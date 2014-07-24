ТОП-10 (24 липня)

Терористи намагалися підірвати міст через Дніпро в Полтавській області

НБУ пояснив банкам особливості роботи в умовах надзвичайного режиму

«Укрпошта» через бойові дії припинила роботу в Донецьку та Луганську

В ЄС упевнені, що європейські компанії мають право продавати російський газ Україні

Долар на міжбанку зріс до 11,78 грн

Рада провалила план Яценюка щодо наповнення бюджету

Шлапак: якщо не провести секвестр, бюджетна діра складе 31 млрд гривень

Депутати не підтримали реформування ГТС України

Нацбанк ввів надзвичайний режим для банків на Донбасі і в Криму

Кабмін відмовився від ідеї скасувати податкові пільги для аграріїв

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Терористи намагалися підірвати міст через Дніпро в Полтавській області

Залізничники спільно з українськими військовими 23 липня зірвали спробу російських терористів висадити в повітря стратегічно важливий залізнично-автомобільний Крюківський міст через річку Дніпро, який сполучає промислові центри Кременчук і Крюків (Полтавська обл.), повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, наряд воєнізованої охорони Південної залізниці спільно з кінологом під час візуального обстеження водної акваторії забороненої зони і опор мосту виявив поплавок пінопласту, прикріплений до сумки, де містився пристрій для приведення в дію вибухівки. Наразі на місці працюють сапери.

У прес-службі наголосили, що Крюківський міст розташований далеко від зони проведення АТО і відноситься до Південної залізниці.

Крім того, 23 липня о 20:50 терористи влаштували вибух на 1210 кілометрі перегону Квашино - Успенська Донецької залізниці. Пошкоджені по дві залізобетонні шпали і рейки на парній і непарній колії. «Перегін для руху закритий», - наголошується в повідомленні.

Також 24 липня о 4:40 біля станції Іловайськ під час обстрілу пошкоджена контактна мережа на перегоні Кутейникове – Іловайськ, внаслідок чого «Укрзалізниця» перервала рух поїздів на даній ділянці.

Як повідомляв УНІАН, збитки залізниць України від терористичних актів у зоні АТО становлять близько 300 млн. грн.

У травні-липні спеціалізовані підрозділи залізниць України відновили 43 з 56 об'єктів шляхової інфраструктури, пошкоджених під час бойових дій на сході України.

З квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, які фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Упродовж липня українські силовики звільнили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію із звільнення Донбасу від бойовиків.

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НБУ пояснив банкам особливості роботи в умовах надзвичайного режиму

Національний банк України розробив інструкцію з організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі для безперебійного фінансування потреб держави і життєдіяльності населення.

Відповідна постанова НБУ від 22 липня оприлюднена на сайті регулятора (№435).

«Інструкція визначає порядок проведення банківських операцій, опис змін у технологіях їх проведення, окремі питання організації діяльності Національного банку, його структурних підрозділів, банків України, а також дій працівників Національного банку, пов'язаних із виконанням таких операцій у разі виникнення нештатного режиму, що унеможливлює роботу банківської системи в звичайному порядку (далі - надзвичайний режим роботи)», - говориться в документі.

Згідно з постановою, надзвичайний режим роботи банківської системи України вводиться постановою Правління Національного банку України.

Під час надзвичайного режиму роботи Правління Нацбанку може ухвалити рішення про призупинення або повну заборону діяльності банків або проведення окремих операцій, а також вимагати будь-яку додаткову інформацію від банків.

НБУ в умовах надзвичайного режиму створюватиме комісію, відповідальну за забезпечення безперервної роботи і відновлення діяльності банківської системи, координацію роботи банків з готівкою, ухвалення рішень з питань, що виникають. Комісія взаємодіятиме з банками, Держказначейством, правоохоронними органами і буде організовувати необхідну допомогу працівникам НБУ.

Керівництво НБУ і банків у разі введення надзвичайного режиму роботи перш за все повинні вжити заходів для забезпечення збереження життя і здоров'я працівників. З цією метою можливе посилення охорони і взаємодія з МВС, евакуація працівників і матеріальних цінностей та інші заходи.

