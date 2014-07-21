ТОП-10 (21 липня)

ВВП України за півроку впав на 3%

S&P поліпшило прогноз за рейтингами найбільших агрокомпаній України

АТО на Донбасі обходиться бюджету в 1,5 млрд гривень щомісяця - Шлапак

Кабмін пропонує збільшити доходи й видатки бюджету на 5,9 млрд гривень

Долар на міжбанку впав до 11,69 грн

Уряд хоче розширити свої повноваження на випадок воєнного стану

У Яценюка пропонують збільшити військові витрати на 16,9 млрд гривень

Мінфін хоче переглянути бюджет за курсом 12 гривень/долар

Обсяг випуску облігацій для фінансування «Нафтогазу» збільшать втричі

Порошенко підписав закон про підвищення пенсій сім'ям загиблих військових

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ВВП України за півроку впав на 3%

Спад ВВП України в першому півріччі 2014 року порівняно з відповідним періодом 2013 року становив 3%.

Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроекту Кабінету міністрів про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо корегування показників), зареєстрованому на сайті парламенту 21 липня (№4308).

«За даними Держстату, посилилося падіння реального валового внутрішнього продукту. Якщо реальний ВВП у січні-травні порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 97,7%, то в січні-червні 2014 року - 97,0%. Істотне падіння відбулося в червні - 94,1% (травень - 95,1%)», - йдеться пояснювальній записці Кабміну.

При цьому Держстат поки не опублікував офіційних даних щодо ВВП за перше півріччя.

Як повідомляв УНІАН, діючий бюджет на 2014 рік передбачає зниження ВВП на 3% при інфляції 12-14%, дефіцит обсягом 68,5 млрд грн і держборг не вище 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

Уряд очікує в 2014 році падіння ВВП на 6-6,5%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння ВВП України в 2014 році на рівні 6,5%.

Світовий банк прогнозує спад економіки України в 2014 році на 5% і очікує, що в 2015 році економіка України може показати зростання на 2,5%.

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує падіння ВВП України за підсумками 2014 року на 7% і очікує ознаки стагнації в економіці країни в 2015 році, при цьому економіка вистоїть.

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S&P поліпшило прогноз за рейтингами найбільших агрокомпаній України

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services покращило прогноз за рейтингами найбільших агровиробників України: «Креатив Груп», Ukrlandfarming, «Українські аграрні інвестиції» і «Миронівський хлібопродукт» з «негативного» до «стабільного», повідомляється на сайті агентства.

За інформацією агентства, поліпшення прогнозу відбулося за результатами перегляду прогнозу щодо суверенного рейтингу України. Рейтинги вказаних компаній підтверджені на колишньому рівні - «ССС» в іноземній валюті і «В-» - в національній валюті.

«Рейтинги за зобов'язаннями в іноземній валюті українських сільськогосподарських компаній обмежені рівнем нашої оцінки ризику переведення і конвертації валюти України, оскільки ми вважаємо, що здатність компаній обслуговувати й погашати валютний борг стримуватиметься можливим введенням обмежень на конвертацію іноземної валюти й транскордонні перекази з іноземною валютою у разі суверенного дефолту», - сказано в повідомленні S&P.

Разом із тим, аналітики агентства зазначають, що кредитоспроможність цих компаній, без урахування можливого негативного втручання з боку уряду, вища за кредитоспроможність уряду України.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підтвердило суверенний кредитний рейтинг України на рівні «ССС», підвищивши прогноз щодо рейтингу з «негативного» до «стабільного».

Слідом за суверенним агентство підтвердило кредитні рейтинги Києва, Львова, Дніпропетровська та Івано-Франківська на рівні «ССС», підвищивши прогноз щодо рейтингу з «негативного» до «стабільного».

Нагадаємо, що у лютому S&P знизило довгостроковий кредитний рейтинг України за зобов'язаннями в іноземній валюті з «ССС+» до «ССС».

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АТО на Донбасі обходиться бюджету в 1,5 млрд гривень щомісяця - Шлапак

Міністр фінансів Олександр Шлапак запропонував Верховній Раді включити до порядку денного на цьому пленарному тижні низку законопроектів, що мають на меті збалансувати дохідну та видаткову частину держбюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на Погоджувальній раді парламенту.

