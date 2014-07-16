ТОП-10 (16 липня)

Україна ввела спецмита на молоко, цукерки і пиво з Білорусі

Україна обклала митом білоруські холодильники, добрива і шини

S&P підвищило прогноз за рейтингами чотирьох українських міст

Обіг роздрібної торгівлі в Україні за півроку зріс на 0,8%

Україна в червні скоротила споживання газу на 17%

Збитки інфраструктури Донбасу від бойових дій досягли 1 млрд гривень

Яценюк про залучення олігархів до відновлення Донбасу: "всі повинні скинутись"

Нацбанк підвищив облікову ставку до 12,5%

ЄС залишить Росію без кредитів і програм двосторонньої співпраці

Експерт розповів, для чого Росії потрібен конфлікт на сході України

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Україна ввела спецмита на молоко, цукерки і пиво з Білорусі

Україна у відповідь на дискримінаційні недружні дії з боку Республіки Білорусь щодо українських виробників напоїв і продуктів харчування ввела спеціальне мито на поставку білоруських молочних продуктів, кондитерських виробів та пива.

Відповідне рішення прийняла Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, повідомляє видання «Урядовий кур'єр».

Зокрема, на молоко, вершки, йогурти, кефір, вершкове масло, а також на кондитерські вироби з цукру, шоколад і борошняні солодощі, що імпортуються з Білорусі, вводиться мито в розмірі 55,29% від митної вартості цієї продукції.

Для білоруського солодового пива Україна вводить мита в розмірі 60,05% від митної вартості.

Спеціальні мита будуть застосовуватися до зазначених товарів до 31 грудня 2016 року. Рішення комісії набирає чинності через 10 днів з моменту його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, з 1 травня Білорусь ввела ліцензування імпорту пива з-за меж Митного союзу. Українські виробники пива назвали це дискримінаційними заходами і повідомили, що в Білорусі від них зажадали підвищити роздрібну ціну на свою продукцію більш, ніж у 2 рази, що автоматично робить українське пиво неконкурентоспроможним на білоруському ринку. Аналогічні заходи Білорусь застосувала і до українських кондитерів.

Білорусь є одним із найбільших імпортерів молочної продукції на українському ринку. За даними Державної фіскальної служби, у першому півріччі 2014 року Білорусь поставила до України молока і вершків на 1,3 млн дол., що становить 46% від загального імпорту цієї продукції.

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Україна обклала митом білоруські холодильники, добрива і шини

Україна у відповідь на дискримінаційні недружні дії з боку Республіки Білорусь щодо українських виробників напоїв і продуктів харчування ввела спеціальні мита на поставки електричних ламп розжарювання, добрив, холодильників і шин з Білорусі.

Відповідне рішення ухвалила Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, повідомляє урядове видання «Урядовій кур’єр».

Зокрема, на електричні лампи розжарювання, мінеральні або хімічні добрива з вмістом азоту, фосфору і калію, що імпортуються з Білорусі, вводиться мито у розмірі 55,29% митної вартості цієї продукції.

Для білоруських автомобільних, автобусних покришок, а також шин для використання на сільськогосподарських або лісогосподарських транспортних засобах Україна вводить мита у розмірі 60,05% митної вартості.

Крім того, на холодильники і холодильне обладнання білоруського виробництва Україна вводить спецмита від 55,29% до 60,05% залежно від об'єму холодильних камер.

Спеціальні мита застосовуватимуться до вказаних товарів до 31 грудня 2016 року. Рішення комісії набирає чинності через 10 днів після його публікації.

Як повідомляв УНІАН, Україна також ввела спецмита на молочні продукти, кондитерські вироби і пиво з Білорусі.

Раніше з 1 травня Білорусь ввела ліцензування імпорту пива з-за меж Митного союзу. Українські виробники пива назвали це дискримінаційними заходами і повідомили, що в Білорусі від них вимагали підвищити роздрібну ціну на свою продукцію більш ніж удвічі, що автоматично робить українське пиво неконкурентоспроможним на білоруському ринку. Аналогічні заходи Білорусь застосувала і до українських кондитерів.

