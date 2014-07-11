США подали в суд на Amazon через доступ дітей до покупок

Федеральна торгова комісія США (FTC) подала в суд на онлайн-рітейлера Amazon через відкритий доступ дітей до мобільного додатку, який дозволяв робили несанкціоновані покупки, йдеться в повідомленні відомства, передає ИТАР-ТАСС.

Як йдеться у позові, Amazon хочуть зобов'язати виплатити компенсації користувачам, чиї діти без їх відома здійснювали покупки усередині додатку за допомогою телефону батьків. У відомстві вважають, що налаштування системи в магазині додатків дозволяли дітям витрачати гроші з рахунків батьків без якого-небудь контролю.

FTC зазначає, що збитки, завдані клієнтам, оцінюється в мільйони доларів.

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Amazon - найбільший у світі онлайн-рітейлер. Amazon має філії за межами США: у Бразилії, Канаді, Великобританії, Німеччині, Японії тощо, а також поставляє товари в 61 країну світу. Капіталізація компанії на NASDAQ становить $150,9 млрд.