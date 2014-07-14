КАЛЕНДАР зборів акціонерів компаній і банків

10:41, 14 липня 2014
Різне
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Нижче наводиться інформація про заплановані на поточному тижні збори акціонерів українських банків та провідних компаній:

14 липня:

- Виробниче об'єднання Конті;

16 липня:

- Громадська рада при Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;

17 липня:

- Вернум банк;

18 липня:

- Київводоканал;

- Смарт-холдинг;

- СК Еталон;

- Українська аграрна біржа.

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