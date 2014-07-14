КАЛЕНДАР зборів акціонерів компаній і банків
10:41, 14 липня 2014Різне
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Нижче наводиться інформація про заплановані на поточному тижні збори акціонерів українських банків та провідних компаній:
14 липня:
- Виробниче об'єднання Конті;
16 липня:
- Громадська рада при Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;
17 липня:
- Вернум банк;
18 липня:
- Київводоканал;
- Смарт-холдинг;
- СК Еталон;
- Українська аграрна біржа.
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