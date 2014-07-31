ТОП-10 (31 липня)

Депутати підтримали план Яценюка щодо наповнення бюджету

Парламент знову провалив законопроект щодо реформування ГТС

Кабмін додатково виділив армії 9,5 млрд гривень

Україна витрачає 70 млн гривень в день на проведення АТО - Порошенко

Україна з 1 січня вводить нове електронне адміністрування ПДВ

Рада ввела для українців 1,5% "військовий податок" із зарплат

Долар на міжбанку опустився до 12,30 грн

Посол України в ЄС пропонує віддати Україні заморожені інвестиції в Росію

ЄС оприлюднив економічні санкції щодо Росії

Під санкції Євросоюзу потрапили п'ять найбільших російських банків

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Депутати підтримали план Яценюка щодо наповнення бюджету

Верховна Рада України прийняла зміни до державного бюджету та Податкового кодексу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України Леонід Ємець.

«Закони прийнято. Армія отримає гроші», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє засідання ВР відбувається у закритому режимі.

На розгляд парламенту було винесено проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень) (№4309а), проект закону про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (щодо корегування показників) (№4308а), проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України (друге читання).

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Парламент знову провалив законопроект щодо реформування ГТС

Верховна Рада України підтримала зміни до бюджету та зміни до Податкового кодексу, але не підтримала законопроект, що стосується ГТС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам на брифінгу народний депутат України Юрій Сиротюк (фракція ВО “Свобода”).

Він зазначив, що із законопроектів були зняті норми, які пропонував Кабінет міністрів України, щодо можливості відправляти у безстрокові відпустки держслужбовців.

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє засідання ВР відбувається у закритому режимі.

На розгляд парламенту було винесено проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень) (№4309а), проект закону про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (щодо корегування показників) (№4308а), проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України (друге читання).

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Кабмін додатково виділив армії 9,5 млрд гривень

Кабінет міністрів розпорядився додатково виділити з резервного фонду державного бюджету 9,5 млрд грн для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил та матеріально-технічного забезпечення армії.

Відповідне розпорядження Кабміну № 678-р опубліковане на сайті уряду.

З цих коштів близько 9 млрд грн отримає Міністерство оборони, ще 500 млн грн отримає Головне управління розвідки Міноборони.

Зокрема, кошти будуть спрямовані на придбання житла та виплату одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців, а також матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил в осінньо-зимовий період, зокрема харчування, речове та медичне майно, паливно-мастильні матеріали.

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Україна витрачає 70 млн гривень в день на проведення АТО - Порошенко

Україна сьогодні витрачає 70 млн грн в день проведення антитерористичної операції, сказав Президент України Петро Порошенко, виступаючи у Верховній Раді.

«Україна сьогодні витрачає 70 млн грн в день проведення антитерористичної операції», - сказав Порошенко і ще раз підкреслив важливість прийнятих сьогодні законів про зміни до держбюджету і податкового законодавства, які дозволять забезпечити фінансування української армії і відновлення сходу України.

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Президент назвав очевидною готовність уряду і парламенту продовжувати спільну роботу.

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Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада не підтримала відставку Арсенія Яценюка з посади прем'єр-міністра України і ухвалила запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу та держбюджету на 2014 рік. Проект про реформування газотранспортної системи України направлено на повторне друге читання.

Як повідомляв УНІАН, уряд пропонував внести зміни до держбюджету на 2014 рік і збільшити на 11,938 млрд грн видатки на проведення антитерористичної операції, розміщення біженців і відновлення зруйнованих у результаті військових дій міст.

Зміни до держбюджету передбачають збільшити доходи держбюджету на 4,889 млрд грн, витрати - на 4,825 млрд грн, при незмінному рівні бюджетного дефіциту і підвищенні держборгу на 21,53% - до 806,962 млрд грн.

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Україна з 1 січня вводить нове електронне адміністрування ПДВ

Україна з 1 січня 2015 року впроваджує нову систему електронного адміністрування податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 31 липня в Києві заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Урядом внесено, а парламентом підтримано нову систему електронного адміністрування податку на додану вартість», - сказав він.

«Ця система набирає чинності з 1 січня 2015 року. Вона означає тільки одне - той, хто чесний платник податку, той виплачує ПДВ і отримує відшкодування, не чекаючи місяцями, а іноді й роками», - додав Яценюк.

Як раніше повідомляв УНІАН, у червні 2014 року Державна фіскальна служба України разом з технічною місією Міжнародного валютного фонду розробила альтернативний метод адміністрування податку на додану вартість (ПДВ).

