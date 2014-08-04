ТОП-10 (4 серпня)

Чергові "небезпечні речовини" Росія знайшла в американському віскі

Нацбанк очікує стабілізації на валютному ринку

Аналітик прогнозує падіння ВВП України в 2014 році до 6,5%

Дефіцит держбюджету в червні становив 10,5 млрд гривень

Долар зріс до 12,50 гривень

Лукашенко запропонував Україні допомогу нафтопродуктами

Експерт розповів, як українським виробникам шукати вихід на ринок Росії

Списки російських компаній для введення санкцій Україною ще не готові - Білоус

Курченко вважає санкції проти нього незаконними

Експерт очікує подальшого падіння економіки України

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Чергові "небезпечні речовини" Росія знайшла в американському віскі

Федеральна служба з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) виявила невідповідності при обігу в РФ американського віскі.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

"Виявлено порушення вимог законодавства у сфері санітарно-епідеміологічного благополуччя населення та законодавства у сфері захисту прав споживачів при обігу на території Російської Федерації американського віскі Бурбон", - повідомляє Росспоживнагляд.

Так, згідно з повідомленням, віскі Кентукі Стрейт Бурбон "Кентукі Джентльмен" виробництва "Barton 1792 Distillery" (США) не проходив державну реєстрацію на відповідність вимогам технічних регламентів Митного союзу, при цьому на його етикетці вказано єдиний знак обігу продукції на ринку держав-членів Митного союзу - «ЄАС».

"Також у зазначеному спиртному напої виявлені фталати, які здатні викликати функціональні, а в подальшому й органічні зміни в центральній і периферійній нервовій системі, ендокринній системі, а також онкологічні захворювання і проблеми з безпліддям у чоловіків і жінок", - заявляє Росспоживнагляд.

За даним фактом відомство проводить контрольно-наглядові заходи.

Як повідомляв УНІАН, разом з агресією проросійських терористів у східних областях України, Россільгоспнагляд і Роспоживнагляд з початку року посилили тиск і на українських постачальників продуктів харчування. На сьогодні до РФ заборонено ввезення української свинини і продуктів з неї, картоплі, а також істотно обмежено поставки кондитерських виробів, м'яса птиць, молочної продукції, плодоовочевої продукції та рибних консервів, соків.

29 липня європейські лідери домовилися про запровадження економічних санкцій проти Росії. Вони стосуються обмеження доступу російських банків до європейських фінансових ринків, запровадження ембарго на торгівлю зброєю, запровадження експортних обмежень на товари подвійного використання і обмеження доступу Росії до технологій у нафтовому секторі. Також ЄС запровадив санкції проти декількох фізичних осіб.

США 29 липня запровадили нові економічні санкції проти РФ у зв'язку з анексією українського Криму Росією і дестабілізацією в Україні. Вони стосуються трьох російських банків - «Банк Москви», «Російський сільськогосподарський банк» і «ВТБ-банк», а також «Об'єднаної суднобудівної корпорації».

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Нацбанк очікує стабілізації на валютному ринку

Національний банк України пояснює коливання на валютному ринку публічними обговореннями змін у парламентській більшості та складі уряду і чекає мінімізації курсових коливань.

Про це УНІАН повідомила прес-служба НБУ.

Нацбанк нагадує, що динаміка валютного ринку і обмінного курсу гривні визначається не лише макроекономічними умовами, а й ситуацією на сході України, ходом політичних консультацій з її врегулювання, станом інформаційного простору, розвитком діалогу з міжнародними фінансовими організаціями.

«У цих умовах публічні обговорення можливих змін у парламентській більшості і складі Кабінету міністрів України були достатньо гостро сприйняті учасниками валютного ринку. Наслідком цього було посилення курсової волатильності гривні, незважаючи на те, що загальний стан валютного ринку залишався урівноваженим», - наголошується в повідомленні.

За оцінками НБУ, надходження іноземної валюти від нерезидентів протягом червня-липня на 1 млрд дол. перевищили платежі на їх користь, пропозиція валюти з боку банків і підприємств у цей період домінувала над попитом, а діапазон курсових коливань гривні до 25 липня протягом трьох місяців поспіль демонстрував тенденції до звуження.

«Ці дані дають об'єктивні підстави для майбутньої мінімізації курсових коливань. Цьому сприятиме зниження політичної напруги після усунення невизначеності щодо подальшої долі уряду, а також підтримка Верховною Радою ряду внесених урядом важливих економічних ініціатив», - прогнозує Нацбанк.

