ТОП-10 (18 липня)

Україна закрила авіапростір над сходом країни

Яценюк: треба готуватися до повного обмеження торгівлі з Росією

Лисичанський НПЗ загорівся після обстрілу

МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України

Яценюк готує економіку до роботи в умовах мобілізації

ЄС у суботу назве нові критерії, якими будуть розширені санкції проти Росії

Мінфін відмовився від розміщення ОВДП на сьогоднішньому аукціоні

МВФ розповів про нові зобов'язання України перед фондом

Росія через своїх лобістів почала воювати з експортом українських труб до США - Яценюк

Українські банки в червні заробили 11,6 млрд гривень

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Україна закрила авіапростір над сходом країни

Українська авіавлада закрила авіаційний простір над сходом України після того, як проросійські терористи збили малайзійський авіалайнер «Боїнг-777». Про це авіавлада повідомила Європейську організацію з безпеки аеронавігації (Євроконтроль).

"Після катастрофи українська влада поінформували Євроконтроль про закриття маршрутів від землі до необмеженої висоти над східною Україною (Дніпропетровський район польотної інформації). Усі плани польотів з використанням цих маршрутів у цей час відхиляються Євроконтролем. Маршрути залишаться закритими до подальшого сповіщення", - сказано в повідомленні, розміщеному на спеціалізованому авіаційному інтернет-порталі flightworx.aero.

Прес-служба Міністерства інфраструктури України підтвердила, що Державна авіаційна служба України («Державіаслужба») відучора, після підтвердження катастрофи «Боїнга-777» у Донецькій області, повністю закрила для польотів повітряний простір над Донецькою, Луганською і частиною Харківської області. У прес-службі також повідомили, що до розслідування катастрофи авіалайнера будуть допущені представники авіаційної влади Малайзії і Нідерландів. Європейська організація з безпеки аеронавігаці "Євроконтроль" також припиняє польоти над сходом України, пише "Українська правда". Після авіакатастрофи із літаком Малазійських авіаліній влада України заборонила всі польоти на сході України. "Відтак Євроконтроль відхиляє всі плани польотів, що базуються на вказаних маршрутах. Маршрути є закритими до подальшого сповіщення", - заявили у Євроконтролі. Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками імовірно з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук».

За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 280 пасажирів і 15 членів екіпажу. Диспетчери втратили контакт з літаком у 50 км від російсько-українського кордону, в районі селища Сніжне Донецької області, контрольованого силами самопроголошеної «Донецької народної республіки». За відомостями очевидців, літак вибухнув у повітрі, тіла загиблих розкидало в радіусі 4 кілометрів. Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO - International Civil Aviation Organization, ICAO) і Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) допоможуть Україні розслідувати причини падіння літака. Раніше Державна авіаційна служба України (Державіаслужба») розширила територію повітряного простору з обмеженнями на польоти нижче 7,9 тис. метрів від поверхні землі над зоною АТО для цивільних повітряних суден.

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Яценюк: треба готуватися до повного обмеження торгівлі з Росією

Українські виробники повинні бути готові до повного обмеження торгівлі з Росією у двосторонньому форматі, внаслідок чого вітчизняні виробники можуть отримати збитки від зменшення експорту в обсязі близько 5 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в п'ятницю заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. "Мій прогноз: потрібно готуватися до того, що у нас буде практично повне обмеження торгівлі з Росією в двосторонньому форматі", - сказав він. Яценюк наголосив, що в ситуації, коли західні країни вводять санкції проти Росії і обмеження у двосторонній торгівлі, зазнаючи збитків для своїх країн, неправильно з української сторони "думати, що воно все і так пройде".

"Я розумію, що Росія - це не єдиний ринок у світі, куди українська продукція повинна поставлятися. Уряд готовий зробити все, щоб ми за короткий термін диверсифікували ринок збуту", - зазначив прем'єр-міністр. Яценюк також повідомив, що вже зараз багато українських компаній успішно виходять на інші ринки збуту, заробляють, не поставляючи продукцію до Росії.

