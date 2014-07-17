ТОП-10 (17 липня)

Дефіцит держбюджету на сьогодні становить 14,5 млрд гривень - Яценюк

Обама затвердив нові санкції проти Росії

ЄС розширює дію другої фази санкцій

"Газпром" ставить антирекорди десятиліття через припинення поставок до України

Нацбанк підвищив ставку одноденного рефінансування слідом за обліковою

Яценюк обіцяє не продавати держоб'єкти за копійки

Мінфін пропонує урізати бюджет на 40 млрд гривень

Кабмін погіршив прогнози ВВП та інфляції

Кабмін вирішив продати 164 держоб'єкти

В Україні прискорився спад промвиробництва

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Дефіцит держбюджету на сьогодні становить 14,5 млрд гривень - Яценюк

Розрив державного бюджету на 2014 рік на сьогоднішній день становить 14,5 млрд грн, і уряд сьогодні розгляне проект змін до держбюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перед засіданням Кабінету міністрів у четвер заявив прем'єр-міністр.

«Сьогодні ми будемо розглядати проект закону про державний бюджет на поточний рік, а саме внесення змін до нього. Вже сьогодні розрив 14,5 млрд грн, який необхідно покривати. Нам знову потрібно приймати дуже складні рішення. Як глава уряду, готовий брати персональну відповідальність за такі складні, але необхідні рішення для країни. І я впевнений, що весь наш уряд розуміє, що іншого вибору немає»,- сказав Яценюк.

Також прем'єр додав, що для збалансування бюджету необхідно буде скоротити ряд соціальних програм. «Так, країна у війні. Так, потрібно фінансувати армію. Потрібно відновлювати інфраструктуру. Потрібно забезпечувати потерпілих. Потрібно платити військовослужбовцям. Тому нам потрібно буде урізати ряд соціальних програм. І в парламенті я повідомлю про те, що і як пропонує уряд зробити для того, аби до кінця поточного року збалансувати держбюджет»,- додав він.

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Обама затвердив нові санкції проти Росії

Президент США Барак Обама затвердив нові санкції щодо Росії через ситуацію в Україні.

„Я затвердив нові санкції на деякі російські компанії та фінансові інституції. Я чітко повторював, що Росія має зупинити потік зброї та бойовиків через кордон в Україну, що Росія має вплинути на сепаратистів, щоб вони звільнили заручників, щоб Росія підтримала припинення вогню та долучилася до міжнародних переговорів. Я сказав це чітко пану Путіну, наші європейські партнери сказали це Путіну”, - сказав Обама у своїй заяві, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

Президент США наголосив, що всі зусилля докладаються для того, щоб вирішити цю проблему дипломатично. „Але ми маємо бачити конкретні дії, а не слова, що Росія віддана намаганням покласти край цьому конфлікту на кордоні. Станом на сьогодні Росія провалила будь-які кроки, які я зазначив. На справді, Росія продовжує підтримувати порушення сепаратистами українського суверенітету”, - наголосив він.

Барак Обама зазначив, що, незважаючи на кризу, що вибухнула, в Україні помітний очевидний прогрес: "Українцям вдалося провести демократичні вибори і обрати нового президента, почати необхідні реформи і підписати Угоду про Асоціацію з Європейським Союзом", - сказав Обама.

"Українці мають право вибирати свою долю, як і будь-який народ", - підсумував лідер США.

За словами Обами, СЩА заморожують активи декількох російських компаній у сфері озброєння, блокує декілька важливих російських банків та енергетичних компаній.

У санкційний список міністерства фінансів США увійшли віце-спікер нижньої палати російського парламенту Сергій Неверов, помічник президента Росії Ігор Щеголєв і федеральний міністр у справах Криму Олег Савельєв.

Крім того, в списку опинилися компанії російського ОПК, в число яких потрапили корпорація "Алмаз-Антей" і концерн "Калашников", "Іжмаш", "Базальт", "Уралвагонзавод", концерн "Радіоелектронні технології" (КРЕТ) та "Сузір'я", Конструкторське бюро приладобудування і НВО машинобудування, "Новатек", "Роснефть", ВЕБ і "Газпромбанк".

"Газпромбанку" і ВЕБ санкції забороняють отримувати американські кредити більше ніж на 90 днів.

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ЄС розширює дію другої фази санкцій

ЄС розширить обмежувальні заходи на юридичні особи, які підтримують дії, що підривають суверенітет та територіальну цілісність та незалежність України.

Мова про це йдеться у висновках Ради, ухвалених у середу в Брюсселі на позачерговому засіданні, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

„Європейська Рада шкодує, що не були здійснені кроки, про які Рада зазначила у висновках від 27 червня. В результаті, Європейська Рада згодна розширити обмежувальні заходи, націлені на юридичні особи, у тому числі з Російської Федерації, які матеріально чи фінансово підтримують дій, що підривають або загрожують суверенітету, територіальній цілісності і незалежності України”, - сказано в документі.

