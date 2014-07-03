ТОП-10 (3 липня)

Україна припинила експорт вугілля до Росії - ЗМІ

Білорусь в угоду РФ вирішила пустити свої потяги в Краснодарський край в обхід України

Єврокомісія спростовує заяви Медведєва про відбір Україною газу зі сховищ

Росія дала команду кримським підприємствам не виплачувати борги перед Україною

Євросоюз впевнений у законності газового реверсу до України

Рада не дозволила Яценюку ввести надзвичайний стан в ПЕК

Депутати не підтримали реформу «Нафтогазу»

ВР підтримала в першому читанні законопроект про переведення валютних кредитів у гривню

"Нафтогаз" викупив потужності словацького газопроводу для реверсу газу

Мінфін залучив до держбюджету 139 млн гривень

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Україна припинила експорт вугілля до Росії - ЗМІ

Новочеркаська ГРЕС заявила про проведення конкурсу на нового постачальника вугілля. Причина в небажанні українського холдингу ДТЕК Ріната Ахметова продовжувати контракт на поставку вугілля (антрацитовий штиб, вважається відходом вуглевидобутку). Про це «Известиям» розповіли в підконтрольній «Газпрому» компанії ОГК-2, яка управляє Новочеркаською ГРЕС разом з 10 іншими російськими електростанціями.

Припинення цих поставок означає фактичну зупинку українського експорту вугілля в Росію. Розташована в Ростовській області Новочеркаська ГРЕС - єдина електростанція в Росії, яка купувала українське вугілля, а компаніям інших галузей, наприклад, металургійній, українське коксівне вугілля не поставляється.

Контракт між ОГК-2 і ДТЕК закінчився у квітні 2014 року, каже Дмитро Філатов, прес-секретар ОГК-2. За його словами, обсяг поставок на Новочеркаську ГРЕС (забезпечує енергією промислову, південно-західну частину Ростовської області) в минулому році з українського боку становив трохи більше 400 тис. т. В цьому році поставок вугілля з України не буде точно, зазначив він.

За словами доцента Московського державного гірничого університету Лева Кузяєва, Новочеркаська ГРЕС спожила в 2013 році близько 3 млн т вугілля, з них українського вугілля - близько 15%. Ці поставки на суму близько $20 млн складають весь український вугільний експорт у Росію. Всього в Росії з вугілля виробляється не більше п'ятої частини всієї електроенергії.

Коксівне вугілля Україна традиційно експортує в Європу (за 2013 рік ДТЕК було вивезено 4,7 млн т; основні покупці - Болгарія, Туреччина, країни Південно-Східної Азії).

За словами представника ОГК-2 Дмитра Філатова, в зв'язку з скасуванням поставок вугілля з України Новочеркаська ГРЕС може перейти на висококалорійне вугілля, якщо ціна на нього буде прийнятною. Переможця конкурсу ОГК-2 визначить у середині липня: Філатов визнав, що перевагу будуть віддавати ростовським компаніям.

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Білорусь в угоду РФ вирішила пустити свої потяги в Краснодарський край в обхід України

Білоруська залізниця (БЖД) переоформлює квитки на поїзди, що прямують в Краснодарський край - Адлер, Анапу і Мінеральні води - у зв'язку із зміною маршруту: тепер потяги ходитимуть в об'їзд України, передає РІА "Новости" з посиланням на повідомлення БЖД.

Минулого тижня БЖД і РЖД погодили новий маршрут руху потягів за цими маршрутами у зв'язку із загостренням ситуації в південно-східних регіонах України, по території яких пролягав маршрут цих потягів.

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Єврокомісія спростовує заяви Медведєва про відбір Україною газу зі сховищ

У Європейській комісії не підтверджують висловлювання російського прем'єра Дмитра Медведєва про те, що Україна відбирає газ із підземних сховищ, який призначено для ЄС, і констатують, що поставки російського газу до ЄС через Україну відбуваються в нормальному режимі.

"Російський газ через територію України до ЄС поставляється нормально. Ми перебуваємо в контакті із зацікавленими сторонами. У цей момент ми очікуємо, що Україна поважатиме свої зобов'язання, в чому вона нас запевнила. У нас немає інформації, яка б цьому суперечила ", - сказала у четвер у Брюсселі на брифінгу представник європейського комісара з енергетичних питань Гюнтера Еттінгера Сабін Бергер.

Крім того, вона нагадала, що міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан виступив із ініціативою направити для перевірки потоку газу європейських експертів.

