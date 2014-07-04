Анонс на 4 липня

* Відбудеться відкриття Проекту «Удосконалення системи контролю безпеки харчових продуктів в Україні». Проект спрямований на сприяння виробництву безпечних харчових продуктів і поліпшення перспектив розвитку експорту української продукції.

* Пленарне засідання Верховної Ради.

* Київський міський голова Віталій Кличко зустрінеться з членами Американсько-Української Ділової Ради (USUBC) у рамках круглого столу «Київ - столиця бізнесу та економічного розвитку України. Термінові кроки для рішучих змін». Учасники заходу обговорять ряд необхідних реформ та кроків, необхідних для розвитку Києва як столиці та центру економічного розвитку України. Зустріч буде супроводжуватися відкритою дискусією мера з бізнесменами та міжнародними інвесторами. Модератор зустрічі - президент Американо-Української Ділової Ради (USUBC) Морган Вільямс.

* Відбудеться другий аукціон з продажу і реалізації автомобілів Автопідприємства Секретаріату Кабінету Міністрів України. На продаж виставлено 64 автомобілі, які залишилися після першого аукціону, що відбувся 6 червня цього року.

* Відбудеться брифінг голови Державного агентства земельних ресурсів України Сергія Рудика за результатами наради з представниками Міноборони, МВС, СБУ, Держприкордонслужби, Держспецзв'язку, Управління державної охорони про виділення земельних ділянок військовослужбовцям, які захищають територіальну цілісність і суверенітет країни у східних і південно-східних областях, які беруть участь в антитерористичних операціях та забезпеченні правопорядку на державному кордоні.

* Брифінг голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

* Відбудеться пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участю міністра екології та природних ресурсів України. Брифінг для ЗМІ.

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