У цьому зв’язку Раді ЄС доручено ухвалити „необхідні правові інструменти та швидко прийняти рішення щодо першого списку організацій та осіб, в тому числі з Російської Федерації, які будуть підпадуть під ці розширені критерії”.

Таким чином, ЄС розширить дію другої фази санкцій.

"Європейська Рада нагадує, що Комісія, Європейська служба зовнішніх зв'язків та держави-члени провели підготовчу роботу цілеспрямованих заходів, як про це йшлося у березні, так що подальші кроки можуть бути зроблені без зволікання. Європейська Рада як і раніше прихильна зібратися у будь-який час, якщо того вимагають події”, - зазначається у висновках.

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"Газпром" ставить антирекорди десятиліття через припинення поставок до України

Через припинення поставок до України «Газпром» був змушений значно знизити видобуток газу. За оцінками експертів, це обходиться в $50-60 млн недоотриманої виручки в день, а за підсумками року виручка може знизитися на 5% (близько $7,7 млрд). Також зафіксовано помітне зниження поставок російського газу в далеке зарубіжжя, повідомляє «Газета.Ru»

За даними ЦДУ ПЕК, 14 липня був зафіксований мінімальний за останні 10 років обсяг видобутку - 882,8 млн кубометрів. Мінімум торік становив 1044,5 млн кубів, а попередній антирекорд був встановлений в кризовому 2009 році - 891,7 млн кубометрів.

Головною причиною зниження видобутку стало припинення поставок до України. «Газпром» 16 червня перевів «Нафтогаз України» на передоплатну схему постачань. З цього моменту Україна російський газ не отримувала (через українську територію йде тільки транзит до Європи). Таким чином, поставки «Газпрому» знизилися приблизно на 100 млн кубів на день.

«Екстраполювати результати одного дня на річний період не можна, тим більше що зараз йде сезонне зниження попиту, - говорить портфельний керуючий ІК «Анкор Інвест» Сергій Вахрамєєв. - Однак і за даними за перше півріччя 2014 року видобуток «Газпрому» (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року) впав приблизно на 4,5%, з 240,2 млрд кубометрів до 229,4 млрд кубів».

Експерт нагадує, що 2009 рік був кризовим і, щоб видобуток в 2014 році знизився до його рівня, він повинен впасти на 5,3% (з 487 млрд кубів у 2013-му до 461 млрд кубів, як було в 2009 році). Це може статися в разі, якщо постачання до України не будуть відновлені.

«Зниження річного видобутку більш ніж на 5% явно негативне для компанії, - зазначає Вахрамєєв. - Це означає аналогічне зниження виручки (якщо виходити з того, що ціни залишаться на нинішньому рівні). Втім, інвестори це, швидше за все, вже врахували».

За підсумками 2013 року виручка «Газпрому» становила 5,3 трлн руб. (+10% до 2012 року). Таким чином, падіння виручки на 5% у грошовому еквіваленті складе 265 млрд руб. або $7,7 млрд.

Також відзначається помітне зниження з липня поставок у далеке зарубіжжя. За перші два тижні місяця вони знизилися на 11% порівняно з аналогічним періодом 2013 року. За прогнозами Агентства газової інформації, до кінця місяця зниження може досягти 12-13%. Але загальний показник за сім місяців може на частки відсотка перевищити результати січня - липня 2013 року.

Піврічні показники перевищують 2013 рік. На початку липня голова «Газпрому» Олексій Міллер повідомляв, що за перше півріччя поточного року постачання в далеке зарубіжжя зросли на 2,8% (до 82,88 млрд кубометрів) - навіть з урахуванням того, що 2013 рік був рекордним за рівнем зарубіжних поставок за всю історію компанії (минулого року «Газпром» поставив до Європи і Туреччини 162,7 млрд кубів, що на 16,3% вище показників попереднього року).

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Нацбанк підвищив ставку одноденного рефінансування слідом за обліковою

Національний банк України з 17 липня підвищив ставку за кредитами «овернайт» під забезпечення державними цінними паперами на 3 п.п. - до 17,5% річних, повідомляється на сайті регулятора.

Нагадаємо, що правління Національного банку України прийняло рішення з 17 липня підвищити облікову ставку на 3 п.п. до 12,5%.

Як повідомляв УНІАН, останній раз регулятор переглядав рівень облікової ставки в квітні цього року, підвищивши її рівень з 15 квітня на 3 п.п. до 9,5%.

У 2013 році Нацбанк заявляв про наміри поступово знижувати облікову ставку і протягом року проводив таке зниження двічі: до 6,5% з 13 серпня і до 7% з 10 червня, в результаті чого також знижувалися ставки за кредитами рефінансування НБУ.