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Лисичанський НПЗ загорівся після обстрілу

Лисичанський нафтопереробний завод російського нафтового гіганта компанії «Роснефть» о 3.30 ночі 18 липня піддався артилерійському обстрілу, після чого відбулося масштабне займання ємностей із залишками нафтопродуктів.

Про це свідчить відео, викладене очевидцями в Youtube. «З ранку завод опинився на лінії вогню, так як бойовики протягом тижня «обкопувались» біля підприємства, будуючи блокпости і барикади, а в останні три дні завод почали безжально грабувати», - повідомив виданню «Нафторинок» один із співробітників заводу.

«Також у результаті обстрілу було пошкоджено одну з ділянок заводської ТЕЦ і виникла пожежа на установці поліпропілену», - повідомив співрозмовник. Крім того, у цей час горить сховище мазутів, у якому рівень палива становить два метри. Персонал проводить гасіння.

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МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України

Міжнародний валютний фонд погіршив оцінку падіння реального ВВП України в 2014 році до 6,5% з 5% прогнозованих раніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-конференції заявив керівник місії Міжнародного валютного фонду Микола Георгієв. Як відзначив керівник місії МВФ, конфлікт на сході України чинить все більший тиск на економіку країни, у зв'язку з чим низку макроекономічних показників має бути переглянуто. «Економічні перспективи погіршились. Зокрема, в даний час очікується скорочення ВВП на 6,5% цього року, порівняно з 5%, що очікувалися при ухваленні програми», - сказав він. Також Георгієв повідомив, що підвищення витрат на безпеку і низькі показники погашення заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» сприяють зростанню бюджетного дефіциту вище запрограмованої траєкторії. Це в комплексі з відпливом капіталу підвищує тиск на міжнародні резерви України. За оцінками фонду, наведеними у прес-релізі за підсумками прес-конференції, дефіцит держбюджету України становитиме 10,1% і 5,8% від ВВП у 2014 і 2015 роках, відповідно, тобто, фонд погіршив свої очікування порівняно з 8,5% і 6,1%, відповідно, прогнозованих раніше.

Також у документі повідомляється, що міжнародні резерви України будуть на 3,4 млрд дол. нижче, ніж заплановано на кінець 2015 року. Одночасно зовнішній борг щодо ВВП досягне пікового значення і опиниться на 7 п.п. вищим, ніж очікувалося на кінець 2015 року, при цьому постійно знижуючись до кінця програми. Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету на 2014 рік на даний момент становить 14,5 млрд грн, і уряд має намір провести секвестр бюджету, про що заявив перед засіданням уряди 17 липня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

В основі нового бюджету буде використано більш песимістичний прогноз, зокрема, падіння ВВП на 6-6,5% при інфляції близько 19%, про що вчора, 17 липня, повідомив міністр фінансів Олександр Шлапак після засідання уряду. Діючий бюджет на 2014 рік передбачає зниження ВВП на 3% при інфляції 12-14%, дефіцит в обсягу 68,5 млрд грн і держборг не вищий за 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

Світовий банк прогнозує спад економіки України в 2014 році на 5%, і чекає, що в 2015 році економіка України може показати зростання на 2,5%. Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує падіння ВВП України за підсумками 2014 року на 7% і чекає ознаки стагнації в економіці країни на 2015 рік, при цьому економіка вистоїть. Нагадаємо, що рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердить підсумки роботи оцінної місії фонду, яка працювала в Києві з 24 червня, і ухвалить рішення про виділення Україні другого траншу кредиту на суму 1,4 млрд дол. впродовж кількох тижнів.

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Яценюк готує економіку до роботи в умовах мобілізації

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні дасть доручення профільним відомствам підготувати економіку до роботи в умовах мобілізації. Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на селекторній нараді з головами облдержадміністрацій.

Яценюк наголосив, що в ході наради основним завданням будуть заходи з підготовки до мобілізації України та національної економіки, а також роботи органів державної влади у мобілізованому стані. “Ми знаходимось фактично у стані війни, і в закритому режимі мною будуть дані відповідні доручення для підготовки економіки для роботи в умовах мобілізації, захисту людей у місцях їхнього скупчення, оскільки нам відомо про плани бандитів, яких підтримує Росія, про подальшу дестабілізацію ситуації та диверсії на території України”, - сказав Яценюк.