Основу українського імпорту з Республіки Білорусь становлять нафтопродукти, трактори і сідельні тягачі, металопродукція, холодильники і морозильні камери, шини, полімери етилену, мінеральні і калійні добрива, автомобілі вантажні, тара пластмасова, панчішно-шкарпеткові вироби, частини і устаткування для автомобілів і тракторів, сільськогосподарська техніка, кордові матеріали і синтетичні волокна.

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S&P підвищило прогноз за рейтингами чотирьох українських міст

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services підтвердило кредитні рейтинги Києва, Львова, Дніпропетровська та Івано-Франківська на рівні «ССС», підвищивши прогноз щодо рейтингу з «негативного» до «стабільного», повідомляється на сайті агентства.

Нагадаємо, що 12 липня Standard & Poor's підтвердив суверенний кредитний рейтинг України на рівні «ССС», підвищивши прогноз щодо рейтингу з «негативного» до «стабільного».

У повідомленні наголошується, що стабільний прогноз відображає позитивні очікування агентства стосовно ризиків рефінансування боргів і підтримки з боку уряду у 2014 році.

Агентство повідомляє, що може підвищити рейтинг Києва та інших міст за умови аналогічних дій стосовно суверенного рейтингу України.

Водночас, S&P може переглянути прогноз щодо рейтингу Києва та інших міст у разі зниження їх підтримки з боку уряду за умов обмежених можливостей міст до погашення боргів.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services підтвердило суверенний кредитний рейтинг України на рівні «ССС», підвищивши прогноз щодо рейтингу з «негативного» до «стабільного».

На думку агентства, надання повного пакету фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду і супутнього багатостороннього фінансування мають бути достатніми для задоволення потреб України у зовнішньому фінансуванні протягом наступного року, а новий уряд, очолюваний прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, продемонстрував стабільність і відносну єдність.

Одночасно агентство підтвердило короткостроковий і довгостроковий рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті на рівні «ССС/С» і довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги України за зобов'язаннями у національній валюті – «В-/В». Крім того, підтверджено довгостроковий рейтинг за національною шкалою на рівні «UAВВ+».

Нагадаємо, що у лютому S&P знизило довгостроковий кредитний рейтинг України за зобов'язаннями в іноземній валюті з «ССС+» до «ССС».

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Обіг роздрібної торгівлі в Україні за півроку зріс на 0,8%

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-червні 2014 року зріс на 0,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року (у порівнянних цінах) до 417,572 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше зростання відзначено в Київській області - на 7,6%, до 18,582 млрд грн, у Черкаській області - на 7%, до 10,704 млрд грн, у Житомирській області - на 5,7%, до 10,259 млрд грн, а також в Полтавській і Вінницькій областях - на 5,6% та 5,4%, до 12,611 млрд грн і 12,329 млрд грн, відповідно.

Обіг роздрібної торгівлі у Києві в січні-червні 2014 року порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився на 4,6% - до 55,325 млрд грн. Крім столиці, зниження роздрібного товарообігу в Україні у І півріччі спостерігалося лише в Луганській (на 7,7%, до 18,042 млрд грн), Донецькій (на 2,5%, до 41,989 млрд грн) і Волинській (на 1,9%, до 8,924 млрд грн) областях.

Як повідомляв УНІАН, обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-травні 2014 року зріс на 2,9% порівняно з аналогічним періодом 2013 року (у порівнянних цінах) до 343,353 млрд грн.

У 2013 році роздрібний товарообіг в Україні зріс на 9,5% у порівнянні з 2012 роком - до 884,2 млрд грн.

