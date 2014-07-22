ТОП-10 (22 липня)

«Київенерго» заборгувало «Нафтогазу» майже 1,8 млрд гривень

Авдіївський коксохім через обстріл наполовину скорочує виробництво

Кременчуцький стальзавод через Росію знову призупиняє роботу

Кіпр спростував інформацію Росії про закупівлі кримського зерна

Глава МЗС Австрії підтримує введення ембарго на поставки зброї до Росії

Нацбанк до кінця року повністю змінить свою структуру

Фонд гарантування знайшов інвесторів для двох проблемних банків

В Україні можуть повністю заборонити продаж сільгоспземель

Україна гармонізувала з нормами ЄС закони про якість харчових продуктів

Терористи підірвали ще один залізничний міст на Донбасі

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«Київенерго» заборгувало «Нафтогазу» майже 1,8 млрд гривень

Енергогенеруюча компанія «Київенерго», підконтрольна бізнесменові Рінату Ахметову, заборгувала Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» майже 1,8 млрд грн за спожитий газ, з них 0,77 млрд грн - заборгованість за 2014 рік, йдеться в повідомленні НАК.

«Рівень сплати компанією за газ, спожитий в 2014 році, становить лише 68%», - наголошується в повідомленні «Нафтогазу».

Згідно з повідомленням, на початку липня, після отримання попередження про відключення, «Київенерго» перерахувала "Нафтогазу" 0,77 млрд грн, які компанія одержала напередодні від Держказначейства як покриття різниці в тарифах.

«Проте нагромадження власного боргу «Київенерго» продовжується. Тільки з 9 по 18 липня заборгованість компанії за спожитий газ збільшилася майже на 40 млн. грн», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в «Нафтогазі», на сьогодні «Київенерго» має непогашену заборгованість за три роки: 2012 р. – 0,01 млрд грн; 2013 р. – 1,01 млрд грн; 2014 р. – 0,77 млрд грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» з 10 липня за дорученням Міністерства енергетики і вугільної промисловості мала намір обмежити газопостачання двох теплоелектроцентралей у Києві і двох у Харкові для економії палива.

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і поставляє теплову й електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Генерацію електричної енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю більш як 11,7 тис. км.

«ДТЕК» створено в 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, м. Донецьк) Ріната Ахметова.

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Авдіївський коксохім через обстріл наполовину скорочує виробництво

Один із найбільших в Європі Авдіївський коксохімічний завод, що входить до міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», скорочує випуск коксу наполовину до повного відновлення електропостачання заводу після пожежі в ніч на 22 липня.

«Очікується, що на ліквідацію наслідків буде потрібно не менше двох діб. Головне завдання - повністю відновити електропостачання заводу. Протягом цього часу випуск коксу на АКХЗ буде скорочено наполовину», - йдеться в повідомленні прес-служби «Метінвесту».

«Кілька снарядів потрапили в технологічні цехи основного виробництва підприємства. Частково зруйновано сховище смоли, яка використовується для виробництва пеку, пошкоджені лінії електропередач, що живлять завод», - підкреслюється в повідомленні.

Як відзначили в компанії, в цілому така ситуація не вплине істотно на роботу ряду металургійних підприємств групи «Метінвест», що використовують продукцію АКХЗ - Єнакіївського метзаводу і Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.

Згідно з повідомленням, розроблена схема заміщення поставок коксу на ці заводи продукцією інших коксохімічних підприємств холдингу - Дніпродзержинського, Єнакіївського коксових заводів і коксових батарей комбінату «Азовсталь».

Довідка УНІАН. З квітня 2014 року на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, фінансовані Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. На початку липня українські силовики звільнили від терористів міста Сніжне, Слов'янськ, Краматорськ, Червоний Лиман. При цьому військові продовжують операцію з очищення Донбасу від бойовиків.

Авдіївський коксохімічний завод - найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основним з яких є кокс для металургії. АКХЗ входить до Дивізіону вугілля і коксу групи "Метінвест".

