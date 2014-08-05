«МТС Україна» не збирається йти з Криму

Один з найбільших українських операторів «МТС Україна» не планує припиняти діяльність на території окупованого Криму, повідомляє прес-служба компанії.

«Це проти наших бізнес-інтересів. А те, що там (у Криму - УНІАН) відбувається в даний час, не залежить від нас», - сказала начальник відділу зв'язків з громадськістю компанії Вікторія Рубан.

За її словами, на даний момент у оператора виникла проблема з наданням мобільному зв'язку абонентам Сімферополя, проте це зв'язано з тим, що компанія позбулася технічної можливості здійснювати контроль над одним з ключових об'єктів зв'язку у Криму.

«Через незалежні від «МТС Україна» причини у даний час компанія позбавлена технічної можливості здійснювати контроль над одним з ключових об'єктів зв'язку, які знаходяться на території Криму. У результаті спостерігається відсутність послуг зв'язку у абонентів у місті Сімферополь. Компанія вживає всіх можливих заходів зі з'ясування причин події і швидкого відновлення зв'язку», - повідомила Рубан.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до Російської Федерації проголосували 96,6% жителів автономії.

21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації.

Сьогодні, 5 серпня, у Сімферополі припинено роботу українського мобільного оператора «МТС-Україна». Самопроголошений віце-прем'єр окупованого Росією Криму Дмитро Полонський заявив, що оператор протягом 48 годин припинить роботу на іншій частини півострова.

Водночас зв'язок мобільних операторів «Київстар» і «Астеліт» (ТМ life:)) у Криму продовжує працювати.