Відповідно до закону про Національний банк, облікова ставка є одним із монетарних інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир вартості залучених і розміщених грошових коштів. Облікова ставка є базовою щодо інших процентних ставок НБУ і використовується одночасно як засіб реалізації грошово-кредитної політики та орієнтир вартості грошей. З травня минулого року вартість основних операцій з рефінансування, зокрема, щотижневі тендери на строк до 14 днів, визначається на основі облікової ставки.

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Яценюк обіцяє не продавати держоб'єкти за копійки

Кабінет міністрів України почав підготовку до приватизації державних об'єктів, повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк перед засіданням уряду в четвер. "Я офіційно заявляю, що за копійки державні об'єкти уряд продавати не буде. Тому ми починаємо процедуру підготовки до приватизації. А конкретну дату приватизації ми визначимо тоді, коли ми зможемо досягти найвищого рівня ціни за продаж цих об'єктів", - сказав Яценюк. Він зазначив, що уряд має намір радитися з питань приватизації з західними експертами. "Будемо радитися з нашими західними консультантами. Непрості рішення, але будемо їх приймати і виконувати", - зазначив прем'єр.

Також він повідомив, що отримані кошти від приватизації дозволять додатково профінансувати армію і спрямувати кошти на відновлення інфраструктури.

"Сьогодні буде розглянуто питання про перелік об'єктів приватизації у 2014 році. Фонд державного майна буде доповідати. Хочу відзначити, що ми розуміємо, що в сьогоднішніх умовах з одного боку потрібно закривати "дірку" в держбюджеті, продати державне майно і таким чином додатково профінансувати оборону і відновлення інфраструктури", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету України за підсумками січня-травня 2014 року становив 12,224 млрд грн, що на 33,9% менше показника дефіциту за аналогічний період минулого року. Враховуючи показники виконання дохідної частини держбюджету, експерти прогнозують, що дефіцит держбюджету може перевищити 30 млрд грн до кінця року, й фіскальний розрив буде вище 6% ВВП.

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Мінфін пропонує урізати бюджет на 40 млрд гривень

Міністерство фінансів України підготувало проект секвестру державного бюджету України. Згідно із супровідними документами до секвестру, Мінфін проситиме Кабмін розглянути проект секвестру на його найближчому засіданні, тобто у четвер, 17 липня. Доручення переглянути дохідну і видаткову частини бюджету, привівши їх у відповідність з економічними реаліями, у понеділок, 14 липня, Міністерству фінансів дав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. "За результатами засідання прем'єр-міністр України ухвалив рішення про забезпечення нового балансу бюджету на 2014 рік, без збільшення його дефіциту, за рахунок нових надходжень (4,5 млрд гривень) і скорочення видатків та надання кредитів державного бюджету", - йдеться у супровідних документах до проекту секвестру, який є в розпорядженні ZN.UA.

Згідно з проектом, видаткову частину бюджету пропонується зменшити майже на 40 млрд гривень, у порівнянні з поточною версією головного фінансового плану країни. У новому проекті Мінфін виходив з тези, що у другому кварталі 2014 року його витрати будуть не вищі, ніж за перші шість місяців поточного року, і вже це дозволить заощадити бюджету майже 30 млрд гривень за рік. А якщо постаратися, то, за прогнозами Мінфіну, у видатковій частині бюджету можна знайти ресурс для економії ще майже 9,7 млрд гривень.

Річний план щодо видатків загального фонду в бюджеті-2014 - 378 млрд гривень. З січня по червень Кабмін профінансував витрат на 174,4 млрд гривень (касові витрати). Це - 46% від річного обсягу. Згідно із супровідними документами до проекту секвестру, Мінфін каже, що за наступні 6 місяців він також може витратити не 54%, а 46% від плану (тобто ще 174,4 млрд гривень, а не 204,5 млрд гривень, що "залишилися" ).

При цьому, економія може скласти навіть більше - Мінфін пропонує скоротити витрати на друге півріччя ще дужче, до 164.8 млрд гривень. Під ніж пропонують пустити практично всі статті витрат - від фінансування діяльності адміністрації президента і ДУС до капітальних витрат. Крім того, відомство Олександра Шлапака пропонує скоротити обсяги кредитування з держбюджету. Нарешті, окремим пунктом стоїть економія на утриманні апарату держсектора в Україні. По-перше, Мінфін пропонує серйозно (більше, ніж у два рази) скоротити витрати на органи, які здійснюють державний нагляд. А щоб контролери не пішли "компенсувати свої втрати за рахунок поборів із бізнесу, тим же проектом закону Мінфін пропонує заборонити їм проводити перевірки, окрім тих, що визначені Кабміном. По-друге, загалом по держсектору, Мінфін пропонує урізати витрати на двомісячний обсяг видатків. Зокрема - за рахунок економії на зарплаті чиновників.

Якщо проект закону буде прийнято парламентом, керівникам бюджетних відомств буде запропоновано скорочувати видатки за рахунок зменшення штатної чисельності працівників, скорочення або скасування стимулюючих виплат, надання керівникам бюджетних установ відправляти працівників у відпустки за свій рахунок або переводити їх на неповний робочий тиждень тощо. Щоправда, норма про двомісячну економію не стосуватиметься тих органів, що забезпечують правосуддя і обороноздатність країни. Україна - в рецесії, а на східних рубежах її йде війна. Забезпечити надходження до бюджету в таких умовах - завдання не з простих. За півроку Мінфін зібрав у скарбницю на 4,1 млрд гривень менше податкових надходжень, ніж планував (122,5 млрд гривень проти плану в 126,6 млрд гривень).

Зокрема, на 3,8 млрд гривень менше надходжень від ПДВ, ніж планував (63,5 проти 67,3 млрд гривень в плані). Але навіть там, де план виконувався, збір податків було менше, ніж рік тому. З січня по травень доходи від збору податку на прибуток підприємств скоротилися на 4 млрд грн, акцизних зборів - на 2 млрд грн, власних надходжень бюджетних установ - більше, ніж на 2 млрд грн.

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Кабмін погіршив прогнози ВВП та інфляції

Кабінет міністрів України має намір провести секвестр державного бюджету на цей рік, в основі якого буде використано прогноз макропоказників падіння ВВП на 6-6,5% при інфляції близько 19%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр фінансів Олександр Шлапак після засідання уряду. «Макропоказники буде змінено. ВВП ми очікуємо близько 6-6,5%. Інфляцію – близько 19%. А дефіцит бюджету прагнутимемо тримати до останнього. Якщо доведеться, підніматимемо не більше ніж на півпроцента. Але поки не плануємо», - сказав Шлапак. Разом із тим, міністр зазначив, що на сьогоднішньому засіданні проект не був прийнятий і уряд повернеться до його розгляду завтра.

«Нічого не прийнято, завтра буде прийнято», - сказав Шлапак і додав, що це можливо на позачерговому засіданні Кабміну. Також міністр фінансів запевнив, що в проекті змін до держбюджету не передбачено скорочення соціальних витрат. «Статті соціальних витрат для людей не зачіпаємо. Соціальні програми ми не чіпаємо. Ми все залишаємо. Якщо говорити про соціальні фонди, там є скорочення, це правда, - сказав Шлапак. - скорочуватимемо програми по міністерствах і відомствах. Але соціальні й силові міністерства ми не чіпали, а що запропонує завтра уряд, я не знаю».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 липня, перед засіданням уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що розрив держбюджету на 2014 рік на даний момент становить 14,5 млрд грн і уряд має намір провести секвестр бюджету. Діючий бюджет на 2014 рік передбачає зниження ВВП на 3% при інфляції 12-14%, дефіцит обсягом 68,5 млрд грн і держборг не вище 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

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Кабмін вирішив продати 164 держоб'єкти

Кабінет міністрів України на своєму сьогоднішньому засіданні затвердив перелік із 164 об'єктів, запланованих на продаж цього року. Про це повідомив журналістам виконувач обов'язків голови Фонду державного майна України Дмитро Парфененко.

Одеського припортового заводу - джерело За його інформацією, номінальна вартість затверджених для приватизації об'єктів становить близько 3 млрд грн, їх ринкова вартість — 15 млрд грн. За словами Парфененка, цього року на продаж планується виставити контрольний пакет акцій Одеського припортового заводу, а також ряд держпакетів енергокомпаній. Разом з тим, відзначив голова ФДМУ, до даного переліку так і не були включені контрольні пакети акцій «Укрнафти», «Сумихімпрому», «Турбоатому» і Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 липня, перед засіданням уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив, що Кабінет міністрів почав підготовку до приватизації державних об'єктів. При цьому він відзначив, що одержані від приватизації кошти дадуть змогу додатково профінансувати армію і спрямувати гроші на відновлення інфраструктури. Довідка УНІАН. Відповідно до затвердженого на 2014 рік державного бюджету, від приватизації цього року планується одержати 19,4 млрд грн. Надходження від приватизації в січні-червні 2014 року становили 51,5 млн. грн, або лише 0,3% запланованих на цей рік надходжень.

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В Україні прискорився спад промвиробництва

Спад промислового виробництва в Україні в червні 2014 року порівняно з червнем 2013 року скоротився більш ніж удвічі - до 5% з 2,1%, зафіксованих місяцем раніше, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.