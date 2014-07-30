ТОП-10 (30 липня)

Падіння ВВП України у другому кварталі прискорилося до 4,7%

Росія готується ввести мита на українські товари

Мінфін продав облігацій на 97 мільйонів гривень

Долар на міжбанку зріс до 12,29 грн

Росія хоче перетворити окупований Крим у «цивілізований офшор»

У Яценюка хочуть збільшити витрати на АТО і відновлення Донбасу вже на 11,9 млрд

Уряд хоче підняти поріг держборгу на 21,5%

ВР може дозволити відправляти бюджетників у неоплачувані відпустки без їх згоди

Уряд оприлюднив перелік держкомпаній для продажу цього року

Мінфін залучив до держбюджету 837 млн гривень на позаплановому ОВДП-аукціоні

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Падіння ВВП України у другому кварталі прискорилося до 4,7%

Падіння ВВП України в другому кварталі 2014 року порівняно з другим кварталом 2013 року прискорилося до 4,7%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України з посиланням на оперативні дані.

Нагадаємо, що спад ВВП України в першому кварталі 2014 року порівняно з відповідним кварталом 2013 року (у постійних цінах 2007 року) становив 1,1%.

За інформацією Держстату, падіння ВВП України в другому кварталі 2014 року порівняно з попереднім, першим кварталом, з урахуванням сезонного фактора, також прискорилося - до 2,3%.

За оцінками уряду, спад ВВП України в першому півріччі 2014 року порівняно з відповідним періодом 2013 року становив 3%.

Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України в першому кварталі 2014 року порівняно з першим кварталом 2013 року становило 1,1%, порівняно з попереднім, четвертим кварталом 2013 року, - 2%.

Діючий держбюджет на 2014 рік передбачає зниження ВВП на 3% при інфляції 12-14%. В основі змін до держбюджету буде використано більш песимістичний прогноз, зокрема, падіння ВВП на 6-6,5% при інфляції близько 19%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння ВВП України в 2014 році на 6,5%, Світовий банк - на 5%, Європейський банк реконструкції та розвитку - на 7%.

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Росія готується ввести мита на українські товари

Міністерство економічного розвитку Російської Федерації розробило проект постанови уряду, яким вводяться мита на ввезення до Росії товарів українського походження.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідний документ розміщено на офіційному порталі підготовки нормативних правових актів.

Згідно з проектом, мита вводяться «в розмірі ставок єдиного митного тарифу Митного союзу (ставок режиму найбільшого сприяння нації)".

Режим найбільшого сприяння, який у Росії існує з тими країнами, з якими не укладено угоди про вільну торгівлю, передбачає встановлення середньозваженого тарифу на постачання товарів (зараз близько 7,8%).

Як повідомляв УНІАН, 27 липня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв знову заявив про можливість запровадження захисних заходів при постачанні на російський ринок продукції з України і Молдови після підписання цими країнами угод про асоціацію з Євросоюзом.

Медведєв нагадав, що були підписані угоди ЄС про асоціацію з Молдовою і Україною - країнами, які є одночасно учасниками договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД. «Ми об'єктивно оцінюємо негативні наслідки таких рішень для нашої економіки, вважаємо ці ризики досить серйозними, особливо в тому, що стосується технічного регулювання, стандартів, санітарного та фітосанітарного контролю, саме тому ми ведемо консультації з ЄС, з партнерами по Митному союзу і СНД і будемо змушені за певної ситуації вводити захисні заходи», - пояснив Медведєв.

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Мінфін продав облігацій на 97 мільйонів гривень

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 29 липня, пзалучило до держбюджету 97,177 млн. дол., повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі кошти залучено в національній валюті.

Мінфін залучив до держбюджету 65,726 млн. грн в результаті продажу 2-річних облігацій під 16,75% річних за єдиною поданою заявкою, а також 31,451 млн. грн у результаті продажу облігацій під 15,90% річних терміном обігу 9 місяців за двома поданими заявками.

Інвестори не подали жодної заявки на придбання облігацій терміном обігу 1 і 5 років.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів у липні сім ОВДП-аукціонів, під час яких залучив до держбюджету 4,467 млрд грн і 200,086 млн. дол.

