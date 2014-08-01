Ахметов не буде закривати філії "Укртелекому" в Криму

Найбільший український оператор фіксованого зв'язку «Укртелеком», що входить до холдингу СКМ Ріната Ахметова, не планує продавати свої активи і закривати бізнес в анексованому Росією Криму, повідомляє прес-служба оператора.

«Незважаючи на відсутність спеціального правового регулювання роботи українських компаній на території АР Крим, «Укртелеком» і далі буде забезпечувати безперебійну зв'язок у Криму доти, доки дозволятимуть обставини, технічні й операційні можливості компанії», - сказано в повідомленні.

За даними прес-служби, Кримська і Севастопольська філії компанії «Укртелеком» продовжують надавати послуги зв'язку на території півострова.

Читайте такожАхметов і Новинський через 7 років об'єднали свої гірничо-металургійні активи«Разом з тим, відсутність можливості здійснювати повноцінне й оперативне технічне обслуговування об'єктів зв'язку, проводити будь-які розрахунки на території півострова згідно з українським законодавством, зростаюча у зв'язку з цим соціальна напруженість серед користувачів послуг зв'язку та співробітників Кримської і Севастопольської філій, змушують нас шукати рішення і розглядати всі можливі законні способи для збереження зв'язку в Криму і захисту активів «Укртелекому», - йдеться в повідомленні.

При цьому прес-служба оператора не прокоментувала заяву самопроголошеного прем'єр-міністра Криму Сергія Аксьонова щодо перереєстрації свого підрозділу в Криму згідно з російським законодавством і перейменування його в «Наштелеком».

Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до Російської Федерації проголосували 96,6% жителів автономії.

21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму й Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації.