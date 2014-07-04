ТОП-10 (4 липня)

Рада ухвалила в першому читанні закон про введення надзвичайного стану в енергетиці

Депутати зробили перший крок до реформування "Нафтогазу" і модернізації ГТС

Світовий банк дасть Україні кредит на $300 млн для соцдопомоги населенню

Депутати посилили вимоги до банків і розширили повноваження регуляторів

Голова "Нафтогазу": Україна може пережити зиму без російського газу

Росія заборонила молочку семи українських підприємств «Мілкіленда»

«Нафтогаз» пропонує встановити єдину ціну на газ для ТКЕ з прив'язкою до імпорту

Порошенко призначив нового гендиректора «Укроборонпрому»

США обігнали РФ і Саудівську Аравію з видобутку нафти - ЗМІ

Приватних видобувачів зобов'яжуть позичити газ державі

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Рада ухвалила в першому читанні закон про введення надзвичайного стану в енергетиці

Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про введення надзвичайного стану в енергетичному секторі України (“Про особливий період у паливно-енергетичному комплексі”), за якого безпосереднє керівництво підприємствами трубопровідного транспорту і контроль над їх діяльністю забезпечуються Міністерством оборони України, а уряд наділяється розширеними повноваженнями.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 237 із 336 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом вносяться зміни до Закону “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу“. Ними передбачено, що розрахункова дата - дата, на яку кожним з учасників розрахунків фіксується сума кредиторської та дебіторської заборгованостей для погашення шляхом застосування механізмів, визначених цим законом. Розрахунковою датою встановлюється 1 січня 2013 року, а для казенних підприємств, у тому числі тих, що були казенними станом на 1 січня 2011 року, за зобов'язаннями з оплати електричної енергії - 1 липня 2011 року.

Передбачено, що процедура погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу діє до 1 січня 2016 року.

Вносяться зміни до Закону «Про теплопостачання». Відповідно до них, державна політика у сфері теплопостачання базується на принципах, зокрема заборони обмеження енергопостачання об'єктів у сфері теплопостачання в опалювальний період нижче технологічного мінімуму споживання природного газу, крім особливого періоду. У разі несплати або внесення не в повному обсязі плати за використаний природний газ та послуги з його транспортування газопостачальна організація має право обмежити споживання природного газу суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, для яких тарифи встановлені на економічно обґрунтованому рівні, до технологічного мінімуму споживання.

Також передбачені зміни до Закону «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період». Ними передбачено, що функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у паливно-енергетичному комплексі.

Порядок провадження господарської діяльності підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу в особливий період установлюється Кабміном та визначає:

особливості провадження такої діяльності;

особливості функціонування централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергетичною системою України та єдиного диспетчерського (оперативно-технологічного) управління Єдиною газотранспортною системою України;

перелік підстав, за яких можливе припинення або обмеження енергозабезпечення, газопостачання споживачів;

організаційно-розпорядчі заходи, що здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у паливно-енергетичному комплексі, в тому числі щодо оперативного управління централізованим диспетчерським (оперативно-технологічним) управлінням об'єднаною енергетичною системою України та єдиним диспетчерським (оперативно-технологічним) управлінням Єдиною газотранспортною системою України, контроль за балансом надходження та розподілу палива.

У разі настання особливого періоду підприємства, установи та організації паливно-енергетичного комплексу зобов'язані виконувати розпорядження центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у паливно-енергетичному комплексі, незалежно від умов укладених договорів.

Забезпечення технічного прикриття й відбудови об'єктів паливно-енергетичного комплексу в особливий період покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у паливно-енергетичному комплексі.

Пропонуються зміни до Закону «Про засади функціонування ринку природного газу», якими передбачено, що у разі настання особливого періоду підприємства, установи та організації нафтогазової галузі зобов'язані діяти згідно із законами «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період», «Про особливий період у паливно-енергетичному комплексі», Положенням про мобілізаційну підготовку народного господарства України і нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в нафтогазовій галузі, що регламентують функціонування галузі в умовах особливого періоду незалежно від умов укладених договорів.

