ТОП-10 (10 липня)

Великі агрохолдинги можуть позбавити пільгового оподаткування ПДВ

Яценюк запропонував державі позбутися монополії на виробництво спирту

«Нафтогаз» заради економії обмежить газопостачання деяких ТЕЦ

Авіакомпанії Росії повинні Україні понад 200 млн грн за польоти над Кримом

В українські сховища вже закачали 14,5 млрд кубів газу

Україна хоче купити у Росії 6-7 млрд кубів газу на зиму

Яценюк розповів, як за допомогою кукурудзи можна домовитися про газ

Податківці за півроку зібрали до бюджету 75,8 млрд гривень

Українці з початку року забрали з банків чверть валютних депозитів

У Шеремети підготували проект податкової реформи

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Великі агрохолдинги можуть позбавити пільгового оподаткування ПДВ

Кабінет міністрів України допускає можливість переведення великих агрохолдингів на загальну систему адміністрування податку на додану вартість і скасування податкових пільг для цієї категорії виробників. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході роботи Третього всеукраїнського аграрного форуму. Зокрема, пропонуючи варіанти реформи оподаткування в агросекторі, Яценюк сказав: «Перший варіант – залишити все як є. Це непрацюючий варіант. Другий варіант – поділити: великі компанії перевести на загальну систему адміністрування ПДВ, фермерів і малі компанії – залишити на діючій системі», - сказав Яценюк.

Таким чином, за словами прем'єра, для 90% сільгоспвиробників збережеться пільговий режим оподаткування. Водночас, Яценюк звернув увагу, що діюча система сплати ПДВ є зручним способом «відмивання грошей», тому її збереження «сильно лобіюється». «Деякі кричать залишити стару систему з ПДВ. Звичайно, залишімо. Тому що це мільярди гривень, які відмиваються. А тим, кому ці гроші повинні прийти, вони не приходять», - наголосив Яценюк. Він запропонував аграрним асоціаціям розробити свій варіант реформування оподаткування агрогалузі, але наголосив, що це треба зробити найближчим часом. «У 2014 році повинно бути чітке бачення реформування оподаткування», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, переведення агровиробників на загальну систему оподаткування є однією з вимог ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду, разом з яким уряд нашої країни реалізовує програму реформ. Згідно з планом програми, питання реформування оподаткування агрогалузі повинно бути розглянуте і затверджене урядом вже у вересні поточного року. За оцінками фонду, скасування пільг із сплати ПДВ для експортерів зерна дасть змогу акумулювати до бюджету до 0,3% ВВП. Водночас, нині в Україні діє режим пільгового оподаткування для сільгоспвиробників, запроваджений у 1998 році. Він включає фіксований сільгоспподаток, акумулювання сільгосппідприємствами коштів ПДВ, а також підтримку тваринницьких господарств за рахунок перерахування ПДВ переробних компаній. Самі аграрії неодноразово виступали з вимогою відмовитися від ідеї внесення будь-яких змін до Податкового кодексу щодо спецрежиму оподаткування. Мінагропрод у свою чергу обіцяв аграріям не змінювати систему оподаткування аж до січня 2016 року.

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Яценюк запропонував державі позбутися монополії на виробництво спирту

Кабінет міністрів України виступає за приватизацію державного концерну «Укрспирт» в рамках загальнодержавної масштабної програми приватизації державних компаній, заявив у ході роботи Третього всеукраїнського аграрного форуму прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. «Ми оголосимо наймасштабнішу приватизацію за всі 23 роки. Вважаю, що компанія «Укрспирт» має бути приватизована», - сказав Яценюк. При цьому він наголосив, що на даний момент більшість держкомпаній є неефективними і націленими на розкрадання державних коштів. «Я вважаю, що будь-які держкомпанії, холдинги та інша нечисть, яка була створена, є неефективними компаніями, які націлені лише на розкрадання коштів, одержаних під державні гарантії», - сказав Яценюк. Він наголосив, що основою бізнесу в Україні має бути приватний сектор.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до затвердженого на 2014 рік державного бюджету, від приватизації планується одержати 19,4 млрд грн, від оренди до кінця року планується одержати 794 млн. грн. План надходжень від дивідендів на цей рік не встановлено. Надходження від приватизації в січні-червні 2014 року становили 51,5 млн. грн або лише 0,3% від запланованих на цей рік надходжень. Державне підприємство «Укрспирт» має монопольне становище на виробництво етилового спирту в Україні.