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Кременчуцький стальзавод через Росію знову призупиняє роботу

З 23 липня Кременчуцький сталеливарний завод (Полтавська обл.) знову призупиняє свою роботу, повідомив УНІАН представник підприємства.

За його словами, завод зупиняє роботу, оскільки Росія відкликала раніше видані сертифікати на вироблену продукцію.

Відновлення роботи підприємства планується після поновлення дії сертифікатів на продукцію, що виготовляється.

Однак на підприємстві не уточнюють, коли це може статися.

Як повідомляв УНІАН, з 24 лютого по 1 липня Кременчуцький сталеливарний завод простоював через труднощі зі збутом продукції в Росію.

Кременчуцький стальзавод у січні-червні 2014 року зменшив виробництво на 35%, або 6 833 тонн, у порівнянні з тим же періодом минулого року, - до 12 692 тонн лиття. Майже вся продукція відправлена на склад.

Кременчуцький стальзавод в 2013 році зменшив виробництво на 48% - до 70 348 тонн.

ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" є провідним підприємством сучасного ливарного виробництва України з виготовлення сталевого литва для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів. Завод також виробляє широкий асортимент сталевого і чавунного литва різних конфігурацій за кресленнями замовників.

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Кіпр спростував інформацію Росії про закупівлі кримського зерна

Кіпр спростував повідомлення в ЗМІ про імпорт 23 червня 4,6 тис. тонн зерна з Криму. "Після проведеного компетентними органами розслідування встановлено, що зерно з Криму не ввозилося в Республіку Кіпр", - йдеться в прес-релізі МЗС республіки, передає Прайм.

У документі міністерства йдеться: "Європейська рада 20-21 березня 2014 року одноголосно засудила незаконне приєднання Автономної Республіки Крим та міста Севастополь до Російської Федерації і заявила, що не визнає цього акту".

У ньому підкреслюється, що "у відповідь на незаконне приєднання Криму і Севастополя Рада ЄС ухвалила 23 червня 2014 року рішення щодо обмеження поставок прямим або непрямим шляхом товарів з Криму та Севастополя, а також на фінансування або фінансове сприяння, страхування і перестрахування імпорту таких товарів".

Подібні юридичні акти є частиною європейської правової системи і повністю обов'язкові для виконання в усіх країнах-членах ЄС, відзначається в прес-релізі.

У документі також повідомляється, що "компетентна влада Республіки Кіпр належним чином поінформована про вищезазначені обов'язкові юридичні акти ЄС та приймають всі необхідні заходи для їх ефективного і негайного виконання".

Як повідомляв УНІАН, раніше Россільгоспнагляд рапортував про експорт майже 30 тис. тонн зерна з Криму в Саудівську Аравію і Кіпр. Водночас, українські чиновники та експерти заявили, що зробити це було неможливо, оскільки країни-імпортери визнали Крим анексованою територією, тому не могли б впустити в свої порти кримське зерно.

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Глава МЗС Австрії підтримує введення ембарго на поставки зброї до Росії

Міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц підтримав введення ембарго на поставки зброї до Росії, повідомляє австрійське видання Kurier.

Курц нагадав, що ще в лютому пропонував заборонити постачання зброї до Росії, передає РИА «Новости».

«Тоді ця пропозиція не знайшла підтримки більшості. Сьогодні у мене є відчуття, що все більше і більше міністрів закордонних справ підтримують це», - сказав Курц в Брюсселі, де у вівторок проходить зустріч глав МЗС країн ЄС.

Він підкреслив, що питання введення санкцій проти цілих секторів економіки РФ повинні обговорювати лідери країн ЄС. Тому сьогодні не стоїть питання таких санкцій, зазначив Курц.

Після того, як підтримувані Росією терористи збили над Донецькою областю малайзійський літак з 298 пасажирами, США і країни ЄС ведуть переговори про посилення санкцій щодо Росії.

Раніше на саміті ЄС найбільші країни союзу - Франція і Німеччина виступили проти ембарго щодо російської оборонки, на необхідності якого наполягали Лондон і Варшава.