У разі обмеження та/або припинення постачання енергоносіїв (енергозабезпечення) на територію України Кабмін може прийняти рішення щодо обов‘язкового продажу природного газу газодобувними підприємствами, що не підпадають під дію частини першої статті 10 цього закону, суб‘єкту, уповноваженому Кабміном на формування ресурсу природного газу, для задоволення потреб населення та суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, в тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на даху, і тих, що прибудовані (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води) за ціною, встановленою Кабміном.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня парламент не підтримав проект Закону “Про особливий період у паливно-енергетичному комплексі”. За ухвалення законопроекту в першому читанні проголосували лише 142 депутати. Не голосували у повному складі фракції Партії регіонів, “Свобода”, КПУ, а із групи “За мир і стабільність” проголосував лише 1 народний депутат.

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Депутати зробили перший крок до реформування "Нафтогазу" і модернізації ГТС

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України” (реєстраційний номер 4116а), внесений Кабінетом міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 229 із 335 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосували в повному складі фракції Партії регіонів, КПУ та група “За мир та стабільність”.

Даним законопроектом пропонується внести зміни до законів «Про трубопровідний транспорт», «Про нафту і газ», «Про оренду державного та комунального майна», «Про засади функціонування ринку природного газу», які спрямовані на реформування Єдиної газотранспортної системи відповідно до взятих Україною зобов‘язань згідно з Договором про заснування Енергетичного Співтовариства, зокрема щодо вимог Директиви 2009/73/ЄС Європейського парламенту та Ради стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, та Регламенту 715/2009 Європейського парламенту і Ради про умови доступу до мереж передачі природного газу.

На думку суб‘єкта права законодавчої ініціативи, прийняття закону «дозволить забезпечити реформування Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», спрямованого на виконання зобов'язань України, взятих за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства».

Як повідомляв УНІАН, учора, 3 липня, парламент не підтримав законопроект щодо реформування системи управління газотранспортною системою України

За дане рішення проголосували лише 170 (за необхідних 226 — УНІАН) із 329 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня Кабінет міністрів прийняв рішення про реорганізацію «Нафтогазу України» і створення на його базі двох компаній - з транзиту і зберігання газу. Пропонується таке рішення: «Нафтогаз України» буде займатися виключно реалізацією природного газу, а також створюються ПАТ «Українська газотранспортна система», яке відповідно до європейського законодавства займатиметься виключно транспортуванням природного газу, та ПАТ «Українські газові сховища», яке займатиметься зберіганням природного газу. Контроль за цими компаніями залишається за державою.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. 100% акцій компанії «Укртрансгаз» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».

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Світовий банк дасть Україні кредит на $300 млн для соцдопомоги населенню

Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила кредит у розмірі 300 млн. дол. на реалізацію проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», повідомила УНІАН прес-служба банку.

За інформацією банку, кредит буде надано для розширення адресної програми соціальної допомоги з метою підтримки найуразливіших і соціально найменше захищених груп населення. Проект охоплює всі місцеві відділи соціального захисту, підпорядковані Міністерству соціальної політики України. Очікується, що кількість осіб, які одержують державну соціальну допомогу, зросте майже вдвічі - з 586 000 у 2013 до 1,1 млн. у 2019 році.

Також заходи в рамках проекту спрямовані на задоволення потреб дітей-сиріт і дітей-сиріт з обмеженими можливостями в чотирьох обраних областях. Діти-сироти зможуть одержувати цілу низку послуг соціального забезпечення, розробка і впровадження яких передбачені проектом. Таким чином, близько 35 тисяч дітей з обмеженими можливостями віком до 18 років і 13 тисяч дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, одержать допомогу при реалізації цього проекту.

«Новий проект допоможе підвищити ефективність системи соціальної підтримки малозабезпечених сімей і системи соціальних послуг в Україні. Підтримка бідних верств населення має критичне значення, особливо в умовах, коли уряд України починає проводити низку важливих реформ, які передбачають, зокрема, підвищення тарифів на оплату послуг з постачання газу і централізованого опалення. Ми не хочемо, щоб, наприклад, підвищення тарифів завдало шкоди малозабезпеченим», - наводяться в повідомленні слова директора представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Чимяо Фана.

