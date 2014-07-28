ТОП-10 (28 липня)

Сьогодні РФ обмежує ввезення молока і молочної продукції з України

Гривня очолила рейтинг найбільш недооцінених валют світу - дослідження

Яценюк збирає позачергове засідання Верховної Ради

Яценюк пропонує ввести 1,5-відсотковий "військовий" податок

Долар на міжбанку зріс до 12,20 грн

Щорічно за ПДВ із бюджету крадуть близько 12 млрд гривень – Яценюк

Яценюк хоче заборонити всі види перевірок, крім фіскальної служби

Уряд хоче виділити армії додатково 9,1 млрд гривень

Росія заборонила українські плодоовочеві та рибні консерви

ФДМ: Одеським припортовим заводом зацікавилися французи та араби

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Сьогодні РФ обмежує ввезення молока і молочної продукції з України

Помічник керівника Россільгоспнагляду Олексій Алексєєнко запевняв, що вже протягом декількох років Россільгоспнагляд нібито виявляє при лабораторному контролі проб української продукції різні порушення.

Раніше Росспоживнагляд висловлював претензії до української молочної продукції.

За заявою пішов ряд обмежень, у тому числі щодо таких виробників, як "Мілкіленд-Україна" (входить в міжнародну групу Milkiland) і "Лозовський молочний завод".

Між тим, з 28 липня також починають діяти обмеження на ввезення РФ української рослинної продукції в ручній поклажі, багажі та посилках. В даний час під забороною також поставки в Росію свиней і продовольчої картоплі з України.

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Гривня очолила рейтинг найбільш недооцінених валют світу - дослідження

Українська гривня очолила рейтинг країн світу з найбільш недооціненою національною валютою, про що свідчать дані індексу «Біг Мак» (The Big Mac index) журналу The Economist за липень 2014 року.

Відповідно до індексу, національна валюта України недооцінена на 66,1% щодо долара США і на 67,2% - щодо євро. Передбачувана вартість долара щодо гривні, згідно з даними дослідження, повинна становити 3,96 грн/дол. за діючої вартості 11,69 грн/дол., щодо євро – 5,16 грн/євро за діючої вартості 15,73 грн/євро.

За результатами дослідження, до групи країн, національні валюти яких недооцінені на 50% і вище, крім України, увійшли Індія, Південна Африка, Єгипет, Малайзія, Гонконг та Індонезія.

Російська валюта, за даними дослідження, недооцінена на 46,7% щодо долара і на 48,4% - щодо євро.

Як повідомляв УНІАН, згідно з індексом «Біг Мак» (The Big Mac index) журналу The Economist за січень 2014 року, Україна потрапила в п'ятірку країн світу з найбільш недооціненою національною валютою.

Big Mac Index розраховується журналом The Economist з 1986 року. Індекс базується на теорії паритету купівельної спроможності і використовує як еталонну величину вартість гамбургера в ресторанах мережі швидкого харчування McDonald's в різних країнах світу. За основу береться ціна "Біг Маку" в США, і якщо в якійсь країні він дешевший, то валюта цієї країни вважається недооціненою, відповідно, курс долара в цій країні повинен бути нижчий.

Недооціненість національних валют найбільш характерна для експортно-орієнтованих країн, до яких належить й Україна.

Нагадаємо, що українська гривня в першому півріччі знецінилася щодо долара США майже на 50%, до 11,82 грн/дол. за офіційним курсом на 30 червня, порівняно з 7,9903 грн/дол. на початок року.

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Яценюк збирає позачергове засідання Верховної Ради

Кабінет міністрів України збирає у четвер, 31 липня, позачергове засідання Верховної Ради.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк закликає депутатів підтримати на позачерговому засіданні ВР законопроекти про підвищення податків та реформування ГТС.

При цьому голова уряду заявляє, що неприйняття цих законів призведе до зриву програми співробітництва з МВФ та СБ.

Також Кабмін пропонує запровадити тимчасовий військовий збір з фізосіб до 1,5%.

Крім цього, Яценюк пропонує спрямувати додатково на фінансування армії 9,1 млрд грн.

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Яценюк пропонує ввести 1,5-відсотковий "військовий" податок

Кабінет міністрів України пропонує ввести тимчасовий "військовий" збір з доходів фізичних осіб у розмірі 1,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк під час брифінгу.

"Щодо ще одного тимчасового податку - це військовий збір у розмірі 1,5% - як додатковий до податку на доходи фізичних осіб", - сказав він.

Яценюк уточнив, що такий збір, у разі його введення, діятиме до кінця поточного року.

"Це тільки до кінця поточного року. Ці півтора відсотка будуть напряму йти на фінансування Збройних сил", - сказав він.

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Долар на міжбанку зріс до 12,20 грн

У понеділок, 28 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8500/12,0000, на 12:00 ціни зросли до 11,9900/12,1500. На закриття торгів цінові рівні досягли значень 12,1000/12,2000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня сьогодні відкрився котируваннями 15,9215/16,1255, на 12:00 ціни пішли вгору до 16,1090/16,3280. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли максимуму 16,2580/16,3965.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3351/0,3393, на 12:00 ціни піднялися до 0,3387/0,3436. На закриття торгів ціни досягли рівня 0,3418/0,3450.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 25 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися котируваннями 11,9000/11,9500. Ринок євро-гривня закрився котируваннями 15,9985/16,0700. Рублевий ринок закрився на рівні 0,3372/0,3396.

Нацбанк у п'ятницю на ринок не виходив.