Великобританія має намір знову озвучити вимогу про перехід до санкцій третього рівня (проти цілих секторів економіки). Франція вважає, що санкції повинні залишатися на другому рівні (проти осіб і компаній).

США вже ввели санкції щодо цілого ряду російських сировинних і оборонних компаній.

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Нацбанк до кінця року повністю змінить свою структуру

До кінця року в Національному банку України буде проведено внутрішню реорганізацію, повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook з посиланням на голову НБУ Валерію Гонтареву.

«Канадські консультанти готують нову структуру Нацбанку, аналогічну структурі провідних центробанків світу. Отже на нас чекає масштабна реструктуризація структури НБУ і внутрішніх процесів у банку», - наводяться в повідомленні слова Гонтаревої.

Згідно з повідомленням, відбудуться зміни в кількості і складі членів правління і департаментів.

«Я думаю, що правління складатиметься тільки з моїх заступників, що відповідають за окремі напрями... Буде повністю змінено структуру регулятора: відмовимося від дублюючих і непотрібних функцій. Крім того, ми йдемо шляхом лібералізації валютного ринку, тому необхідності в такому валютному контролі, як зараз, уже не буде», - зазначила Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, концепція розвитку банківської системи України до 2020 року, яка передбачає розвиток незалежної монетарної і валютної політики Національного банку, стійку роботу банківської системи і підвищення ефективності банківського нагляду, стане головним пріоритетом нового керівництва НБУ, про що у своїй першій заяві повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева.

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Фонд гарантування знайшов інвесторів для двох проблемних банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб знайшов потенційних інвесторів для виведення з ринку двох проблемних банків, повідомляє прес-служба фонду.

Згідно з повідомленням, до Фонду надійшла пропозиція від кількох інвесторів, які висловили бажання взяти участь у виведенні з ринку проблемного «Південкомбанку» і пропозиція від одного інвестора щодо «Промекономбанку». Інвестори запропонували вирішити питання проблемних фінустанов шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку і подальшої його ліквідації.

Фонд гарантування вкладів на підставі одержаних заявок від потенційних інвесторів «Південкомбанку» і потенційного інвестора «Промекономбанку» затвердив запропонований спосіб виведення банків із ринку.

Згідно з повідомленням, інвестори - учасники конкурсу в строк до 25 липня 2014 року мають подати до Фонду конкурсну пропозицію. Після отримання конкурсної пропозиції Фондом буде здійснено аналіз запропонованих умов відчуження частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і затверджено результати конкурсу.

У разі передачі частині активів і зобов'язань приймаючому банку - інвестору, він прийме на себе, як мінімум, зобов'язання зазначених банків перед кредиторами-фізичними особами в межах гарантованої суми відшкодувань.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 22 травня ввів тимчасову адміністрацію в «Промекономбанк» строком на 3 місяці - до 21 серпня 2014 року, з 26 травня увів тимчасову адміністрацію у «Південкомбанк» строком на 3 місяці - до 25 серпня 2014 року.

Довідка УНІАН. «Південкомбанк» працює на ринку України з 1990 року. Основними акціонерами банку був Руслан Циплаков (45,4568% акцій у прямому володінні і 54,4827% - опосередковано) і компанія «Метал Юніон» (45,1208% і 9,3619%). За інформацією ЗМІ, власник банку Циплаков є близьким другом сина екс-президента України Олександра Януковича. На початку березня правоохоронні структури провели в банку обшуки. Кореспондентський рахунок банку було заблоковано, а готівкові кошти арештовані.

На початку липня Циплаков вийшов зі складу акціонерів фінансової установи.

«Промекономбанк» (м. Донецьк) працює в Україні з січня 1998 року. За інформацією на сайті банку, його основним власником є компанія «Суприм-К» (42,4971%).

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В Україні можуть повністю заборонити продаж сільгоспземель

Державне агентство земельних ресурсів (Держземагентство) ініціює відмову від ідеї відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення, перейшовши до довгострокової оренди сільгоспугідь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у вівторок повідомив голова Держземагентства Сергій Рудик.