Нацбанк дозволив вживати заходів для запобігання загрози життю і здоров'ю працівників НБУ і збереження майна України без дотримання вимог нормативно-правових актів, технологічних інструкцій, описів операційних процесів і оплати рахунків.

Регулятор допускає в умовах надзвичайного стану використання для передачі інформації електронної пошти, телефонного зв'язку або інших засобів замість спеціальних засобів комунікації з банками.

Також НБУ допускає проведення операцій на підставі копій документів та/або з оформленням первинних документів на паперових носіях на підставі телефонограм.

Також встановлено, що у разі введення надзвичайного режиму роботи банки і Нацбанк повинні за необхідності забезпечити проведення операцій в святкові, вихідні дні та неробочий час.

Крім цього, банки зможуть здійснювати операції за рахунками, робота яких призупинена в Системі електронних платежів, понад залишок коштів на рахунках за принципом овердрафту за узгодженням з НБУ розміру такого овердрафту.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики визволили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені проросійськими бойовиками у середині квітня. З 7 липня в цих містах відновлена робота Держказначейства і банківської системи.

Водночас, частина бойовиків із визволених міст прорвалися до Донецька і Луганська, операція із визволення міст на сході України триває.

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«Укрпошта» через бойові дії припинила роботу в Донецьку та Луганську

Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» тимчасово призупинило прийом та доставку поштових відправлень до низки населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Про це УНІАН повідомили у Центрі зв’язків з громадськістю УДППЗ «Укрпошта».

«У зв’язку з активним розгортанням бойових дій в зоні проведення АТО, неможливістю дістатися до місця призначення пошти, дбаючи про здоров’я та життя працівників «Укрпошти», тимчасово призупинено прийом поштових відправлень до деяких населених пунктів Донецької та Луганської областей», - йдеться в повідомленні.

Так, у Донецькій області призупинено прийом та доставку поштових відправлень до Амвросіївського, Старобешівського, Шахтарського, Ясинуватського районів, до міст Донецьк, Горлівка, Дебальцеве, Дзержинськ, Єнакієве, Кіровське, Макіївка, Сніжне, Торез, Харцизьк.

У Луганській області - до Антрацитівського, Краснодонського, Лутугинського, Перевальського, Попаснянського, Свердловського, Слов’яносербського, Станично-Луганського районів, до міст Луганськ, Алчевськ, Брянка, Кіровськ, Красний Луч, Лисичанськ, Первомайськ, Ровеньки, Рубіжне, Сєверодонецьк, Стаханів.

В «Укрпошті» підкреслюють, що упродовж останнього тижня також значно почастішали випадки незаконних зупинок, блокування, огляду та навіть обстрілу їхніх машин озброєними угрупуваннями.

«Наразі УДППЗ «Укрпошта», з урахуванням розвитку ситуації в східному регіоні, вживає необхідні заходи для відновлення повноцінного функціонування об’єктів поштового зв’язку на території, підконтрольній Збройним силам України», - зазначається в повідомленні.

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В ЄС упевнені, що європейські компанії мають право продавати російський газ Україні

Ніщо не заважає європейським компаніям вільно використовувати на свій розсуд газ, отриманий від «Газпрому», заявила в четвер у Брюсселі представник віце-президента Європейської комісії Гюнтера Еттінгера Сабін Бергер, передає власний кореспондент УНІАН.

«Вони можуть продавати його покупцям як із ЄС, так і іншим країнам», - сказала Бергер.

Вона також зазначила, що європейська комісія називає абсолютно неприйнятними погрози російського «Газпрому» європейським компаніям, які постачають газ Україні.

«Погрози покарати компанії - абсолютно неприйнятні. Ми очікуємо, що «Газпром» буде надійним постачальником і буде виконувати контрактні зобов'язання щодо європейських партнерів», - наголосила Бергер.

Як повідомляв УНІАН, російський «Газпром» із 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля. Разом із тим, Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу в Україну є словацький.

Водночас у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України визнали, що протягом останніх двох тижнів обсяг реверсу значно знизився через «деякі дії й заяви «Газпрому». Питання відновлення колишніх обсягів поставок є предметом запланованих на 24 липня в Брюсселі переговорів української делегації та представників Європейської комісії.

