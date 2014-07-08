ТОП-10 (8 липня)

Австрійський суд заарештував майно сина Азарова

Транзит російського газу через Україну скоротився на 17%

Кабмін планує скоротити дефіцит держбюджету до 1% ВВП у 2017 році

Нова голова НБУ обіцяє інфляцію на рівні 17%

У "Газпромі" заявляють, що борг України за газ досяг $5,3 млрд

Мінфін випустив ПДВ-облігації на 7 млрд гривень

Через військовий конфлікт на Донбасі Україна втратить 3-4% ВВП – Шеремета

Долар впав до 11,69 гривень

Міжнародні донори допоможуть Києву розробити план зростання економіки

«Нафтогаз» шукає постачальників газу для повного завантаження угорського маршруту

***

Австрійський суд заарештував майно сина Азарова

Австрійський суд у рамках розслідування справи про відмивання грошей, а також у рамках введених санкцій проти ряду чиновників попередньої української влади на чолі з екс-президентом Віктором Януковичем, заблокував операції з нерухомістю, що належить компанії L.A.D.A. Holding Anstalt, яка у свою чергу належить сину колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова – Олексію Азарову. Про це йдеться в повідомленні австрійського інформаційного агентства АРА, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Після того, як у лютому прокуратура Відня почала розслідування про можливу причетність українського парламентарія, сина екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова Олексія Азарова до відмивання грошей, суд заблокував будь-які операції з нерухомим майном, яке може належати Азарову через компанію L.A.D.A. Holding Anstalt (Ліхтенштейн)», - говориться в повідомленні.

При цьому в повідомленні наголошується, що сам Азаров не раз заперечував причетність до цієї компанії та спростовував наявність будь-якої нерухомості у Відні (Австрія).

Водночас, за повідомленням низки українських ЗМІ, вартість заарештованого австрійським судом майна може становити до 5 млн. євро.

Олексій Азаров є народним депутатом України від Партії регіонів. У березні 2014 року він увійшов до двадцятки українських чиновників, стосовно яких були введені санкції ЄС.

***

Транзит російського газу через Україну скоротився на 17%

Транзит російського газу через територію України до країн Європи в червні 2014 року скоротився на 17,26% порівняно з червнем 2013 року - до 5,879 млрд куб. м.

Про це йдеться в повідомленні оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, транзит російського газу через територію України до країн ЄС за перше півріччя 2014 року скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 8% - до 35,148 млрд кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, транзит російського газу через територію України до країн Європи в січні-травні 2014 року скоротився на 5% у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року - до 30,544 млрд куб. м.

Обсяг газу, який транспортувався через Україну до європейських країн, за підсумками 2013 року збільшився на 3,2% порівняно з 2012 роком - до 86,1 млрд куб. м.

У 2012 році транзит російського газу через територію України склав 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника 2011 року.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України щонайменше 110 млрд кубометрів природного газу, в іншому разі, якщо російська компанія не виконує цієї умови, набуває чинності положення «транзитуй або плати». «Газпром» жодного разу не виконував це умова, при цьому обсяги транзиту падають вже протягом останніх чотирьох років.

***

Кабмін планує скоротити дефіцит держбюджету до 1% ВВП у 2017 році

Уряд планує скоротити обсяг дефіциту державного бюджету з 3% ВВП у 2015 році до 1% ВВП у 2017 році, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«З метою зменшення темпів зростання загального обсягу державного боргу і гарантованого державою боргу, подальшого зростання боргового навантаження на економіку в середньостроковій перспективі планується скорочення дефіциту державного бюджету з 3% ВВП у 2015 році до близько 2% ВВП у 2016 році і близько 1% ВВП - у 2017 році»,- йдеться в повідомленні.

Мінфін зазначає, що в середньостроковій перспективі уряди країн світу намагаються знизити свої дефіцити до економічно безпечного рівня - 3% ВВП відповідно до Маастрихтських критерій. З цією метою більшість країн світу змушені здійснювати жорстку бюджетну політику щодо скорочення витрат бюджету, включаючи соціальні, і підвищення податкового навантаження на економіку.