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«Нафтогаз» заради економії обмежить газопостачання деяких ТЕЦ

НАК «Нафтогаз України» з 10 липня на доручення Міністерства енергетики і вугільної промисловості обмежить газопостачання двох теплоелектроцентралей в Києві та двох у Харкові для економії палива.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства. Згідно з дорученням міністра енергетики Юрія Продана від 9 липня 2014 року, «Нафтогаз» обмежить газопостачання ТЕЦ №5 і №6 енергокомпанії «Київенерго», а також «Харківська ТЕЦ-5» і КП «Харківські теплові мережі» (ТЕЦ-3). Як відзначили в міністерстві, газопостачання для київської ТЕЦ №5 буде знижено до рівня 480 тис. куб. м газу на добу, ТЕЦ №6 – 48 тис. куб. м на добу. Для харківських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-3 подача газу буде перекрита повністю.

Також у міністерстві поки що не володіють інформацією про фактичне обмеження постачання газу до цих енергооб'єктів. Як повідомляв УНІАН, підприємства теплокомуненерго (ТКЕ), теплоелектроцентралі (ТЕЦ), а також ряд промислових споживачів станом на 9 липня 2014 року заборгували НАК «Нафтогаз України» 19,748 млрд грн за природний газ, що на 2,7% менше показників минулого тижня. Найбільша сумарна прострочена заборгованість за спожитий газ у цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ м. Київ (1,854 млрд грн), Донецької (3,283 млрд грн), Дніпропетровської (2,669 млрд грн), Харківської (1,632 млрд грн), Луганської (0,939 млрд грн) і Одеської (0,847 млрд грн) областей.

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Авіакомпанії Росії повинні Україні понад 200 млн грн за польоти над Кримом

Російські авіакомпанії повинні компенсувати Україні понад 200 млн грн штрафу за незаконне порушення повітряного простору України над Кримським півостровом, повідомив міністр юстиції України Павло Петренко. «Станом на 7 липня 2014 року ми разом з Державіаслужбою вже зафіксували близько 3300 таких фактів, за якими, згідно з українським законодавством, складаються постанови про адміністративні штрафи. Ці штрафи нараховуються щоденно. Зараз ця сума перевищила 200 млн гривень, які російські авіакомпанії повинні компенсувати Україні», - розповів Петренко в інтерв'ю газеті «Урядовий кур'єр». За його словами, Україна вказала факти порушень у скарзі, яку має намір подати до Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО). «Якщо Росія не усуне ці порушення і не компенсує Україні зазначені збитки, тоді ми поставимо питання про виключення її з ІКАО. Як наслідок, ці компанії не зможуть літати на території країн - учасниць конвенції, а це фактично весь світ», - наводить слова міністра «Урядовий кур'єр».

Як повідомляв УНІАН, раніше цього тижня ІКАО офіційно підтвердила контроль українських авіавлади над кримським авіаційним простором. Російська Федерація з 3 квітня зробила спроби в односторонньому порядку взяти на себе функції щодо забезпечення аеронавігаційного обслуговування у частини Сімферопольського району. Після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, що взяли в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії. Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одноголосно схвалив анексію Криму. Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля.

Довідка УНІАН. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - спеціалізована установа ООН, що встановлює міжнародні норми цивільної авіації та координує її розвиток з метою підвищення безпеки та ефективності. Рекомендацій ІКАО дотримуються найбільші авіаперевізники і аеропорти світу.

