ТОП-10 (9 липня)

Росія придумала, як в окупованому Криму відбирати стратегічні активи

Україна отримала від Світового банку кредит на $300 млн

Україна виконала умови МВФ і розраховує на другий транш - Яценюк

Кабмін оцінив відновлення Донбасу в 8 млрд гривень

Продан анонсував черговий раунд газових переговорів на другу половину липня

Яценюк про експорт до Європи: двері відчинені, але туди майже ніхто не йде

Мінфін на позаплановому ОВДП-аукціоні залучив до держбюджету 2 млрд гривень

Німеччина виділить 2,5 млн євро українським містам, які постраждали від бойових дій

У Порошенка сподіваються на 11 млрд євро від країн-донорів

Для економії газу температуру в батареях хочуть знизити на два градуси

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Росія придумала, як в окупованому Криму відбирати стратегічні активи

Нелегітимні депутати невизнаної держради окупованого Криму 9 липня прийняла у другому читанні закон "Про особливості викупу стратегічних об'єктів в Республіці Крим", передає "Крыминформ". Документом визначається механізм примусового викупу об'єктів, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, розташованих на території окупованого півострова та мають стратегічне значення.

Викуп об'єктів здійснюється шляхом відшкодування їх вартості власникам даних об'єктів.

Розмір відшкодування встановлюється Радою міністрів Республіки Крим на підставі грошової оцінки, проведеної сторонньою організацією, що має акредитацію /ліцензію/ на території Російської Федерації", - йдеться в законі.

Згідно з документом, об'єкти, що підлягають викупу, також визначаються невизнаною радою міністрів республіки.

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Україна отримала від Світового банку кредит на $300 млн

Україна залучила новий кредит від Світового банку (СБ) на 300 млн дол. на підтримку реформування системи соціального захисту населення, повідомила прес-служба Міністерства фінансів України. «Сьогодні між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку підписано Угоду про залучення позики у розмірі 300 млн дол. США на реалізацію проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». Від України Угоду підписав міністр фінансів України Олександр Шлапак», - йдеться у повідомленні. За даними міністерства, позику залучено на 18 років з 5-річним пільговим періодом. Процентна ставка становитиме 1%.

«Позику залучено з метою розширення адресної програми соціальної допомоги для підтримки найуразливіших і найменш соціально захищених груп населення», - наголошується в повідомленні. Міністерство також зазначає, що проект допоможе розширити програму державної соціальної допомоги для тих громадян, які найбільше її потребують. Будуть упроваджені заходи, направлені на підвищення ефективності адміністрування соціальних виплат і послуг за підтримки національної інформаційної системи управління. За інформацією Мінфіну, проект охоплює всі місцеві відділи соціального захисту, які підпорядковуються Міністерству соціальної політики України.

Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці травня підписала кредитний договір зі Світовим банком щодо фінансування трьох нових проектів загальною вартістю 1,48 млрд дол. у рамках загального обсягу фінансової допомоги Україні, яка цього року може скласти 3,5 млрд дол. У складі пакету: кредит на 750 млн дол. на політику розвитку, кредит на 382 млн дол. за проектом підвищення енергоефективності у сфері централізованого теплопостачання і кредит на 350 млн дол. за проектом розвитку інфраструктури. Також до кінця липня уряд України планує підписати із Світовим банком договір за ще одним кредитом на 500 млн дол. для стабілізації банківського сектора. Кошти будуть передані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Світовий банк є основним партнером України в області розвитку. З урахуванням нових інвестицій поточний кредитний портфель СБ досягне 3,39 млрд дол. у рамках 11 проектів у країні. З моменту приєднання України до Світового банку в 1992 році зобов'язання банку в країні перевищили 8,5 млрд дол. у рамках 43 проектів і програм.

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Україна виконала умови МВФ і розраховує на другий транш - Яценюк

Україна розраховує отримати другий транш кредиту Міжнародного валютного фонду в обсязі 1,5 млрд дол. і продовжити програму реформ, прописану в рамках програми співпраці з МВФ, заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Сьогодні у мене буде друга зустріч з місією (МВФ - УНІАН). Мова йде про отримання другого траншу на загальну суму 1,48 млрд дол. Сподіваюся, переговори будуть успішними. За нашими оцінками, Україна виконала критерії, які були прописані в програмі співпраці з МВФ. Ми повинні завершити дискусію для того, щоб отримати другий транш і далі продовжувати складні, але правильні реформи в Україні», - сказав глава уряду.

