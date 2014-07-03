Порошенка просять розібратися з ситуацією довкола МА "Бориспіль" та кадровими рішеннями Мінінфраструктури
Люди часів Януковича продовжують керувати аеропортом, заявляють активісти.
«Асоціація захисту прав громадян України» та «Українська Націоналістична Самооборона» звернулися до президента України Петра Порошенка з вимогою взяти під контроль кадрові рішення Міністерства інфраструктури та відсторонити від керівних посад в міжнародному аеропорту «Бориспіль» чиновників, які заплямували репутацію за часів колишньої влади. Про це йдеться у відповідному письмовому зверненні громадських активістів.
«Вважаємо абсолютно неприйнятною позицію Міністерства інфраструктури стосовно ключового підприємства в галузі авіаперевезень. Виступаємо категорично проти косметичної владної рокіровки, внаслідок якої корумповані керівники держпідприємства МА «Бориспіль» часів Януковича продовжують керувати аеропортом», - наголошують активісти.
Зокрема, в листі йдеться про генерального директора «Борисполя» - Сергія Гомболевського, який обіймав посаду заступника генерального директора. А колишній гендиректор Олексій Кочанов нині очолив одну зі структур, яка контролює діяльність провідних служб аеропорту.
Громадські активісти обурені й поверненням на ключову посаду Бориса Шахсуварова, людини із подвійним громадянством, який у 2011 році вже був відсторонений від роботи в аеропорту через підозри у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах.
Нагадаємо, раніше нардеп Сергій Міщенко неодноразово наголошував у ЗМІ щодо подвійного громадянства Бориса Шахсуварова, який на той час обіймав керівну посаду в «Борисполі».
Також в листі йдеться про скандал довкола «Украероруху» та незаконного усунення з посади генерального директора підприємства.
«Дестабілізація роботи держпідприємства «Украерорух» може негативно вплинути на безпеку авіаційних перевезень», - зауважують громадські діячі.