Також, на думку регулятора, посиленню стійкості валютного ринку сприятиме успішне продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

«Нагадаємо, 28 липня у Вашингтоні відбулася зустріч голови Національного банку Валерії Гонтаревої та міністра закордонних справ Павла Клімкіна з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, під час якої сторони обговорили останні події в країні та зусилля української влади в контексті реалізації програми «стенд-бай». Очікується, що рішення про виділення другого траншу кредитної підтримки з боку МВФ у розмірі близько 1,4 млрд дол. буде ухвалено радою директорів наприкінці серпня», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня гривня подолала психологічну позначку в 12 грн/дол., і таким чином з початку року національна валюта знецінилася щодо долара більш ніж на 50%.

31 липня Верховна Рада не підтримала відставку Арсенія Яценюка з поста прем'єр-міністра України і прийняла запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу і держбюджету на 2014 рік.

На думку експертів, ухвалення цих законів необхідне для отримання наступного траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду і має поступово знизити напругу на валютному ринку, внаслідок чого найближчими днями курс повинен стабілізуватися на рівні близько 12 грн/дол.

Поки що валютний ринок не відреагував на рішення парламентаріїв, і в понеділок, 4 серпня, на момент відкриття торгів на міжбанківському ринку котирування гривні до долара встановилися на рівні 12,25/12,45 грн/дол.

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Аналітик прогнозує падіння ВВП України у 2014 році до 6,5%

Падіння ВВП України за підсумками 2014 року може становити 6,5%, повідомив у ході прес-конференції глава аналітичного підрозділу групи ICU Олександр Вальчишен.

"Ще у квітні ми прогнозували, що зниження ВВП України за підсумками року становитиме 4,3% без урахування анексії Криму. Однак у зв'язку з погіршенням ситуації в економіці країни ми знизили свій прогноз до 6,5%", - сказав він.

За прогнозами експерта, рецесія в економіці продовжиться й у 2015 році.

"Якщо ще у квітні ми думали, що економіка в 2015 році буде зростати, то зараз ми прогнозуємо падіння ВВП за підсумками 2015 року на рівні 1,9%. Відновлення економіки почнеться лише у 2016 році, зростання становитиме 3,1%",-сказав Вальчишен.

Експерт також вважає, що дефіцит держбюджету за підсумками року буде більшим, ніж прогнозував уряд.

«У квітні ми передбачали, що дефіцит державного бюджету за підсумками 2014 року становитиме 89 млрд грн, але зараз збільшили його до 100 млрд грн. Таким чином, співвідношення дефіциту держбюджету до ВВП становитиме 6,4%», - сказав він.

За словами Вальчишена, аналітики ICU також переглянули прогнози щодо інфляції споживчих цін із 12,1% до 17,3% на кінець грудня поточного року.

"Ключовим ризиком для макроекономічної ситуації є інфляція", - сказав експерт.

За його словами, Україна на сьогоднішній момент живе в інфляційному шоці, й інфляція в таких масштабах поступово знищує зовнішню конкурентоспроможність економіки, що, у свою чергу, збільшує вартість запозичень для України на зовнішніх ринках.

Як повідомляв УНІАН, уряд очікує в 2014 році падіння ВВП на 6-6,5%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння ВВП України у 2014 році на рівні 6,5%.

Світовий банк прогнозує спад економіки України у 2014 році на 5% і очікує, що у 2015 році економіка України може показати зростання на 2,5%.

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує падіння ВВП України за підсумками 2014 року на 7% і очікує ознак стагнації в економіці країни у 2015 році, при цьому економіка вистоїть.

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Дефіцит держбюджету в червні становив 10,5 млрд гривень

Дефіцит державного бюджету України в червні 2014 року становив 10,482 млрд грн або вдвічі більше дефіциту попереднього місяця, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, держбюджет України, без урахування тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим та м. Севастополя, в червні зведений з дефіцитом 10,482 млрд грн, тоді як у травні дефіцит становив 5,294 млрд грн. З початку року, в січні-червні, дефіцит держбюджету становив 22,706 млрд грн, що на 35 млн грн, або 0,15%, менше показника дефіциту за аналогічний період минулого року в розмірі 22,741 млрд грн.

Доходи держбюджету в червні становили 25,281 млрд грн, що на 4,809 млрд грн, або 15,98%, менше доходів в травні поточного року. У січні-червні доходи держбюджету становили 175,926 млрд грн, що на 13,269 млрд грн, або 8,16%, більше показника за аналогічний період минулого року в розмірі 162,657 млрд грн.