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Щорічно за ПДВ із бюджету крадуть близько 12 млрд гривень – Яценюк

Кабінет міністрів України вносить до парламенту законопроект про введення спеціальних ПДВ-рахунків для боротьби з «податковими ямами», з використанням яких впродовж року з держбюджету викрадається ПДВ на суму близько 12 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на брифінгу.

Він повідомив, що уряд вживає заходів для боротьби з «податковими ямами».

«До парламенту вноситься законопроект про введення спеціальних ПДВ-рахунків. Оцінно, впродовж року викрадається з держбюджету ПДВ на суму близько 12 млрд грн, і це за найскромнішими підрахунками. Це та модель, яка дасть можливість всім чесним платникам податків як платити ПДВ, так і одержувати відшкодування ПДВ», - сказав Яценюк.

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Нагадаємо, що, за оцінками Міністерства фінансів, держбюджет з березня цього року одержав 13,5 млрд грн у результаті ліквідації «податкових ям».

За оцінками Міндоходів, у 2013 році тіньовий оборот «податкових ям» становив більш як 300 млрд грн, а обсяг недоодержаних бюджетом коштів – близько 50-70 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України повторно вносить до парламенту законопроекти з реформування газотранспортної системи України, зі змін до держбюджету і податкового законодавства, і закликає депутатів підтримати ці проекти на позачерговому засіданні парламенту у четвер, 31 липня.

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Яценюк хоче заборонити всі види перевірок, крім фіскальної служби

Кабінет міністрів України пропонує заборонити проведення всіх видів перевірок, окрім Державної фіскальної служби, і тих, які потребують безпосереднього рішення уряду.

"Що стосується різного роду контролюючих органів, окрім Державної фіскальної служби, у нас є близько 80 різного роду інспекцій, контролюючих інспекцій, установ... які ніяким позитивним чином не впливають на розвиток української економіки. Уряд пропонує заборонити проведення всіх видів перевірок, окрім Державної фіскальної служби, і тих перевірок, які потребують безпосереднього рішення уряду", - зазначив він.

Яценюк також підкреслив, що на 70% скорочуються витрати на утримання всіх контролюючих органів і інспекцій.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України пропонує внести зміни до державного бюджету України на 2014 рік та проводити перевірки підприємств контролюючими органами, крім податкової служби,тільки з дозволу уряду або за заявою самого підприємства.

Така ініціатива закріплена в законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо коригування показників), зареєстрованому в парламенті 21 липня (№4308).

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Уряд хоче виділити армії додатково 9,1 млрд гривень

Кабінет міністрів України пропонує зміни в державний бюджет на 2014 рік, якими передбачається виділення 9,1 млрд грн на додаткове фінансування армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час брифінгу.

«Ми пропонуємо додаткове фінансування для Збройних сил України та Національної гвардії і всіх задіяних в АТО 9,1 млрд грн», - сказав він.

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Росія заборонила українські плодоовочеві та рибні консерви

Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) заборонила з 29 липня ввезення української плодоовочевої продукції і рибних консервів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Росспоживнагляду.

«Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини повідомляє, що при здійсненні державного нагляду за оборотом харчової продукції при неодноразових дослідженнях консервованої плодоовочевої продукції, проведеної на українських підприємствах: сільськогосподарське ТОВ ім. Шевченка («Верес»), ВО «Одеський консервний завод», ТОВ «Ніжинський консервний завод» і рибних консервів, вироблених ВО «Одеський консервний завод», ТОВ "Вінницький завод пакувальних виробів "Вінтар", ТОВ "Альфа-Етекс" і ТОВ «Південний РКК», виявлено порушення вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів (невідповідність вимог, що висуваються до маркування, невідповідність за масовою часткою основного продукту, невідповідність за вмістом білка, жиру, вуглеводів і вітаміну С, магнію, кальцію, заліза, невідповідність за показником енергетична цінність та органолептичними показниками, невідповідність за вмістом кухонної солі)», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що «враховуючи викладене, Росспоживнагляд припинив з 29 липня ввезення на територію Російської Федерації консервованої української плодоовочевої продукції і рибних консервів.

Відповідну інформацію направлено у Федеральну митну службу та управління Росспоживнагляду в суб'єктах Російської Федерації.

Нагадаємо, Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) з 28 липня запроваджує повну заборону на поставки до РФ молочної продукції з України.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства України спростовує інформацію Россільгоспнагляду про вміст шкідливих речовин у вітчизняних продуктах харчування, називаючи такі заяви російського відомства політично мотивованими.

Разом з агресією проросійськи налаштованих терористів у східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд з початку року посилили тиск на українських постачальників продуктів харчування. На сьогодні до РФ заборонено ввезення української свинини і продуктів з неї, картоплі, а також істотно обмежено поставки кондитерських виробів і м'яса птиці.

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ФДМ: Одеським припортовим заводом зацікавилися французи та араби

На Одеський припортовий завод є потенційні покупці з Франції, а також з арабських країн, зокрема, з Катару, повідомив в ефірі програми Першого національного каналу в. о. голови Фонду державного майна України Дмитро Парфененко.

Він також зазначив, що Фонд держмайна розраховує отримати за держпакет ОПЗ 600 млн доларів і не виключив, що ФДМУ може підняти ціну держпакету акцій підприємства, що приватизується, аби не допустити покупки підприємства за демпінговою ціною.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ включив ОПЗ до переліку на приватизацію в 2014 році.

Довідка УНІАН. "Одеський припортовий завод" (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

ОПЗ в січні-березні 2014 року скоротив чистий збиток в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 14,5% - до 39,637 млн грн з 46,392 млн грн.

У 2013 році «Одеський припортовий завод» збільшив чистий збиток у 9,8 разу в порівнянні з 2012 роком - до 1,144 млрд грн з 116,1 млн грн.

УНІАН