, спрямованих на потреби Збройних Сил України та інших військових формувань", - наголосила на засіданні комісії Геращенко.

За її словами, зазначений законопроект члени ТСК подадуть разом з народним депутатом, Головою підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Олександром Кузьмуком.

У ТСК пояснили, що законопроект спрямовано на спрощення закупівель для Міністерства оборони України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України під час особливого періоду, введення надзвичайного стану та у період проведення антитерористичної операції.

Для забезпечення відкритості та прозорості здійснення процедури таких закупівель, проектом закону передбачено обов’язкове оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу звіту про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та інформацію про зміну його істотних умов, не пізніше ніж через 15 днів з дня укладення договору про закупівлю або внесення змін до нього, окрім послуг з ремонту озброєння та військової техніки.

Члени ТСК також зазначили, що завдяки активній позиції комісії урядом було нарешті призначено перевірку в зоні АТО щодо прозорості і доцільності закупівель в армії. Також нарешті Кабінет міністрів прийняв Постанову про порядок використання коштів, зібраних на підтримку армії громадянами.

На ТСК прийнято рішення, що в черговому засіданні Кабінету міністрів України має взяти участь член ТСК Олексій Кайда з метою інформування уряду про діяльність Комісії, а також про проблематику, яка існує сьогодні у питанні закупівель для забезпечення функціонування Збройних Сил.

УНІАН