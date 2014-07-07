«Укрпошта» відновила роботу в Слов'янську і Краматорську

Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» відновило роботу відділень поштового зв'язку в Слов'янську і Краматорську Донецької області, повідомляє прес-служба підприємства.

«Відділення поштового зв'язку у містах Краматорськ і Слов'янськ Донецької області відновили свою роботу відповідно до затвердженого (звичайного) режиму роботи», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з проведенням бойових дій на сході України «Укрпошта» повідомляла про тимчасове закриття поштових відділень і можливе збільшення термінів доставки поштових відправлень на територію Донецької і Луганської областей.

5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ та Краматорськ, які були захоплені в середині квітня. Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей заявив, що розпочато відновлення роботи соціальних служб і міліції. Також в містах починає роботу місія з надання гуманітарної допомоги всім, хто цього потребує.

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Довідка УНІАН. УДППЗ «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. «Укрпошта» надає понад 50 видів послуг у 14 тис. відділеннях по всій Україні. Штат компанії налічує понад 98 тисяч співробітників.