"Укртелеком" у Криму перейменували в "Наштелеком"

Нова кримська компанія тепер називається «Наштелеком».

Про це у середу ввечері під час «прямої лінії» в ефірі ДТРК «Крим» повідомив самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, передає Крим.Реалії.

При цьому він допускає "націоналізацію" кримського підрозділу «Укртелекому».

Читайте такожБренд "ОГО!" припинив існування«Яка буде форма власності, залежатиме від поведінки власника. Якщо всі процеси в компанії відбуватимуться згідно із законодавством Криму і Російської Федерації, то, думаю, що компанія зможе існувати в приватному вигляді», – сказав Аксьонов.

За оцінкою аналітиків iKS-Consulting, абонентська база фіксованого зв'язку в Криму і Севастополі – 532 тис. абонентів. «Укртелеком» обслуговує понад 80% абонентів, а також є лідером з надання широкосмугового доступу в інтернет, займаючи близько 40% ринку в регіоні.