«Ми пропонуємо відмовитися від такого поняття, як мораторій на продаж земель сільгосппризначення, але не для того, щоб відкрити ринок, а для того, щоб заборонити продаж землі сільгосппризначення взагалі. Ми пропонуємо внести поняття речове право як право не на продаж землі, а право на довгострокову оренду землі сільськогосподарського призначення, визначаючи мінімальний термін цієї оренди в 14 років», - сказав Рудик, відзначивши, що відповідна ініціатива викладена в розробленому відомством законопроекті.

Голова Держземагентства також уточнив, що максимальний термін оренди сільгоспземель, згідно з проектом закону, має становити 50 років. Рудик відзначив, що відмова від ринку земель і перехід до довгострокової оренди дозволить забезпечити інтереси і власників земель, і держави, і інвесторів.

«Інвестор, маючи перспективу обробки землі до 50 років, зможе таким чином розраховувати на довгострокові інвестиції, тому що він зможе прогнозувати, що з цією земділянкою буде через 5, 10 або 25 років», - сказав Рудик.

Водночас він пообіцяв, що цей проект закону, перш ніж поступити на розгляд парламенту, пройде громадські обговорення.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року набув чинності Закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України», який продовжує мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2016 року.

Разом з тим, міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка неодноразово заявляв, що оборот сільгоспземель в Україні може існувати і без відкриття ринку земель, а у формі оренди. За його словами, орендні відносини як для українських, так і для зарубіжних виробників є достатніми.

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Україна гармонізувала з нормами ЄС закони про якість харчових продуктів

Верховна Рада України гармонізувала українське законодавство з нормами ЄС в сфері безпечності та якості харчових продуктів, ухваливши закон №4179-А.

Як передає кореспондент УНІАН, за даний документ проголосували 230 народних депутатів.

Закон передбачає уточнення термінології, уточнення видів правопорушень та адекватності міри покарання, створення єдиного контролюючого органу в сфері безпечності харчових продуктів, скасування дозвільних документів та процедур, які відсутні в Європейському Союзі, запровадження європейських принципів регулювання ГМО, зокрема в частині реєстрації джерел ГМО, а не продуктів, вироблених з них.

Закон вдосконалює термінологію для забезпечення гармонізації із законодавством ЄС. Він вносить зміни в ряд інших законів, зокрема в Кодекс про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс, Господарський, в закони “Про безпечність та якість харчових продуктів”, “Про дитяче харчування”, “Про ветеринарну медицину”, “Про питну воду та питне водопостачання”, “Про державну систему біо-безпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні ГМО, та до декрету Кабінету міністрів про стандартизацію і сертифікацію.

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Терористи підірвали ще один залізничний міст на Донбасі

Російські терористи висадили в повітря ще один залізничний міст – на 61-му кілометрі перегону Сентянівка – Шипілов Донецької залізниці, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«Терористи продовжують руйнувати економіку і транспортний потенціал України. Вранці 22 липня 2014 року на Донецькій залізниці підірвано одноколійний залізничний міст на 61 км перегону Сентянівка – Шипілов. В даний час обсяги пошкоджень визначаються», - говориться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, станом на 22 липня терористи пошкодили 13 мостів на Донецькій, Придніпровській і Південній залізницях, з них на 6 мостах залізничники провели відновлювальні роботи на загальну суму 1,6 млн. грн.

«Залізничники роблять все від них залежне, працюють в умовах, небезпечних для життя, аби зберегти рух поїздів в зоні бойових дій», - наголошує «Укрзалізниця».

Як повідомляв УНІАН, збитки залізниць України через терористичні акти за основними господарствами галузі становлять 291,6 млн. грн.

Станом на 18 липня спеціалізовані підрозділи залізниць України відновили 47 із 54 об'єктів інфраструктури, пошкоджених під час бойових дій на сході України.

З квітня на території Луганської та Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей в заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Впродовж липня українські силовики визволили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію з визволення Донбасу від бойовиків.

УНІАН