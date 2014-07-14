ТОП-10 (14 липня)

Київ може залишитися без гарячої води через борги «Київенерго»

S&P прогнозує падіння економіки України цього року на 7%

S&P очікує, що дефіцит держбюджету України досягне 11% ВВП

Російські банки в Україні втратили понад 50% депозитів

Жителі Донбасу викуповують практично всі квитки на потяги

НБУ більше не буде відключати банки від валютного міжбанку

Доходи Пенсійного фонду у 2014 році становитимуть 233 млрд гривень

Ахметов і Новинський через 7 років об'єднали свої гірничо-металургійні активи

Липневі пенсії в Донецькій і Луганській областях профінансовані наполовину

Українська промисловість зможе вийти на ринки ЄС через 7-10 років - експерт

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Київ може залишитися без гарячої води через борги «Київенерго»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» направила доручення про відключення від газопостачання «Київенерго» (окрім ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, яким споживання обмежене до технологічного мінімуму) і низці інших підприємств теплокомуненерго, які продовжують накопичувати заборгованість за спожите паливо, зазначається у повідомленні НАК. Згідно з повідомленням, загальний борг 36 підприємств перед «Нафтогазом» становить 5,673 млрд грн.

Найбільшими боржниками є: «Чернівцітеплокомуненерго» – 65,5 млн грн; Харківська «ТЕЦ-3» – 1,805 млрд грн; «Полтаваобленерго» - 602,622 млн. грн; «Київенерго» - 1,787 млрд грн; «Житомиртеплокомуненерго» - 197,242 млн грн. Окрім цього у «Нафтогазі» відзначають, що компанії, які мають заборгованість через те, що органи державної або місцевої влади не перерахували компенсацію різниці у тарифах, від поставок газу не відключатимуться. «До переліку також не увійшли компанії, які розташовані в зоні АТО», - підкреслюється в повідомленні НАК.

«Як раніше заявляли керівники «Нафтогазу», в умовах газового конфлікту з Росією накопичення заборгованості за спожитий газ є неприпустимим і призведе до відключення боржника», - наголошується у повідомленні. Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» з 10 липня за дорученням Міністерства енергетики і вугільної промисловості обмежило газопостачання двох теплоелектроцентралей у Києві і двох - у Харкові для економії палива. Підприємства теплокомуненерго (ТКЕ), теплоелектроцентралі (ТЕЦ), а також низка промислових споживачів станом на 9 липня 2014 року заборгували НАК «Нафтогаз України» 19,748 млрд грн за природний газ, що на 2,7% менше показників минулого тижня. Найбільша сумарна прострочена заборгованість за спожитий газ у цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ м. Київ (1,854 млрд грн), Донецької (3,283 млрд грн), Дніпропетровської (2,669 млрд грн), Харківської (1,632 млрд грн), Луганської (0,939 млрд грн) і Одеської (0,847 млрд грн) областей.

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S&P прогнозує падіння економіки України цього року на 7%

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services переглянуло у бік погіршення прогноз зростання економіки України за підсумками 2014 року і прогнозує падіння ВВП України на 7% замість прогнозованого раніше зростання на 1,3%. Про це йдеться в повідомленні S&P, переданому УНІАН.