Посилаючись на оцінки МВФ, Мінфін повідомляє, що в 2015-2017 роках бюджетні дефіцити країн світу знижуватимуться. Зокрема, в Японії - з 6,4% до 5,2% ВВП, у США - з 5,6% до 5,4% ВВП, в Європейському Союзі - з 2,2% до 1,0% ВВП. Зокрема в країнах ЄС: в Іспанії - з 4,8% до 2,9% ВВП, у Словенії - з 4,1% до 3,6% ВВП, у Великобританії - з 4,1% до 1,5% ВВП, в Ірландії - з 3,0% до 1,7% ВВП, у Франції - з 3,0% до 1,3% ВВП, у Греції - з 1,9% до 0,7% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує в 2015 році втримувати обсяг дефіциту державного бюджету в межах 3% ВВП, обсяг державного боргу - не вище 55% ВВП, про що йдеться в проекті основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік.

За інформацією Мінфіну, дефіцит держбюджету України за підсумками січня-травня 2014 року становив 12,224 млрд грн, що на 33,9% менше показника дефіциту за аналогічний період минулого року.

Водночас, враховуючи показники виконання дохідної частини держбюджету, експерти прогнозують, що дефіцит держбюджету може перевищити 30 млрд грн до кінця року, і фіскальний розрив буде вищий 6% ВВП.

***

Нова голова НБУ обіцяє інфляцію на рівні 17%

Інфляція в Україні у 2014 році становитиме близько 17%, а у 2015-му не перевищить однозначного рівня, повідомляється на сторінці Національного банку України в соціальній мережі Facebook з посиланням на очільника НБУ Валерію Гонтареву.

«Голова Центробанку розповіла, що за оцінками регулятора, у другому півріччі очікується істотне уповільнення інфляції, оскільки більшість інфляційних чинників вже спрацювали у першому півріччі. За її словами, у 2014 році зростання споживчих цін становитиме близько 17%, а к 2015 році інфляція не перевищить однозначного рівня», – зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у червні, без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і міста Севастополя, порівняно з травнем 2014 року становила 1%, проти червня 2013 року - 12%, проти грудня 2013 року - 11,6%.

У 2013 році споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%.

Уряд прогнозує інфляцію за підсумками 2014 року на рівні 12-14%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує прискорення інфляції поточного року до 16%.

***

У "Газпромі" заявляють, що борг України за газ досяг $5,3 млрд

Загальний борг України за імпортований з Росії газ зріс до $5,3 мільярда за станом на 16 червня, сказав глава російського Газпрому Олексій Міллер, слова якого наведені в повідомленні концерну, пише Reuters.

"Строк оплати за червень вчора пройшов, грошей від "Нафтогазу України" ми знову не отримали. У результаті заборгованість України за поставки Газпрому з 1 по 16 червня в обсязі 1,7 мільярда кубометрів газу склала $838 мільйонів. Загальний борг досяг гігантської суми - $5,296 мільярда. Усього несплаченими залишаються 11,535 мільярда кубометрів російського газу", - сказав Міллер.

Міллер сказав сьогодні, що переведення України на передоплату газу було "єдиним вірним рішенням".

Як повідомляв УНІАН, російський "Газпром", у понеділок, 16 червня, вранці оголосив про переведення постачань газу Україні в режим передоплати, почав обмежувати подачу палива з 10.00 МСК.

***

Мінфін випустив ПДВ-облігації на 7 млрд гривень

Міністерство фінансів України з метою погашення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість суб'єктам підприємництва здійснило випуск п'ятирічних облігацій внутрішньої державної позики в рамках встановленого урядом граничного обсягу в 7 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів України, розміщеному на сайті Мінфіну.

При цьому перший транш випуску паперів становив 3,5 млрд грн.

Як наголошується, облігації випущено на користь корпорації ІСД, «Арселлорміттал Кривий Ріг», Полтавського ГЗК, компанії «Кернел-Трейд» і підприємства «Сантрейд».

Випуск облігацій було здійснено відповідно до Реєстру інвентаризації сум податку на додану вартість, які були задекларовані до відшкодування на 1 січня 2014 року, пройшли перевірку, але так і не були відшкодовані на момент набуття чинності Закону України «Про державний бюджет на 2014 рік».

