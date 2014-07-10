«Укрпошта» відновила грошові перекази в Слов'янську і Краматорську

Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» поновило надання послуги грошових переказів у звільнених від терористів містах на сході України, зокрема у Слов'янську і Краматорську Донецької області, повідомила прес-служба підприємства.

Згідно з повідомленням, «Укрпошта» зберегла і вже відправила по електронних каналах зв'язку всі неодержані раніше грошові перекази, що пересилалися жителям даних міст під час бойових дій.

«З метою уникнення перебоїв з електропостачанням для підтримки функціонування поштових відділень Гендирекція «Укрпошти» в зону, звільнену у результаті АТО, доставила дизель-генератори», - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені у середині квітня. Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей заявив, що розпочато відновлення роботи соціальних служб і міліції. Також у містах розпочала роботу місія з надання гуманітарної допомоги усім тим, хто має потребу.

7 липня УДППЗ «Укрпошта» відновила роботу відділень поштового зв'язку у Слов'янську і Краматорську Донецької області, а 9 липня відновила виплату пенсій у цих містах.

Довідка УНІАН. УДППЗ «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. «Укрпошта» надає більш як 50 видів послуг у 13 тис. відділеннях по всій Україні. Штат компанії налічує понад 91 тисяча співробітників.