Зокрема, Шлапак попросив парламент включити до розгляду законопроекти №4116а, 4117а. Вони стосуються постачання газу в Україну, а саме: системи управління ГТС і особливого періоду в паливно-енергетичному комплексі.

Також Шлапак закликав депутатів підтримати включення до порядку денного законопроектів №4930, №4160, №2403.

Шлапак також наголосив на тому, що не потрібно ставити на розгляд парламенту питання, які не мають під собою ресурсної бази.

Також він закликав законодавців включити до порядку денного два законопроекти, що стосуються внесення змін до держбюджету. Шлапак пояснив, що зміни до бюджету необхідно вносити, оскільки на сьогодні є суттєвими видатки на проведення АТО.

Він зазначив, що проведення АТО обходиться бюджету в 1,5 млрд грн щомісяця. А до кінця року ця сума складе 9,1 млрд грн.

Крім того, міністр зазначив, що зміни до бюджету необхідно вносити ще й тому, що падіння ВВП в поточному році виявилося більшим, ніж передбачено діючим законом про держбюджет. Зокрема, на 1 липня воно склало -5%, а до кінця року прогнозується -6,5%. Це тягне за собою невиконання дохідної частини бюджету на 13 млрд грн на кінець року, сказав Шлапак.

Також Шлапак додав, що у зв'язку з тим, що курс гривні виявився також вищим, ніж запланований у діючому бюджеті, то це призводить до зростання видатків на обслуговування державного боргу.

Він наголосив, що всі ці фактори призвели до бюджетного зриву в розмірі додаткових видатків в 31 млрд грн.

Він зазначив, що цю суму необхідно компенсувати двома шляхами — скороченням видатків та збільшенням надходжень до держбюджету.

Що стосується скорочення видатків, то Шлапак запропонував депутатам скоротити видатки на утримання державного апарату.

“Ми на 90% скорочуємо двомісячні видатки на органи державної влади, тобто фактично два місяці органи державної влади працюватимуть без фінансування, пропонуємо скоротити на 80% і видатки на контролюючі органи, залишивши лише тих працівників, які займаються дозвільними операціями”, - сказав він.

Також уряд пропонує припинити будь-які перевірки бізнесу до кінця року.

Серед інших пропозицій по скороченню видатків держбюджету - на 1 млрд грн скоротити видатки на вугільну галузь, зменшити дотації місцевим бюджетам та скоротити низку державних програм.

За словами міністра, ці та ряд інших заходів дозволять зекономити 10 млрд грн.

Що стосується ще 21 млрд грн, то уряд пропонує певні компенсатори, зокрема, збільшити екологічний податок, частину коштів від ЄС спрямувати до держбюджету, суттєво збільшити плату за використання надр.Він уточнив, що мова йде про видобуток нафти та газу.

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Кабмін пропонує збільшити доходи й видатки бюджету на 5,9 млрд гривень

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді збільшити обсяг дохідної частини державного бюджету на 2014 рік на 5,935 млрд грн - до 378,865 млрд грн, і витратної частини - на 5,869 млрд грн, до 442,631 млрд грн.

Про це йдеться у законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо коректування показників), зареєстрованому в парламенті 21 липня (№4308).

При цьому рівень дефіциту держбюджету залишається незмінним.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, по дохідній частині уряд пропонує скоротити планові надходження з податку на прибуток підприємств на 2,8 млрд грн, з ПДВ з товарів, вироблених в Україні, – на 5,7 млрд грн, з ПДВ з імпортних товарів – на 4,5 млрд грн, збільшити надходження за рахунок доходів фізосіб на 3,3 млрд грн, зменшення бюджетного відшкодування з ПДВ – на 1,8 млрд грн, збільшення плати за користування надрами – на 9 млрд грн, а також за рахунок включення в дохідну частину допомоги від ЄС на суму 4 млрд грн і екологічного податку на суму 2 млрд грн.

У витратній частині бюджету уряд пропонує скоротити на 90% двомісячні витрати на утримання органів державної влади, окрім органів, що забезпечують обороноздатність країни.

Як повідомляв УНІАН, до загального і спеціального фондів державного бюджету України за січень-червень 2014 року, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 175,8 млрд грн, що на 8,1%, або на 13,1 млрд грн більше від показника за аналогічний період минулого року.

