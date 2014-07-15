ТОП-10 (15 липня)

Більшість родовищ "Укргазвидобування" вичерпані на 70-80%

Глава «Нафтогазу» обіцяє звільнити свого заступника Кацубу через два тижні

Кабмін зареєстрував законопроект необхідний для експорту продукції тваринництва до ЄС

В Україні за 5 місяців експорт товарів перевищив імпорт на $525 млн

Близько 5 тисяч підприємств піддалися рейдерським захопленням за Януковича - експерт

Київ хоче почути, які Москва бачить ризики від асоціації Україна-ЄС

Київ порушить перед Москвою питання про ризики для України від створення ЄврАзЕС

Суд визнав незаконними постачання електроенергії «Укрінтеренерго» в Словаччину

Збитки українських металургів зросли втричі і перевищили 1 млрд доларів

Припливу масштабних інвестицій заважають військові дії на Донбасі - Держінвестпроект

***

Більшість родовищ "Укргазвидобування" вичерпані на 70-80%

Більшість родовищ, які експлуатує "Укргазвидобування" вичерпані на 70-80%.

Про це повідомив голова правління ПАТ "Укргазвидобування" Сергій Костюк, передає прес-служба компанії. "Оскільки пластовий тиск в родовищах знижено, одним із способів роботи на свердловинах є будівництво дотискуючих компресорних станцій, які дозволяють піднімати газ з низьким тиском і впускати його в транспортну систему", - додав Костюк. Він також зазначив, що важливою складовою зростання обсягів видобутку природного газу є інвестування в геологорозвідку і перспективне буріння. "Капіталовкладення на ці потреби повинні бути закладені в собівартості газу і на сьогоднішній день складати не менше 738 гривень за тисячу кубометрів без ПДВ", - уточнив Костюк.

"Доведення відпускної ціни до цього рівня дозволить нам розвідувати нові родовища, модернізувати технічний парк і вже через кілька років вийти на щорічний показник з видобутку природного газу в розмірі близько 18 млрд кубометрів", - додав він.

***

Глава «Нафтогазу» обіцяє звільнити свого заступника Кацубу через два тижні

Глава найбільшого енергетичного держхолдингу України «Нафтогаз України» Андрій Коболєв обіцяє через два тижні звільнити свого 27-річного заступника Олександра Кацубу, який вже четвертий місяць офіційно перебуває на лікарняному, тоді як ЗМІ повідомляють про його перебування за кордоном й участі в шикарному весіллі у Франції. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«З моменту мого призначення в НАК Олександр перебуває на лікарняному. Вже майже 4 місяці. Я вмію користуватися Інстаграммом, спілкуюся з журналістами, тому непогано уявляю, як проходить його хвороба. Якщо коротко - то на амбулаторне лікування в "КЗОХ Центр первинної медико-санітарної допомоги Дергачівського району Амбулаторія загальної практики сімейної медицини м. Дергачі. Вул. 1 Травня, 25 м. Дергачі Харківської області 62300." це не дуже схоже», - написав Коболєв.

«Природно, що юристи НАКу ще в квітні аналізували цю ситуацію і прийшли до очікуваного висновку: звільнення без отримання письмових роз'яснень співробітника буде легко оскаржити в суді і дасть право на автоматичне відновлення на посаді. Навіть якщо по ТБ покажуть, що він (Кацуба - УНІАН) полетів у космос. У разі затяжного лікарняного роботодавець має право звільнити працівника без його заяви тільки по закінченні чотиримісячного терміну. Цей строк у разі пана Кацуби закінчується через два тижні», - зазначив голова «Нафтогазу». «Тепер про весілля, фотозвіти в Інстаграммі й тощо. Олександр (до речі, кандидат юридичних наук) банально нас (мене, журналістів, громадськість) провокує. Він розуміє, що зараз не може повернутися працювати в компанію. Але ця посада для нього представляє "велику цінність". Тому він дуже хоче бути звільненим без дотримання процедури. Це кращий весільний подарунок, який я міг би зробити, так як це дасть йому право через найсправедливіший і найгуманніший у світі український суд поновитися на посаді в перший зручний момент», - підкреслює Коболєв у своєму зверненні.