Агентство відзначає, що геополітичні ризики і ризики, пов'язані із зовнішньою безпекою, є найбільш серйозною і непередбачуваною загрозою для успішного виконання Україною програми Міжнародного валютного фонду. «Напружені відносини між Росією і Україною і конфлікт на сході України (незважаючи на його ступінь локалізації, що підвищується, в Донецькій і Луганській областях) продовжують чинити сильний тиск на політичну і економічну стабільність України. Ми не прогнозуємо стабілізацію геополітичної обстановки найближчим часом. За нашими оцінками, в 2014 році показник ВВП скоротиться на 7%; ми не чекаємо істотного відновлення до 2016 року», - говориться в повідомленні. S&P прогнозує нульове зростання ВВП у 2015 році і зростання ВВП на 3% у 2016 році. Споживча інфляція, згідно з прогнозами рейтингового агентства, у 2014 році очікується на рівні 15%, у 2015 році - 8%, у 2016 році – 7%. Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу очікується на рівні 2,8% ВВП у 2014 році, 4,6% - у 2015 році, 5,8% - у 2016 році. Дефіцит держбюджету розширеного уряду очікується на рівні 11% ВВП у 2014 році, 7,5% - у 2015 році і 5% - у 2016 році. Борг розширеного уряду, за прогнозами S&P, досягне 60,1% ВВП у 2014 році, 62,7% - у 2015 році і 62,9% - у 2016 році.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння реального ВВП України у 2014 році на 5%, але чекає поліпшення макроекономічних показників України у 2015 році. Світовий банк прогнозує спад економіки України у 2014 році на 5%, і чекає, що у 2015 році економіка України може показати зростання на 2,5%. Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує падіння ВВП України за результатами 2014 року на 7% і чекає на ознаки стагнації в економіці країни на 2015 рік, при цьому економіка вистоїть. Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3% за інфляції 12-14%. Водночас уряд може переглянути свій прогноз у зв'язку з нестабільною ситуацією, що продовжується на південному сході країни. За даними Держстату, спад ВВП України у першому кварталі 2014 року порівняно з відповідним кварталом 2013 року (у постійних цінах 2007 року) становив 1,1%.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Служба кредитних рейтингів Standard & Poor's переглянула прогноз зростання економіки України за підсумками 2014 року до 1,3% (з раніше прогнозованого 1%) і підвищила прогноз зростання державного боргу до 43,7% ВВП проти раніше прогнозованих 38%. Нагадаємо, що Standard & Poor's підтвердило суверенний кредитний рейтинг України на рівні «ССС», підвищивши прогноз за рейтингом з «негативного» до «стабільного», пояснюючи свої дії достатністю коштів від МВФ для покриття потреб України у фінансуванні цього року і відчутною єдністю українського уряду під керівництвом прем'єр-міністра Арсенієм Яценюка.

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S&P очікує, що дефіцит держбюджету України досягне 11% ВВП

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's Ratings Services прогнозує зростання дефіциту державного бюджету України в 2014 році до 11% ВВП, тоді як державний борг України досягне 60,1% ВВП. Про це говориться в повідомленні агентства, переданому УНІАН.

Агентство нагадує, що програма з Міжнародним валютним фондом передбачає обмежену коригування держбюджету України в 2014 році і більш істотну - в 2015 році. «Ми очікуємо, що дефіцит держбюджету в 2014 році досягне 11% ВВП, включаючи дефіцит НАК «Нафтогаз України», і буде фінансуватися за рахунок наступних джерел: кошти МВФ (5,3% ВВП, з них 1,5% ВВП - пряма підтримка бюджету); єврооблігації обсягом 1 млрд дол., які будуть випущені під держгарантії США; інше доступне фінансування від міжнародних фінансових організацій (понад 6% ВВП), проте доступність цих коштів залежить від проведення реформ», - йдеться в повідомленні. Водночас, агентство прогнозує зниження дефіциту держбюджету до 7,5% ВВП у 2015 році і до 5% у 2016 році. Фінансове становище «Нафтогазу», на думку агентства, чинитиме негативний вплив на показники бюджету України. «Навіть незважаючи на підвищення цін на газ на 40%, дефіцит «Нафтогазу» може збільшитися до 2% ВВП у 2013 році до понад 3% ВВП внаслідок необхідності поповнення запасів газу в газових сховищах. Рівень дефіциту компанії залежить від дозволу продовжується газового спору з російським «Газпромом», - наголошується в повідомленні. Держборг України, за прогнозами S&P, в 2014 році досягне 60,1% ВВП, у 2015 році - 62,7% ВВП, у 2016 році - 62,9% ВВП.

