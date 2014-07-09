Жителі Чернігівської області протестують проти будівництва качатника

Жителі міста Остер і сіл Євминка, Поліське, Беремицьке, Крехаїв, Літочки, Літки, Булахів та ін збирають підписи під зверненням до Президента України, Генерального прокурора України та голови СБУ з вимогою втрутитися і розслідувати обставини видачі дозволів на будівництво 10-ти мільйонного качатника в зоні компактного проживання людей. Про це повідомляє 5-й канал.

За словами очевидців будівництво йде повним ходом, хоча місцеві громади не давали дозвіл на будівництво цього об'єкта. «Всі люди проти, місцеві проти, дачники проти. Хто дав дозвіл? Народ об'єднався проти цього будівництва. Люди вносять свій внесок хто чим може: хто грошима, хто намет зробив, є такі, які готові із сокирами і арматурою йти захищати свої права», - заявляє місцевий активіст Микола Чміль.

«Зараз ми почали збирати підписи під зверненням до Президента і силовиків з вимогою зупинити будівництво і покарати тих, хто причетний до нього. Вже з'явилися тривожні сигнали. На жителів села Євминка, які намагалися перекрити дорогу нескінченним вереницям бетономішалок, з погрозами і вогнепальною зброєю напали особи характерної зовнішності. За цим фактом розбирається міліція », - підсумував Микола Чміль.