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В українські сховища вже закачали 14,5 млрд кубів газу

Запаси газу в українських підземних сховищах з 1 по 8 липня збільшилися на 0,8% - до 14,486 млрд кубометрів. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз». ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ«Нафтогаз» заради економії обмежить газопостачання деяких ТЕЦ

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, на сьогоднішній день добовий видобуток природного газу в Україні становить близько 50 млн. куб. м, при цьому можливий дефіцит вуглеводнів в опалювальний сезон, без урахування реверсних поставок, може становити близько 7 млрд кубометрів. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу до України є словацький. «Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставки російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля.

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

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Україна хоче купити у Росії 6-7 млрд кубів газу на зиму

Україна розраховує купити у Російської Федерації близько 6-7 млрд кубометрів природного газу для того, щоб провести опалювальний сезон, заявив на брифінгу у Кабінеті міністрів віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Ми потребуємо закупівлі 6-7 млрд кубометрів газу. Ми розраховуємо на те, що Росія продасть нам цей об'єм. На сьогодні я не бачу підстав, щоб російська сторона не продала нам цей газ», - сказав Гройсман.

При цьому він відзначив, що вже створено оперативний штаб з розробки варіантів роботи в опалювальний сезон без російського газу.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня о 10-й годині ранку російський газовий монополіст «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки об'єми прокачування для європейських споживачів. Також Україна була переведена у режим передоплати газу.

Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ за збереження чинного контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплати у попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол. При цьому у ціновій суперечці Росія дотримується встановленого порогу у 385 дол. за 1 тисячу кубометрів з урахуванням 100- доларової знижки у вигляді обнулення мита при імпорті палива. Україна вважає таку ціну «політичною» і наполягає на ринковій ціні на паливо.

На даний момент Україна імпортує тільки газ, який надходить за реверсними маршрутами. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття усіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу до України є словацький.

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Яценюк розповів, як за допомогою кукурудзи можна домовитися про газ

Україна здатна протягом найближчих 10 років потроїти обсяг виробництва сільськогосподарської продукції і разом із стратегічними партнерами, зокрема зі США, взяти під контроль до 65% світового ринку кукурудзи, заявив у ході роботи Третього всеукраїнського аграрного форуму прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Основне завдання, яке стоїть перед Україною, - захопити лідерство на ринку продовольства, - сказав прем'єр-міністр. - У десятирічній перспективі країна може потроїти обсяг виробництва сільгосппродукції. На ринку кукурудзи Україна разом із США може контролювати 65% світового ринку. І коли ти контролюєш 65% світового ринку, набагато простіше про все домовлятися. У тому числі й про газ».

Він наголосив, що для реалізації цих цілей Україні необхідно залучити масштабні інвестиції в агропромисловий сектор. І уряд вже веде відповідні переговори із західними партнерами, у тому числі зі США про поставки техніки і технологій в Україну.

Крім того, прем'єр прокоментував прогнози на майбутній урожай. Зокрема, говорячи про врожай цього року, прем'єр повідомив, що він «буде більший за середньостатистичний показник за останні п'ять років».

Як повідомляв УНІАН, український гідрометеорологічний центр прогнозує в поточному році валовий збір зернових і зернобобових культур в Україні на рівні 63 млн тонн, що може стати одним з найбільших показників за роки незалежності України. За даними Державної служби статистики, українські аграрії у 2013 році зібрали 62,9 млн тонн зернових, що на 36,3% перевищило показник 2012 року.

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Податківці за півроку зібрали до бюджету 75,8 млрд гривень

Державна фіскальна служба України, реорганізована з Міністерства доходів і зборів, за шість місяців 2014 року зібрала до державного бюджету 75,8 млрд грн податків і зборів, що перевищує аналогічний показник минулого року на 1% і практично повністю відповідає висунутим Міністерством фінансів завданням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у четвер заявив голова фіскальної служби Ігор Білоус.