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Кабмін оцінив відновлення Донбасу в 8 млрд гривень

Попередній обсяг відновлювальних робіт, які треба здійснити в Донецькій та Луганській областях, оцінюється в 8,1 млрд грн, заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Зараз ми думатимемо, де нам узяти гроші. Ймовірно, звертатиметься до донорів», - сказав Яценюк.

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Продан анонсував черговий раунд газових переговорів на другу половину липня

Черговий раунд переговорів з урегулювання газового питання між НАК «Нафтогаз України» і російським монополістом «Газпромом» може відбутися у другій половині липня, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан. «Коли проходила моя остання зустріч з Еттінгером (єврокомісаром з питань енергетики – УНІАН), йшлося про другу половину липня», – сказав Продан. При цьому він не уточнив деталей зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» продовжувалися з початку травня, останній їх раунд відбувся в Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим, і, як підкреслив глава уряду України Арсеній Яценюк, усі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів.

16 червня о 10-й ранку «Газпром», як і обіцяв, скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні діючого контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплати у попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо в розмірі 4,5 млрд дол.

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Яценюк про експорт до Європи: двері відчинені, але туди майже ніхто не йде

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк висловив різке незадоволення тим, як українські експортери використовують можливості відкритого європейського ринку.

«Я категорично не задоволений тим, як ми використовуємо наші можливості щодо експорту українських товарів до країн-членів Євросоюзу. Двері відкриті, але туди майже ніхто не йде. Ну, мед почали поставляти. Це, звичайно, важливо. Тільки там є й інші можливості, які, на жаль, не використані нашими суб'єктами», - заявив він у ході засідання уряду 9 липня.

При цьому прем'єр закликав Міністерство економічного розвитку та торгівлі України активізувати роботу в цьому напрямку.

«Я ще раз звертаюся до профільного Мінекономрозвитку: для нас кожен зароблений долар і євро – це суттєва підтримка для української економіки, це створене робоче місце й це завоювання ринків. Я подивився статистику – вона поки дуже й дуже слабка», - підкреслив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня Україна та Європейський Союз завершили підписання Угоди про асоціацію в повному обсязі. Політичну частину угоди було підписано сторонами 21 березня.

Водночас Європейський Союз із 23 квітня в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торгового режиму між Україною і ЄС.

Починаючи з моменту введення автономного преференційного торгового режиму ставки ввізного мита ЄС встановлюються на рівні, який повинен діяти в перший рік після введення вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. За оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом дозволить збільшити щорічні обсяги вітчизняного експорту на третину.

Загальний економічний ефект від торгових преференцій ЄС для української економіки може становити 497 млн євро і включатиме 340 млн євро від збільшення експорту агропродукції.

Проте, на даний момент право експортувати свою продукцію до ЄС мають 4 українських птахофабрики, а також низка виробників казеїну, риби й меду, що обумовлено невідповідністю українського законодавства у сфері безпеки продуктів харчування європейському, а також відсутністю необхідної сертифікації в українських підприємств.

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Мінфін на позаплановому ОВДП-аукціоні залучив до держбюджету 2 млрд гривень

Міністерство фінансів України на позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні, 9 липня, залучило до держбюджету 2,001 млрд грн, повідомляється на сайті міністерства.

Нагадаємо, що Мінфін уже провів у липні чотири ОВДП-аукціони, в ході яких залучив до держбюджету 1,375 млрд грн. Останній раз такі значні залучення до держбюджету через ОВДП проводилися місяць тому, на аукціоні 11 червня.

За інформацією Мінфіну, всі кошти залучено в результаті розміщення 2-річних облігацій у національній валюті за єдиною поданою заявкою. Ставка залучення становила 16,75% річних, тоді як раніше розміщення ОВДП на такі терміни проводилося на 0,2 п.п. дорожче - під 16,95% річних.

Нагадаємо, що Мінфін провів останній аукціон 8 липня і планував до кінця місяця провести ще три аукціони - 15, 22 і 29 липня.