Бергер також нагадала позицію Європейської комісії, згідно з якої неприйнятні погрози російської сторони на адресу європейських компаній, які продають газ Україні. "Такі погрози неприйнятні. Компанії ЄС можуть вільно розпоряджатися газом, який вони купили ", - підкреслила представник ЄК.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв звинуватив Україну у відборі європейського газу з ПСГ і передрік їй газову кризу.

"Україна за газ не платить. Заборгованість величезна. Беруть газ із підземних сховищ. До осені буде повноцінна газова криза", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

16 червня о 10 годині ранку «Газпром» перевів Україну на передоплату, скоротивши до нуля поставки газу для України й залишивши лише обсяги прокачування для європейських споживачів.

«Нафтогаз України» виконує свої зобов'язання з транзиту газу в повному обсязі, але не виключає подання позову до арбітражного суду Стокгольма з метою перегляду діючого контракту з «Газпромом» щодо транзиту газу.

За словами міністра енергетики Росії Олександра Новака, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" для гарантії безпечних поставок газу клієнтам російського "Газпрому" в державах Європейського Союзу повинна закачати в підземні сховища до початку зимового сезону 12 млрд кубометрів газу вартістю 4-5 млрд дол.

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України й транзиту газу через її територію.

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Росія дала команду кримським підприємствам не виплачувати борги перед Україною

Міністерство фінансів і Міністерство праці та соціального захисту окупованого Криму виступили з пропозицією пробачити збанкрутілим підприємствам півострова їх податкові зобов'язання і борги по страхових внесках у Пенсійний фонд України.

Про це сьогодні на нараді з представниками Федерації незалежних профспілок анексованого Криму повідомила нелегітимний міністр праці та соціального захисту РК Олена Романовська, передають "Новости Крыма".

За даними міністра, зараз заборгованість по заробітній платі зберігається на 122 кримських підприємствах, 37 з яких - підприємства-банкрути. «На жаль, протягом останнього місяця сума заборгованості по них продовжує збільшуватись і становить 110 млн рублів», - поінформувала міністр.

З даного питання проведено нараду, на якій було запропоновано ряд заходів, що дозволять погасити заборгованість підприємств по заробітній платі. «По тим підприємствам, які мають заборгованість за страховими внесками до Пенсійного фонду України, податкові зобов'язання перед Україною, пропонується залишити ці зобов'язання перед Україною. Так ми зможемо дати можливість підприємствам розпочати нове життя без цих зобов'язань. Для них це буде новий виток. Вони зможуть вийти зі стану банкрутства і відновити свою господарську діяльність», - підкреслила Романовська.

Також планується провести інвентаризацію підприємств-банкрутів, у яких залишилася власність, а кошти на погашення заборгованості по зарплаті працівникам тих підприємств, у яких власності не залишилося, повинно знайти Міністерство фінансів окупованого Криму.

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Євросоюз впевнений у законності газового реверсу до України

Таку думку висловила прес-секретар єврокомісара з енергетики Гюнтера Еттінгера Сабіна Бергер, повідомляє ІТАР-ТАСС.

При цьому вона повідомила, що Єврокомісія готова в разі необхідності направити на об'єкти української газотранспортної системи своїх спостерігачів, які проконтролюють виконання Києвом зобов'язань щодо транзиту природного газу.

Про сумнівні правові підстави реверсу російського газу в Україну раніше неодноразово заявляв "Газпром". Минулого тижня газова монополія навіть пригрозила обмежити поставки тим європейським клієнтам, які допоможуть Києву отримати російське паливо в рамках реверсних схем.

У вівторок цю позицію підтримав президент Росії Володимир Путін. Виступаючи на нараді послів, глава держави нагадав, що з 16 червня Україна переведена на режим передоплати за газ, тобто буде отримувати стільки палива, скільки заплатить. "Сьогодні, оскільки не платять, і нічого не отримують", - констатував Путін.

"Отримують по так званому реверсу. Ми знаємо, що це за реверс. Це штучний реверс, ніякого реверсу немає", - підкреслив Путін. "Ну як можна по одній і тій же трубі в одну сторону газ подавати і в зворотну? Не треба бути фахівцем у газовій сфері, аби зрозуміти, що це нереальна справа", - вважає президент РФ. "Ну, там нахімічили дечого з деякими своїми партнерами - наш газ, по суті, отримують і платять комусь із західних партнерів у Європі, які недоотримують ці обсяги", - пояснив глава держави. "Ми все бачимо, але не вживаємо ніяких дій на сьогоднішній день тільки для того, щоб не погіршити ситуацію", - підкреслив Путін.