Агентство припускає, що МВФ може внести невеликі корективи до програми, але в разі істотних відхилень і відхилення потреб у фінансуванні від запланованого рівня за програмою МВФ для забезпечення фінансової стабільності може знадобитися зміна структури державного боргу України. «Росія може зажадати дострокового погашення дворічних єврооблігацій України обсягом 3 млрд дол., викуплених у грудні 2013 року, якщо частка боргу України до ВВП країни перевищить 60%», - наголошується в повідомленні. Агентство очікує, що фінансування бюджетного дефіциту буде проводитися переважно за рахунок коштів НБУ і контрольованих державою банків. «За оцінками уряду, фінансування бюджету в національній валюті становить до 2% ВВП. В кінці червня 2014 рік на частку НБУ припадало 63% боргу в національній валюті, на частку українських комерційних банків - 29%. НБУ придбав майже 80% державних цінних паперів у національній валюті, випущених у першому півріччі 2014 року», - повідомляє S&P і підкреслює, що українські банки відчувають сильний тиск на ліквідність.

Водночас, агентство прогнозує, що в 2014 році дефіцит рахунку поточних операцій платіжного балансу скоротиться майже до 3% ВВП у результаті впливу таких факторів, як знижка на російський газ у першому кварталі поточного року, девальвація гривні майже на 50% і значне скорочення імпорту.

Як повідомляв УНІАН, агентство Standard & Рoor's переглянуло в бік погіршення прогноз зростання економіки України за підсумками 2014 року і прогнозує падіння ВВП України на 7% замість прогнозованого раніше зростання на 1,3%. Нагадаємо, що Standard & Рoor's підтвердило суверенний кредитний рейтинг України на рівні «ССС», підвищивши прогноз за рейтингом з «негативного» до «стабільного», пояснюючи свої дії достатністю коштів від МВФ для покриття потреб України у фінансування в поточному році і відчутним єдністю українського уряду під керівництвом прем'єр-міністра Арсенієм Яценюка. Держбюджет України на 2014 рік передбачає дефіцит в обсязі 68,5 млрд грн і граничний рівень держборгу в розмірі 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

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Російські банки в Україні втратили понад 50% депозитів

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services оцінює відтік депозитів фізичних осіб з українських банків у січні-травні 2014 року в 20%, при цьому банки з російським капіталом втратили понад 50% депозитів.

Про це йдеться у повідомленні агентства, переданому УНІАН. Агентство зазначає, що ситуація у фінансовому секторі залишається нестійкою, і навряд чи повністю стабілізується, зважаючи на політичну ситуацію в країні. «Темпи вилучення депозитів знизилися у центральних і західних областях України, але зросли на сході країни. На кінець травня відтік депозитів з банківської системи перевищив 20% роздрібних депозитів. Російські банки втратили понад 50% депозитів», - повідомляє агентство. Агентство нагадує, що Національний банк надав деяким банкам екстрену підтримку ліквідності, дозволивши їм використовувати державні цінні папери і кредити приватного сектора як забезпечення.

Також у рамках програми Міжнародного валютного фонду проводиться незалежне стрес-тестування 35 найбільших банків. «Ми очікуємо, що участь держави у збільшенні капіталізації банків може виявитися значнішою, ніж було заплановано (1% ВВП), якщо після проведення аналізу стійкості банків обсяг інвестицій приватних акціонерів буде менший від очікуваного», - прогнозує S&P. Агентство називає курс гривні плаваючим, хоча цей режим діє упродовж дуже короткого часу, і нагадує, що Нацбанк планує перейти до таргетування інфляції. «На нашу думку, перспективи поліпшення грошово-кредитної політики залежать від підвищення стійкості фінансової системи, механізм трансмісії залишається надзвичайно слабким, а кореляція між ставкою рефінансування і ставками на міжбанківському ринку – обмеженою. Ми не очікуємо, що НБУ перейде до таргетування інфляції до 2015 року, як планувалося», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у червні депозити фізосіб в українських банках повернулися до зростання після безперервного падіння з початку року. Загальний обсяг депозитів у банках у національній валюті у червні зріс на 0,1% (з початку року - знизився на 10,5%) - до 377,9 млрд грн, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) обсяг депозитів у червні знизився на 4% (з початку року - на 24,5%) - до 23,3 млрд дол.

