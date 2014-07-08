Анонс на 8 липня

* Брифінг керівника Державного управління справами Сергія Березенко про юридичний статус майна в Криму, майна ДУС, яке знаходиться за кордоном, про проблеми збитковості підприємств ГУД і економії витрат.

* Зустріч з керуючими директорами групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Макаром Пасенюком і Костянтином Стеценко.

* Під будівлею Мінінфраструктури пройде акція активістів Майдану з вимогою звільнити керівництво аеропорту "Бориспіль". Під час заходу міністру М.Бурбаку буде передано відповідне звернення.

* Прес-конференція на тему: «Липнева тарифно-комунальна революція». Учасники: Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста»; Ільдар Газізуллін, директор програми «Економічна політика та бізнес» Українського інституту публічної політики Юрій Гаврилечко, експерт Фонду суспільної безпеки.

* Прес-конференція на тему: "100 днів роботи нового менеджменту ПАТ" Укргазвидобування". Учасники: голова правління ВАТ "Укргазвидобування" Сергій Костюк і заступник голови правління ВАТ "Укргазвидобування" Вадим Шленчак.

* Відбудеться брифінг заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Вадима Улиды на тему: «Модернізація української енергетики та її інтеграція в європейський енергетичний простір: перші кроки уряду».

* Брифінг міністра аграрної політики Ігоря Швайки в Антикризовому центрі готелю Україна.

* Брифінг міністра економічного розвитку і торгівлі України Павла Шеремети.

* Брифінг міністра екології Андрія Мохника (Кабмін).

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