Також представник Світового банку відзначив, що банк вітає рішучі зусилля країни щодо вжиття необхідних заходів із реформування поточних програм соціального захисту, виходячи з потреб бідних верств населення.

Проект розрахований на 6 років і є частиною загальної допомоги Україні, про яку група Світового банку оголосила в березні цього року. Очікується, що до кінця 2014 року Україна одержить від Світового банку до 3,5 млрд дол. фінансової допомоги.

Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці травня підписала кредитний договір зі Світовим банком щодо фінансування трьох нових проектів загальною вартістю 1,48 млрд дол. у рамках загального обсягу фінансової допомоги Україні, яка цього року може становити 3,5 млрд дол. У складі пакета кредит на 750 млн. дол. на політику розвитку, кредит на 382 млн. дол. за проектом підвищення енергоефективності у сфері централізованого теплопостачання і кредит на 350 млн. дол. за проектом розвитку інфраструктури.

Також до кінця липня уряд України планує підписати зі Світовим банком договір ще за одним кредитом на 500 млн. дол. для стабілізації банківського сектора. Кошти будуть передані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Світовий банк є основним партнером України в галузі розвитку. З урахуванням нових інвестицій поточний кредитний портфель Світового банку досягне 3,39 млрд дол. в рамках 11 проектів у країні. З моменту приєднання України до Світового банку в 1992 році зобов'язання банку в країні перевищили 8,5 млрд дол. у рамках 43 проектів і програм.

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Депутати посилили вимоги до банків і розширили повноваження регуляторів

Верховна Рада України прийняла у другому читанні і в цілому закон про попередження негативного впливу на стабільність банківської системи.

За відповідний закон проголосував 231 народний депутат за необхідногго мінімуму в 226 голосів.

Перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності Олексій Кайда, представляючи законопроект, повідомив, що він є соціально значущим, оскільки передбачає вдосконалення процедури виведення проблемних банків з ринку.

Депутат також зазначив, що проект підтримується Національним банком. «На ухваленні цього законопроекту наполягав саме Національний банк», - сказав Кайда.

Депутати прийняли закон лише з третьої спроби, після того, як заступник міністра фінансів Віталій Лісовенко нагадав депутатам, що цей законопроект погоджений зі Світовим банком, і від його прийняття залежить надходження до держбюджету 1 млрд дол. до кінця року.

Прийнятий закон встановлює, що нормативно-правові акти Нацбанку набирають чинності після їх офіційного опублікування без реєстрації в Міністерстві юстиції.

Також встановлюється відповідальність банків за маніпуляції на грошово-кредитному ринку, при цьому Нацбанк має право встановлювати особливості банківського регулювання у разі стрімкого погіршення ситуації на фінансовому ринку, застосовувати санкції до банків чи їхніх власників.

Крім цього, підвищуються вимоги до статутного капіталу банку, який повинен бути не менше 500 млн грн (на поточний момент це 120 млн грн), розширюється перелік критеріїв для визначення проблемних або неплатоспроможних банків.

Закон встановлює відповідальність керівників і власників банків за збитки та порушення інтересів вкладників та кредиторів і зобов'язує їх надавати фіндопомогу своїм банкам і розробляти план відновлення діяльності.

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб отримав право в судовому порядку вимагати у керівників і власників банків кошти для погашення заборгованості перед кредиторами, не погашеною після реалізації майна банку.

Також розширено повноваження Фонду, зокрема, йому дозволено застосування санкцій до банків за порушення законодавства про систему гарантування.

Фонд має право створювати спецзаклад для розрахунків з кредиторами неплатоспроможного банку та використовувати свої кошти для видачі кредитів приймає або перехідного банку під час виведення проблемного банку з ринку.

Передбачено спрощення покупки неплатоспроможного банку інвестором і порядок виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю Міністерства фінансів України або держбанку.