Глава "Нафтогазу" нагадав, що подібний прецедент у компанії вже був, коли одного з топ-менеджерів не могли звільнити протягом 8-ми років. «8 років він "висів" у заступниках, відновлювався, вигравав суди з грошовою компенсацією», - пише Коболєв. «Давайте дочекаємося, коли пройдуть ці два тижні, і я підпишу всі документи на його звільнення у присутності журналістів. Більше того, журналісти будуть потрібні, щоб Олександр не провернув добре відомий трюк "вийшов на роботу на годину, сильно засмутився і тут же знову захворів). Давайте будемо розумнішими і почнемо думати холодною головою. Хоча, хто знає, може Олександр стримає своє слово і напише заяву сам», - резюмує глава «Нафтогазу».

Як раніше повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року Кабінет міністрів призначив на посаду заступника глави правління НАК «Нафтогаз України» Олександра Кацубу, який на цій посаді замінив пішов у депутати свого брата Сергія. Брати Кацуба відомі численними публікаціями в ЗМІ, присвяченими скандально відомих «вишок Бойка» і корупційними схемами одіозного бізнесмена Сергія Курченка.

***

Кабмін зареєстрував законопроект необхідний для експорту продукції тваринництва до ЄС

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроект «Про корми» (№4280а), без прийняття якого ринок тваринницької продукції Євросоюзу залишиться закритим для українських виробників. Зазначений законопроект, згідно з пояснювальною запискою до нього, покликаний стимулювати виробництво безпечних і якісних кормів і тваринницької продукції, зберегти і підвищити продуктивність сільгосптварин, забезпечити виробництво якісних і безпечних для здоров'я худоби кормів, захистити ринок кормів, кормових добавок та преміксів від фальсифікації. Документ, зокрема, передбачає введення адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері отримання документів дозвільного характеру або реєстрації в сфері регулювання виробництва та обігу кормів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Державна ветеринарна і фітосанітарна служба зверталася до Верховної Ради з проханням якомога швидше прийняти п'ять законопроектів, без набуття чинності яких експорт тваринницької продукції в Євросоюз буде неможливий. Серед них називався і законопроект «Про корми». З необхідних тваринникам законопроектів парламент підтримав у першому читанні лише один - «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин».

***

В Україні за 5 місяців експорт товарів перевищив імпорт на $525 млн

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-травня 2014 року становило 524,5 млн. дол., тоді як за аналогічний період 2013 року баланс зовнішньої торгівлі товарами було зведено з дефіцитом в 3,372 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, за перші 5 місяців 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт товарів з України знизився на 5,1% - до 24,198 млрд дол., імпорт - на 18%, до 23,673 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-травні 2014 року становив 1,02 (у січні-травні 2013 р. – 0,88). За підсумками травня порівняно з попереднім місяцем кількість країн - партнерів України із зовнішньоторговельних операцій збільшилася на 3 країни, до 204 країн. Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту на 41,9%, Польщі - на 21,6%, Італії - на 10,9%, Німеччини - на 10,7%, Китаю - на 9% і Угорщини - на 3%. Водночас скоротився експорт до Росії на 23,9%, Індії - на 7,7% і Туреччини - на 5,2%. На зниження експорту в січні-травні на 1,308 млрд дол. порівняно з аналогічним періодом минулого року істотно вплинуло зниження поставок вагонів залізничних або трамвайних на 82,8%, прокату чорних металів на 12,5%, добрив мінеральних або хімічних, азотних на 45,5%, труб з ливарного чавуну і чорних металів на 37,9%, коксу і напівкоксу з кам'яного вугілля на 41,7%. Імпорт за вказаний період знизився на 5,205 млрд дол. у результаті зниження поставок легкових автомобілів на 51,8%, природного газу на 14,7%, прокату чорних металів на 43,2%, кам'яного вугілля на 30,7%, тракторів на 45,9%, добрив мінеральних або хімічних, таких, що містять два або три поживні елементи на 43,5%.

Як повідомляв УНІАН, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-квітня 2014 року становило 350,6 млн. дол., тоді як за аналогічний період 2013 року баланс зовнішньої торгівлі товарами було зведено з дефіцитом у 3,191 млрд дол. Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у 2013 році становив 13,652 млрд дол., що на 13,85% менше за дефіцит 2012 року в 15,848 млрд дол.

***

Близько 5 тисяч підприємств піддалися рейдерським захопленням за Януковича - експерт

Загальна кількість підприємств, що піддалися рейдерським захопленням упродовж перебування на президентському посту Віктора Януковича, становила близько 5 тисяч, повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН керівник Антирейдерської асоціації України Володимир Остапенко.