Касові витрати держбюджету в червні становили 35,763 млрд грн, що на 379 млрд грн, або на 1,07%, більше витрат попереднього місяця. У січні-червні касові видатки держбюджету становили 197,910 млрд грн, що на 12,463 млрд грн, або 6,72%, більше показника за аналогічний період минулого року в розмірі 185,447 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-травня 2014 року склав 12,224 млрд грн, що на 33,9% менше показника дефіциту за аналогічний період минулого року в розмірі 18,488 млрд грн.

Верховна Рада України 31 липня прийняла запропоновані урядом зміни до держбюджету на 2014 рік. Згідно з доопрацьованим законом, доходи держбюджету в 2014 році становитимуть 377,822 млрд грн, витрати - 441,587 млрд грн, бюджетний дефіцит - 68,564 млрд грн, граничний рівень держборгу - 806,962 млрд грн.

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Долар зріс до 12,50 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,2500/12,4500, до 12:00 звузився спред 12,3400/12,4300. До закриття торгів цінові рівні піднялися 12,4000/12,5000, повідомляє "Інтербізнесконсалтинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3432/0,3493, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3454/0,3483. До закриття торгів ціни встановилися на таких значеннях 0,3457/0,3480. У Росії курс долар-рубль залишився на тому ж рівні, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,7665 (-0.0085).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3415/1,3430. Ринок євро-гривня відкрився котируваннями - 16,4340/16,7060, до 12:00 ціни склали 16,5670/16,6920. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вгору 16,6390/16,7770.

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Лукашенко запропонував Україні допомогу нафтопродуктами

Білорусь запропонувала допомогу Україні нафтопродуктами. Про це повідомляється на офіційному сайті президента РБ Олександра Лукашенка. У повідомленні наголошується, що заява прозвучала в ході телефонної розмови Лукашенка з президентом України Петром Порошенком.

Лукашенко підкреслив, що "Білорусь розуміє гостроту цього питання з урахуванням збиральної кампанії, і тому, незважаючи на внутрішні потреби, надаватиме допомогу Україні у забезпеченні її економіки нафтопродуктами". Глави держав обговорили також торговельні відносини між країнами, інші актуальні питання двостороннього співробітництва, а також взаємодію в рамках Митного союзу.

Нагадаємо, Білорусь зняла обмеження на постачання української картоплі, які діяли з 10 липня 2014 року.

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Експерт розповів, як українським виробникам шукати вихід на ринок Росії

Українські виробники, ввезення товарів яких обмежує Росія, повинні шукати вихід на ринок через треті країни або переорієнтуватися. Таку думку в ході прес-конференції висловив голова громадської організації «Комітет економістів України» Андрій Новак. «Перший напрямок - продовжувати продавати свою продукцію на російському ринку, але вже не як українську. Тобто потрібно шукати виробників-партнерів не з України, які будуть реалізовувати цю продукцію через будь-яку іншу країну в залежності від категорії товару.

Наприклад, через Білорусь», - заявив Новак. За його словами, можливість використання білоруських партнерів є, оскільки необхідні зв'язки і кооперація вже існують, але її реалізація залежатиме від позиції влади країни. «Все, що продається в Росії, продається і в Білорусі», - зазначив він. Виробникам експерт рекомендує інтенсивніше шукати також європейських партнерів, налагоджувати з ними спільне виробництво і домагатися того, щоб українська продукція виходила під знаком «зроблено в ЄС», так як цей знак визнається в усьому світі і відкриє для вітчизняних товарів зокрема і російський ринок. Експерт зазначив, що Україна зараз у зовнішній торгівлі проходить шлях, який Грузія вже пройшла. «Перед Грузією Росія взагалі закрила свій ринок, а не просто обмежила. У грузинських виробників не було іншого виходу, як шукати інші ринки збуту, розширювати географію експорту. У підсумку це пішло на користь Грузії», - сказав Новак.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація традиційно є найбільшим споживачем українських товарів, хоча її частка в українському експорті неухильно знижується, що зумовлено запровадженням адміністративних обмежень російськими властями. Так, у травні поточного року поставки в цю країну скоротилися на 28,5% порівняно з травнем минулого - до 960 млн дол., що склало 19% українського експорту.

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Списки російських компаній для введення санкцій Україною ще не готові - Білоус

Глава Державної фіскальної служби Ігор Білоус заявив, що списки російських компаній, які можуть потрапити під санкції України, ще не готові і перебувають на стадії обговорення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Білоус повідомив на прес-конференції у понеділок. "Я б хотів дещо спростувати факти всього цього обговорення. На сьогодні немає точних списків державних або приватних компаній. ... Немає ніякого чорного списку, про який ви говорите. Зараз продовжуються обговорення і дискусії про персональні санкції і санкції до юридичних осіб. На сьогодні, окрім дискусії, нічого немає", - сказав Білоус.

