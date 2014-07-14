КАЛЕНДАР зборів акціонерів компаній і банків

Нижче наводиться інформація про заплановані на поточному тижні збори акціонерів українських банків та провідних компаній: 14 липня: - Виробниче об'єднання Конті; 16 липня: - Громадська рада при Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку; 17 липня: - Вернум банк; 18 липня: - Київводоканал; - Смарт-холдинг; - СК Еталон; - Українська аграрна біржа.

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