За оперативними даними Держказначейства на 28 липня, з початку року до держбюджету надійшло 112,203 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 55,104 млрд грн, на обслуговування держборгу – 24,437 млрд грн.

Станом на 28 липня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 304,233 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 192,175 млрд грн, у власності банків – 82,481 млрд грн, нерезидентів – 16,389 млрд грн.

Держбюджет України встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року в розмірі 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

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Долар на міжбанку зріс до 12,29 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,1000/12,2000 грн/дол., до 12:00 ціни піднялися - 12,1700/12,2500 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 12,1900/12,2900 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 16,2175/16,3540 грн/євро, до 12:00 ціни пішли вгору - 16,3060/16,4170 грн/євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли максимуму - 16,3325/16,4705 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3390/0,3418 грн/рубль, до 12:00 ціни підвищилися 0,3409/0,3435 грн/рубль. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,3419/0,3440 грнрубль.

У Росії курс долар-рубль скоректувався, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 35,6445 (-0.0095).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3395/1,3415.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 29 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,0500/12,2500, до 12:00 звузився спред до 12,1900/12,2200. До закриття торгів цінові рівні відкотилися до значень 12,1000/12,2000.

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Росія хоче перетворити окупований Крим у «цивілізований офшор»

Міністерство РФ у справах окупованого Криму (Мынкрим) розробляє план з перетворення півострова в «цивілізований офшор», аби стимулювати розвиток економіки регіону. Умови для бізнесу в Криму будуть такими ж, як на Кіпрі, обіцяє міністр у справах Криму Олег Савельєв, повідомляють «Ведомости».

Повідомляється, що для створення офшору необхідні два елементи - податкові пільги і можливість застосовувати іноземне право. Параметри пільг вже розроблені, а яким чином в окремо взятому регіоні застосовувати неросійське право, залишалося незрозумілим, визнавали чиновники Мінекономрозвитку. Мікрим запевняє, що знайшов вирішення проблеми.

У виданні зазначають, що були пропозиції реалізувати в Криму концепцію Гонконгу - створити в регіоні окреме право за подобою, наприклад, британського, але це недоцільно, вважає Савельєв. Він пропонує простіший варіант. Зараз Цивільний кодекс (ЦК) дозволяє російським компаніям користуватися іноземним правом, якщо контрагент по угоді або його мажоритарний акціонер - іноземна компанія або продається зарубіжний актив.

Мінкрим пропонуватиме внести поправки в ЦК, які поширять цю норму не тільки на іноземних резидентів, але й на компанії, зареєстровані в Криму, пояснює Савельєв. У результаті законодавство для резидентів Криму буде максимально комфортним, обіцяє він.

«Такі поправки суперечили б і самому ЦК, і Конституції, яка передбачає єдиний правовий простір для всієї країни», - зазначає голова комітету Держдуми з цивільного, кримінального, арбітражного і процесуального законодавства Павло Крашенинніков.

Якщо дозволяти в повністю російських угодах застосовувати міжнародне приватне право, це може розвалити правову систему країни, побоюється депутат. Він радить авторам ідеї сфокусуватися на певному виді угод і придумати спеціальні механізми для цих випадків.

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У Яценюка хочуть збільшити витрати на АТО і відновлення Донбасу вже на 11,9 млрд

Кабінет міністрів України пропонує внести зміни до державного бюджету України на 2014 рік і збільшити на 11,938 млрд грн видатки на проведення антитерористичної операції, розміщення біженців і відновлення зруйнованих у результаті військових дій міст.

Про це йдеться в доопрацьованому законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо коригування показників), зареєстрований у парламенті 30 липня (№4308а).

«Пропонується збільшити видатки на проведення антитерористичної операції, ліквідацію наслідків можливих надзвичайних ситуацій, розміщення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення АТО, а також відновлення об'єктів соціальної сфери, зруйнованих під час військових дій, на 11 937 800 000 грн», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, що в первинному варіанті коригувань до держбюджету уряд пропонував збільшити видатки резервного фонду держбюджету на 16,9 млрд грн для зміцнення обороноздатності країни і забезпечення відновлення зруйнованої інфраструктури в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені проросійськими бойовиками в середині квітня. Разом з тим частина бойовиків зі звільнених міст прорвалися до Донецька і Луганська, й операція із звільнення міст на сході України триває.

