«Microsoft Україна» тимчасово очолить колишній топ-менеджер «Київстару»

Обов'язки генерального директора підрозділу Microsoft в Україні тимчасово виконуватиме Надія Васильєва, говориться в повідомленні компанії.

Читайте такожГендиректор «Майкрософт Україна»: Я хочу бачити українські компанії класу Microsoft, Google, Facebook

Надія Васильєва почала працювати в команді «Microsoft Україна» з 2012 року, до цього вона обіймала керівні посади в українському стільниковому операторі «Київстар».

Як повідомляв УНІАН, генеральний директор одного з найбільших українських IT-розробників «Майкрософт Україна» Дмитро Шимків звільнився зі своєї посади і покинув компанію.

«З 9 липня 2014 року я покинув посаду управляючого менеджера «Майкрософт Україна» і покинув компанію», - сказано в повідомленні. Водночас прес-служба компанії поки не коментує звільнення Шимківа. Раніше в ЗМІ з посиланням на джерело в Адміністрації Президента повідомлялося, що президент України Петро Порошенко має намір призначити Дмитра Шимківа заступником голови Адміністрації Президента з питань проведення адміністративних, соціальних і економічних реформ. Однак указ президента про його призначення поки не опублікований.