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ЄС у суботу назве нові критерії, якими будуть розширені санкції проти Росії

У суботу, 19 липня, Європейський Союз оприлюднить нові критерії, якими буде розширено другу фазу санкцій, що будуть застосовані до юридичних осіб РФ через ситуацію в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це сказав високопоставлений європейський дипломат.

«Я сподіваюся, що ми ухвалимо це рішення сьогодні через письмову процедуру, і воно може бути опубліковане завтра», - сказав він.

Дипломат нагадав, що Європейська Рада просила розширити легальне підгрунтя для запровадження санкцій, щоб застосувати їх до юридичних осіб, які матеріально чи фінансово підтримали дії, що підривають чи загрожують територіальній цілісності України.

«Далі ми будемо продовжувати з іменами юридичних осіб та окремих персон на розширеній легальній основі. Для постійних представників країн ЄС потрібно декілька днів, щоб це погодити, бо з цим треба поводитися дуже обережно», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

Після анексії Криму ЄС, США, Канада, Японія та інші країни запровадили персональні санкції стосовно осіб у Росії, причетних до цих незаконних дій. Проте РФ не припиняє дестабілізувати ситуацію в Україні.

16 липня Європейська Рада оголосила про розширення другої фази санкцій проти Росії. Також Європейська Рада доручила Єврокомісії до кінця липня підготувати розширення "чорного списку" для Росії і України.

Того ж дня президент США Барак Обама затвердив нові санкції проти Росії через ситуацію в Україні, зокрема обмеження введені щодо російських компаній, які працюють у сфері оборонно-промислового та енергетичного комплексів.

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Мінфін відмовився від розміщення ОВДП на сьогоднішньому аукціоні

Міністерство фінансів України не проводило розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на позаплановому аукціоні, проведення якого було анонсоване сьогодні, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, інвестори подали дві заявки на придбання облігацій терміном обігу 3 місяці та одну заявку на придбання облігацій терміном обігу 9 місяців, але Мінфін залишив їх без задоволення. Також Мінфін планував розміщення облігацій терміном обігу 5 років, але інвестори не подали жодної заявки на їх придбання.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів у липні п'ять ОВДП-аукціонів, на яких залучив до держбюджету 3,376 млрд грн. До кінця місяця Мінфін має намір провести ще два аукціони - 22 і 29 липня.

За оперативними даними Держказначейства на 14 липня, з початку року до держбюджету надійшло 108,776 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 51,183 млрд грн, на обслуговування держборгу – 21,845 млрд грн.

Станом на 14 липня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 302,924 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 189,801 млрд грн, у власності банків - 83,661 млрд грн, нерезидентів - 16,223 млрд грн.

Держбюджет України встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року у розмірі 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

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МВФ розповів про нові зобов'язання України перед фондом

Незважаючи на добре виконання ключових вимог програми Міжнародного валютного фонду, українська влада вирішили вжити низку компенсаційних заходів для обмеження негативного впливу конфлікту на сході країни в короткостроковій перспективі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив керівник місії Міжнародного валютного фонду Ніколай Георгієв.

За його словами, зокрема, український уряд вирішив провести коректування доходів і витрат держбюджету у розмірі 1% від ВВП у 2014 році й компенсувати зростання витрат на забезпечення безпеки за рахунок скорочення інших витрат. «Уряд зобов'язався в 2015 році проводити підвищення зарплат і пенсій не вище за рівень інфляції, продовжуючи скорочення в державному секторі, а також встановити жорсткий контроль ситуативних витрат», - сказав Георгієв.

У секторі енергетики, за словами керівника місії МВФ, уряд вживе додаткових заходів щодо покращення платіжної дисципліни, зокрема вдасться до примусового стягнення і арешту активів, якщо погашення боргів не передбачається. «Також готується реструктуризація «Нафтогазу» з метою підвищення прозорості його діяльності та зниження витрат», - сказав він.

У галузі грошово-кредитної політики, як відзначив Георгієв, коректування до програми МВФ дозволять істотніше скоротити обсяг міжнародних резервів України для попередження дестабілізуючих коливань обмінного курсу. «Але Національний банк України обмежуватиме зниження резервів за рахунок купівлі валюти на ринку, що було заявлене, дозволяючи гривні девальвувати, якщо це необхідно», - відзначив він і зазначив, що НБУ також продовжуватиме вдосконалення грошово-кредитної політики з акцентом на стабільність внутрішніх цін і перехід до інфляційного таргетування.

Глава місії фонду також відзначив, що операційна структура і фінансове становище українського Фонду гарантування вкладів посилюються для підтримки впевненості в його здатності виконувати свої зобов'язання.

Крім цього, Георгієв повідомив, що українська влада робить кроки щодо покращення державного управління і ділового клімату. «Уряд планує запровадити широкий спектр заходів із боротьби з корупцією, зокрема створення незалежного антикорупційного агентства з широкими слідчими повноваженнями і ухваленням законодавчих поправок щодо підтримки зусиль в боротьбі з корупцією», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердить підсумки роботи оцінної місії фонду, яка працювала в Києві з 24 червня, і ухвалить рішення про виділення Україні другого траншу кредиту на суму 1,4 млрд дол. упродовж кількох тижнів.

Як заявив керівник місії фонду Георгієв, Україна в цілому виконує всі вимоги МВФ, необхідні для продовження співпраці з фондом, і місія МВФ досягла взаєморозуміння з українською владою з питань першого перегляду програми «стенд-бай».

За словами голови НБУ Валерії Гонтаревої, одержання другого траншу від МВФ очікується впродовж кількох тижнів або до середини серпня.

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Росія через своїх лобістів почала воювати з експортом українських труб до США - Яценюк

Уряд України бореться зі спробами Росії зашкодити українським виробникам поставляти на ринок США товар вітчизняної трубної промисловості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні з питань диверсифікації ринків збуту у п'ятницю.

"У Сполучених Штатах Америки Росія через своїх лобістів почала воювати з українським експортом. Щоб не поставляли українські труби до США, російські лобістські компанії почали воювати з Україною і США", - заявив Яценюк.

Він також відзначив, що Україна вже досягла позитивних результатів у вирішенні цього питання.

"Завдяки нашій тісній співпраці з американцями є серйозні позитивні рішення і зрушення, тільки низку питань потрібно переглянути і допомогти компаніям у проходженні на ринок", - сказав прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Яценюк заявив, що українські виробники мають бути готові до повного обмеження торгівлі з Росією в двосторонньому форматі, внаслідок чого вітчизняні виробники можуть одержати збитки від зменшення експорту в обсягу близько 5 млрд дол.

Це пов'язано з військовою агресією Росії на території України. Зокрема, в Донецькій і Луганській областях тривають запеклі бої між українськими силовиками і проросійськи налаштованими терористами. Терористи з метою дестабілізації політичного і економічного життя в Україні захоплюють промислові підприємства регіону, знищують його інфраструктуру.

17 червня російські найманці збили пасажирський літак малайзійських авіаліній, внаслідок чого загинули 298 громадян Нідерландів, Малайзії, США, Австралії та інших країн.

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Українські банки в червні заробили 11,6 млрд гривень

Банківська система України за підсумками першого півріччя 2014 року одержала 1,250 млрд грн прибутку, що на 5,8% перевищує показник прибутку за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, у червні банки одержали 11,6 млрд грн прибутку.

Доходи банків за перше півріччя 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 31,7% - до 103,4 млрд грн, витрати - на 32,1%, до 102,1 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України за підсумками січня-травня 2014 року отримала 10,373 млрд грн збитків, тоді як за аналогічний період минулого року прибуток банківської системи становив 1,061 млрд грн.

Прибуток банківської системи України у 2013 році становив 1,4 млрд грн, що в 3,5 разу нижче за показник прибутку за підсумками 2012 року.

УНІАН