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Жителі Донбасу викуповують практично всі квитки на потяги

Жителі Донбасу, де в цей час триває активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних та бандитських угруповань сепаратистів, викуповують практично всі залізничні квитки з метою виїзду з неспокійного східного регіону в інші міста, повідомили УНІАН у прес-службі Донецької залізниці.

«Донецька залізниця розуміє соціальне значення пасажирських перевезень і докладає максимум зусиль, щоб повною мірою задовольнити потреби населення регіону в перевезеннях...Затребувані всі поїзди формування Донецької залізниці», - сказано в повідомленні. Згідно з повідомленням, Донецька залізниця перевезла в червні у далекому сполученні 465 292 пасажирів у поїздах свого формування, а з 1 по 10 липня - 108 986 осіб. Зокрема, на поїзди в київському напрямку в червні Донецька магістраль запропонувала 126 119 квитків, з яких пасажири викупили 115 528 проїзних документів, що становить 92%. У зворотному напрямку Донецька залізниця запропонувала 113 734 квитків, з них було придбано 78 639 (70%) квитків. На поїзди у московському напрямку в червні було запропоновано 50 748 квитків, з них викуплено 46 811 проїзних документів, що становить 93%. У зворотному напрямку запропоновано 50 110 місць і викуплено 28 647 (58%) квитків. На поїзди у кримському напрямку в червні було запропоновано 699 48 місць, з них викуплено 48 335 проїзних документів, що становить 99%. У зворотному напрямку запропоновано 47 927 місць і викуплено 28 809 (61%) квитків.

На поїзд у напрямі Львова в червні цього року ДЗ запропонувала 24 655 квитків, із яких пасажири придбали 24 575 проїзних документів, що становить 100%. У зворотному напрямі було запропоновано 23 630 квитків і викуплено 18 417 (78%) проїзних документів. На поїзд у напрямі Одеси в червні було запропоновано 22 602 квитків, із них викуплено 22 474 проїзних документів, що становить 99%. У зворотному напрямі запропоновано 22 818 місць і придбано 17 962 (79%) квитків.

Також повідомляється, що з 1 по 10 липня включно ДЗ у напрямі столиці запропонувала 37 421 квиток, із них пасажири придбали 3 252 проїзних документів, у зворотному напрямі – 35 678 квитків, з яких було викуплено 24 269. На поїзди в московському напрямі за 10 діб липня пасажирам було запропоновано 16 132 місць, з них викуплено 14 401, у зворотному напрямі – 16 124, з них придбано - 8 800. На поїзди в кримському напрямі було запропоновано 16 018 квитків, у зворотному напрямі – 16 034, з них пасажири придбали 16 011 і 13 232 квитків, відповідно. На львівський поїзд ДЗ запропонувала 8 904 місць, з них було викуплено 8 864 квитки, у зворотному напрямі – 8 904, з них було викуплено 6 368 квитків. На поїзд у напрямі Одеси з 1 по 10 липня Донецька магістраль запропонувала пасажирам 7 390 квитків, у зворотному напрямі – 7 494, з них пасажири придбали 7 387 і 6 402 проїзних документів, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з метою забезпечення евакуації пасажирів з Луганської і Донецької областей неодноразово призначала додаткові поїзди зі східного регіону в київському напрямі, а також збільшувала кількість вагонів у складах низки поїздів, що курсують з Луганська і Донецька. Також відомство продовжило період курсування додаткового поїзду №564/563 Луганськ-Ясинувата-Київ до 15 липня 2014 року. У київському напрямі щодоби курсують три графікові поїзди з Луганська (№20, №126 і №134) і два з Донецька (№84, №37).

