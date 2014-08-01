Ахметов не буде закривати філії "Укртелекому" в Криму
Кримська та Севастопольська філії компанії «Укртелеком» продовжують надавати послуги зв'язку на території півострова.
Найбільший український оператор фіксованого зв'язку «Укртелеком», що входить до холдингу СКМ Ріната Ахметова, не планує продавати свої активи і закривати бізнес в анексованому Росією Криму, повідомляє прес-служба оператора.
«Незважаючи на відсутність спеціального правового регулювання роботи українських компаній на території АР Крим, «Укртелеком» і далі буде забезпечувати безперебійну зв'язок у Криму доти, доки дозволятимуть обставини, технічні й операційні можливості компанії», - сказано в повідомленні.
За даними прес-служби, Кримська і Севастопольська філії компанії «Укртелеком» продовжують надавати послуги зв'язку на території півострова.
Читайте такожАхметов і Новинський через 7 років об'єднали свої гірничо-металургійні активи«Разом з тим, відсутність можливості здійснювати повноцінне й оперативне технічне обслуговування об'єктів зв'язку, проводити будь-які розрахунки на території півострова згідно з українським законодавством, зростаюча у зв'язку з цим соціальна напруженість серед користувачів послуг зв'язку та співробітників Кримської і Севастопольської філій, змушують нас шукати рішення і розглядати всі можливі законні способи для збереження зв'язку в Криму і захисту активів «Укртелекому», - йдеться в повідомленні.
При цьому прес-служба оператора не прокоментувала заяву самопроголошеного прем'єр-міністра Криму Сергія Аксьонова щодо перереєстрації свого підрозділу в Криму згідно з російським законодавством і перейменування його в «Наштелеком».
Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до Російської Федерації проголосували 96,6% жителів автономії.
21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму й Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації.