Держпідприємництво можуть замінити на Державну регуляторну службу
Після зміни влади в Україні уряд виступав з ініціативою ліквідації Держпідприємництва, однак остаточне рішення ще не було прийняте
Державна служба з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва може бути ліквідована, а повноваження відомства передані новоствореній Державній регуляторній службі.
Як повідомила прес-служба Держпідприємництва, до служби направлено для узгодження в одноденний строк проект постанови Кабінету міністрів, яким передбачена ліквідація Держпідприємництва.
За даними відомства, проект розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі, і ним пропонується створити Державну регуляторну службу замість Держпідприємництва. Крім того, функції розвитку малого і середнього підприємництва будуть безпосередньо передані Мінекономрозвитку.
У Держпідприємництві вважають, що у разі ліквідації служби, її функції будуть розділені між різними органами, що призведе до «штучного руйнування вже відпрацьованого механізму впровадження державної політики у сфері розвитку і підтримки підприємництва».
Держпідприємництва пропонує громадськості, підприємцям і експертам висловити свої зауваження і пропозиції стосовно проекту постанови Кабміну «Про Державну регуляторну службу».
Як повідомляв УНІАН, після зміни влади в Україні уряд виступав з ініціативою ліквідації Держпідприємництва, проте остаточне рішення ще не було ухвалене.