Верховна Рада 27 березня ухвалила закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", що передбачає скорочення дохідної частини бюджету на 2014 рік на 24,7 млрд грн і скорочення витрат на 23,8 млрд грн при дефіциті бюджету в обсязі 68,5 млрд грн.

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Долар на міжбанку впав до 11,69 грн

У понеділок, 21 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,6400/11,7600, на 12:00 ціни знизилися до 11,6300/11,7000. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,6300/11,6900, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,7475/15,9125, на 12:00 ціни пішли вниз до 15,7265/15,8250. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 15,7230/15,8080.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3320/0,3355, на 12:00 ціни знизилися до 0,3311/0,3335. На закриття торгів ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3316/0,3329.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 18 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися котируваннями 11,6700/11,7200. Цінові показники по євро/гривні склали 15,7863/15,8580. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3312/0,3336.

Нацбанк у п'ятницю на ринок не виходив.

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Уряд хоче розширити свої повноваження на випадок воєнного стану

Кабінет міністрів України пропонує в разі введення військового стану в 2014 році виключити вимогу з визначення витрат держбюджету виключно бюджетним законом й скасувати обов'язкове узгодження перерозподілу витрат і надання кредитів із держбюджету з бюджетним комітетом Верховної Ради.

Про це йдеться в законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо корегування показників), зареєстрованому в парламенті 21 липня (№4308).

«Встановити, що в 2014 році в разі введення військового стану не застосовуються норми Бюджетного кодексу України… у частині визначення виключно законом про державний бюджет України витрат державного бюджету… у частині обов'язковості узгодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету рішення Кабінету міністрів України про перерозподіл витрат бюджету і надання кредитів із бюджету», - йдеться в документі.

Також пропонується у разі введення військового стану надати уряду право за узгодженням із верховним головнокомандуючим Збройними силами України приймати рішення зі скорочення витрат або кредитування з держбюджету України для направлення цих коштів до резервного фонду й використання на потреби української армії.

Крім цього, пропонується в умовах військового стану скасувати дію Закону України «По здійснення державних закупівель» на закупівлі для потреб ЗСУ та інших військових формувань, правоохоронних та інших державних органів для виконання завдань із опору збройній агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені проросійськими бойовиками в середині квітня. Водночас, частина бойовиків зі звільнених міст прорвалися до Донецька й Луганська, і операція зі звільнення міст на сході України триває.

На початку липня уряд України оприлюднив свої оцінки попереднього обсягу відновлювальних робіт у Донецькій та Луганській областях, які досягають 8 млрд грн.

Водночас зростають потреби у фінансуванні української армії. Мінфін наприкінці травня повідомив, що на підставі отриманих запитів, потреби армії оцінюються в 12 млрд грн. Станом на 11 липня Мінфін перерахував на потреби армії з резервного фонду держбюджету 7,616 млрд грн.

Також уряд випустив казначейські зобов'язання «Військові» на 1,1 млрд грн, зокрема на 100 млн для фізичних осіб, розміщення яких триває.

Посильну допомогу українській армії надають підприємства, об'єднання громадян і благодійні організації, збираючи кошти й купуючи необхідне оснащення та продукти харчування для військовослужбовців сил АТО на сході України.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України пропонує внести зміни до державного бюджету України на 2014 рік і збільшити витрати резервного фонду на 16,9 млрд грн для зміцнення обороноздатності країни й забезпечення відновлення зруйнованої інфраструктури в Донецькій та Луганській областях.

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У Яценюка пропонують збільшити військові витрати на 16,9 млрд гривень

Кабінет міністрів України пропонує внести зміни до державного бюджету України на 2014 рік і збільшити витрати резервного фонду на 16,9 млрд грн для зміцнення обороноздатності країни і забезпечення відновлення зруйнованої інфраструктури у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо коригування показників), зареєстрованому у парламенті 21 липня (№4308).

«Враховуючи складну поточну ситуацію у східних областях країни, у проекті Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» передбачається збільшити витрати резервного фонду на 16,9 млрд гривень для зміцнення обороноздатності нашої держави і забезпечення відновлення зруйнованої інфраструктури у Донецькій і Луганській областях», - зазначається у пояснювальній записці до законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені проросійськими бойовиками у середині квітня. Водночас частина бойовиків зі звільнених міст прорвалася до Донецька і Луганська, і операція зі звільнення міст на сході України триває.