«Номінальна вартість однієї облігації – 1000 грн, оплата доходу і амортизації здійснюється 6 січня 2015 року, 7 липня 2015 року, 5 січня 2016 року, 5 липня 2016 року, 3 січня 2017 року, 4 липня 2017 року, 2 січня 2018 року, 3 липня 2018 року, 1 січня 2019 року і 2 липня 2019 року. Дата повного погашення облігацій – 2 липня 2019 року», - йдеться в повідомленні Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками МВФ, граничний обсяг випуску ПДВ-облігацій може становити 16,7 млрд грн. За словами міністра фінансів Олександра Шлапака, обсяг ПДВ-облігацій становитиме 16,4 млрд грн.

Вперше про можливість випуску ПДВ-облігацій у березні поточного року заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він наголошував, що йдеться не про казначейські векселі, а про повноцінні внутрішні державні зобов'язання. Перший випуск паперів прогнозувався вже до кінця квітня на умовах аналогічних випусків 2004 і 2008 років.

21 травня Кабмін ухвалив рішення випустити ПДВ-облігації з номінальною вартістю 1 тис. грн і терміном обігу 5 років. Ставка купона визначається на рівні облікової ставки Нацбанку.

За заявою керівництва Кабміну, ПДВ-облігації є повноцінними «інвестиційними паперами», під які кожен суб'єкт підприємництва може прозоро одержати кошти в банківській системі України.

Однією з перших заявку на отримання ПДВ-облігацій оформила швейцарська компанія Ferrexpo, яка контролює в Україні Полтавський та Еристовський гірничо-збагачувальні комбінати. Компанія очікує одержати державні облігації в рахунок боргу з відшкодування податку на додану вартість на суму 117 млн. дол.

20 червня Кабінет міністрів України визначив граничний обсяг випуску облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування заборгованості з відшкодування ПДВ - 7 млрд грн.

***

Через військовий конфлікт на Донбасі Україна втратить 3-4% ВВП – Шеремета

Військовий конфлікт на Донбасі призведе до додаткового зниження вітчизняного ВВП на 3-4% у 2014 році, заявив на брифінгу міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета.

«У березні, коли ми відкривали переговори з МВФ, прогнози були у районі мінус 1-3%, і зараз, ви знаєте, один з песимістичних прогнозів - це 7%. Я думаю, що ці 3-4% - прогнозований ефект від ситуації, яка розвивається на Сході», - сказав міністр.

Він уточнив, що прогноз Європейського банку реконструкції і розвитку, який передбачає зниження ВВП України на 7% за підсумками поточного року, є найбільш песимістичним. При цьому Мінекономрозвитку чекає на менше зниження.

«Зараз найбільш песимістичний прогноз - це ЄБРР, наш прогноз більш оптимістичний», - відзначив Шеремета.

Як повідомляв УНІАН, спад ВВП України у першому кварталі 2014 року порівняно з відповідним кварталом 2013 року (у постійних цінах 2007 року) становив 1,1%.

За інформацією Держстату, порівняно з попереднім - IV кварталом 2013 року і з урахуванням сезонного чинника спад ВВП становив 2%.

У середині квітня проросійські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у низці міст Донецької області, а також у Луганську. Через кордон з РФ поставляється військова техніка, озброєння і пропускаються бойовики.

У даний час на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів.

***

Долар впав до 11,69 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 11,6800/11,8000, до 12:00 ціни знизилися 11,6400/11,7000. До закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 11,6200/11,6900.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3390/0,3425, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3391/0,3413. До закриття торгів ціни впали 0,3377/0,3404. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34,2405 (-0.3170).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3590/1,3610. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 15,8765/16,0420, до 12:00 ціни пішли вниз 15,8285/15,9140. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вниз 15,7940/15,8935.

***

Міжнародні донори допоможуть Києву розробити план зростання економіки

Міжнародні донори допоможуть офіційному Києву підготувати програму економічного розвитку України до 2016 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йде мова у спільних висновках Групи високого рівня з питань координації міжнародної допомоги Україні, які були ухвалені за результатами засідання, що відбулося сьогодні у Брюсселі.