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Україна в червні скоротила споживання газу на 17%

Україна, яка протягом місяця відключена «Газпромом» від поставок російського газу, в червні 2014 року скоротила споживання блакитного палива в порівнянні з попереднім місяцем на 17,3% - до 1,476 млрд кубометрів, повідомляє Державна служба статистики.

За даними відомства, в порівнянні з червнем 2013 року споживання газу скоротилося на 18,4%.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2013 році скоротила споживання газу порівняно з 2012 роком на 8,1% - до 50,358 млрд кубометрів.

За підсумками 2012 року Україна скоротила споживання газу порівняно з 2011 роком на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м. У 2010 році Україна спожила 57,7 млрд куб. м, у 2009 році - 51,9 млрд куб. м, в 2008 році - 66,3 млрд куб. м, у 2007 році - 69,9 млрд куб. м, у 2006 році - 73,9 млрд куб. м, у 2005 році - 76,4 млрд куб. м.

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Збитки інфраструктури Донбасу від бойових дій досягли 1 млрд гривень

Сума збитків, завданих інфраструктурі України в Донецькій і Луганській областях в результаті бойових дій, попередньо оцінюється в 1 млрд грн. Про це повідомив кореспонденту УНІАН в Слов'янську міністр інфраструктури України Максим Бурбак.

“Сума разом зі збитками по "Укрзалізниці" - близько 1 млрд грн. Це попередні цифри і, на жаль, вони не будуть зменшуватися", - сказав міністр. Під час бойових дій постраждали автомобільні дороги, мостові переходи, залізнична інфраструктура, а також аеропорти Донецька та Луганська. Бурбак зазначив, що збитки дорожнього господарства, за попередньою інформацією, складають 500 млн грн.

У той же час міністр підкреслив, що, за попередньою інформацією, у донецькому та луганському аеропортах злітно-посадочні смуги, які є найдорожчим інфраструктурним об'єктом в аеропорту, не постраждали.

“Попередньо була інформація, що злітно-посадкові смуги не постраждали, це найдорожче. Термінали можна засклити, але з точки зору інфраструктури, найдорожчий об'єкт - це злітно-посадкові смуги", - сказав Бурбак.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок бойових дій в Донецькій і Луганській областях частково або повністю зруйновано безліч об'єктів транспортної інфраструктури. Зокрема, терористи багаторазово підривали об'єкти залізниці, здійснювали напади на прикордонні пункти пропуску, обстрілювали аеропорти.

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Яценюк про залучення олігархів до відновлення Донбасу: "всі повинні скинутись"

У відновленні пошкодженої інфраструктури Донецької та Луганської областей повинні взяти участь і так звані олігархи. Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час брифінгу на горі Карачун у Слов`янську висловив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк. “Переконаний, що в таких умовах всі повинні скинутись, всі повинні дати гроші для того, щоб відновити мережі, відновити інфраструктуру і відновити життя на Донбасі”, - сказав Яценюк, відповідаючи на питання про можливість і необхідність залучення так званих олігархів до процесу відновлення Донбасу.

За словами прем`єра, за попередніми оцінками, обсяг завданої шкоди всім об`єктам Донецької та Луганської областей становить 8 млрд грн.

При цьому зазначив Яценюк, з огляду на продовження бойових дій збитки будуть збільшуватись. “Попередні оцінки, які в нас були, це з першого погляду, 8 млрд грн. На Донецьк і Луганськ. Але так як військовий конфлікт іде далі, я думаю, що 8 млрд грн вистачить у кращому випадку на пару місяців”, - сказав Яценюк. Прем`єр зауважив, що завтра, 17 липня, він презентує проект змін до держбюджету, де передбачатимуться кошти для фінансування відновлювальних робіт на Донбасі. Крім цього, за словами Яценюка, у вересні буде проведена донорська конференція інвесторів з Європейського союзу.

“Ми очікуємо, що у вересні буде проведена донорська конференція. Ми очікуємо допомоги наших західних партнерів у відновленні Донбасу, відновлення інфраструктури, і забезпечення робочими місцями”, - сказав Яценюк. Він додав, що з ЄС прибуде місія, яка оцінить ступінь руйнувань. “Після цього ми спільно погодимо ті обсяги фінансування і технічної допомоги, які ми повинні отримати у вересні”, - підсумував Яценюк.

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Нацбанк підвищив облікову ставку до 12,5%

Національний банк України підтвердив інформацію про підвищення з 17 липня облікової ставки на 3 п.п. до 12,5%. «Правління Національного банку України прийняло постанову від 15 липня 2014 № 417 "Про регулювання грошово-кредитного ринку", яким, зокрема, передбачено встановити з 17 липня 2014 облікову ставку в розмірі 12,5%», - повідомила прес-служба регулятора. Нагадаємо, що останній раз регулятор переглядав рівень облікової ставки в квітні цього року, підвищивши її рівень з 15 квітня на 3 п.п. до 9,5%.

Як повідомляв УНІАН, раніше джерело в НБУ повідомило про рішення регулятора підвищити облікову ставку до 12,5%. У 2013 році Нацбанк заявляв про наміри поступово знижувати облікову ставку і протягом року проводив таке зниження двічі: до 6,5% з 13 серпня і до 7% з 10 червня, в результаті чого також знижувалися ставки за кредитами рефінансування НБУ. Відповідно до закону про Національний банк, облікова ставка є одним із монетарних інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир вартості залучених і розміщених грошових коштів. Облікова ставка є базовою щодо інших процентних ставок НБУ і використовується одночасно як засіб реалізації грошово-кредитної політики та орієнтир вартості грошей. З травня минулого року вартість основних операцій з рефінансування, зокрема, щотижневі тендери на строк до 14 днів, визначається на основі облікової ставки.

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ЄС залишить Росію без кредитів і програм двосторонньої співпраці

Європейська Рада проситиме Європейський Інвестиційний Банк призупинити фінансування нових проектів у Росії, а Європейську Комісію - переоцінити відносини з Росією та продовжити розширяти обмежувальні заходи. Фінансування Росії призупинить і Європейський банк реконструкції та розвитку.

Про це йдеться у проекті висновків Європейської Ради (засідання якої заплановано на сьогоднішній вечір), яким володіє УНІАН. „Європейська Рада просить ЄІБ призупинити фінансування нових проектів державного сектора в Російській Федерації. Крім того, держави-члени ЄС будуть координувати свої позиції в Європейському банку реконструкції та розвитку також з метою призупинити фінансування ЄБРР нових проектів у Російській Федерації”, - сказано в проекті висновків. Європейська Рада також планує поставити перед Радою ЄС (на рівні міністрів) завдання продовжити „розширення обмежувальних заходів з прицілом на юридичні особи, які матеріально чи фінансово підтримують дії, що підривають чи погрожують суверенітету, територіальній цілісності та незалежності України”. Крім того, у проекті висновків пропонується, щоб Європейська Комісія по-новому оцінила діяльність двосторонньої співпраці Росія-ЄС з метою призупинення реалізації програм двостороннього та регіонального співробітництва. „Проте, проекти, які займаються виключно з громадянським суспільством, будуть виключені”, - зазначається в проекті. Останній пункт проекту висновків присвячений Криму.

«У відповідності з політикою невизнання незаконної анексії Криму та Севастополя, Європейська Рада просить Європейську комісію та Європейську службу зовнішніх зв'язків представити пропозиції щодо додаткових заходів, зокрема, на обмеження інвестицій. Європейська Рада також очікує, що міжнародні фінансові інститути утримаються від фінансування будь-яких проектів, які прямо чи опосередковано визнають незаконне приєднання Криму і Севастополя», - зазначається в документі. Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбудеться засідання Європейської Ради, на якій буде розглянуто питання про ситуацію в Україні. 3 липня агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що країни Євросоюзу можуть заморозити фінансування російських проектів Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на тлі можливого розширення списку санкцій. Це необхідно для припинення конфлікту в Україні, наголошують джерела. Росія є найбільшим одержувачем проектного фінансування від ЄБРР - 1,8 млрд євро в 2013 році, тоді як загалом інвестиції ЄБРР у всьому світі становлять 9 млрд євро на рік. Кредити РФ від ЄІБ в 2013 році становили 1,4 млрд доларів. Акціонерами ЄІБ є 28 європейських країн, ЄБРР - 64 країни світу. США належить 10% ЄБРР, решті країн групи G7 - по 8,5%. Нагадаємо, РФ у березні 2014 року, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим, і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, економічну і фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

