Держпідприємництво можуть замінити на Державну регуляторну службу

Державна служба з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва може бути ліквідована, а повноваження відомства передані новоствореній Державній регуляторній службі.

Як повідомила прес-служба Держпідприємництва, до служби направлено для узгодження в одноденний строк проект постанови Кабінету міністрів, яким передбачена ліквідація Держпідприємництва.

За даними відомства, проект розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі, і ним пропонується створити Державну регуляторну службу замість Держпідприємництва. Крім того, функції розвитку малого і середнього підприємництва будуть безпосередньо передані Мінекономрозвитку.

У Держпідприємництві вважають, що у разі ліквідації служби, її функції будуть розділені між різними органами, що призведе до «штучного руйнування вже відпрацьованого механізму впровадження державної політики у сфері розвитку і підтримки підприємництва».

Держпідприємництва пропонує громадськості, підприємцям і експертам висловити свої зауваження і пропозиції стосовно проекту постанови Кабміну «Про Державну регуляторну службу».

Як повідомляв УНІАН, після зміни влади в Україні уряд виступав з ініціативою ліквідації Держпідприємництва, проте остаточне рішення ще не було ухвалене.