Між тим у середу словацький газопровідний оператор Eustream повідомив, що отримав ряд заявок від потенційних продавців газу, які бажають постачати паливо для України через країни Євросоюзу. "Eustream оцінює період переговорів як успішний. Їх результат підтверджує інтерес ринку до газопроводу Вожани-Ужгород в напрямку України", - цитував Reuters заяву оператора.

Словаччина і Україна наприкінці квітня підписали угоди, що дозволяє Братиславі постачати газ Києву. Перші поставки через Eustream можуть розпочатися у вересні.

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Рада не дозволила Яценюку ввести надзвичайний стан в ПЕК

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна взимку залишиться без газу, якщо коаліція не підтримуватиме урядові законопроекти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні в парламенту після того, як депутати не підтримала проект закону “Про особливий період у паливно-енергетичному комплексі” (реєстраційний №4117а).

За ухвалення даного законопроекту проголосували лише 142 депутати (за необхідних 226 — УНІАН) із 299, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосували у повному складі фракції Партії регіонів, “Свобода”, КПУ, а з групи “За мир і стабільність” проголосував лише 1 народний депутат.

Звертаючись до депутатів з коаліції Яценюк зазначив: “Будете сидіти зимою без газу, якщо не будете підтримувати урядові законопроекти”.

Після цього Турчинов знову поставив на голосування урядовий законопроект, але за документ проголосував лише 181 депутат.

Також ВР не підтримала два альтернативні законопроекти з цього питання.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту №4117-А, його розробка викликана необхідністю чіткого визначення підстав введення особливого періоду у паливно-енергетичному комплексі, встановлення правових та організаційних засад функціонування ПЕК в особливий період.

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Депутати не підтримали реформу «Нафтогазу»

Верховна Рада України не підтримала в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України», внесений Кабінетом міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 170 (за необхідних 226 — УНІАН) із 329 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законопроектом пропонувалося внести зміни до законів «Про трубопровідний транспорт», «Про нафту і газ», «Про оренду державного та комунального майна», «Про засади функціонування ринку природного газу», які спрямовані на реформування Єдиної газотранспортної системи відповідно до взятих Україною зобов‘язань згідно з Договором про заснування Енергетичного Співтовариства, зокрема щодо вимог Директиви 2009/73/ЄС Європейського парламенту та Ради стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, та Регламенту 715/2009 Європейського парламенту і Ради про умови доступу до мереж передачі природного газу.

На думку суб‘єкта права законодавчої ініціативи, прийняття закону «дозволить забезпечити реформування Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», спрямованого на виконання зобов'язань України, взятих за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства».

Коментуючи відмову депутатів підтримати цей законопроект, голова Верховної Ради Олександр Турчинов зазначив, що народні депутати, не підтримавши сьогодні ініціативу уряду щодо особливого періоду у ПЕК та щодо реформування системи управління ГТС, взимку, коли до них прийдуть виборці і запитають, чому немає газу і холодно в квартирах, будуть пояснювати, чому не підтримали пропозицію уряду для вирішення проблем у ПЕК.

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ВР підтримала в першому читанні законопроект про переведення валютних кредитів у гривню

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проекту Закону «Про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в гривню» (№ 4185а-2).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 289 із 369 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект, внесений народним депутатом Русланом Князевичем, передбачає, що реструктуризації підлягають зобов’язання за кредитом в іноземній валюті, що відповідає сукупності таких ознак: кредит було отримано споживачем у розумінні Закону "Про захист прав споживачів"; кредит було отримано на придбання житлової нерухомості або майнових прав на житлову нерухомість для власного проживання, яке є єдиним житлом фізичної особи та/або його сім'ї, та забезпечений цією нерухомістю або цими майновими правами; загальна сума несплачених зобов'язань за кредитом не перевищує 1 млн грн за офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на 1 січня 2014 року; відсутність заборгованості за кредитом станом на цю дату або її погашення до моменту реструктуризації.

Реструктуризація зобов'язань за кредитом проводиться шляхом внесення змін до договору, які передбачають перерахування несплачених зобов'язань за кредитом у гривню за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим на дату проведення реструктуризації. Плата за користування кредитом після перерахування встановлюється до кінця дії договору зі змінами у розмірі фіксованої процентної ставки, яка діяла за кредитом до моменту реструктуризації.