На початку липня уряд України оприлюднив свої оцінки попереднього обсягу відновлювальних робіт у Донецькій і Луганській областях, які досягають 8 млрд грн.

Одночасно зростають потреби у фінансуванні української армії. Мінфін наприкінці травня повідомив, що на підставі одержаних запитів, потреби армії оцінюються у 12 млрд грн. Станом на 11 липня Мінфін перерахував на потреби армії з резервного фонду держбюджету 7,616 млрд грн.

Також уряд випустив казначейські зобов'язання «Військові» на 1,1 млрд грн, зокрема на 100 млн для фізичних осіб, розміщення яких триває.

Посильну допомогу українській армії надають підприємства, об'єднання громадян і добродійні організації, збираючи кошти і купуючи необхідне оснащення і продукти харчування для військовослужбовців сил АТО на сході України.

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Мінфін хоче переглянути бюджет за курсом 12 гривень/долар

Міністерство фінансів України у переглянутому державному бюджеті на 2014 рік пропонує закріпити курс на рівні 12 гривень за 1 долар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні міністр фінансів Олександр Шлапак на Погоджувальній раді парламенту.

"Коли ми планували бюджет, ми виходили з цифри 10,8 грн за 1 долар до кінця року. Нині ми виходимо з цифрою 12 грн за 1 долар", - заявив міністр.

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Шлапак додав, що у зв'язку з тим, що курс гривні виявився вищим, ніж запланований у діючому бюджеті, це призводить до зростання видатків на обслуговування державного боргу.

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Обсяг випуску облігацій для фінансування «Нафтогазу» збільшать втричі

Кабінет міністрів України пропонує внести зміни до державного бюджету України на 2014 рік і збільшити граничний обсяг випуску облігацій внутрішньої державної позики для капіталізації Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» до 103,927 млрд грн, що втричі перевищує нинішній показник.

Про це йдеться в законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо корегування показників), зареєстрованому на сайті парламенту 21 липня (№4308).

«Надати право Кабінету міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених у додатку №2 до даного Закону, в сумі 103,927 тис. грн із подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», - йдеться в законопроекті.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, докапіталізація «Нафтогазу» обумовлена необхідністю збалансування дефіциту компанії, створення резерву для виконання зобов'язань за єврооблігаціями 2009 року, які гарантовані державою, а також посилення позицій компанії для погашення заборгованості за газ і закупівлі нових обсягів газу за допомогою реверсних поставок для забезпечення опалювального сезону 2014-2015 років.

Також у пояснювальній записці зазначається, що «Нафтогаз» надав уточнений обсяг сплати податку на додану вартість цього року, який становить 9,9 млрд грн або на 2,9 млрд грн менше показника, врахованого в прогнозі на 2014 рік при розробці діючого бюджету.

Крім цього, автор законопроекту повідомляє, що з початку року за державною підтримкою звернулися ряд українських підприємств, як приватного так і державного сектора економіки, в тому числі й «Нафтогаз» із питання рефінансування боргових зобов'язань із терміном погашення в 2014 році.

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Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

16 червня російський «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні діючого контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди.

Переговори про врегулювання цінового питання між «Нафтогазом» і «Газпромом» тривали з початку травня, останній їх раунд відбувся в Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим, і, як підкреслив глава уряду України Арсеній Яценюк, усі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів.

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Порошенко підписав закон про підвищення пенсій сім'ям загиблих військових

Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення зміни до статті 37 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі президента.

Законом підвищено мінімальний розмір пенсії родинам військовослужбовців у разі втрати годувальника з одного до двох визначених законом розмірів прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 20 червня.

До статті 37 Закону “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" вносяться зміни, згідно з якими пенсії у разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим законом, не можуть бути нижче двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Встановлюється також, що особи, яким раніше було призначено пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", мають право на перерахунок пенсії з урахуванням положень цього закону.

Якщо внаслідок перерахунку розмір пенсії або виплачуваної її частини зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.

Кабінет міністрів має у тримісячний строк з дня набрання чинності законом забезпечити проведення перерахунку раніше призначених пенсій.

Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.

УНІАН