При цьому деталі нового методу поки що не розкриваються.

Загалом відшкодування отримали понад 1300 підприємств і організацій.

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Рада ввела для українців 1,5% "військовий податок" із зарплат

Верховна Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про Державний бюджет України на 2014 рік» і зміни до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, якими до кінця року запроваджено новий загальнодержавний збір – військовий, який справлятиметься за ставкою 1,5% з доходів фізичних осіб у формі заробітної плати.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як раніше зазначав міністр фінансів Олександр Шлапак, зміни до бюджету пов’язані із нагальною потребою у коштах на проведення військових операцій, а також на відновлення інфраструктури визволених від терористів територій Донецької та Луганської областей.

Так, збільшено було доходну та видаткову частини держбюджету України на 2014 рік, а також одночасно збільшено граничний обсяг державного боргу. Додаткові бюджетні доходи запропоновано отримати за рахунок надходжень, зокрема, від: податку на доходи фізичних осіб; плати за користування надрами; програм допомоги Європейського Союзу; акцизного збору; неподаткових надходжень, тощо.

Разом із тим, запропоновано зменшити видатки на фінансування органів влади та низки бюджетних програм.

Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» скасовується: пільгове оподаткування податком на прибуток підприємств прибутку суб'єктів готельної діяльності та підприємств галузі електроенергетики, які виробляють електричну енергію виключно з відновлювальних джерел енергії; оподаткування за зниженою ставкою (10%) прибутку, отриманого від операцій з цінними паперами та деривативами; звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання лісоматеріалів, паливної деревини, відходів лісопереробної промисловості; скасувати оподаткування за нульовою ставкою ПДВ послуг з перевезення пасажирів швидкісними потягами Інтерсіті+ тощо.

Крім того, продовжено до 31 грудня 2014 року включно режим звільнення від оподаткування ПДВ операцій з експорту зернових і технічних культур.

Законом тимчасово, до 1 січня 2015 року, збільшено ставки плати за користування надрами для природного газу, який реалізується не для потреб населення: для газу з покладів до 5 км – з 28% до 55%, для газу з покладів понад 5 км – з 15% до 28%. На цей самий період встановлено ставки плати у розмірі 45% для нафти і конденсату з покладів до 5 км та 21% - понад 5 км та плата за користування надрами для залізної руди у розмірі 8% від її вартості з урахуванням вмісту хімічно чистого металу.

До кінця року запроваджено новий загальнодержавний збір – військовий. Він справлятиметься за ставкою 1,5% з доходів фізичних осіб у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород.

Також з метою забезпечення збалансованості та фінансової стабільності бюджетів соціальних фондів запропоновано внести зміни до деяких законодавчих актів України щодо надання права Уряду встановлювати пропорції розподілу ЄСВ між фондами соціального страхування та закріпити законодавчо норму щодо затвердження Кабінетом Міністрів України бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Зазначається, що усі ці та інші зміни, ініційовані урядом, покликані створити умови для збільшення надходжень до бюджету.

У повідомленні також нагадується, що парламент відправив на доопрацювання законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України».

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Долар на міжбанку опустився до 12,30 грн

У четвер, 31 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,1500/12,3500, на 12:00 ціни зросли до 12,3500/12,6500. На закриття торгів цінові рівні впали до 12,1500/12,3000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,2615/16,5315, на 12:00 ціни пішли вгору до 16,5345/16,9405. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися до 16,2500/16,4545.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3428/0,3485, на 12:00 ціни піднялися до 0,3473/0,3562. На закриття торгів ціни досягли рівня 0,3479/0,3539.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,1000/12,2000, на 12:00 ціни піднялися до 12,1700/12,2500. На закриття торгів цінові рівні досягли значень 12,1900/12,2900.

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Посол України в ЄС пропонує віддати Україні заморожені інвестиції в Росію

Представник України в Європейському Союзі, посол Костянтин Єлісєєв переконаний, що заморожені внаслідок застосування санкцій по відношенню до Росії фінанси повинні бути переадресовані Україні.

Про це Єлісєєв заявив у коментарі УНІАН.

«Це був би логічний крок як з політичної, так і з економічної точок зору. Це також було б справедливо з урахуванням обсягів та характеру злочину, який Росія вже вчинила проти України. Ці кошти, наприклад, могли б наповнити спеціальну програму ЄС з реабілітації Донбасу», - пояснив свою думку посол.

Коментуючи ухвалені санкції щодо Росії, український дипломат зазначив, що це рішення „стало поворотним моментом у сприйнятті Європейським Союзом зухвалої та неприпустимої поведінки Росії стосовно України”.