"Ми - Державна фіскальна служба. Незважаючи на період без влади у податковій службі, у березні - на втрату Криму, далі - дії терористів у Донецькій і Луганській областях, ми зібрали 75,8 млрд грн, що становить 101% порівняно з 2013 роком. У цілому ми виконали завдання, висунуті Мінфіном на 99%", - сказав Білоус.

За словами очільника відомства, у липні фіскальна служба забезпечила надходження до бюджету обсягом 22,3 млрд грн, що на 3,3% менше, ніж у липні 2013 року. Зокрема, у липні ПДВ становило 6,2 млрд грн з вироблених товарів, що становить 70% запланованих на місяць показників і 7,8 млрд грн - ПДВ з ввезених товарів, що становить 88% запланованих показників. Також, за його словами, у липні податок на прибуток становив 2,2 млрд грн, що на 12% менше запланованого показника, а акцизний податок становив 2,4 млрд грн, що більше запланованого показника на 10%.

"Позитивне те, що на митниці зібрали 8,7 млрд грн, це на 9,8% більше, ніж у червні минулого року", - відзначив Білоус.

При цьому він відзначив, що к липні бюджет істотно втратив через військову ситуацію на сході України.

"Якщо у травні ми втратили 420 млн грн, то у червні ця цифра становила 630 млн грн", - сказав Білоус.

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Українці з початку року забрали з банків чверть валютних депозитів

Загальний обсяг депозитів в українських банках у червні в національній валюті зріс на 0,1%, до 377,9 млрд грн, в іноземній валюті - знизився на 4%, до 23,3 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

«Загальний обсяг депозитів в національній валюті в червні зріс на 0,1% (з початку року – знизився на 10,5%) - до 377,9 млрд грн. Обсяг депозитів в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) в червні знизився на 4% (з початку року - на 24,5%) - до 23,3 млрд дол. США», - говориться в повідомленні.

Нацбанк зазначає, що в червні зафіксовано зростання вкладів фізичних осіб у національній валюті вперше з початку року. Зокрема, обсяг депозитів фізосіб у нацвалюті в червні зріс на 3,3% (з початку року – знизився на 12,6%) - до 221,6 млрд грн, тоді як гривневі депозити юросіб за місяць знизилися на 4% (з початку року - на 7,4%) - до 156,3 млрд грн.

Обсяг депозитів в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) фізосіб знизився на 4,6% (з початку року - на 26,2%) - до 17,0 млрд дол., юросіб - на 2,1% (з початку року - на 19,4%) - до 6,3 млрд дол.

Середньозважена ставка за депозитами в національній валюті в червні зросла до 12,96% річних з 12,77% у травні, в іноземній - до 6,97% з 6,67%.

Упродовж червня залишки за кредитами в національній валюті знизилися на 2,6% (з початку року - на 7,4%) - до 552,7 млрд грн, зокрема юросіб - на 2,8% (з початку року - на 7,9%) - до 437,4 млрд грн, фізосіб - на 1,5% (з початку року - на 5,3%) - до 115,3 млрд грн.

Залишки за кредитами в іноземній валюті знизилися в доларовому еквіваленті на 3,3% (з початку року - на 7,2%) - до 35,8 млрд дол. Зокрема, фізосіб - на 5,7% (з початку року - на 13,9%) - до 7,2 млрд дол., юросіб - на 2,7% (з початку року - на 5,3%) - до 28,6 млрд дол.

Ставки за кредитами фізичним і юридичним особам у національній валюті в червні знизилися до 16,94% з 17,66%, тоді як в іноземній валюті - зросли до 8,71% з 8,53% у травні.

Нагадаємо, що на початку липня голова Нацбанку Валерія Гонтарева повідомила, що депозити фізосіб в українських банках у червні повернулися до зростання після безперервного падіння з початку року. За інформацією НБУ, зростання залишків коштів фізосіб на рахунках банків в межах 2-5% зафіксоване в більшості областей України. У Херсонській, Кіровоградській, Закарпатській і Житомирській областях кошти фізосіб зростали випереджаючими темпами - на 9,0%, 6,0%, 5,5% і 5,2%, відповідно. Водночас, в Автономній республіці Крим і в східних областях, де тривають бойові дії, спостерігався відплив депозитів.

