ТОП-10 (11 липня)

Українці в червні продали валюти на $102,5 млн більше, ніж купили

Нацбанк у червні не продавав і не купував валюту на міжбанку

Анексований Крим може стати найбільш дотаційним для Росії регіоном

«Нафтогаз» хоче вивести «Укргазвидобування» на IPO

"Київенерго" погасило частину боргу перед "Нафтогазом" - гаряча вода поки буде

Мінекономрозвитку прогнозує рівень безробіття на рівні 8%

На Донбасі банки продовжують забезпечувати виплати населенню

Кабмін виставить на продаж 50% "Укрнафти" та 99% Одеського припортового заводу - джерело

Кабмін має намір скоротити споживання газу для підприємств на 30%

Терористи залишили управління Держказначейства в Луганську

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Українці в червні продали валюти на $102,5 млн більше, ніж купили

Чистий продаж готівкової валюти населенням (перевищення продажу валюти над її купівлею) у червні становив 102,5 млн дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

«Обсяг валюти, купленої банками у населення, - 437,7 млн дол. обсяг валюти, проданої населенню, - 335,2 млн дол.», - йдеться в повідомленні.

За інформацією НБУ, в червні обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України становив 773 млн дол. (у еквіваленті).

Таким чином, обсяг купівлі населенням валюти залишається практично на рівні минулого місяця, коли обсяг операцій з готівковою валютою на міжбанку становив 745 млн дол., а чистий продаж - 107,8 млн дол.

Водночас, за підсумками січня-червня чиста купівля валюти населенням становила 1,329 млрд дол. (у еквіваленті), що в 8,4 раза вище за показник чистої купівлі населенням валюти за аналогічний період минулого року (158,6 млн дол. в еквіваленті).

Також повідомляється, що банківські вклади фізосіб у валюті (у доларовому еквіваленті) в червні скоротилися на 772 млн дол. і на 1 липня 2014 року становили 16,716 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової валюти населенням у травні 2014 року порівняно з попереднім місяцем скоротився в 2,4 раза і становив 107,8 млн дол.

Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 липня 2014 року становили 17,083 млрд дол., що на 4,6%, або на 815 млн дол., менше за показник на 1 червня в 17,898 млрд дол.

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Нацбанк у червні не продавав і не купував валюту на міжбанку

Національний банк України в червні не продавав і не купував валюту на міжбанківському валютному ринку, повідомляється на сайті регулятора.

Нагадаємо, що Нацбанк у травні вперше за три місяці продавав валюту на міжбанку, але при цьому сальдо валютних інтервенцій було негативним (продаж валюти перевищив її купівлю) і становило 574,8 млн дол.

Таким чином, із початку цього року сальдо інтервенцій залишається негативним на незмінному рівні 3,986 млрд дол., що в 7,6 раза перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у січні-лютому 2014 року Нацбанк витратив на підтримку гривні 3,637 млрд дол. золотовалютних резервів, а після переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку в лютому усунувся від проведення інтервенцій.

Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 липня 2014 року становили 17,083 млрд дол., що на 4,6%, або на 815 млн дол., менше показника на 1 червня в 17,898 млрд дол.

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Анексований Крим може стати найбільш дотаційним для Росії регіоном

Анексовані Крим і Севастополь будуть отримувати з федерального бюджету Росії близько 50 млрд руб. (1,468 млрд долл.) дотацій на збалансованість своїх бюджетів щорічно протягом 2015-2017 рр ..

Про це пишуть «Ведомости» з посиланням на попередні розрахунки Мінфіну РФ.

У 2015 році, за даними газети, обсяг дотацій складе 50,9 мільярда рублів, в 2016-му - 52,7 мільярда, у 2017-му - 54,7 мільярда. Гроші, за словами джерел у Мінфіні, підуть на покриття різниці між доходами і витратами нових регіонів. При цьому місцева влада зможе витрачати кошти на власний розсуд.