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". ДЗ обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

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НБУ більше не буде відключати банки від валютного міжбанку

Національний банк України скасував норму, згідно з якою регулятор мав право обмежувати банки в роботі на міжбанківському валютному ринку та відключати їх від системи підтвердження угод.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Незалежної асоціації банків України (НАБУ) з посиланням на постанову регулятора №360, якою змінюються правила роботи системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України.

НАБУ повідомляє, що ще у травні виступила з ініціативою про скасування норми, згідно з якою НБУ міг вимкнути банк від валютного міжбанку у разі виявлення в його діяльності операцій, що призводять до нестабільності міжбанківського валютного ринку, оскільки в нормативних документах НБУ немає чіткого визначення «дестабілізації міжбанківського валютного ринку» та переліку критеріїв дестабілізуючих операцій.

На думку асоціації, така нормативна невизначеність може стати причиною суб'єктивності прийнятих рішень про обмеження роботи банків у системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку.

Національний банк підтвердив повідомлення НАБУ про доопрацювання правил функціонування системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України.

«Скасовано норму, яка передбачала обмеження роботи банків, що маніпулюють обсягом торгівлі або курсом іноземної валюти в цій системі. Зазначене рішення прийнято з урахуванням того, що проведення монетарної політики в умовах переходу до інфляційного таргетування передбачає тимчасове застосування адміністративних важелів впливу на валютний ринок », - повідомив регулятор на офіційному сайті і відзначив, що таке рішення сприятиме створенню прозорих умов роботи міжбанківського валютного ринку України .

Також Нацбанк повідомив про зміну порядку торгівлі іноземною валютою, зокрема, про доповнення переліку документів, які підтверджують джерела походження гривні для покупки валюти нерезидентами, що дозволить громадянам, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон, купувати валюту за рахунок коштів з рахунків, відкритих до отримання статусу нерезидента.

За інформацією НБУ, постанова № 360 набирає чинності з дня його офіційного опублікування, яке очікується 22 липня в виданні «Офіційний вісник України».

Нагадаємо, наприкінці травня Нацбанк прийняв рішення про проведення перевірок 8 банків по валютному законодавству і на час перевірки припинив доступ цих банків до системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України, пояснюючи свої дії дестабілізуючим впливом рівня обмінних курсів гривні, які застосовуються цими банками, що формує негативні очікування щодо майбутньої курсової динаміки гривні.

До цього з початку року Нацбанк двічі усував ряд банків від системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку, зокрема, 8 банків наприкінці лютого та 14 банків в середині квітня.

Як повідомляв УНІАН, у лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і прийняв рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій, але одночасно посилив заходи до валютних спекулянтів.

За інформацією НБУ, дана міра покликана стабілізувати ринкові очікування обмінного курсу гривні та сприяти прийняттю більш зважених управлінських рішень суб'єктами валютного ринку.

Нагадаємо, що глава НБУ Валерія Гонтарева в одному з перших заяв після призначення повідомила, що НБУ має намір провести поступову лібералізацію валютного ринку країни в найближчій перспективі.

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Доходи Пенсійного фонду у 2014 році становитимуть 233 млрд гривень

Пенсійний фонд України у 2014 році одержить 233 млрд грн доходів, при цьому витрати становитимуть 249 млрд грн.

Відповідні дані містяться у постанові Кабінету міністрів №202 про бюджет фонду, оприлюдненій на урядовому порталі.

Згідно з постановою, Пенсійний фонд у 2014 році одержить більш як 160 млрд грн через єдиний внесок, розподілений на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, 27,6 млрд грн – від банківських виплат за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду, майже 42 млрд грн – кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України.

Щодо витрат, то у 2014 році Пенсійний фонд направить майже 185 млрд грн на пенсії різних категоріях, 2,8 млрд грн - на виплати військовослужбовцям, 98,6 млн грн - іноземним пенсіонерам.