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Долар на міжбанку зріс до 11,78 грн

У четвер, 24 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,6400/11,7400, на 12:00 ціни піднялися до 11,7500/11,7800. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,6800/11,7800, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,6545/15,7915, на 12:00 ціни пішли вгору до 15,8405/15,8850. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 15,7415/15,8805.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3311/0,3340, на 12:00 ціни підвищилися до 0,3352/0,3364. На закриття торгів ціни досягли рівня 0,3353/0,3371.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 23 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися на рівні 11,6800/11,7000 грн/дол. Ринок євро-гривня закрився котируваннями 15,7285/15,7595. Рублевий ринок закрився на рівні 0,3353/0,3369 грн/рубль.

Нацбанк у середу на ринок не виходив.

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Рада провалила план Яценюка щодо наповнення бюджету

Верховна Рада не включила до порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів (щодо удосконалення окремих положень) (№4309а).

Як передає кореспондент УНІАН, пропозицію про розгляд на вечірньому засіданні сьогодні цього документа проголосували 206 народних депутатів (при необхідних 226).

Зокрема, депутатська група “Суверенна європейська Україна” не дала жодного голосу на підтримку цього рішення.

Як повідомляв УНІАН, в запропонованому Кабміном законопроекті «Про внесення змін до Податкового кодексу України й деяких інших законодавчих актів України (щодо вдосконалення окремих положень)» передбачається, зокрема, переведення з 1 січня 2015 року великих агровиробників на загальну систему оподаткування на додану вартість (ПДВ), а також продовження режиму звільнення від ПДВ операцій з експорту зернових і технічних культур.

«Реалізація запропонованих норм дозволить збільшити в 2014 році ресурс зведеного бюджету України на суму близько 11,4 млрд грн, а також залучити до бюджету в 2015 році близько 32,7 млрд грн», - сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

Також у законопроекті передбачено звільнення від ПДВ операцій з поставок лісоматеріалів, паливної деревини, відходів лісопереробної промисловості, а також скасування оподаткування за нульовою ставкою послуг із перевезення пасажирів швидкісними поїздами "Інтерсіті +".

Крім того, Кабмін пропонує в частині податку на прибуток підприємств обмежити пільгове обкладення таким податком підприємств інститутів спільного інвестування, скасувати оподаткування за пониженою ставкою (10%) прибутку, отриманого від операцій із цінними паперами та дериватами, скасувати звільнення від оподаткування прибутку суб'єктів готельної діяльності, підприємств електроенергетики, що виробляють електричну енергію виключно з відновлюваних джерел енергії, а також скасувати звільнення від оподаткування прибутку підприємств паливно-енергетичного комплексу і суб'єктів господарювання водо-, теплопостачання та водовідведення в межах фактичних витрат, передбачених інвестиційними програмами.

Згідно із законопроектом, у частині акцизного податку пропонується віднести до алкогольних напоїв такі напої, які сьогодні класифікуються як продукти дієтичного харчування і містять етиловий спирт 8,5% і більше, а також встановити для таких напоїв ставку акцизного податку на рівні горілки - 70,53 грн за 1 л 100% спирту, з маркуванням таких напоїв марками акцизного податку.

Також Кабмін пропонує ввести оподаткування альтернативного пального на рівні 139 євро за 1000 кг, або на рівні 70% від ставки на бензини моторні, з метою припинення використання схем відходу від оподаткування пального, оскільки пальне із вмістом менше 70% нафтової складової зараз акцизним податком не обкладаються.

Крім того, уряд пропонує з 1 січня 2015 року виключити великих сільгоспвиробників із переліку платників фіксованого сільськогосподарського податку.

У законопроекті також зазначено, що необхідно в частині плати за користування надрами змінити базу для природного газу, який реалізується не для потреб населення, зокрема, встановити, що базою оподаткування є не середня митна вартість імпортного природного газу, як зараз, а максимальний рівень ціни на природний газ, що реалізується промисловим споживачам, який встановлює Нацкомісія з регулювання електроенергетики.

У пояснювальній записці уряд зазначає, що реалізація заходів, передбачених законопроектом, сприятиме ліквідації схем ухилення від оподаткування, вдосконаленню адміністрування податків, посиленню державного контролю за продажем спиртовмісної продукції.