За розміром дотації на збалансованість бюджету окуповані Крим і Севастополь стануть одними з лідерів серед російських регіонів, вказує аналітик Standard & Рoor's Карен Вартапетов. У 2014 р. найбільшу дотацію отримали республіки Якутія (51,4 млрд руб.) і Дагестан (43,2 млрд), а також Камчатський край (31,7 млрд). Кількість дотаційних регіонів зростає: зараз не отримує дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості менше десятка з них, інформує Вартапетов.

Дотацією на збалансованість витрати на утримання двох нових регіонів не обмежаться. У затверджених урядом минулого тижня бюджетних проектах закладено ще приблизно з 35-40 млрд руб. щорічних неінвестиційних витрат на Крим.

Нагадаємо, РФ в березні 2014 року, знехтувавши всіма міжнародними договорами, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, посилаючи туди озброєних терористів.

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«Нафтогаз» хоче вивести «Укргазвидобування» на IPO

У Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» розглядає можливість розміщення в ході IPO на одній з українських бірж 15% акцій найбільшої української газодобувної компанії «Укргазвидобування». Про це повідомив в інтерв'ю інтернет-виданню «Ліга» радник голови «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Насправді найвигідніше продати «Укргазвидобування» стратегічному інвестору. Якщо ми говоримо про те, що хочемо зберегти контроль над компанією, то це - західна біржа. Але наша пропозиція - розмістити 15% акцій компанії на нашому фондовому ринку. Держава зобов'язана розвивати внутрішній фондовий ринок», - зазначив він.

Читайте такожУ компанії «Укргазвидобування» оцінили збитки від дій терористів

При цьому Вітренко оцінив загальну вартість «Укргазвидобування» в 12 млрд дол.

«Тобто якщо ми хочемо продати 15% - це 1,8 млрд дол. Якусь частину з цього ми б хотіли, щоб купив, наприклад, ЄБРР. Нехай на 500 млн. дол. Є ще, наприклад, пенсійний фонд Нацбанку, який не такий вже маленький», - зазначив Вітренко.

До того ж, за його словами, з'являться і інші інвестори, якщо вони побачать, що «Укргазвидобування» - «компанія, призначена не для якогось дерибану, а це компанія, яка намагається максимізувати цінність для своїх акціонерів і клієнтів».

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромышленных управління «Шебелінкагазвидобування», «Полтавагазвидобування», «Харьківгазвидобування» і «Львівгазвидобування».

100% акцій компанії належить НАК «Нафтогаз України».

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"Київенерго" погасило частину боргу перед "Нафтогазом" - гаряча вода поки буде

НАК «Нафтогаз України» тимчасово припинив процедуру відключення «Київенерго» від газопостачання після того, як столична енергокомпанія перерахувала 766 млн. грн від загального боргу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАК.

«Зараз заборгованість «Київенерго» перед «Нафтогазом» становить 1,85 млрд грн. Після отримання попередження про відключення «Київенерго» перерахувало «Нафтогазу» 766 млн. грн. у рахунок погашення заборгованості. Враховуючи це, «Нафтогаз» тимчасово припинив процедуру відключення підприємств «Київенерго», - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, «Нафтогаз» направив доручення про відключення від газопостачання харківської ТЕЦ-5 до повного погашення заборгованості за спожитий газ.

«Харківська ТЕЦ-5 заборговувала близько 700 млн. грн. Керівництво «Нафтогазу» сподівається, що після отримання попередження харківська компанія також знайде можливість почати погашення заборгованості», - наголошується в повідомленні компанії.

«Сьогодні «Нафтогаз» дає чіткий сигнал: хто не платить за газ, той його не одержуватиме. Накопичення боргів за спожитий газ є неприпустимим», — цитує прес-служба слова глави «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

Як раніше повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» з 10 липня за дорученням Міністерства енергетики і вугільної промисловості обмежив газопостачання двох теплоелектроцентралей у Києві і двох у Харкові для економії палива.

Підприємства теплокомуненерго (ТКЕ), теплоелектроцентралі (ТЕЦ), а також ряд промислових споживачів станом на 9 липня 2014 року заборговували НАК «Нафтогаз України» 19,748 млрд грн за природний газ, що на 2,7% менше за показники минулого тижня.