„Донори обговорили план проведення Конференції донорів та інвесторів, у тому числі створення спільного підготовчого комітету. Донори будуть допомагати Україні у підготовці порядку денного програми економічного підйому і зростання на період 2014-2016 років, включаючи потенційні джерела фінансування. У зв'язку з цим український уряд пропонуватиме донорам спільно оцінити розміри сум, необхідних для завершення реалізації пріоритетних завдань”, - сказано у висновках.

У документі зазначається, що донори визнали важливу роль, яку може відігравати приватний сектор у процесі економічної стабілізації та переходу до інклюзивного та сталого економічного зростання України.

„Донори вітатимуть участь приватних інвесторів, у тому числі банків, тому що це може розширити можливості Конференції донорів та інвесторів, яка відбудеться восени 2014 р. на основі ретельної підготовки стратегії реформ в Україні”, - підкреслюють учасники засідання.

У висновках констатується, що міжнародна координаційна платформа для надання допомоги Україні спрямовуватиме зусилля донорів як в Україні, так і в інших столицях. „Група підтримки України у Європейській комісії відіграватиме важливу роль у сприянні стратегічної координації між відповідними штаб-квартирами в цілях забезпечення максимальної узгодженості та ефективності міжнародних зусиль”, - підкреслюється у документі.

В ході засідання донори надали відомості про майбутню підтримку. „Вони обговорили позитивну роль змішування донорських грантів з отриманням позик від міжнародних фінансових інститутів, що може зіграти позитивну роль у стимулюванні інвестицій”, - сказано у висновках.

Крім того, українська сторона і донори погодилися сприяти взаємній підзвітності та прозорості.

Своєю чергою українська сторона представила власний погляд на ключові сектори економічного зростання, що є привабливими для інвестицій, звертаючи особливу увагу на АПК та програму розвитку енергетичної безпеки, у тому числі реалізацію енергоефективних технологій, модернізацію української газотранспортної системи і забезпечення реверсних поставок газу.

Також Україна представила свої поточні потреби з точки зору фінансової та технічної допомоги, у тому числі невідкладні заходи зі стабілізації ситуації на сході. „Ці заходи включають зміцнення державного кордону, забезпечення задоволення першочергових потреб внутрішньо переміщених осіб, розробка спеціальної програми реабілітації пост-конфліктного Донбасу; створення Фонду гарантування”, - сказано у висновках.

Крім того, учасники привітали міжнародну підтримку України та визнали необхідність „сильної донорської координації для зовнішньої фінансової та технічної допомоги”.

Сторони погодилися почати з цього моменту не тільки підготовку до конференції, але й узгоджені зусилля, щоб відповісти на загрози, включаючи особливі потреби у Донецькому регіоні.

„Координаційна нарада високого рівня надала можливість спільноті міжнародних донорів продемонструвати свою підтримку Україні під час найважливішого перехідного періоду після подій у лютому (у Києві) та підтвердити свою повну підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Донори та міжнародні організації визнали важливість недавнього підписання Угоди про асоціацію, в тому числі про створення глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі, яка є новою основою для відносин Україна-ЄС”, - констатується у висновках.

Крім того, у документі сказано, що Європейський Союз підкреслив той факт, що Порядок денний асоціації є ключовим інструментом для планів надання Україні допомоги у дотриманні своїх зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію в короткостроковій і середньостроковій перспективі.

***

«Нафтогаз» шукає постачальників газу для повного завантаження угорського маршруту

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» оголошує конкурс серед компаній, які мають можливість поставляти природний газ з угорського напрямку на територію України, зазначається у повідомленні компанії.

«На українсько-угорському кордоні розташовані вільні потужності (пункт постачання Beregdarоc) для поставок газу з території Угорщини до України. Компанія запрошує постачальників природного газу до співпраці за умови оплати об'ємів природного газу протягом десяти днів після поставки», - зазначається у повідомленні «Нафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, Україна у червні 2014 року збільшила імпорт природного газу з Угорщини порівняно з попереднім місяцем у 5 разів – до 210,7 млн. куб. м з 43,4 млн. куб. м.

Водночас даний об'єм вже протягом двох місяців не досягає максимальної технічної можливості у 16 млн кубометрів природного газу на добу.

Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття усіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу до України є словацький.

УНІАН