За його словами, рейдерським захопленням при Януковичі піддавалися цілі галузі економіки. За оцінкою Остапенка, щорічна сума операцій з незаконного перерозподілу власності становила близько 7 млрд доларів. За словами народного депутата України (фракція «Батьківщина»), голови парламентського комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики Олександри Кужель, на сьогодні перед законодавчою і виконавчою владою, правоохоронними органами стоїть завдання з наведення законності в цьому питанні. За її інформацією, на даний час до її парламентського комітету надійшло 78 запитів від підприємців, які постраждали внаслідок рейдерських захоплень. За її словами, вирішення цих питань вимагає постійного контролю за розслідуванням випадків рейдерства правоохоронними органами. Одним з рішень цього питання, за словами Кужель, може стати повноцінна робота раніше створеної Міжвідомчої комісії з протидії рейдерству. Кужель також відзначила, що її комітетом розроблені пропозиції, відповідно до яких при цій комісії планується створити аналітичну групу, яка займатиметься аналізом фактів рейдерства, а також надаватиме щодо них свої висновки до правоохоронних органів.

Кужель також повідомила, що спроби рейдерских захоплень тривають і після зміни влади в Україні. Величезна кількість випадків рейдерства, за її інформацією, зафіксована в Криму, після окупації цієї української території Росією. Зокрема, за її словами, рейдерським атакам піддаються середні і дрібні підприємці, в першу чергу, власники невеликих об'єктів нерухомості, готелів. Кужель також повідомила, що на даний час почався процес перерозподілу власності громадян України, які побігли до Росії після зміни влади. "Ті, хто їх прийняв, вже вимагають поділитися своїм бізнесом", - відзначила вона. За її словами, в даному випадку необхідно розглянути можливість арешту такої власності, щоб уникнути можливості подальшого її незаконного перерозподілу.

***

Київ хоче почути, які Москва бачить ризики від асоціації Україна-ЄС

Україна очікує оцінки Росії щодо можливих ризиків від імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС до 30 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив т.в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич на брифінгу щодо актуальних питань зовнішньої політики.

"Ми очікуємо, що до 30 липня російська сторона надасть свої оцінки з приводу реальних ризиків, які існують від імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - сказав він.

За словами Зварича, до 1 вересня ці аргументи і оцінки будуть відпрацьовані на експертному рівні і 12 вересня планується наступний раунд тристоронніх консультацій між Україною, ЄС і РФ.

Як повідомлялося, Угода про асоціацію України з Євросоюзом, найважливішу частину якої складає договір про створення між ними зони вільної торгівлі, була остаточно підписана 27 червня в Брюсселі.

Росія наполягає на тому, що до набуття чинності Угоди про асоціацію України з ЄС мають бути врегульовані всі проблемні питання, які виникають у зв'язку з цим в економічному співробітництві Москви та Києва.

Зокрема, як заявив голова Мінекономрозвитку Росії Олексій Улюкаєв, "ми наполягаємо на тому, що до тих пір, поки ці ризикові зони не будуть прояснені, Угода про асоціацію України з ЄС не повинна набути чинності». «Мені здається, що такий підхід знайшов розуміння в української сторони", - сказав Улюкаєв 11 липня після переговорів із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

***

Київ порушить перед Москвою питання про ризики для України від створення ЄврАзЕС

Українська сторона має намір порушити перед Російською федерацією питання щодо можливих ризиків від створення та початку функціонування 1 січня 2015 року Євразійського економічного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив т.в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич щодо актуальних питань зовнішньої політики.

"У ході наступної міністерської зустрічі (запланована на 12 вересня) українська сторона має намір, і це право було підтверджено Єврокомісією в ході зустрічі минулого тижня, також порушити перед російською стороною питання щодо можливих ризиків від створення та початку функціонування з 1 січня 2015 року ЄврАзЕС і входження до нього нових країн-членів, зокрема Вірменії", - повідомив він.

Зварич уточнив, що Київ, зокрема, буде ставити питання про те, "змушена буде Вірменія після вступу в цей союз, наприклад, переглядати митні тарифи в торгівлі з іншими країнами СОТ, в тому числі і з Україною, адже ми знаємо, що Вірменія теж є членом СОТ".

***

Суд визнав незаконними постачання електроенергії «Укрінтеренерго» в Словаччину

Закарпатський окружний адміністративний суд визнав протиправним рішення Міністерства енергетики та вугільної промисловості про погодження з 1 травня 2014 року з державною «Укрінтеренерго» постачання електроенергії до Словаччини.