„Такий крок став також важливим політичним сигналом – сила та агресія є неприйнятними категоріями для міжнародних відносин ХХІ століття. Це рішення вселяє впевненість, що Європейський Союз і надалі вживатиме рішучих кроків, якщо Росія не зупиниться і продовжить дестабілізувати ситуацію на сході України. Сьогодні ми чітко побачили, що економічні інтереси не можуть домінувати над нашими спільними цінностями”, - наголосив Єлісєєв.

Говорячи про те, що санкції в сфері військово-технічного співробітництва не торкатимуться існуючих контрактів, включаючи продаж Росії вертольотоносців «Містраль», посол вважає, що цей контракт порушує базові правила Європейського Союзу і в принципі не може розглядатися в контексті економічних санкцій. „Такий контракт необхідно переглядати, виходячи з вимог законодавства Європейського Союзу”, - переконаний він.

Нагадаємо, РФ у березні 2014 року, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим, і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, економічну й фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

16 липня в Брюсселі відбулося засідання Європейської Ради, на якому було розглянуто питання про ситуацію в Україні.

Як результат, Європейська Рада попросила ЄІБ призупинити підписання нових фінансових операцій у Російській Федерації за участю бенефіціарів у державному секторі. «Держави-члени Європейського Союзу координуватимуть свої позиції в Раді директорів ЄБРР», - сказано у висновках.

Крім того, Європейська Рада просить Єврокомісію „по-новому оцінити програми в рамках співробітництва Росія-ЄС із метою ухвалити рішення, в кожному випадку окремо, призупинити реалізацію програм двостороннього та регіонального співробітництва”.

Росія є найбільшим отримувачем проектного фінансування від ЄБРР - 1,8 млрд євро в 2013 році, тоді як загалом інвестиції ЄБРР у всьому світі становлять 9 млрд євро на рік. Кредити РФ від ЄІБ у 2013 році становили 1,4 млрд доларів.

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ЄС оприлюднив економічні санкції щодо Росії

Офіційний журнал Європейського Союзу оприлюднив рішення ЄС запровадити стосовно Росії через її дестабілізуючу роль на сході України економічні санкції.

Зважаючи на те, що публікація рішення з’явилася у четвер, пакет дій економічного характеру набере чинності у п’ятницю, 1 серпня.

Зокрема, ЄС вводить заборону на доступ до ринків капіталів, якою буде обмежена можливість для найбільших російських банків, 50% яких належать російському уряду, до європейського фінансування. Тільки у період з 2004 та 2013 російські компанії отримали капіталу на суму 48 млрд. доларів, з них близько четверті – 16,4 млрд. були державними та фінансовими інституціями, 47% всіх облігацій, які були випущені Росією у 2013, були на європейському ринку (7,5 млрд. євро).

ЄС також ввів ембарго на зброю. Ембарго вводиться на всі товари, які є у так званому „військовому списку ЄС”. Заборона буде введена з моменту вступу рішення в силу з двома виключеннями - ембарго не буде застосовано до контрактів, які були підписані до дати вступу в дію цього рішення, і до категорії специфічних контрактів, які необхідні для підтримки існуючого збройного обладнання (сервіс, постачання запасних частин).

До товарів подвійного призначення буде застосований дозвільний режим, що передбачає надання в кожному окремому випадку дозволу влади на національному рівні в разі підписання контракту на експорт товарів, які зазначені у списку.

Аналогічна ліцензійна схема буде запроваджена і до чутливих технологій для видобутку нафти в особливих проектах – пошуку нафти в Арктиці, глибинному бурінню та шельфової нафти.

Повністю з пакетом заходів, які будуть застосовані з 1 серпня до Росії, можна ознайомитися тут: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_229_R_0001&from=EN

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Під санкції Євросоюзу потрапили п'ять найбільших російських банків

Європейський Союз застосував санкції до п’яти найбільших банків Росії - Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка та Россельхозбанка.

Відповідне рішення оприлюднено в Офіційному журналі ЄС, передає власний кореспондент УНІАН із Брюсселя.

Як повідомляв УНІАН, Офіційний журнал Європейського Союзу оприлюднив рішення ЄС застосувати відносно Росії через її дестабілізуючу роль на сході України економічні санкції. Пакет дій економічного характеру Євросоюзу щодо РФ набуде чинності у п'ятницю, 1 серпня.

Повністю з пакетом санкцій ЄС відносно Росії, які набудуть чинності 1 серпня, можна ознайомитися тут.

УНІАН