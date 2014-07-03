Анонс на 3 липня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради.

* Прес-конференція на тему: "Роль відновлюваної енергетики в забезпеченні енергетичної безпеки України". Учасники: президент Асоціації відновлюваної енергетики України (АПЕУ) Віталій Давій, виконавчий директор групи компаній "ТЕКТ" Роман Гриб, генеральний директор компанії "Українські системи "Солар" Сергій Новацький.

* Міжнародний економічний форум "Україна і Світ. Новий діалог" Організатор - ДП "Держзовнішінформ". До участі запрошені представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства доходів і зборів України, українських компаній, іноземних посольств.

* 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція, під час якої Незалежна асоціація банків України (НАБУ) проведе презентацію порталу про фінансову грамотність. У презентації візьмуть участь: голова Ради НАБУ Роман Шпек; в.о.виконавчого директора НАБУ Олена Коробкова; заступник директора-розпорядника ФГВФО Андрій Оленчик; проректор Університету банківської справи НБУ Анжела Кузнєцова. На прес-конференції будуть представлені результати опитування компанії GfK, які вона зробила для НАБУ з метою вивчення динаміки рівня фінансової грамотності українців.

* "Круглий стіл" на тему "Нові тарифи на тепло в Україні: що готує нам уряд?". Учасники: віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України В.Гройсман, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ю. Продан, член Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг В.Кальченко, генеральний директор Центру досліджень енергетики (EIRCenter) О.Харченко, голова наглядової ради ПАТ "Київенерго" І.Плачков, генеральний директор ТОВ "Єврореконструкція" Ю.Сандлер, директор Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України О.Устенко, а також представники ЄБРР та МВФ.

* Прес-конференція на тему: «Курортний сезон без Криму: де відпочивають українці». У роботі візьме участь президент Асоціації лідерів туристичного бізнесу Олександр Новіковський.

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Звернення учасників ринку органічної продукції до Уряду України з вимогою захистити права споживачів і підтримати національного виробника». Виробництво органічної продукції є світовим трендом сучасного суспільства. В ефективному розвитку цього сектора економіки зацікавлені сьогодні і виробники, і споживачі, і держава. Найбільш відчутною перешкодою формування високопродуктивного вітчизняного ринку органічної продукції залишається відсутність необхідної сектору нормативно-правової бази. Реалізація ЗУ «ПРО виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» на сьогоднішній день вимагає значних коригувань і доповнень. Існуюча система держрегулювання порушує права споживачів, скорочуючи можливості національних виробників, що не дозволяє сектору органічної продукції розкривати повний виробничий потенціал. Учасники прес-конференції: експерти Асоціації «Укрінтерстандарт» і представники компаній - виробників органічної продукції нададуть аналіз чинного законодавства України, а також свої пропозиції рекомендації щодо підвищення ефективності процесів маркування продукції, політики стандартизації та сертифікації продукції.

* Круглий стіл на тему: "Спроможність уряду та громадянського суспільства провести успішні реформи і виконати Угоду про Асоціацію".

Учасники Володимир Гройсман, віце-прем'єр міністр, Павло Шеремета, міністр економічного розвитку та торгівлі України, Валерій Чалий, заступник голови адміністрації президента, Остап Семерак, міністр Кабінету міністрів.

* Відбудеться засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації.

*15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Інформаційна безпека держави. Керівництво концерну РРТ проводить репресії і залякування трудового колективу?». Мова піде про те, як керівництво концерну РРТ проводить репресії щодо тих, хто надає документальні свідчення про злочинні дії, спрямовані на підтримку сепаратизму і тероризму в Донецькій і Луганській областях. Учасники: народний депутат України Сергій Каплін, директор департаменту з роботи з органами державної влади Концерну РРТ Марина Помазанова, начальник сектору зв'язків з громадськістю та ЗМІ Концерну РРТ Павло Білоножко, заступник головного бухгалтера Концерну РРТ Сахненко Тетяна, начальник відділу розрахунків Концерну РРТ Вікторія Тимошина, голова Української студентської спілки Станіслав Куценко (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал).

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