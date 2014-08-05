Окупанти Криму заявляють, що "МТС Україна" протягом 48 годин покине півострів

Оператор стільникового зв'язку "МТС Україна" відключив свою мережу в Сімферополі і протягом 48 годин припинить роботу в інших окупованих Росією регіонах Криму. Про це повідомив нелегітимний віце-прем'єр-міністр внутрішньої політики, інформації та зв'язку РК Дмитро Полонський, передають "Новини Криму".

Читайте такожРосія створює штучний дефіцит продуктів в Криму - фіскальна служба«Відключення йде поетапно, поки тільки Сімферополь. Протягом двох діб, виходячи з технічних можливостей, "МТС Україна" вимкне свою мережу», - сказав він. Полонський зазначив, що точної інформації щодо дій інших операторів поки немає.

Читайте такожПорошенко: Україна не відмовиться від Криму за будь-які гроші«Інформація була різна, від внутрішніх джерел у самих компаніях, і зі зрозумілих причин вона може не співпадати із офіційною», - зазначив він.

Полонський нагадав, що ще в суботу, 2 серпня, він попередив кримчан про майбутнє відключення і закликав придбати карту будь-якого російського оператора стільникового зв'язку.

Він знову закликав жителів окупованого Криму перейти на російський стільниковий зв'язок.