Розмір щомісячного платежу за реструктуризованими зобов'язаннями не може перевищувати розміру місячного платежу за таким кредитом до його реструктуризації, перерахованим у гривню за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим станом на 1 січня 2014 року; частина зобов'язань позичальника, що визначається як різниця між сумою зобов'язань за кредитом на дату реструктуризації, перерахованою у гривню за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим на дату проведення реструктуризації, та сумою цих зобов'язань, перерахованою у гривню за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим на 1 січня, підлягає сплаті позичальником останніми платежами за графіком платежів за кредитом.

Такі зобов'язання позичальника можуть бути прощені банком на умовах та в порядку, визначених у договорі зі змінами.

Законопроектом також передбачається погашення зобов'язань за кредитом в іноземній валюті, забезпеченим іпотекою за рахунок передачі позичальником предмета іпотеки іпотекодержателю (банку). Така передача є підставою для припинення зобов'язань за кредитом, у тому числі якщо вартість предмета іпотеки є недостатньою для повного задоволення зобов'язань.

Голова Верховної Ради Олександр Турчинов закликав народних депутатів підтримати саме цей законопроект.

Він сказав: “Враховуючи катастрофічну ситуацію в економіці у зв'язку із продовженням бойових дій, у зв'язку із продовженням енергетичної блокади нашої країни будь-який проект, не збалансоввний з НБУ і Мінфіном, буде заветовано”.

За словами Турчинова, таким законопроектом є законопроект Князевича.

Як повідомляв УНІАН, на розгляді у ВР було ще три законопроекти, авторами яких є народні депутати Олексій Кайда, Микола Рудьковський (їхні законопроекти не були підтримані), а також Михайло Опанасенко, законопроект якого не голосувався, бо перед цим був підтриманий законопроект Князевича.

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"Нафтогаз" викупив потужності словацького газопроводу для реверсу газу

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупила більшу частину вихідних транспортних потужностей на газопроводі «Вояни-Ужгород» у словацького оператора газотранспортної системи (ГТС) Eustream для імпорту природного газу з ЄС.

«Більшу частину транзитних потужностей нового газопроводу викуплено компанією до 2019 року. В конкурсі брали участь кілька десятків компаній», - йдеться в повідомленні НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, поставки газу в Україну за словацьким напрямком мають початися вже у вересні 2014 року.

«Очікується, що обсяг поставок становитиме близько 27 млн куб. м газу на добу», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Нафтогазу», поставками природного газу в Україну за словацьким маршрутом зацікавилися близько двох десятків європейських компаній, серед яких і найбільші в ЄС газові трейдери.

Водночас, оператор ГТС Словаччини – компанія Eustream повідомила про успішне завершення процедури Open Season, у ході якої приймалися заявки на використання лінії «Вояни-Ужгород».

Довідка УНІАН. Україна, що намагається уникнути паливної залежності від Росії, впродовж останніх двох років не могла домовитися зі Словаччиною про поставки газу з її території. На думку української сторони, головною причиною гальмування переговорного процесу є російський газовий монополіст - «Газпром», оскільки він контролює через свою «дочку» «Газпром експорт» газовимірювальний пункт на кордоні Україна-Словаччина в Капушанах. Україна поки не досягла домовленостей із «Газпромом» із низки газових питань, у тому числі й щодо Словаччини.

«Газпром» із 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу.

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Мінфін залучив до держбюджету 139 млн гривень

Міністерство фінансів України в результаті позапланового аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні, 3 липня, залучило до держбюджету 139,022 млн грн, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі кошти залучено в національній валюті, зокрема 59,751 млн грн у результаті розміщення облігацій на 19 днів під 8% річних за двома поданими заявками, 38,863 млн грн - на 3 місяці під 12% за однією заявкою, 40,408 млн грн - на 2 роки під 16,76% за чотирма заявками.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів у липні два ОВДП-аукціони й залучив до держбюджету 1,109 млрд грн. До кінця місяця Мінфін планує провести ще чотири аукціони - 8, 15, 22 і 29 липня.

За оперативними даними Держказначейства на 1 липня, з початку року до держбюджету надійшло 104,386 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 47,979 млрд грн, на обслуговування держборгу – 20,846 млрд грн.

Станом на 2 липня обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становить 298,197 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 186,952 млрд грн, у власності банків - 84,331 млрд грн, нерезидентів - 16,326 млрд грн.

Держбюджет України встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року в розмірі 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

УНІАН