Найбільша сумарна прострочена заборгованість за спожитий газ у цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ м. Київ (1,854 млрд грн), Донецької (3,283 млрд грн), Дніпропетровської (2,669 млрд грн), Харківської (1,632 млрд грн), Луганської (0,939 млрд грн) і Одеської (0,847 млрд грн) областей.

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Мінекономрозвитку прогнозує рівень безробіття на рівні 8%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (Мінекономрозвитку) прогнозує, що безробіття за підсумками 2014 року буде на рівні 8%. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив заступник міністра відомства Анатолій Максюта.

«Рівень безробіття по року ми чекаємо на рівні 8%. Можливо, більше. Ситуація залежить від багатьох чинників... Ми намагаємося зараз проаналізувати ситуацію, забезпечити пошук робочих місць, забезпечити безпосередньо тут роботу підприємств», - сказав Максюта. При цьому за його словами, остаточний рівень безробіття за підсумками року залежатиме від ситуації на сході країни, дій Російської Федерації та економічної ситуації в Україні в цілому.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики рівень безробіття в Україні в травні на тлі анексії Криму скоротився до 1,7% до загальної кількості працездатного населення з 1,8% у квітні. При цьому рівень безробіття в країні, визначений за методологією Міжнародної організації праці, в 1-му кварталі поточного року становив 8,8% від загальної кількості економічно активного населення.

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На Донбасі банки продовжують забезпечувати виплати населенню

Національний банк України та банки продовжують забезпечувати виплату заробітних плат й інших платежів населенню в Луганській та Донецькій областях, повідомляється на сайті НБУ. «Незважаючи на вкрай складні умови функціонування банківської системи в Луганській та Донецькій областях, Національний банк України й банки продовжують забезпечувати виплату заробітних плат, пенсій, стипендій, допомоги тощо. Зокрема, відновили свою діяльність банки в містах Слов'янськ і Краматорськ», - йдеться в повідомленні. За інформацією регулятора, банки спільно з Національним банком застосовують усі доступні заходи для забезпечення грошового обігу в регіоні з урахуванням ризиків і прагнуть забезпечити стабільну роботу банківської системи, своєчасне проведення розрахунків і соціальних виплат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 липня, терористи захопили приміщення управління Державної казначейської служби в Луганській області разом із працівниками відомства. У понеділок, 7 липня, Державна казначейська служба України тимчасово призупинила процес проведення розрахунків за захищеними статтями бюджету в Донецьку та Луганську через загрозу дій терористів, що сконцентрували свої сили в цих містах.

Із квітня на території Луганської та Донецької областей орудують озброєні бойовики. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. На початку липня українські силовики звільнили від терористів міста Сніжне, Слов'янськ, Краматорськ, Красний Лиман. При цьому військові продовжують вести операцію з очищення Донбасу від бойовиків.

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Кабмін виставить на продаж 50% "Укрнафти" та 99% Одеського припортового заводу - джерело

Згідно з проектом урядової постанови планується затвердити перелік з цілої низки об'єктів, чиї акції або майнові комплекси повинні бути виставлені на приватизацію в 2014 році, зокрема, до цього списку включені 50% держпакета акцій "Укрнафти" і 99% акцій Одеського припортового заводу, УНІАН повідомило джерело в Кабінеті міністрів України.

Як зазначило джерело, до цього списку на приватизацію також включені 99% "Сумихімпрому", 75% "Турбоатома", близько півтора десятків блокуючих та контрольних пакетів акцій енергетичних компаній, близько 40 пакетів акцій газопостачальних і газорозподільних компаній (облгазів). До цього списку також будуть включені й інші об'єкти з цілої низки галузей, зокрема, сільського господарства, наукової сфери. Джерело також зазначило, що цей проект постанови планується розглянути на урядовому комітеті найближчим часом. Після затвердження переліку на приватизацію за кожним з цих об'єктів уряд має прийняти окреме рішення про його продаж.

