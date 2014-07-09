Україна, ЄС і Росія 11 липня поговорять про торгівлю в Брюсселі

У Міністерстві закордонних справ України очікують, що міністерська зустріч з торговельних питань у форматі Україна – ЄС - Російська Федерація, яка відбудеться в Брюсселі 11 липня закладе основи для регулярних консультацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перейбиніс.

За його словами, делегацію України на цій зустрічі очолить міністр закордонних справ Павло Клімкін.

У зустрічі також візьмуть участь комісар ЄС з питань торгівлі Карл де Гухт та міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв.

«Очікується, що міністерська зустріч закладе основи для регулярного консультаційного процесу з питань, пов'язаних з функціонуванням зони вільної торгівлі між Україною та ЄС та її можливим впливом на торговельні відносини між Україною та РФ, - сказав Перебийніс.

Він також зазначив, що консультації на експертному рівні щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбулись в Брюсселі 3 липня.

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Нагадаємо, 27 червня Україна і Європейський Союз завершили підписання Угоди про асоціацію у повному обсязі. Політична частина угоди була підписана сторонами 21 березня.

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