Згідно з документом, перевищення витрат над доходами у 2014 році становитиме 18,1 млрд грн.

Також, за даними постанови, на початок року залишок коштів у Пенсійному фонді становив 2,2 млрд грн, а на кінець року має становити 2,1 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня міністр Кабміну Остап Семерак заявив, що уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України з дефіцитом близько 18 млрд грн.

Бюджет Пенсійного фонду України на 2013 рік було затверджено з доходами 230,3 млрд грн, витратами 252,1 млрд грн і дефіцитом 21,8 млрд грн, що було на 5,4 млрд грн (24,8%) менше фактичного показника у 2012 році.

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Ахметов і Новинський через 7 років об'єднали свої гірничо-металургійні активи

Найбільша холдингова компанія України - група СКМ Ріната Ахметова і група компаній «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського 7 липня завершили розпочату у 2007 році угоду з об'єднання гірничо-металургійних активів компанії Metinvest B.V. (Нідерланди) - материнської компанії групи «Метінвест», йдеться в повідомленні "Смарт-Холдингу".

Згідно з повідомленням, на останньому етапі операції група «Смарт» внесла в статутний капітал Metinvest B.V. 100% акцій компанії Trosilia Holdings Limited (Кіпр), в опосередкованому володінні якої знаходиться 46,15% акцій Південного гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК).

Завершення об'єднання гірничо-металургійних активів СКМ і "Смарт-Холдингу" було оформлено підписанням угоди акціонерів, яке регулює внесення сторонами активів, які їм належать, у Metinvest B.V., а також встановлює обсяг прав кожної з сторін з корпоративного управління компанією.

Відповідно до даної угоди, за внесення компанії Trosilia Holdings Limited у статутний капітал Metinvest B.V. група «Смарт» отримала низку додаткових прав в галузі корпоративного управління групою «Метінвест». Зокрема, це право вето щодо низки питань, які належать до компетенції наглядової ради та загальних зборів акціонерів Metinvest B.V. З 10 членів наглядової ради Metinvest B.V. сім членів будуть призначатися від СКМ і три - від «Смарт-Холдингу».

Головний виконавчий директор Metinvest B.V. і групи «Метінвест» буде призначатися СКМ, а «Смарт-Холдинг» отримає право призначати другого директора - члена правління Metinvest B.V.

Крім того, в рамках завершення угоди на користь групи «Смарт» була випущена додаткова акція компанії Metinvest B.V. У результаті, частка СКМ в Metinvest B.V. скоротилася на 0,01% - до 71,24%, частка «Смарт-Холдингу» зросла на 0,01% - до 23,76%, частка Clarendale Limited (належить колишнім власникам Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча) залишилася на колишньому рівні в 5%.

Як повідомляв УНІАН, «Метінвест» в 1-му кварталі 2014 року зберіг виробництво товарної металопродукції на рівні січня-березня 2013 року, що склало 3 млн тонн, виплавка сталі скоротилася на 11% - до 2,755 млн, при цьому виробництво чавуну збільшилося на 3% - до 2,8 млн тонн. Випуск загального залізорудного концентрату скоротився на 5% - до 8,820 млн тонн, а видобуток коксівного вугілля знизився на 12% - до 2,537 млн тонн.

Довідка УНІАН. Компанія «Систем Кепітал Менеджмент» - професійний інвестор, який володіє й управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері рітейлу і нерухомості. 100% акцій СКМ належить бізнесменові Рінату Ахметову.

«Смарт-Холдинг» - одна з найбільших інвестиційних груп України з фокусом на ключові галузі економіки, включаючи гірничо-металургійний і нафтогазовий комплекси, суднобудування, нерухомість і сільське господарство. Компанія бере участь в проектах в якості стратегічного або портфельного інвестора.

Група «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним із найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі.