При цьому він додав, що якщо й будуть запроваджені санкції проти російських компаній, про це можна буде заявляти тільки після ухвалення відповідного закону про санкції, якого в Україні поки що немає. "Нема про що переживати. Якщо це буде зроблено, буде зроблено на вищому законодавчому рівні і з Кабінету міністрів надійдуть певні заяви, - сказав Білоус. - У нас навіть закону немає про санкції. Тому спочатку потрібен закон. Якщо буде прийнято закон, ви побачите законопроект, який подано на розгляд". Як повідомляв УНІАН, 1 серпня Білоус заявив, що Державна фіскальна службапідготувала список компаній з російським капіталом понад 50%, які можуть потрапити під санкції України. При цьому він не уточнив кількість таких компаній, зазначивши, що список передано уряду, а ДФС тільки виконала технічну роботу із збирання інформації. З квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, які фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Протягом липня українські силовики звільнили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію із звільнення Донбасу від бойовиків.

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Курченко вважає санкції проти нього незаконними

4 серпня в Офіційному журналі ЄС був оприлюднений позов до Суду Європейського Союзу у Люксембурзі Сергія Курченка – наближеного, як стверджують українські ЗМІ, до Януковичів бізнесмена, якого Генеральна прокуратура України підозрює у відмиванні коштів на сотні мільйонів гривень, пише "Німецька хвиля".

Курченко заявляє, що санкції проти нього є незаконними, оскільки на момент їхнього запровадження проти нього "не було подано жодного відповідного позову у судах". Бізнесмен, який так само, як і Януковичі, переховується від слідства у Росії, критикує у своєму позові, що підставою для санкцій став факт відкриття на нього кримінальної справи в Україні, а не вже доведені факти злочинів. Крім того, позивач висловлює невдоволення тим, що Європейська Рада у відповідь на його запити не надала детальної інформації про звинувачення проти нього. Сергія Курченка також обурює той факт, що замороження його активів не обмежене конкретним майном чи грошима, які, як підозрюють правоохоронці, були незаконно привласнені і виведені з України, а стосуються всього майна позивача в ЄС. Позивач вважає неправомірним те, що заморожені кошти "не обмежені принаймні тим обсягом коштів, які він буцімто незаконно привласнив".

Крім Сергія Курченка та родини Януковичів у Суді ЄС проти замороження рахунків позиваються також екс-прем'єр Микола Азаров та його син-депутат Олексій, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син-депутат Артем, а також брати Клюєви, Андрій Портнов, колишній віце-прем'єр Сергій Арбузов та міністр доходів і зборів Олександр Клименко. Як повідомили DW у секретаріаті суду, подібні судові позови розглядаються зазвичай кілька років. У Раді ЄС, яка виступає відповідачем у даних позовах, зазначили, що досі подібні скарги проти санкцій не були успішними.

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Експерт очікує подальшого падіння економіки України

У зв'язку з продовженням воєнних дій у східних регіонах України і погіршенням торговельних відносин з Росією можна очікувати подальшого погіршення динаміки ВВП України, вважає головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан. Експерт нагадала, що погіршення динаміки ВВП у другому кварталі було викликано пізнім збором врожаю зернових, ослабленням споживчого попиту на тлі зростаючої інфляції та бюджетної економії, а також різким зниженням обороту оптової торгівлі, причинами якого могли стати структурні зміни в секторі. «Військові дії в східних регіонах надавали обмежений вплив на економічну активність у другому кварталі, оскільки не зачіпали великі підприємства, які домінують в економіці обох областей. Однак у липні ситуація змінилася в гіршу сторону, оскільки в результаті військового конфлікту була пошкоджена інфраструктура, що призвело до тимчасової зупинки роботи деяких великих підприємств», - зазначила Бєлан.

Також, на її думку, на економічну активність країни буде негативно впливати погіршення торгових відносин з Росією. «Крім того, відновлення імпорту російського газу цього року залишається під питанням, і при його відсутності може знадобитися обмеження поставок промисловості, підприємствам ТКЕ і населенню», - резюмувала вона.

Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України у другому кварталі 2014 року порівняно з другим кварталом 2013 року прискорилося до 4,7%, порівняно з попереднім кварталом - до 2,3%. Спад ВВП України в першому півріччі 2014 року порівняно з відповідним періодом 2013 року склав 3%. 31 липня Верховна Рада України прийняла зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», в основі якого закладений прогноз падіння ВВП в 2014 році на 6-6,5% при інфляції близько 19%. Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння ВВП України в 2014 році на 6,5%, Світовий банк - на 5%, Європейський банк реконструкції та розвитку - на 7%.