Після аннексії Криму ЄС, США, Канада, Японія та інші країни запровадили персональні санкції щодо осіб у Росії, причетних до цих незаконних дій. Однак РФ не припиняє дестабілізувати ситуацію в Україні. Як повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко 16 липня, збройні сили РФ стягують техніку на кордон з Україною та облаштовують вогневі позиції.

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Експерт розповів, для чого Росії потрібен конфлікт на сході України

Росія використовує конфлікт на сході України не тільки для вирішення своїх геополітичних завдань, але і для поліпшення позицій російських виробників івідновлення своєї економіки, вважає директор аналітичної групи Da Vinci AG Анатолій Баронін. «Керівництво Російської Федерації використовує ситуацію з дестабілізації та розвитку конфлікту на Донбасі для того, щоб покращити позиції власних виробників та відновити економіку Російської Федерації, запобігти входження її в рецесію за рахунок війни на сході України», - сказав експерт на брифінгу. За його словами, Росія намагається усунути сильного конкурента в особі України, знищуючи його промисловий та експортний потенціал.

Баронін зазначив, що в 2013 році Da Vinci AG робила детальний аналіз перспектив розвитку російської економіки, і тоді прогнозувалося, що російська економіка наприкінці 2013 року, і в 2014 році може увійти в затяжну та глибоку рецесію. «Факт сьогоднішніх подій на Донбасі та їх взаємозв'язок з поліпшенням ситуації в деяких галузях російської економіки дійсно говорить про існування зацікавленості керівництва Російської Федерації у використанні конфлікту на Донбасі», - сказав він. На думку експерта, атаки терористів і надалі будуть спрямовані на дестабілізацію роботи в регіоні українських підприємств, які можуть скласти економічну конкуренцію російським. Також експерт не виключає цілеспрямованого руйнування транспортної, водної та енергетичної інфраструктури регіону для ослаблення виробників. Баронін зазначив, що самопроголошені керівники ДНР і ЛНР заявляють про побудову власної економіки та націоналізації підприємств, що знаходяться в регіоні, але факт нанесення ударів і руйнування цих об'єктів, виведення з ладу систем комунікації та систем електропостачання свідчить про те, що бандформування не мають наміру вибудовувати економіку псевдодержав і їхні дії обумовлюються кураторами на території РФ.

«Дії бандформувань з руйнування об'єктів інфраструктури сприяють відлякування потенційних інвесторів з території Донецької і Луганської областей. Таким чином, штучно підвищуючи видаткову частину бюджету України, скорочуючи інвестиційні потоки, РФ закладає основи для подальшої соціальної дестабілізації ситуації в регіоні, зростання бідності і як результат - зниження вартості робочої сили, яка буде змушена шукати працевлаштування в РФ», - сказав він. На його думку, за цим сценарієм Росія сподівається знизити витрати на оплату праці в південно-західних регіонах Росії, що також дасть можливість підвищити конкурентоспроможність продукції, виробленої в даному регіоні.

Як повідомляв УНІАН, у цей час на сході України проходить активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти проросійських терористичних та бандитських угруповань сепаратистів. Довідка УНІАН. Da Vinci AG - аналітична група, заснована в 2002 році. Компанія надає послуги в сфері політичного консалтингу та антикризового управління.