Як повідомляв УНІАН, відплив депозитів в українських банках у травні прискорився. Зокрема, обсяг депозитів порівняно з квітнем знизився на 0,7% - до 376,7 млрд грн у національній валюті та на 5%, до 24,2 млрд дол., в іноземній валюті.

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У Шеремети підготували проект податкової реформи

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в рамках підготовки реформи податкового законодавства запропонувало уряду як базову концепцію реформ скорочення кількості податків до восьми, а також зниження ставок низки податків, зокрема податку на додану вартість – до 17%.

Про це йдеться в проекті концепції податкової реформи, обнародуваному на сайті Мінекономрозвитку.

Згідно із запропонованою концепцією, в Україні слід залишити як базові такі податки: на прибуток, на додану вартість, акцизний податок, ресурсний податок, податок на доходи фізичних осіб, податок на майно, фіксований сільськогосподарський податок і єдиний податок, який платять підприємці за спрощеною системою оподаткування.

Решта всіх податків, включаючи туристичний збір, екологічний податок, плату за користування землею і водою, спеціальні надбавки і збори, державні мита, пропонується скасувати як неефективні.

Крім того, Мінекономрозвитку пропонує реформувати податок на додану вартість, а саме – ввести диференційовану ставку 7% і 17% замість діючої зараз єдиної ставки в 20%. Ставку ПДВ в 7% пропонується застосовувати до суб'єктів підприємництва, зайнятих у сфері виробництва, видобутку корисних копалин і в оптовій торгівлі. Ставка в 17% передбачається для підприємств роздрібної торгівлі. Крім того, Мінекономрозвитку пропонує ввести практику ПДВ-рахунків для проведення розрахунків із бюджетом.

Як наголошується, запропоновані ініціативи дозволять зробити процес бюджетних розрахунків прозорим, знизити ціни в середньому на 2,5%, збільшити оборотні кошти видобувних підприємств в середньому на 12% і додатково забезпечити близько 70 млрд грн бюджетних надходжень за рахунок ліквідації тіньових схем.

У частині реформування єдиного соціального внеску (ЄСВ) на загальнообов'язкове соціальне страхування запропоновано знизити ставку ЄСВ до 18%. Також Мінекономрозвитку пропонує організувати єдиний Фонд соціального захисту замість кількох фондів, що існують сьогодні.

«Реформа передбачає гармонізацію бухгалтерського і податкового обліку, що, у свою чергу, веде до підготовки звітності на основі міжнародних стандартів, визначенню об'єкту податку на прибуток на основі даних звітності, використанню фінансового моніторингу за європейським зразком», - говориться в концепції.

Одночасно Мінекономрозвитку конкретизувало розуміння партнерських відносин між бізнесом і податковими органами. Як наголошується в концепції податкової реформи, йдеться про введення персональної відповідальності чиновників, забезпечення права платника податків на вибір порядку перевірок – контролюючими органами чи аудиторською компанією, а також про скорочення кількості перевірок і проведення податкової амністії.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував розробити нову редакцію Податкового кодексу і запровадити в Україні до 2016 року нову спрощену систему оподаткування, яка в першу чергу передбачатиме скорочення базових податків до восьми. За словами глави уряду, виконання цього завдання дасть можливість спростити процедуру адміністрування збору податків, викоренити корупцію в податковій сфері й дозволить підприємцям працювати в прозорих і зрозумілих умовах.

Концепцію податкової реформи також розробляє Міністерство фінансів України. Для цього в Мінфіні в квітні цього року було створено 9 робочих груп, які мають внести свої пропозиції щодо нової редакції Податкового кодексу.

УНІАН