Нагадаємо, що законопроект про попередження негативного впливу на стабільність банківської системи викликав бурхливу критику банкірів, оскільки на їхню думку, потребував суттєвого доопрацювання. Тим не менше, 17 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні. На сайті парламенту текст законопроекту до другого читання відсутній.

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Голова "Нафтогазу": Україна може пережити зиму без російського газу

Україна, за умови суттєвої економії газу, може прожити майбутню зиму без імпорту палива з Російської Федерації, заявив на брифінгу в Києві голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Якщо ми будемо економити в тому темпі, в якому пропонуємо, ми повинні пройти зиму тільки з газом із Європи», - сказав Коболєв.

Він повідомив, що сьогодні польський маршрут поставок газу в Україну завантажений на 100%, угорський маршрут дозавантажують найближчим часом європейські компанії, а з вересня почне роботу так званий малий реверс зі Словаччини.

Крім того, Коболєв підкреслив, що Україна має великий потенціал до скорочення споживання природного газу в середньому на 6 млрд кубометрів на рік за існуючого обсягу споживання близько 50 млрд кубометрів на рік. Зокрема, тільки у комунальній сфері можна досягти скорочення споживання газу на 4 млрд кубометрів.

«Якщо ми напружимося один раз, у нас є всі шанси пройти комфортно зиму», - сказав глава "Нафтогазу". «Ми запускаємо публічну кампанію, де будемо пояснювати, як зекономити споживання газу», - додав він.

Коболєв повідомив, що на даний момент «Нафтогаз» має значні обсяги газу в ПСГ і продовжує закачувати паливо з Європи.

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Росія заборонила молочку семи українських підприємств «Мілкіленда»

Федеральна служба по нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) з 4 липня заборонила ввезення на територію Російської Федерації продукції семи українських дочірніх підприємств одного з найбільших в Україні виробників молочної продукції групи «Мілкіленд», йдеться в повідомленні відомства.

Зокрема, Росспоживнагляд заборонив ввезення до РФ товарів які входять до «Мілкіленд» «Миргородського сироробного комбінату», «Чернігівського молокозаводу, «Славутського маслоробного комбінату, «Львівського молочного комбінату», «Роменського молочного комбінату», «Сумського молочного заводу» і компанії «Агролайт».

Згідно з повідомленням, причиною такого рішення стало виявлення порушень вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів.

Так, при дослідженні зразків сиру «Миргородського сироробного комбінату, Росспоживнагляд виявив їх невідповідність вимогам щодо жирно-кислотного складу. Крім того, за даними відомства, були виявлені факти забруднення молочної продукції виробництва українських підприємств «Мілкіленда».

Таким чином, враховуючи те, що в квітні Росспоживнагляд заборонив поставляти до Росії молочну продукцію «Охтирського сиркомбінату» і «Менського сиру», що входять до «Мілкіленду», на сьогодні всі українські заводи компанії, сертифіковані для поставок до РФ, позбавлені цього права.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Росспоживнагляд заборонив ввезення на територію РФ молочної продукції українських підприємств «Рось» філія «Охтирський сиркомбінат», «Пирятинський сиркомбінат», «Гадячсир», «Золотоніський маслоробний комбінат» та «Техмолпром» у зв'язку з невідповідністю Технічному регламенту на молоко і молочну продукцію. Слідом за Росією аналогічне рішення прийняв Казахстан.

Довідка УНІАН. Група компаній «Мілкіленд» - один з найбільших виробників молочної продукції на ринках Росії та України. Група експортує молочну продукцію в більш ніж 30 країн світу. В Україні групі належать десять молокопереробних заводів, що виробляють широкий асортимент молочної продукції, у тому числі сири, свіжі молочні продукти і масло, які реалізуються під торговими марками «Добряна» і «Коляда».

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«Нафтогаз» пропонує встановити єдину ціну на газ для ТКЕ з прив'язкою до імпорту

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» запропонувала встановити на внутрішньому ринку єдину оптову ціну на газ, рівень якої був би прив'язаний до середньої вартості імпортного палива для України в 360-370 дол. за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

«Наша пропозиція – встановити єдину оптову ціну в цьому опалювальному сезоні. Прив'язатися до середньої імпортної ціни, яка на сьогодні становить для України - 360-370 дол. за тисячу кубометрів», - сказав він.