Довідка УНІАН. За оперативними даними Держказначейства на 7 липня, з початку року до держбюджету надійшло 106,646 млрд грн від запозичень, витрати на погашення державного боргу становили 48,958 млрд грн, на обслуговування державного боргу – 21,342 млрд грн.

Станом на 8 липня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 298,433 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували дежпапери на суму 187,812 млрд грн, у власності банків - 83,679 млрд грн, нерезидентів - 16,334 млрд грн.

Держбюджет України встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року у розмірі 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

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Німеччина виділить 2,5 млн євро українським містам, які постраждали від бойових дій

ФРН надасть Україні 2,5 млн євро невідкладної допомоги для нормалізації життя у звільнених від терористів містах на сході України, повідомляє DW.

Допомога призначена для Слов'янська, Краматорська та інших міст східної України.

Як повідомляє DW з посиланням на інформагенцію KNA, сьогодні у Берліні міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що допомога, зокрема, призначена для підтримки внутрішніх біженців в Україні.

"Люди у східній Україні потребують чітких сигналів того, що вони нам небайдужі", - сказав Штайнмаєр.

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У Порошенка сподіваються на 11 млрд євро від країн-донорів

Країни-донори можуть надати України 11 млрд євро на фінансування проектів.

Як повідомляє прес-служба президента, про це заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий заявив за підсумками свого візиту у Брюссель 8 липня, де разом з віце-прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом взяв участь у першій зустрічі представників країн-донорів з питань допомоги Україні.

За його словами, сьогодні з боку європейської спільноти та країн-донорів є підтримка усіх заходів президента України Петра Порошенка щодо стабілізації ситуації на Донбасі. Чалий зауважив, що обговорюється можливість фінансування проектів з боку країн-донорів загальним обсягом 11 млрд євро.

В ході зустрічей всі донори погодилися з тим, що потрібно залучати також комерційний сектор, але з наданням йому відповідних гарантій. З огляду на це обговорювалась ідея створення фонду страхування цих інвестицій.

«Ми маємо солідарну підтримку європейських партнерів стосовно надання прямої фінансової допомоги. Сьогодні ми говоримо про 1,6 млрд. євро, за якими вже надходять в Україну транші», - наголосив Чалий.

«Дорожня карта, як нам рухатися найближчим часом, сформована. Ми постійно працюємо з нашими партнерами. Сьогодні є підтримка всього, що здійснює Україна і президент для реалізації мирного плану», - наголосив Чалий.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня у Брюсселі Група високого рівня з питань координації міжнародної допомоги Україні ухвалила висновки, в яких зазначається, що міжнародні донори допоможуть офіційному Києву підготувати програму економічного розвитку України до 2016 року.

„Донори обговорили план проведення Конференції донорів та інвесторів, у тому числі створення спільного підготовчого комітету. Донори будуть допомагати Україні у підготовці порядку денного програми економічного підйому і зростання на період 2014-2016 років, включаючи потенційні джерела фінансування. У зв'язку з цим український уряд пропонуватиме донорам спільно оцінити розміри сум, необхідних для завершення реалізації пріоритетних завдань”, - сказано у висновках.

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Для економії газу температуру в батареях хочуть знизити на два градуси

Уряд доручив Міністерству охорони здоров'я і Міністерству регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ протягом місяця вивчити питання доцільності зниження нормативної температури повітря у приміщеннях на 2 градуси на період опалювального сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак на брифінгу після засідання уряду.

"Міністерству охорони здоров'я і Міністерству регіонального розвитку доручено в місячний термін опрацювати питання доцільності зменшення нормативної температури повітря у приміщеннях на 2 градуси... Це рекомендація міністерствам, а не рішення щодо зміни температури. Я це підкреслюю. В нинішніх умовах ми повинні шукати всі можливі шляхи оптимізації використання природного газу", - зазначив Семерак.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк після того, як 16 червня російський газовий монополіст «Газпром» повністю припинив подачу природного газу в Україну, дав доручення розробити законопроект про надзвичайний стан в енергетичному секторі.

Віце-прем'єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман під час засідання енергетичного кризового штабу доручив Міненерговугілля та іншим міністерствам розробити план дій щодо забезпечення стабільного проходження Україною опалювального сезону без російського газу.

УНІАН