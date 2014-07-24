Економіка Греції показала зростання вперше за 6 років

Вперше за шість років стагнації економіки Греції вийде цього року на 0,7% зростання. В основному це стало можливим завдяки туризму та зменшенню бюджетних витрат.

Про це інформує Фонд економічного та індустріального розвитку Греції (IOBE), повідомляє Reuters.

Ціною такого зростання стали великі інвестиції, які Греція отримала від "трійки кредиторів" в розмірі 183 млрд євро.

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Однак рівень безробіття, на думку експертів, залишиться на тій же позначці - 26,7%.