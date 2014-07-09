Провал збірної Бразилії може обвалити економіку країни

Програш збірної Бразилії у півфіналі чемпіонату світу з футболу Німеччині з рахунком 7:1 виявився настільки нищівним, що може морально придавити населення країни, схиблене на футболі, наводить Bloomberg думку голови відділу стратегії на ринках, що розвиваються, UBS AG, який спеціалізується на Бразилії, Джеффрі Денніса.

Як повідомляє Прайм, раніше багато аналітиків говорили, що фінансові ринки повинні позитивно відреагувати на поразку збірної Бразилії, оскільки це зменшить шанси на переобрання нинішнього президента Ділми Руссефф, за якої економіка впала в стагфляцію.

Однак Денніс впевнений, що такий трагічний результат може погіршити впевненість інвесторів і споживачів, зазначив аналітик.

«Жителі країни зі стагнуючою економікою втратили останню розраду: хорошу футбольну команду», - сказав аналітик.

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Основний фондовий індекс Ibovespa зріс на 19% з мінімуму від 14 березня на тлі очікувань, що падаючий рейтинг чинного президента призведе до приходу нового керівництва, яке допоможе оживити економіку.

Після того, як Руссефф у 2011 році перемогла на виборах, економічне зростання сповільнилося в середньому до 2% на рік - таких низьких темпів Бразилія не бачила з часів президента Фернанду Колору ді Мелу, який подав у відставку в 1992 році на тлі корупційного скандалу.

Через заходи Руссефф з пожвавлення економіки інфляція перевищила верхню межу орієнтиру влади у 6,5%