На початку липня уряд України оприлюднив свої оцінки попереднього обсягу відновних робіт у Донецькій і Луганській областях, які сягають 8 млрд грн.

Водночас зростають потреби у фінансуванні української армії. Мінфін наприкінці травня повідомив, що на підставі одержаних запитів, потреби армії оцінюються в 12 млрд грн. Станом на 11 липня Мінфін переказав на потреби армії з резервного фонду держбюджету 7,616 млрд грн.

Також уряд випустив казначейські зобов'язання «Військові» на 1,1 млрд грн, зокрема на 100 млн. для фізичних осіб, розміщення яких продовжується.

Посильну допомогу українській армії надають підприємства, об'єднання громадян і добродійні організації, збираючи кошти і купуючи необхідне оснащення і продукти харчування для військовослужбовців сил АТО на сході України.

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Уряд хоче підняти поріг держборгу на 21,5%

Кабінет міністрів України пропонує внести зміни до державного бюджету України на 2014 рік і підвищити граничний рівень держборгу до 806,962 млрд грн, що на 21,53% або на 142,953 млрд грн більше за нинішній показник.

Про це йдеться в допрацьованому законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо коригування показників), зареєстрованому в парламенті 30 липня (№4308а).

«Визначити на 31 грудня 2014 року граничний обсяг державного боргу в сумі 806 962 160,6 тис. гривень», - йдеться в законопроекті.

Нагадаємо, що в первинному варіанті коригування держбюджету уряд пропонував підвищити граничний обсяг держборгу до 814,280 млрд грн, що на 22,63% або 150,271 млрд грн більше за нинішній показник.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту, збільшення порогу держборгу обумовлене істотною девальвацією національної валюти і збільшенням обсягу державних запозичень за допомогою випуску ОВДП для докапіталізації НАК «Нафтогаз України» на 63,272 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за квітень 2014 року знизилася на 676 млн. дол., або на 1,03% - до 65,217 млрд дол., тоді як у гривнєвому – зросла на 3,01%, або на 21,74 млрд грн, до 743,577 млрд грн.

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд схвалив дворічну програму кредитування економіки України в обсязі 17 млрд дол. наприкінці квітня. Україна одержала перший транш в обсязі більш як 3 млрд дол. на початку травня.

Відновлення співробітництва з МВФ «розморозило» ряд програм для України з міжнародними фінансовими організаціями, і, за оцінками експертів, загальний обсяг кредитів від міжнародних кредиторів і донорів у 2014 році становитиме близько 13 млрд дол.

Нинішній держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн або 43,6% ВВП.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services прогнозує зростання дефіциту державного бюджету України в 2014 році до 11% ВВП, тоді як державний борг України досягне 60,1% ВВП.

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ВР може дозволити відправляти бюджетників у неоплачувані відпустки без їх згоди

Кабінет міністрів України пропонує надати керівникам бюджетних установ право встановлювати для працівників режим неповного робочого дня і відправляти їх у відпустки без збереження зарплати без згоди і попередження працівників.

Про це йдеться в доопрацьованому законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо коригування показників), зареєстрованому в парламенті 30 липня (№4308а).

«Надати право керівникам бюджетних установ у межах бюджетних призначень без згоди і попередження працівників встановлювати для них режим роботи на умовах неповного робочого часу і надавати відпустки без збереження заробітної плати на визначений цими керівниками термін», - говориться в законопроекті.

Крім цього, пропонується зобов'язати керівників контролюючих і наглядових органів влади в рамках економії бюджетних коштів вживати заходів для оптимізації штатної чисельності працівників. Зокрема, шляхом надання працівникам неоплачуваних відпусток і переведення на скорочений режим роботи, скасування підвищення окладів, зниження надбавок і доплат. Також пропонується переглянути укладені договори на придбання товарів, робіт, послуг.