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Шлапак: якщо не провести секвестр, бюджетна діра складе 31 млрд гривень

Міністерство фінансів України прогнозує розрив державного бюджету України на 2014 рік у розмірі 31 млрд грн, у разі якщо Верховна Рада не затвердить пропонований урядом секвестр бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході виступу в парламенті міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Стоїть завдання знайти резерви для покриття загального фінансового розриву в сумі 31 млрд», - сказав Шлапак.

Він пояснив, що з цих коштів тільки недобір за дохідною частиною бюджету становитиме близько 13 млрд грн. «До кінця року через події на сході ми недоотримаємо у дохідну частину бюджету близько 13 млрд грн», - сказав Шлапак.

При цьому він наголосив, що необхідно знайти ресурси для збільшення військових витрат. «У березні, коли виділялися кошти з бюджету для резервного фонду для Міноборони та інших силовиків, ми розраховували, що (антитерористична – УНІАН) операція триватиме до 1 липня. На продовження операції потрібні нові кошти. Військові просять мінімально виділити суму більш як 9 млрд грн», - сказав Шлапак.

Він також звернув увагу, що уряд повинен також знайти ресурси для відновлення звільнених від терористів територій. «У нас немає ресурсів надати умови проживання і роботи тим, хто виїхав з Криму та інших територій. Уряд ініціює створення спеціального фонду для вирішення питань тих, хто переїхав з Криму і сходу. Для цього необхідно більш як 7 млрд грн», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше в уряді заявляли, що дефіцит держбюджету на 2014 рік нині становить 14,5 млрд грн і Кабмін має намір провести секвестр бюджету. Зокрема, запропоновано скоротити витрати на держапарат і збільшити витрати резервного фонду на 16,9 млрд грн для зміцнення обороноздатності країни і забезпечення відновлення зруйнованої інфраструктури в Донецькій і Луганській областях. В основі нового бюджету буде використано більш песимістичний прогноз, зокрема, падіння ВВП на 6-6,5% при інфляції близько 19%.

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Депутати не підтримали реформування ГТС України

Верховна Рада не прийняла закон про реформування газотранспортної системи України, що дозволить залучити іноземних інвесторів до її модернізації.

За відповідний закон проголосували 94 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Як повідомляв УНІАН, за словами глави «Нафтогазу» Андрія Коболєва, вартість української газотранспортної системи коливається в межах 25-35 млрд дол.

На початку червня Кабінет міністрів ухвалив рішення про реорганізацію «Нафтогазу України» і створення на його базі двох компаній - з транзиту і зберігання газу. Пропонується таке рішення: «Нафтогаз України» буде займатися виключно реалізацією природного газу, а також створюються ПАТ «Українська газотранспортна система», яке відповідно до європейського законодавства буде займатися виключно транспортуванням природного газу, та ПАТ «Українські газові сховища», яке буде займатися зберіганням природного газу. Контроль над цими компаніями залишається за державою.

Законопроект про модернізацію ГТС був розроблений в найкоротші терміни за дорученням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка і схвалений на засіданні уряду в середу, 18 червня. Після цього Верховна Рада прийняла його в першому читанні.

Згідно з документом, на базі української ГТС пропонується створити компанію-оператора, 49% акцій якої належатиме компаніям з ЄС і США, а контрольний пакет залишиться у держави.

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Нацбанк ввів надзвичайний режим для банків на Донбасі і в Криму

Національний банк України з 24 липня запровадив надзвичайний режим роботи банківської системи в Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, про що повідомляється на сайті регулятора.

«Починаючи з 24 липня 2014 року, Національним банком України запроваджено надзвичайний режим роботи банківської системи в Донецькій, Луганській областях і Автономній Республіці Крим. Таке рішення викликане ситуацією, яка не дозволяє банківській системі працювати в звичному режимі, і спрямоване забезпечити фінансування потреб держави і життєдіяльності населення», - йдеться в повідомленні.

Регулятор наголошує, що зазвичай діяльність банків чітко регламентована, і проведення банківських операцій передбачає дотримання великої кількості процедур.