Коболєв підкреслив, що таким чином «Нафтогаз» хоче вирівняти ціни на природний газ, який поставляється енергокомпаніям України для виробництва тепла і електрики.

Водночас всі дотаційні витрати на покриття різниці в тарифах при виробництві тепла, за словами Коболєва, мають лягти на місцеві бюджети.

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Порошенко призначив нового гендиректора «Укроборонпрому»

Президент України Петро Порошенко призначив Романа Романова генеральним директором державного концерну «Укроборонпром».

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті президента України.

Іншим указом Порошенко звільнив Юрія Терещенка від тимчасового виконання обов'язків генерального директора «Укроборонпрому».

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США обігнали РФ і Саудівську Аравію з видобутку нафти - ЗМІ

США обігнали РФ і Саудівську Аравію з видобутку нафти і стали лідером з виробництва вуглеводнів за підсумками першого півріччя 2014 року, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на Bloomberg.

Так, у першому кварталі США видобували понад 11 млн барелів нафти на добу. Для порівняння: видобуток нафти в Росії становить близько 10,53 млн барелів на добу, а в Саудівській Аравії - близько 9,45 млн барелів на добу (за даними Energy Intelligence Group). На думку експертів Bank of America, США наростили видобуток за рахунок активної розробки сланцевих родовищ.

"Америка тепер є провідним світовим виробником нафти і газу. Низькі ціни на енергоносії є основною перевагою американської економіки", - стверджує глава відділу сировинних досліджень BofA Франсиско Бланш.

Видобуток нафти значно зріс на шельфах у Техасі і Північній Дакоті за рахунок використання технології гідравлічного фракціонування, при якій нафта видобувається з-під скелястих порід під великим тиском.

А втім США залишаються найбільшим споживачем нафти в світі і імпортують в середньому 7,5 млн барелів на день (за даними Міненерго США за квітень). За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, видобуток нафти в США зросте до 13,1 млн барелів у день у 2019 році.

Як повідомляв УНІАН, видобуток нафти в Україні в 2013 році скоротився порівняно з 2012 роком на 5,4% – до 2,17 млн тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, видобуток нафти в грудні 2013 р. порівняно з попереднім місяцем збільшився на 1% – до 179 тис. тонн, а порівняно з груднем 2012 року впав на 0,8%.

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Приватних видобувачів зобов'яжуть позичити газ державі

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» звернулася до приватних газовидобувних компаній з пропозицією закачувати на зберігання в підземні сховища газу (ПСГ) до 50% обсягу палива, що видобувається, створюючи, таким чином, запас газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

«Для видобувачів у «Нафтогазу» є пропозиція, яка ми скоро озвучимо. Вона є, на наш погляд, розумним компромісом. Це 50% видобутку закачувати в підземку. При цьому вона залишається у власності цих компаній. А решту 50% вони продають, кому схочуть. Закачування відбувається до кінця цього року. А з початку наступного року всі закачані обсяги мають право підняти. Таким чином, вони (компанії - УНІАН) беруть участь у створенні страхового запасу газу», - сказав Коболєв.

Він також зазначив, що така обов'язкова процедура для приватних газовидобувачів дозволить поліпшити фінансовий стан «Нафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, у середині червня 2013 року Кабінет міністрів вже ухвалював рішення про те, щоб у період підготовки до опалювального сезону (липень-жовтень 2013 року) зобов'язати приватні українські газовидобувні компанії закачувати до ПСГ 50% від обсягу видобутку. Слідом за цим рішенням Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), підвищила тариф на зберігання газу в підземних сховищах компанії «Укртрансгаз», вітчизняної газотранспортної системи, що є оператором, в 2,57 разу - до 46,2 грн за 1 тис. куб. м.

Проте приватні газовидобувні компанії, трейдери і споживачі газу висловили незадоволеність цим рішенням, і заявили про порушення на газовому ринку України.