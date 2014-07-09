Шимків звільнився з посади гендиректора «Майкрософт Україна»

Генеральний директор одного з найбільших українських IT-розробників «Майкрософт Україна» Дмитро Шимків звільнився зі своєї посади і покинув компанію.

Про це повідомляється в автоматичному листі-відповіді з його корпоративної електронної адреси.

«З 9 липня 2014 року я покинув посаду управляючого менеджера «Майкрософт Україна» і покинув компанію», - сказано в повідомленні.

Разом з тим, прес-служба компанії поки не коментує звільнення Шимківа.

Раніше в ЗМІ з посиланням на джерело в Адміністрації Президента повідомлялося, що президент України Петро Порошенко має намір призначити Дмитра Шимківа заступником голови Адміністрації Президента з питань проведення адміністративних, соціальних і економічних реформ. Однак указ президента про його призначення поки не опублікований.

Довідка УНІАН. Корпорація Microsoft (США) є одним зі світових лідерів у розробці програмного забезпечення, а також у наданні послуг та рішень. В Україні працює компанія «Майкрософт Україна», до завдань якої входить розвиток ринку програмного забезпечення, а також впровадження і локалізація новітніх технологій на території України.