Відповідне рішення суд прийняв 11 червня 2014 року.

Згідно з постановою суду, позовну заяву було подано енергопостачальною компанією «Закарпаттяобленерго».

Також суд визнав протиправними дії Міненерговугілля щодо «Закарпаттяобленерго», відсторонивши компанію своїм наказом від 25 квітня 2014 року від постачання електроенергії за словацьким напрямом.

Як раніше повідомляв УНІАН, «Закарпаттяобленерго» в червні придбала доступ до міждержавних ліній електропередачі потужністю 10 МВт в напрямку Словаччини для експорту електроенергії в липні 2014 року.

«Закарпаттяобленерго» є монопольним постачальником електроенергії в Закарпатській області.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, державі належить 25% акцій компанії, які передані до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України», 10,53% акцій компанії належать VS Energy International N.V. (Нідерланди), 50% акцій належать компанії «Енергетична Україна ТВ».

«Укрінтеренерго» (Київ) є державним оператором експорту електроенергії з України. Компанія в різний час здійснювала постачання електроенергії у всі країни, які межують з Україною.

***

Збитки українських металургів зросли втричі і перевищили 1 млрд доларів

Металургійна галузь України за підсумками січня-травня 2014 року наростила збитки (негативний фінансовий результат до оподаткування) у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року в 2,8 разу або на 8,29 млрд грн - до 12,76 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних підприємств «Металургпром».

«Обсяг реалізації продукції в натуральному вираженні за вказаний період знизився на 7%, а ціни на прокат чорних металів в середньому зросли на 11% (у гривневому еквіваленті), що дозволило отримати прибуток від операційної діяльності в сумі 1,7 млрд грн. Водночас, через втрати від курсової різниці (при переоцінці валютних позикових коштів та відсотків за ними) отримано від'ємний фінансовий результат», - йдеться в повідомленні.

За даними «Металургпрому», чистий дохід (виручка) метпідприємств від реалізації продукції за 5 місяців ц.р. зріс на 14,2% (на 0,4 млрд грн) і склав 67,3 млрд грн.

Рентабельність операційної діяльності за січень-березень 2014 року склала 2,4% проти мінус 8,2% за підсумками аналогічного періоду минулого року.

Як повідомляв УНІАН, металургійна галузь України за підсумками 2013 року скоротила збитки (негативний фінансовий результат до оподаткування) у порівнянні з 2012 роком на 22,3% або на 3,5 млрд грн - до 12,2 млрд грн, негативна рентабельність реалізованої продукції склала «мінус» 9,1% проти 9,8% за 2012 рік.

Кредиторська заборгованість метпідприємств за минулий рік знизилася на 1,8 млрд грн і за станом на 1 січня 2014 року склала 62,1 млрд грн. Дебіторська заборгованість знизилася на 6,6 млрд грн і склала 49,6 млрд грн.

***

Припливу масштабних інвестицій заважають військові дії на Донбасі - Держінвестпроект

Основним чинником, що заважає припливу масштабних іноземних інвестицій в Україну, є військові дії на Донбасі.

Про це під час прес-конференції сказав голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Сергій Євтушенко.

"Для того, аби сьогодні прихід інвестора в Україні не нагадував джек-пот або виграш в бінго, ми повинні зробити три основні фундаментальні трансформації. Перше - потреба у внутрішній політичній стабільності, друге - досягти внутрішньої економічної стабільності, і третє фундаментальне завдання - врегулювання конфлікту на сході, тобто сучасного типу неоголошеної війни", - сказав він.

Він зазначив, що ситуація з інвестиціями зараз складна. За його словами, війна в Донецькій і Луганській областях в даний час є стоп-фактором для надходження масштабних інвестицій до України. Проте в разі врегулювання військового конфлікту інвестиційна привабливість країни зросте.

"Тим не менш, ми переконані, що зміни не за горами, вони відбудуться. І я прогнозую, що за умови виконання цих трьох "домашніх завдань", за умови врегулювання конфлікту на сході, я прогнозую швидке зростання інвестиційної привабливості інтересу до України як до майданчика розміщення інвестицій", - сказав Євтушенко.

Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 квітня 2014 року склав 52,179 млрд дол., що на 6,207 млрд дол., або на 10,63%, менше показника на початок поточного року.

УНІАН