Порошенка просять розібратися з ситуацією довкола МА "Бориспіль" та кадровими рішеннями Мінінфраструктури

13:53, 03 липня 2014
Різне
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Люди часів Януковича продовжують керувати аеропортом, заявляють активісти.

Фото УНІАН

«Асоціація захисту прав громадян України» та «Українська Націоналістична Самооборона» звернулися до президента України Петра Порошенка з вимогою взяти під контроль кадрові рішення Міністерства інфраструктури та відсторонити від керівних посад в міжнародному аеропорту «Бориспіль» чиновників, які заплямували репутацію за часів колишньої влади. Про це йдеться у відповідному письмовому зверненні громадських активістів.

«Вважаємо абсолютно неприйнятною позицію Міністерства інфраструктури стосовно ключового підприємства в галузі авіаперевезень. Виступаємо категорично проти косметичної владної рокіровки, внаслідок якої корумповані керівники держпідприємства МА «Бориспіль» часів Януковича продовжують керувати аеропортом», - наголошують активісти.

Зокрема, в листі йдеться про генерального директора «Борисполя» - Сергія Гомболевського, який  обіймав посаду заступника генерального директора.  А колишній гендиректор Олексій Кочанов  нині очолив одну зі структур, яка контролює діяльність провідних служб аеропорту. 

Громадські активісти обурені й поверненням на ключову посаду Бориса Шахсуварова, людини із подвійним громадянством, який у 2011 році вже був відсторонений від роботи в аеропорту через підозри у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. 

Нагадаємо, раніше нардеп Сергій Міщенко неодноразово наголошував у ЗМІ щодо подвійного громадянства Бориса Шахсуварова, який на той час обіймав керівну посаду в «Борисполі».  

Також в листі йдеться про скандал довкола «Украероруху» та незаконного усунення з посади генерального директора підприємства. 

«Дестабілізація роботи держпідприємства «Украерорух» може негативно вплинути на безпеку авіаційних перевезень», - зауважують громадські діячі.

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