«В умовах, пов'язаних з виникненням ситуацій, що потребують швидкого реагування і ухвалення відповідних рішень, наприклад, в умовах загрози життю і здоров'ю працівників, банкам України і Національному банку України надана можливість за окремими напрямами діяти за спрощеною процедурою», - наголошується в повідомленні.

Разом з тим, НБУ наголошує, що підвищується рівень відповідальності за ухвалення рішень і визначення механізмів контролю за їх ухваленням.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк розробив інструкцію з організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі для безперебійного фінансування потреб держави і життєдіяльності населення, про що йдеться в постанові від 22 липня №435.

Під час надзвичайного режиму роботи правління Нацбанку може ухвалити рішення про припинення або повну заборону діяльності банків або проведення окремих операцій, а також вимагати будь-яку додаткову інформацію від банків.

Керівництво НБУ і банків у разі запровадження надзвичайного режиму роботи насамперед повинні вживати заходів для забезпечення збереження життя і здоров'я працівників. З цією метою можливі посилення охорони і взаємодія з МВС, евакуація працівників і матеріальних цінностей та інші заходи.

Нацбанк дозволив вживати заходів для запобігання загрозі життю і здоров'ю працівників НБУ і збереження майна України без дотримання вимог нормативно-правових актів, технологічних інструкцій, описів операційних процесів і сплати рахунків.

Регулятор допускає в умовах надзвичайного стану використання для передачі інформації електронної пошти, телефонного зв'язку або інших засобів замість спеціальних засобів комунікації з банками.

Також НБУ допускає проведення операцій на основі копій документів і/або з оформленням первинних документів на паперових носіях на основі телефонограм.

Також встановлено, що в разі запровадження надзвичайного режиму роботи банки і Нацбанк повинні за необхідності забезпечити проведення операцій у святкові, вихідні дні і неробочий час.

Крім того, банки зможуть здійснювати операції за рахунками, робота яких припинена в Системі електронних платежів, понад залишок коштів на рахунках за принципом овердрафту за узгодженням з НБУ розміру такого овердрафту.

Дія положення поширюється на Національний банк України, банки і Державну казначейську службу України.

Надзвичайний режим роботи банківської системи може бути запроваджено на окремих територіях, а також на певний термін.

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Кабмін відмовився від ідеї скасувати податкові пільги для аграріїв

Кабінет міністрів України знімає з розгляду Верховної Ради пропозицію про скасування режиму пільгового оподаткування аграрного комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, виступаючи в парламенті, заявив міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Оподаткування аграрного комплексу залишається таким, яким воно є на сьогоднішній день. Продовжує діяти спецрежим ПДВ, залишається фіксований сільгоспподаток і звільнення від ПДВ операцій з експорту зерна. Все залишається так, як є на сьогоднішній день», - сказав Шлапак.

При цьому, за словами міністра, уряд пропонує не стягувати ПДВ при експорті зернових і технічних культур до кінця 2015 року, тоді як раніше Кабмін пропонував відновити цю практику з 1 січня наступного року.

«Якщо ми не готові з 2015 року змінити режим оподаткування аграрного комплексу, то до 31 грудня має бути збережене звільнення від відшкодування ПДВ при експорті зерна», - сказав Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради законопроект, який передбачає переведення з 1 січня 2015 року великих агровиробників (які обробляють більш як 1 тис. га зі щорічним обігом у 20 млн. грн) на загальну систему оподаткування на додану вартість (ПДВ), а також продовження до 1 січня наступного року режиму звільнення від ПДВ операцій з експорту зернових і технічних культур.

Аграрії неодноразово виступали з вимогою відмовитися від ідеї внесення будь-яких змін до Податкового кодексу щодо спецрежиму оподаткування. Мінагропрод у свою чергу обіцяв аграріям не змінювати систему оподаткування аж до січня 2016 року.

Довідка УНІАН. В Україні діє режим пільгового оподаткування для сільгоспвиробників, введений в 1998 році. Він включає фіксований сільгоспподаток, акумуляцію сільгосппідприємствами коштів ПДВ, а також підтримку тваринницьких господарств за рахунок перерахування ПДВ переробних компаній.

УНІАН