У металургійний дивізіон компанії входять 11 підприємств, серед яких українські: меткомбінат «Азовсталь», Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча, Єнакіївський металургійний завод, Харцизький трубний завод, а також Авдіївський коксохімічний завод.

До складу гірничодобувного дивізіону групи входять підприємства з виробництва залізорудної і флюсодоломітної сировини: Північний, Інгулецький, Центральний гірничо-збагачувальні комбінати та Комсомольське рудоуправління, а також вуглевидобувні підприємства: «Краснодонвугілля» і United Coal Company (США).

«Метінвест» у 2013 році скоротив чистий прибуток на 12% у порівнянні з 2012 роком - до 392 млн дол. з 445 млн дол.

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Липневі пенсії в Донецькій і Луганській областях профінансовані наполовину

Липневі пенсійні виплати в Донецькій області профінансовані в обсязі 1,4 млрд грн, а Луганська - на 637 млн грн, що становить близько 50% від місячної потреби регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила директор департаменту зведеного бюджету Пенсійного фонду України Світлана Дяченко.

«Донецька область забезпечена на 50% виплат від місячної потреби, а Луганська – на 47%», - сказала Дяченко.

При цьому вона відзначила, що, незважаючи на відновлення фінансування Слов'янська, Краматорська і Слов'янського району після звільнення під час антитерористичної операції, все ще існують проблеми з виплатами в деяких східних регіонах.

«У нас є визначені недофінансування у певних регіонах Луганської і Донецької областей. Проте у разі забезпечення безпечних умов для обігу готівкових коштів, на території цих районів буде забезпечена можливість пенсіонерам одержувати пенсійні виплати», - сказала Дяченко.

За її словами, звільнені міста Слов'янськ і Краматорськ, а також Слов'янський район на 100% забезпечені пенсіями до кінця місяця.

Також Дяченко повідомила, що до 14 липня у цілому по Україні на виплату пенсій і грошової допомоги направлено 10,9 млрд грн, що становить 52% місячної потреби у коштах. У січні-червні 2014 року загальна сума витрат на пенсії та інші заплановані витрати становила майже 125 млрд грн, що на 400 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у липні на фінансування пенсій планується направити 20,9 млрд грн. У червні пенсії в Україні були профінансовані на суму 20,5 млрд грн, а у травні - на 20,4 млрд грн. Виплата пенсій в липні здійснюватиметься за графіком - з 4 по 25 липня.

У зв'язку з військовою ситуацією на сході України виплата пенсій не здійснюється у Сніжному Донецькій області, у місті Красний Промінь і в Станично-Луганському районі Луганської області.

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Українська промисловість зможе вийти на ринки ЄС через 7-10 років - експерт

Українські виробники промислової продукції зможуть повноцінно вийти на ринки країн ЄС через 7-10 років у зв'язку зі складністю переходу на нові технічні стандарти.

Про це в коментарі УНІАН заявив президент Київської торгово-промислової палати Микола Засульський.

«Потрібно 7-10 років роботи, щоб вивести промисловість на європейський ринок, всю промисловість, а не тільки агрокомплекс, але потрібно працювати», - сказав Засульський.

За його словами, це необхідно для впровадження численних технологічних стандартів ЄС, що включає в себе багато складових компонентів.

«Вибудовування всієї технології за вимогами Європи - це колосальна робота, але це нормальний процес», - підкреслив експерт.

Він зазначив, що 5 років адаптації України до вимог європейського ринку закладені в умови Угоди про асоціацію України і ЄС, адже протягом цього періоду Україна може зберігати імпортні мита на промислову продукцію Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня Україна і Європейський Союз завершили підписання Угоди про асоціацію в повному обсязі, яка передбачає створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі і зниження тарифних бар'єрів між сторонами.

Україна зобов'язана поступово знижувати імпортні мита протягом 5, а за деякими товарами 10 років, у той час як ЄС відкрив свій ринок для України в режимі автономних торгових преференцій ще до підписання угоди.

УНІАН