Росспоживнагляд заборонить Mcdonald's в Росії продавати гамбургери і морозиво

Як повідомила агентству «РИА Новости» прес-секретар Тверського суду Москви Катерина Коротова, такі вимоги заявив Росспоживнагляд по Новгородській області в суд. Так, під санкції суду можуть потрапити чізбургери і роял чізбургери, філе-о-фіш, чікенбургери, морозиво з ягідними наповнювачами і молочні коктейлі.

Читайте такожПісля сиру Росії не сподобалося українське пиво, соки і консервиЯк вважає відомство, продукція Mcdonald's за вмістом жирів, білків і вуглеводів, а також показниками енергетичної цінності сильно відрізняється від технологічних норм. «Реальний вміст поживних речовин у цих бургерах, напоях, морозиві також не відповідає заявленим в інформаційних листах mcdonald's для своїх клієнтів», - вказує Росспоживнагляд і просить суд зобов'язати припинити випускати та реалізовувати дану продукцію.

Приводом для позову послужила планова перевірка у травні цього року у двох ресторанах компанії у Великому Новгороді, яка виявила суттєві порушення закону, передає агентство. Попередні слухання за позовом пройдуть у серпні.