Крім того, проект передбачає, що в цих випадках не застосовуються вимоги трудового законодавства в частині обмеження терміну відпустки без збереження заробітної плати, необхідності повідомлення працівника за два місяці та узгодження з працівником переведення на неповний режим роботи.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України повторно вносить до парламенту законопроекти з реформування газотранспортної системи України, зміни до держбюджету і податкового законодавства, і закликає депутатів підтримати ці проекти на позачерговому засіданні парламенту у четвер, 31 липня.

Згідно з проектом, уряд пропонує збільшити обсяг дохідної частини держбюджету на 2014 рік на 4,889 млрд грн - до 377,822 млрд грн і витратної частини - на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн при збереженні незмінного рівня бюджетного дефіциту.

Як заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, невжиття цих законів призведе до нездатності фінансувати українську армію і відновлення сходу України, а також до зриву програми з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком.

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Уряд оприлюднив перелік держкомпаній для продажу цього року

Кабінет міністрів України оприлюднив на урядовому сайті своє розпорядження № 667-р від 17 липня ц.р., в якому міститься перелік підприємств, чиї акції планується виставити на приватизацію в 2014 році.

У відповідності до затвердженого переліку, планується виставити на продаж 99,567% Одеського припортового заводу, а також цілісний майновий комплекс Іллічівського судноремонтного заводу, 25,1% “Торговий флот Донбасу”, 99,5% “Київтехсервіс”, 100% “Донбасшахтобуд”, 100% “Дніпрометробуд”, 100% “Укрвуглепромтранс”.

На продаж також планується виставити ряд об'єктів енергетики - 78,29% “Центренерго”, блокуючі пакети по 25% “ДТЕК Дніпроенерго”, “Київенерго”, “ДТЕК Дніпрообленерго”, “ДТЕК Західенерго”, “ДТЕК Донецькобленерго”, “Вінницяобленерго”, “Чернівціобленерго”, “Закарпаттяобленерго”, а також 25% «Донбасенерго», 60,248% “Запоріжжяобленерго”, 70% “Миколаївобленерго”, 25,006%“Одесаоблэнерго”, 25% “Сумиобленерго”, 50,999% “Тернопільобленерго”, 65,001% «Харківобленерго», 46% «Черкасиобленерго», 70,009% «Хмельницькобленерго».

Фонд державного майна України (ФДМУ) також планує виставити на продаж цього року 38 блокуючих держпакетів акцій газопостачальних і розподільчих компаній (облгазів).

У 2014 році на приватизацію також планується виставити 99,833% Херсонської ТЕЦ, 99,99% Одеської ТЕЦ, 100% Миколаївської ТЕЦ, 99,928% Дніпродзержинської ТЕЦ.

ФДМУ також планує виставити ряд держпакетів акцій науково-дослідних інститутів, сільгосппідприємств, машинобудівних підприємств.

Як повідомляв УНІАН, за словами виконуючого обов'язки голови Фонду держмайна України Дмитра Парфененка, номінальна вартість затверджених до приватизації об'єктів становить близько 3 млрд грн, їх ринкова вартість - 15 млрд грн. Всього до переліку входить 164 об'єкти.

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Мінфін залучив до держбюджету 837 млн гривень на позаплановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 30 липня, проведення якого було анонсоване сьогодні, залучило до держбюджету 837,381 млн. грн, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі кошти залучено в національній валюті. Мінфін залучив до держбюджету 449,305 млн. грн у результаті продажу облігацій терміном обігу 9 місяців під 15,90% річних за єдиною поданою заявкою, а також 388,076 млн. грн у результаті продажу річних облігацій під 16% річних також за єдиною поданою заявкою.

Інвестори не подали жодної заявки на придбання облігацій терміном обігу 2 роки і 5 років.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів у липні вісім ОВДП-аукціонів, під час яких залучив до держбюджету 4,564 млрд грн і 200,086 млн. дол.

За оперативними даними Держказначейства на 28 липня, з початку року до держбюджету надійшло 112,203 млрд грн від запозичень, видатки на погашення держборгу становили 55,104 млрд грн, на обслуговування держборгу – 24,437 млрд грн.

Станом на 28 липня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 304,233 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 192,175 млрд грн, у власності банків – 82,481 млрд грн, нерезидентів – 16,389 млрд грн.

Держбюджет України встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року у розмірі 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

УНІАН