Як повідомляв УНІАН, згідно із затвердженим на 2014 рік державним бюджетом, від приватизації в цьому році планується отримати 19,4 млрд грн. Надходження від приватизації в січні-червні 2014 року склали 51,5 млн грн, або 0,3% від запланованих на цей рік надходжень від приватизації.

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Кабмін має намір скоротити споживання газу для підприємств на 30%

Кабінет міністрів ставить завдання перед промисловими споживачами й підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) скоротити використання природного газу в опалювальний сезон 2014-2015 рр. на 30%, а для бюджетних організацій – на 10%. Про це повідомляється на сайті уряду з посиланням на проект постанови, затверджений Кабміном 9 липня 2014 року. Згідно з повідомленням, пропонується в період із серпня 2014 по березень 2015 встановити такі ліміти використання газу: для промисловості - 7,53 млрд куб. м, для бюджетних установ і організацій - 0,63 млрд куб. м, для підприємств ТКЕ - 5,85 млрд куб. м.

Окрім цього, Кабмін прогнозує споживання природного газу населенням в опалювальний сезон в обсязі 13,56 млрд куб. м, а виробничо-технологічні витрати і втрати газовидобувних і газотранспортних підприємств - 2,66 млрд куб м. Загальний обсяг споживання природного газу прогнозується на рівні 30,23 млрд куб. м.

«Водночас, наявні ресурси природного газу за цей же період становитимуть загалом - 23 млрд куб. м, із яких 9,5 млрд куб. м - товарні запаси природного газу в ПСГ і 13,5 млрд куб. м - власний видобуток», - йдеться в повідомленні. «Враховуючи ці обставини, для покриття ресурсного дисбалансу протягом вищезазначеного періоду необхідно забезпечити імпорт природного газу обсягом - 7,23 млрд куб. м», - зазначається в повідомленні. Водночас в уряді підкреслюють, що існуючі на сьогодні технічні можливості імпортних поставок газу з країн ЄС дозволяють здійснювати щодобовий імпорт палива обсягом 43 млн куб. м, що дозволяє імпортувати в період серпня 2014 - березня 2015 до 10,5 млрд куб. м. «Таким чином, технічні можливості забезпечення реверсних поставок природного газу, за умови економного використання цього енергоносія протягом опалювального сезону 2014-2015 рр., дозволяють повністю забезпечити потреби вітчизняних споживачів в імпорті природного газу без залучення російських поставок», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Україна за квітень-червень 2014 року імпортувала 600 млн кубометрів природного газу, й продовжує нарощувати поставки палива за реверсними маршрутами. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу в Україну є словацький. «Газпром» із 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля. Україна в 2013 році скоротила споживання газу порівняно з 2012 роком на 8,1% - до 50,358 млрд кубометрів. За підсумками 2012 року Україна скоротила споживання газу порівняно з 2011 роком на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м. У 2010 році Україна спожила 57,7 млрд куб. м, у 2009 році - 51,9 млрд куб. м, у 2008 році - 66,3 млрд куб. м, у 2007 році - 69,9 млрд куб. м, у 2006 році - 73,9 млрд куб. м, у 2005 році - 76,4 млрд куб. м.

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Терористи залишили управління Держказначейства в Луганську

«Терористи залишили приміщення Головного управління казначейства в Луганській області», - йдеться в повідомленні. Раніше повідомлялося, що о 15.10 терористи із застосуванням зброї захопили разом із працівниками приміщення Головного управління Державної казначейської служби України в Луганській області.

Держказначейство попередило про те, що захоплення будівель або споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, відповідно до статті 341 Кримінального кодексу України тягне за собою кримінальну відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 7 липня, Державна казначейська служба України тимчасово призупинила процес проведення розрахунків за захищеними статтями бюджету в Донецьку й Луганську через загрозу дій терористів, які сконцентрували свої сили в цих містах. Із квітня на території Луганської та Донецької областей орудують озброєні бойовики. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. На початку липня українські силовики звільнили від терористів міста Сніжне, Слов'янськ, Краматорськ, Красний Лиман. При цьому військові продовжують вести операцію з очищення Донбасу від бойовиків.